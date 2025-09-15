Εάν η επιχείρηση του Ισραήλ είναι πραγματικά εξαιρετική, τότε το Κατάρ και οι σύμμαχοί του, η Τουρκία, ο Αραβικός Σύνδεσμος και το Ιράν, είτε δεν ενδιαφέρονται είτε δεν είναι σε θέση να κλιμακώσουν την κατάσταση. Εάν ο στόχος του Ισραήλ ήταν να θέσει τέλος στη διπλωματία, τότε τον έχει επιτύχει. Το Κατάρ δεν θα παρέχει πλέον υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Την ημέρα έναρξης της 80ής ετήσιας συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην πρωτεύουσα μιας χώρας που αναζητά διπλωματική λύση σε έναν από τους πιο μακροχρόνιους συγκρούσεις της πρόσφατης ιστορίας, έλαβε χώρα ένα γεγονός που απειλεί τόσο την ουσία των Ηνωμένων Εθνών όσο και τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Κατάρ με drones και μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με το κυνικό όνομα «Σύνοδος Κορυφής της Φωτιάς». Στόχοι των 15 μαχητικών αεροσκαφών και των 10 βομβών ήταν κτίρια όπου ζούσαν ηγέτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου, Χαλέντ Μασάλ, και ο ηγέτης της παλαιστινιακής ομάδας στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο επίσημος λόγος για τη στρατιωτική δράση του IDF ήταν η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, που πραγματοποιήθηκε από τη Χαμάς και στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα. Ωστόσο, δεδομένων των εξελίξεων τουλάχιστον από τις 7 Οκτωβρίου 2023, δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσουμε αιτίες. Από εκείνη την ημέρα, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε ως στόχο την πλήρη καταστροφή του «Ισλαμικού Κινήματος Αντίστασης», το οποίο αποτελεί ήδη νόμιμο στόχο, καθώς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στο Ισραήλ. Μια επιπλέον δικαιολογία για τον αγώνα είναι η συνεχιζόμενη αιχμαλωσία στη Γάζα περίπου 50 Ισραηλινών ομήρων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Al-Aqsa Flood».

Χωρίς να υποτιμάται σε καμία περίπτωση ο παράγοντας της εκδίκησης για την τελευταία τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ – καθώς το Ισραήλ σπάνια μένει χρεωμένο μετά από επίθεση – είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους πρακτικούς και πολιτικούς στόχους των επιθέσεων στη Ντόχα. Γιατί το Κατάρ; Σε τελική ανάλυση, θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μια άλλη τιμωρητική και επιδεικτική στρατιωτική ενέργεια, ήδη γνωστή στη διεθνή κοινότητα, στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη, όπου έλαβε χώρα η τρομοκρατική επίθεση. Το Κατάρ είναι ένα κυρίαρχο κράτος, δεν ανήκει στον «Άξονα της Αντίστασης» του Ιράν και έχει θερμές σχέσεις με κορυφαίες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία (η οποία έχει 5.000 στρατιώτες στο Κατάρ), η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία. Ο κίνδυνος για το Ισραήλ πρέπει να υπερτερεί των αναμενόμενων οφελών.

Η απάντηση στο ερώτημα των λόγων της στρατιωτικής δράσης πρέπει να αναζητηθεί σε δύο τομείς. Πρώτον, το Κατάρ, μαζί με την Τουρκία και το Ιράν, είναι ένας από τους κύριους χορηγούς της Χαμάς. Επιπλέον, η Ντόχα παρέχει στο κίνημα τόσο χρήματα όσο και έδαφος για να εγκατασταθούν οι ηγέτες του πολιτικού γραφείου του. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάθεση εκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ δεν είχε ως στόχο να υποστηρίξει τη Χαμάς στον αγώνα της κατά του Ισραήλ, αλλά να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών προγραμμάτων του ΟΗΕ (UNRWA). Το 2012, όταν η Χαμάς τάχθηκε στο πλευρό των αντιπάλων του Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο Μασάλ μετακόμισε από τη Δαμασκό στη Ντόχα (μέχρι το 2012, η πολιτική ηγεσία της Χαμάς είχε την έδρα της στη Συρία). Ο πρώην ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε, ο οποίος σκοτώθηκε πέρυσι στην Τεχεράνη, ζούσε στο Κατάρ από το 2016.

