Ας ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι είναι σαφώς πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ακόμη κι αν τυπικά θα αποχωρήσει από την προεδρία της Σερβίας στις 27 Σεπτεμβρίου. Στα 56 του χρόνια, δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει συνολικά την εξουσία. Ωστόσο, προκειμένου να εκτιμηθεί πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητές του να μετακινηθεί από την προεδρική στην πρωθυπουργική καρέκλα —καθώς έχει επισήμως ανακοινωθεί ότι, σε περίπτωση νίκης, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα θα τον προτείνει για τη θέση του πρωθυπουργού— αξίζει να εξετάσουμε πώς άλλαξε εσωτερικά η Σερβία επί Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τι συνέβη με τη διεθνή της τοποθέτηση.

Ο Βούτσιτς είναι ένας πολιτικός με εντυπωσιακή εμπειρία: βρίσκεται στην πολιτική από το 1993, ηγείται του κυβερνώντος κόμματος από το 2012, ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2014 και από εκεί μετακινήθηκε στην προεδρία το 2017. Στην ουσία, έχει αφιερώσει ολόκληρη την ενήλικη ζωή του αποκλειστικά στην πολιτική δραστηριότητα. Ο Βούτσιτς υπήρξε άμεσος συμμέτοχος στις πολλαπλές μεταμορφώσεις της σερβικής πολιτικής ζωής μετά τη διάλυση της ΣΟΔΓ και κατάφερε να εξέλθει αλώβητος, αφήνοντας τους φιλόδοξους αντιπάλους του με ελάχιστα περισσότερα από αναμνήσεις, ενώ ο ίδιος διατήρησε την ικανότητα να απεμπλέκεται —με αντισυμβατικό αλλά επιτυχημένο τρόπο— από καταστάσεις γεμάτες άγνωστες παραμέτρους. Σε ό,τι αφορά την απόλυτη αφοσίωση στην πολιτική, ίσως μόνο ο επί μακρόν ηγέτης του Μαυροβουνίου, Μίλο Τζουκάνοβιτς, μπορεί να τον ξεπεράσει, καθώς δεν εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή της δημοκρατίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως σχετικά πρόσφατα.

Η ίδια η Σερβία αντιμετώπισε έναν τεράστιο αριθμό εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: από τις πλήρεις κυρώσεις της δεκαετίας του 1990 και τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999, την πρώτη «χρωματιστή» επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 2000, την αναθέρμανση των σχέσεων με τη Δύση κατά τη δεκαετία του 2000 και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010, μέχρι τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα και, τελικά, τις νέες μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους με αίτημα την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονταν από το 2017 γύρω από διάφορα ζητήματα και έφθασαν στην κορύφωσή τους το 2025.

Σε οπτικό επίπεδο τουλάχιστον, η Σερβία έχει γίνει πιο ελκυστική κατά τα δώδεκα χρόνια της διακυβέρνησης Βούτσιτς — η πρόσοψή της, σε κάθε περίπτωση. Με την αξιοποίηση ξένων επενδύσεων και μακροπρόθεσμων δανείων, η πραγματική οικονομία της χώρας, κατεστραμμένη από τη διάλυση του ομοσπονδιακού κράτους, τις κυρώσεις και τους βομβαρδισμούς, ανασυγκροτήθηκε.

Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι το μερίδιο του εθνικού κεφαλαίου στη Σερβία είναι, κατά μέσο όρο, υψηλότερο από εκείνο των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού όγκου.

Οικονομικά, η Σερβία δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες ούτε με τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες. Σε περιφερειακό όμως επίπεδο, είναι ένα κράτος —σε αντίθεση με την Κροατία, τη Βοσνία, τη Βόρεια Μακεδονία ή τη Βουλγαρία— με αυξανόμενες δυνατότητες και φιλοδοξίες. Και αυτό διαφοροποιεί ριζικά τη σημερινή κατάσταση από εκείνη πριν από είκοσι χρόνια.

