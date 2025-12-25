Τα κράτη είναι μονάδες, όχι δρώντες. Στον βαθμό που αποδεχόμαστε ότι μια δομή ταυτοτήτων και συμφερόντων επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά των κρατών, μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε ως τελεολογικούς δρώντες, των οποίων οι κανονιστικές διεκδικήσεις επηρεάζουν τον ορισμό αυτών των ταυτοτήτων και συμφερόντων.

Αν και ο μηχανισμός της ισορροπίας δυνάμεων διαθέτει μακρά ιστορική και αναλυτική καταγωγή, μόλις πρόσφατα η έννοια της «πολικότητας» άρχισε να λαμβάνει ορθολογική επιστημονική μεταχείριση. Πράγματι, η πρώτη «κομψή» συμβολή στην ανάπτυξη αυτής της έννοιας εμφανίστηκε στο έργο του Kenneth Waltz, Theory of International Politics, που δημοσιεύθηκε αρχικά το 1979, και στηρίχθηκε στην αναλογία που πρότεινε ο Waltz μεταξύ της μικροοικονομίας και της δομής του διεθνούς συστήματος. Στο έργο αυτό, ο Waltz υποστηρίζει ότι η δομή του διεθνούς συστήματος ορίζεται από την πολικότητά της, η οποία γίνεται αντιληπτή μέσω της σχέσης ανάμεσα στη συσσώρευση ισχύος εντός των κρατών και τη διανομή της ισχύος μεταξύ αυτών.

Η πολικότητα ορίζεται με βάση τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της επιβίωσης σε ένα αναρχικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από το «δίλημμα ασφάλειας». Σε γενικές γραμμές, οι ικανότητες αυτές αναφέρονται στην επικράτεια, τον πληθυσμό, τους φυσικούς πόρους και την τεχνολογία που διαθέτουν τα κράτη ως «όμοιες μονάδες» στην επιδίωξη της επιβίωσής τους. Τα κράτη που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ικανότητες αποτελούν τους «πόλους», δηλαδή τα πολικά κράτη. Η διανομή των ικανοτήτων πραγματοποιείται με δύο τρόπους: διπολικά, όταν δύο κράτη συγκεντρώνουν την ισχύ, ή πολυπολικά, όταν τρία ή περισσότερα κράτη κατέχουν συγκρίσιμες ικανότητες.

Δεδομένου ότι η «μονοπολικότητα» θα σήμαινε την επιβολή ιεραρχίας σε ένα σύστημα που είναι εκ φύσεως αναρχικό, οι ρεαλιστές θεωρούν ότι θα υπάρξει φυσική αντίδραση απέναντι σε έναν μοναδικό πόλο, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία διπολίας ή πολυπολίας.

«Κατά συνέπεια, η μονοπολικότητα, εάν υφίσταται, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια στιγμή».

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της προσέγγισης έγκειται στην ικανότητά της να προβλέπει τη συμπεριφορά των κρατών σε διπολικές και πολυπολικές δομές. Στη διπολικότητα, τα πολικά κράτη επιδιώκουν να υπερκεράσουν τους αντιπάλους τους μέσω εσωτερικής εξισορρόπησης —δηλαδή αυτοδύναμης αύξησης των ικανοτήτων τους— παρά μέσω εξωτερικής εξισορρόπησης, δηλαδή μέσω συμμαχιών με άλλα κράτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμαχίες απουσιάζουν· ωστόσο, δεδομένης της διαφοράς ισχύος ανάμεσα στο πολικό κράτος και τους συμμάχους του, οι ενέργειές του απέναντί τους είναι ευέλικτες και ο κίνδυνος «υπεραντίδρασης» που θα το εμπλέξει σε σύγκρουση με τον άλλο πόλο είναι περιορισμένος.