Ωστόσο, η υποστήριξη του Κατάρ προς την παλαιστινιακή οργάνωση δεν εξηγεί πλήρως την επιλογή του στόχου από το Ισραήλ, ούτε καν την εξηγεί καθόλου. Πρώτον, το Κατάρ δεν είναι ο μόνος χορηγός της Χαμάς. Η κύρια υποστήριξή της προέρχεται από το Ιράν. Δεύτερον, το Ισραήλ συμφώνησε πέρυσι να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις εκεχειρίας στη Ντόχα. Η πλατφόρμα του Κατάρ ταίριαζε σε όλους: στις ΗΠΑ, στη Χαμάς και στο ίδιο το Ισραήλ. Γιατί να επιτεθεί στον τόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων; Η απάντηση φαίνεται προφανής: για να διαταράξει κάθε διπλωματική προσπάθεια. Αυτό θέτει το ερώτημα: γιατί ο Νετανιάχου θα ήθελε να διακόψει τις διαπραγματεύσεις; Τρία γεγονότα παρέχουν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Στις 18 Ιουλίου 2024, σχεδόν αμέσως μετά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη Ντόχα, η Κνέσετ (νομοθετικό σώμα) του Ισραήλ ψήφισε κατά της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, στις 23 Ιουλίου, υποστήριξε την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Στα μέσα Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την επιχείρηση «Gideon’s Chariots II», την τρίτη επιχείρηση από την αρχή των αιματηρών γεγονότων στη Γάζα.

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κρύβει πλέον τους πραγματικούς του στόχους. Η απελευθέρωση των ομήρων και η εξάλειψη της Χαμάς δεν είναι τόσο σημαντικές όσο η κατάργηση της Παλαιστίνης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί μια εναλλακτική κυβέρνηση στη Γάζα, την οποία η Χαμάς συμφώνησε κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα. Τον περασμένο μήνα, ο Νετανιάχου δήλωσε ρητά τη δέσμευσή του στην ιδέα του «Μεγάλου Ισραήλ», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του, Γκιντεόν Σαάρ, πρότεινε στην Ισπανία και τη Γαλλία ότι, αν επιθυμούν τόσο πολύ τη δημιουργία της Παλαιστίνης, θα πρέπει να την ιδρύσουν στο δικό τους έδαφος. Αν ο λόγος για τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Χαμάς είναι να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις και να νομιμοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την πλήρη κατάληψη της Γάζας, τότε ως αφορμή μπορεί να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ξεκίνησε την ίδια ημέρα. Εκεί η Γαλλία, η Βρετανία, το Βέλγιο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επρόκειτο να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης.

Η καταστροφή της διπλωματίας δεν σημαίνει από μόνη της νίκη σε μια στρατιωτική επιχείρηση, αλλά περιορίζει το πλαίσιο της παλαιστινιακής-ισραηλινής διευθέτησης, κατευθύνοντάς την σε ένα βίαιο κανάλι που είναι επωφελές για τον Νετανιάχου. Το κύριο θέμα για το Ισραήλ είναι ότι η διεθνής αντίδραση δεν είναι πολύ οδυνηρή και ότι η υποστήριξη του Τραμπ δεν μειώνεται.