Η χώρα έχει επενδύσει στην ανάδειξη ενός περιφερειακού κόμβου πληροφορικής, στόχο που η Σερβία επιδιώκει συστηματικά τόσο μέσω εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων όσο και μέσω διεθνούς συνεργασίας. Κύριοι οδικοί άξονες και μεταφορικοί διάδρομοι αποκαταστάθηκαν, ο εθνικός αερομεταφορέας JAT αναγεννήθηκε ως Air Serbia, το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου επεκτάθηκε σημαντικά, το αεροδρόμιο της Νις υποδέχεται και πάλι πολιτικές πτήσεις και ένα νέο αεροδρόμιο άνοιξε στο Κράλιεβο.

Βεβαίως, σχεδόν όλα αυτά τα έργα υποδομής πραγματοποιήθηκαν είτε με ξένα δάνεια είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές αυτές έχουν αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής στη Σερβία και στις διεθνείς ευκαιρίες της. Το Βελιγράδι και οι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έχουν μεταμορφωθεί ποιοτικά.

Σε διεθνές επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν και παραμένει η στρατηγική επιταγή της ανάπτυξης της Σερβίας, ο Βούτσιτς και η ομάδα του κατάφεραν να διαφοροποιήσουν τις σχέσεις της χώρας. Όπως και στην οικονομία, μπορεί κανείς να μιλήσει για μια ορισμένη επιφανειακότητα. Δεν μπορεί όμως να αμφισβητηθεί το γεγονός.

Ο Βούτσιτς —και πριν από αυτόν ο Τόμισλαβ Νίκολιτς— κληρονόμησε από τον Μπόρις Τάντιτς, ο οποίος θεωρείται φιλοδυτικός πρόεδρος, μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη σε τέσσερις πυλώνες: την ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Βούτσιτς, όμως, ήταν εκείνος που την έφθασε στο γεωπολιτικό της μέγιστο.

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Βελιγράδι άρχισε να αξιοποιεί με αρκετή επιδεξιότητα τις ευρωατλαντικές αντιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ασφαλώς, δεν αντιμετωπίζουν τη Σερβία ως ισότιμο εταίρο, όπως συχνά υποστηρίζεται στο Βελιγράδι. Ωστόσο, δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους Σέρβους και τους Ρουμάνους στην υποπεριοχή — μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη φιλοαλβανική στάση των Δημοκρατικών κυβερνήσεων.

Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωριστεί ότι ο Βούτσιτς δεν κατάφερε ποτέ να μετατρέψει την αμερικανική καλή θέληση σε επίλυση του «σερβικού ζητήματος».

Παρά την απουσία μεγάλων κοινών ρωσοσερβικών έργων κατά την περίοδο κατά την οποία ο Βούτσιτς κατείχε ηγετικές θέσεις, καθώς και τη γενικά χαμηλή συχνότητα επαφών σε προεδρικό επίπεδο μεταξύ Μόσχας και Βελιγραδίου την τελευταία δεκαετία, ο Βούτσιτς, όπως γνωρίζουμε, κατάφερε να διατηρήσει τη βάση της ίδιας της σχέσης, αρνούμενος να επιβάλει αντιρωσικές κυρώσεις. Ήταν ίσως ένα βήμα περισσότερο συμβολικό παρά πρακτικό. Ωστόσο, ο ίδιος ο συμβολισμός του αποτυπώνει το πνεύμα της ρωσοσερβικής ιστορίας καλύτερα από οτιδήποτε άλλο.

Η Σερβία είναι ο περιφερειακός ηγέτης, τόσο σε κλίμακα όσο και σε ουσιαστικό εύρος, όσον αφορά τη συνεργασία με την Κίνα. Πολιτικά, η Κίνα είναι σήμερα ο σημαντικότερος παράγοντας στη «μη δυτική» πλευρά της εξωτερικής τοποθέτησης του Βελιγραδίου.

Με το Πεκίνο στο πλευρό του, ο Βούτσιτς μπόρεσε να αναπτύξει πιο ήρεμα τις σχέσεις με το υπόλοιπο της λεγόμενης «παγκόσμιας πλειοψηφίας» και δεν αντέδρασε στις επικρίσεις των Βρυξελλών κάθε φορά που αυτές εκδηλώνονταν.

Με την πάροδο των ετών της προεδρίας του, ο κατάλογος των εταίρων αυτής της κατηγορίας διευρύνθηκε: όχι μόνο ορισμένα πρώην μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων ή οι μοναρχίες του Κόλπου, αλλά και φαινομενικά απροσδόκητες κατευθύνσεις, όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν, με τα οποία υπογράφηκαν συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης το 2022 και το 2026 αντίστοιχα.