Σε αυτή τη δομή, επειδή υπάρχουν μόνο δύο κύριες δυνάμεις, υπάρχει σαφήνεια ως προς τα συμφέροντα του αντιπάλου και τα μέσα που διαθέτει για την επίτευξή τους, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών. Ως εκ τούτου, η διπολικότητα θεωρείται πιο σταθερή. Αντιθέτως, στην πολυπολικότητα, επειδή υπάρχουν περισσότερα πολικά κράτη και πιο ισόρροπη κατανομή ικανοτήτων, η κυρίαρχη στρατηγική είναι η εξωτερική εξισορρόπηση. Δεδομένου του πλήθους των πόλων, η πιθανότητα διαμόρφωσης ποικίλων συμμαχιών αυξάνεται. Αυτή η ευελιξία, ωστόσο, συγκαλύπτει μια εσωτερική ακαμψία: όσο αυξάνεται η αλληλεξάρτηση, τόσο ενισχύεται η δέσμευση προς τους συμμάχους. Όμως η αύξηση του αριθμού των κρίσιμων μονάδων συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων· για τον λόγο αυτό οι πολυπολικές δομές είναι λιγότερο σταθερές.

Τα επιχειρήματα αυτά έχουν προκαλέσει πολυάριθμες συζητήσεις σχετικά με τη σταθερότητα των διπολικών και πολυπολικών δομών. Δύο συνεισφορές είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτες. Ο Mansfield υποστηρίζει ότι, ανάλογα με τον βαθμό συγκέντρωσης των ικανοτήτων σε μια διπολική δομή, ενδέχεται να δοθεί προτεραιότητα στις στρατηγικές εξωτερικής εξισορρόπησης. Εάν υπάρχει σημαντική ανισότητα ισχύος μεταξύ των δύο πόλων και η διαφορά ανάμεσα στον ασθενέστερο πόλο και τα υπόλοιπα κράτη δεν είναι τόσο έντονη, ο ασθενέστερος πόλος μπορεί να επιλέξει τη συμμαχία με ισχυρότερα μη-πολικά κράτη, προκειμένου να εξισορροπήσει την ισχύ του αντίπαλου πόλου.

Μια τέτοια κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο υπεραντίδρασης και λανθασμένων υπολογισμών, λόγω του περιορισμένου περιθωρίου ελιγμών του ασθενέστερου πόλου έναντι των συμμάχων του. Ο Midlarsky, αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η σταθερότητα των πολυπολικών δομών εξαρτάται λιγότερο από την εσωτερική τους λογική και περισσότερο από τη σπανιότητα ή αφθονία των πόρων που απαιτούνται για την αύξηση των ικανοτήτων των πολικών κρατών. Για παράδειγμα, η προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου πολυπολικότητα υπήρξε σχετικά σταθερή έως ότου η ευρωπαϊκή αποικιακή επέκταση στην Αφρική έφθασε στα όριά της στα τέλη του 19ου αιώνα· ενώ η περίοδος πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορεί να αναλυθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 1929.

Μια διπολική δομή σε συνθήκες σπανιότητας είναι πιο ανθεκτική, καθώς στηρίζεται περισσότερο στην εσωτερική εξισορρόπηση απ’ ό,τι μια πολυπολική, αλλά η σταθερότητα και των δύο εξαρτάται από τον βαθμό της σπανιότητας.

Από τη δεκαετία του 2000 και εξής, τα πράγματα περιπλέχθηκαν λόγω της επιμονής της αμερικανικής «μονοπολικής στιγμής». Η παραδοσιακή θεώρηση της ισορροπίας ισχύος υπέθετε ότι, ελλείψει εξισορροπητικού παράγοντα, το πολικό κράτος θα τείνει να προβάλλει την ισχύ του απερίσκεπτα, οδηγούμενο σε «υπερεπέκταση». Αυτή η ερμηνεία προσφέρει μια εύλογη εξήγηση για το φαινόμενο της εξαγωγής της δυτικής φιλελεύθερης ταυτότητας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών παγκοσμίως, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Μια τέτοια επιλογή από πλευράς των αμερικανών υπευθύνων χάραξης πολιτικής διευκόλυνε την παρακμή της μονοπολικής τάξης, ωθώντας τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, όπως είχε παρατηρήσει ο ίδιος ο Waltz.