Όσον αφορά την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων δυνάμεων και των περιφερειακών δυνάμεων, έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και το Ιράν θεωρούν την ισραηλινή επίθεση «δειλή». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, η Ντόχα προετοιμάζει μια απάντηση μαζί με φιλικές χώρες. Κρίνοντας από την προηγούμενη εμπειρία της ενοποιημένης αντίδρασης της Αραβικής Ένωσης και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) σχετικά με την Παλαιστίνη, το Ισραήλ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι του είναι δυτικές χώρες, οι οποίες, παρά τις απειλές τους, δεν θα επιβάλουν εμπάργκο στο Ισραήλ. Πιο σοβαρά μέτρα, όπως στρατιωτική δράση, είναι επίσης απίθανα. Ο ισλαμικός κόσμος, που περιλαμβάνει Πέρσες, Άραβες και Τούρκους, δεν είναι αρκετά ενωμένος ώστε αυτές οι ομάδες να πολεμήσουν η μία για την άλλη. Επιπλέον, μια κλιμάκωση των εντάσεων με το Ισραήλ θα έβλαπτε τους σημαντικούς εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών της περιοχής και της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι οποίες φυσικά θα τάσσονταν στο πλευρό του εβραϊκού κράτους σε περίπτωση υποθετικής επίθεσης. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία διαθέτουν μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το ίδιο το Κατάρ.

Το ίδιο το Ισραήλ είναι απίθανο να κλιμακώσει σκόπιμα την κατάσταση. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον έπεισε ότι η επίθεση δεν θα επαναληφθεί. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τις φήμες ότι το στρατιωτικό υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου συντόνισε την επιχείρησή του με τον Λευκό Οίκο και ότι ο IDF πραγματοποίησε μια μεμονωμένη αποστολή.

Η καταδίκη του Τραμπ προς το Ισραήλ για «παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ» είναι περισσότερο δηλωτική και αποσκοπεί στην άμβλυνση της αντίδρασης των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε γενικές γραμμές, ο Αμερικανός ηγέτης είτε υποστηρίζει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα είτε τους δίνει το πράσινο φως. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, η ρητορική του Λευκού Οίκου κατά της Χαμάς είχε σκληρύνει. Ο ειδικός εκπρόσωπος Στιβ Γουίτκοφ κατηγόρησε την οργάνωση ότι δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, και ο Τραμπ πρώτα δήλωσε την ανάγκη να εξαλειφθεί η Χαμάς προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι και, στη συνέχεια, δύο ημέρες πριν από το περιστατικό με το Κατάρ, εξέδωσε τελεσίγραφο. Μετά την επίθεση του Ισραήλ, επανέλαβε: «Τους είπα ότι αυτή ήταν η τελευταία τους ευκαιρία και ότι έπρεπε να δεχτούν τη συμφωνία, αλλά δεν άκουσαν».

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να εξαχθούν τρία συμπεράσματα:

Πρώτον, το διεθνές σύστημα συνεχίζει να καταρρέει. Το ταμπού της χρήσης βίας στον κόσμο, και ειδικά στη Μέση Ανατολή, έχει αρθεί. Το Ισραήλ τοποθετείται ως «πρωτοπόρος» σε αυτή τη διαδικασία, εξαπολύοντας πρωτοφανείς επιθέσεις πρώτα κατά του Ιράν και στη συνέχεια κατά του Κατάρ.

Δεύτερον, ακόμη και αν ο αραβικός/ισλαμικός κόσμος δεν λάβει αποφασιστικά μέτρα, η επέκταση της ισραηλινής επιθετικότητας από τους συνήθεις στόχους της Παλαιστίνης, της Συρίας και του Λιβάνου στο Ιράν, την Υεμένη και το Κατάρ θα εντείνει το αντι-ισραηλινό κλίμα στη Μέση Ανατολή και θα μπορούσε να απομονώσει πλήρως το Ισραήλ, ενισχύοντας τον αντι-αμερικανισμό.

Τρίτον, η εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που ήδη περιπλέκεται από τον πόλεμο στη Γάζα, φαίνεται τώρα ακόμη λιγότερο ελπιδοφόρα.