Η πίστη αυτή στη φυσική ανακατανομή της ισχύος άφησε επί μακρόν τη θεωρία χωρίς απάντηση ως προς το εάν η μονοπολικότητα είναι περισσότερο ή λιγότερο σταθερή. Πρόσφατα, ο Wohlforth πρότεινε ότι η σταθερότητα στη μονοπολικότητα οφείλεται στη δυσθεώρητη διαφορά status μεταξύ του μονοπόλου και των λοιπών κρατών, η οποία αποτρέπει κάθε απόπειρα αμφισβήτησης του status quo. Το status εδώ σημαίνει την προβολή της συγκέντρωσης των υλικών ικανοτήτων στη συμβολική διάσταση, ως μια μορφή αναγνώρισης της υπεροχής του μονοπόλου από τα υπόλοιπα κράτη. Έτσι, ούτε οι άλλες μεγάλες δυνάμεις ούτε τα μικρότερα κράτη τολμούν να το αμφισβητήσουν, καθώς διαθέτει τα αναγκαία μέσα για τη διατήρηση της σταθερότητας.

Ο Monteiro, αντίθετα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σταθερότητα σε συνθήκες μονοπολικότητας είναι αδύνατη και ότι η ένταση των συγκρούσεων εξαρτάται από τη στρατηγική που υιοθετεί το μονοπόλο. Εάν επιλέξει να διατηρήσει το status quo στη διανομή των στοιχείων που συνθέτουν τις ικανότητες (επικράτεια, οικονομία, στρατιωτική ισχύ, τεχνολογία κ.ά.), η πιθανότητα σύγκρουσης είναι μικρότερη βραχυπρόθεσμα· αυτή η στρατηγική ονομάζεται «αμυντική κυριαρχία». Αντιθέτως, εάν το μονοπόλο επιλέξει να μεταβάλει τη διανομή ενός εκ των στοιχείων αυτών («επιθετική κυριαρχία») ή αγνοήσει τις προσπάθειες άλλων κρατών να επιφέρουν τέτοιες αλλαγές («αποdisengagement»), τότε οι συγκρούσεις προκύπτουν ταχύτερα και με σοβαρότερες συνέπειες. Το συμπέρασμα είναι ότι η μονοπολικότητα μπορεί να διαρκέσει, αλλά θα είναι πάντοτε επιρρεπής σε αστάθεια, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ του μονοπόλου και μικρότερων κρατών, αλλά και μεταξύ μεγάλων και μεσαίων δυνάμεων, αποτελούν αναπόφευκτη πραγματικότητα.

Οι συμβολές αυτές στη σχέση μεταξύ σταθερότητας και πολικότητας σε διαφορετικές δομές παρουσιάζουν δύο προβλήματα. Πρώτον, αποτελούν στιγμιότυπα μιας δεδομένης περιόδου και προϋποθέτουν τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης διαμόρφωσης ισχύος για να έχουν νόημα. Δεν εξηγούν τη μετάβαση από μια δομή σε άλλη, όπως αποκάλυψε η αδυναμία τους να ερμηνεύσουν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, αυτά τα «πορτραίτα» παραμένουν χρήσιμα, διότι η σύγκριση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων στιγμιοτύπων προσφέρει μια καθαρή εικόνα της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος.

Με βάση αυτή τη σύγκριση, το διεθνές σύστημα μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

Μόνο η μονοπολική δύναμη κυριαρχεί σε όλα τα στοιχεία που ορίζουν τις ικανότητες, και αυτά είναι όλο και πιο άνισα κατανεμημένα.

Το μονοπόλο και τα πολικά κράτη διαθέτουν λιγότερες ικανότητες αναλογικά σε σχέση με το παρελθόν, υποδηλώνοντας ότι η ισχύς είναι πλέον πιο διάχυτη στο σύστημα.

Υπάρχουν περισσότερα πυρηνικά κράτη ικανά να αποτρέψουν το μονοπόλο και τα πολικά κράτη, αν και δεν λογίζονται ως πόλοι για τον καθορισμό της δομής.

Οι συγκεντρώσεις ικανοτήτων διαβαθμίζονται:

α) από τις Ηνωμένες Πολιτείες (μονοπόλο) προς την Κίνα (δυνητικός δεύτερος πόλος),

β) από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα προς τις λοιπές μεγάλες δυνάμεις (Ρωσία, Ιαπωνία, Ινδία, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη),

γ) από τις μεγάλες δυνάμεις προς τις αναδυόμενες ή μεσαίες (Βραζιλία, Ινδονησία, Τουρκία, Νότια Αφρική κ.ά.),

δ) και από αυτές προς τα υπόλοιπα κράτη.

Αυτό αποτελεί περιγραφή του διεθνούς συστήματος, όχι της δομής του, διότι βάσει της παραδοσιακής θεωρίας πολικότητας δεν έχει νόημα να ισχυριστούμε ότι μηχανισμοί μονοπολικοί, διπολικοί και πολυπολικοί δρουν ταυτόχρονα στη συμπεριφορά των κρατών. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρική πραγματικότητα δείχνει ότι φαινόμενα όπως η υπερεπέκταση, η υπεραντίδραση, οι λανθασμένοι υπολογισμοί, η εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση, η επιθετική και αμυντική κυριαρχία, η απεμπλοκή και οι συγκρούσεις που πηγάζουν από το status μπορεί να συνυπάρχουν.

Η ανομοιογενής συγκέντρωση ικανοτήτων και η σπανιότητα των πόρων που απαιτούνται για την απόκτησή τους —όπως φανερώνουν οι συζητήσεις για την ενεργειακή μετάβαση ή την ανάγκη σπάνιων γαιών— επιτείνουν αυτή την πολυπλοκότητα. Πέρα από την ακαδημαϊκή ανησυχία που προκαλεί μια τόσο δυσνόητη περιγραφή της πραγματικότητας, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να φοβόμαστε ότι η διεθνής πολιτική δεν έχει γνωρίσει ποτέ φάση με τόσο μεγάλο δυναμικό για καταστροφή. Πώς λοιπόν μπορούμε να δαμάσουμε αυτές τις αναδυόμενες πολώσεις;

Η απάντηση σχετίζεται με το δεύτερο πρόβλημα στη σχέση μεταξύ σταθερότητας και πολικότητας, κάτι που έχουν ήδη επισημάνει οι κονστρουκτιβιστές: η υλιστική οντολογία της δομής στις ρεαλιστικές προσεγγίσεις περιορίζει την εξήγηση της αλλαγής, εφόσον υποθέτει αιτιακή σχέση ανάμεσα στις ικανότητες και τη συμπεριφορά των κρατών. Αυτός ο περιορισμός πηγάζει από το μικροοικονομικό υπόδειγμα πάνω στο οποίο εδράζεται η θεωρία, καθώς η δομή ορίζεται ως μηχανισμός που ασκεί επιδράσεις στα κράτη ανεξάρτητα από τη βούλησή τους. Συνεπώς, τα κράτη θεωρούνται μονάδες, όχι δρώντες.

Εάν, όμως, αποδεχθούμε ότι μια δομή ταυτοτήτων και συμφερόντων επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά των κρατών, τότε μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε ως δρώντες με σκοπούς, των οποίων οι κανονιστικές αξιώσεις συνδιαμορφώνουν τις ίδιες αυτές ταυτότητες και συμφέροντα. Εάν ενσωματώσουμε αυτό το ιδεατό-κανονιστικό επίπεδο στην ανάλυση, φαινόμενα που μέχρι πρότινος παρερμηνεύονταν —όπως η σύμπραξη των BRICS— αποκτούν νόημα και καθίστανται υποδειγματικά για την κατανόηση της νέας διεθνούς τάξης.

Εν τέλει, φαίνεται σαφές ότι οι BRICS αποτελούν μία από τις ομάδες που αναδύθηκαν ως απάντηση στην υποκρισία των δυτικών κανονιστικών προτύπων, όπως αυτή αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των τριάντα ετών της λεγόμενης «τάξης βασισμένης σε κανόνες». Ίσως τέτοιες ομάδες να μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να μετριαστούν οι αναδυόμενες πολώσεις.