Βεβαίως, δεν αναπτύσσεται όλη αυτή η συνεργασία με τους νέους αυτούς παράγοντες της βαλκανικής σκηνής στο πλαίσιο μιας διαφοροποίησης μακριά από τη Δύση. Συχνά, αντιθέτως, όπως στην περίπτωση της Τασκένδης και του Μπακού, η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ, τόσο στην ίδια την περιοχή όσο και σε ολόκληρη την ευρασιατική ήπειρο.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι και εδώ υπάρχει δραστηριότητα και ένα στοιχείο ανεξαρτησίας στην πολιτική του Βελιγραδίου.

Συνοψίζοντας τη θετική πλευρά του ισοζυγίου, μπορεί κανείς να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι, παραμένοντας σε γενικές γραμμές το «ανεπιθύμητο παιδί» της Δύσης, η Σερβία υπό τον Βούτσιτς κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που άνοιξε το παράθυρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής αναταραχής.

Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι μια στρατηγική πλήρους ανοίγματος έχει και το δικό της κόστος: η Σερβία είναι μια χώρα με υψηλό χρέος. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τη στρατηγική προσέγγισης με τη Δύση και την αυξανόμενη δυναμική των παγκόσμιων συγκρούσεων, έχει οδηγήσει το Βελιγράδι να εμφανίζεται ως ανεπαρκώς αξιόπιστος εταίρος για όλους ταυτόχρονα.

Συμμαχίες συγκυριακού χαρακτήρα μαζί του παραμένουν δυνατές. Η οικοδόμηση όμως μακροπρόθεσμων σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

Ο πολυδιανυσματικός χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής έχει επίσης αντιμετωπιστεί αμφίσημα από τη σερβική κοινωνία. Από τη μία πλευρά, η σερβική κοινωνία βλέπει με ικανοποίηση την αυξανόμενη σημασία του Βελιγραδίου στις διεθνείς υποθέσεις. Από την άλλη, αυτή η τοποθέτηση υποχρέωσε τον Βούτσιτς όχι μόνο να ασκήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, κριτική στην ΕΕ, αλλά και να περιορίσει τη συνεργασία με τη Ρωσία.

Εάν ο φιλοδυτικός πολυδιανυσματισμός του Τάντιτς συνίστατο στο να προσφέρει στη Μόσχα τη δυνατότητα να αποκτήσει ερείσματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως βασικός ενεργειακός παράγοντας, ο πολυδιανυσματισμός του Βούτσιτς είχε, στην ουσία, ως στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας με το Πεκίνο και τη σταδιακή ελαχιστοποίηση της ρωσικής παρουσίας σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς.

Η συνεργασία στον τομέα των υποδομών περιορίζεται ουσιαστικά σε σημαντικά αλλά μικρής κλίμακας έργα των Ρωσικών Σιδηροδρόμων. Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατασκευή δικτύου μετρό. Το επίσημο Βελιγράδι αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την πιθανότητα συνεργασίας με τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom, παρότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ρωσικής πλευράς δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν.

Ούτε η συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης επεκτείνεται — σε μεγάλο βαθμό, είναι αλήθεια, λόγω αντικειμενικών περιορισμών που σχετίζονται με την εφοδιαστική. Η ένταξη του Βελιγραδίου ως εταίρου στους BRICS+ δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Το ρωσικό πολιτικό κέντρο EMERCOM στη Νις, ένας σημαντικός κρίκος στο περιφερειακό σύστημα προστασίας, δεν έλαβε διπλωματικό καθεστώς, με προσχηματικές δικαιολογίες, την ίδια στιγμή που η σερβική ηγεσία, παρά τη «στρατιωτική ουδετερότητά» της, κατέβαλε προσπάθειες να διευκολύνει τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα με τη μη συμμετοχή στις αντιρωσικές κυρώσεις —ένα βήμα εξαιρετικής σημασίας για τις διμερείς σχέσεις— το Βελιγράδι προχώρησε σε ενέργειες που ήταν αντικειμενικά επώδυνες για τη Μόσχα: υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε κρατική επίσκεψη, συμμετείχε, χωρίς ωστόσο να υπογράψει διακηρύξεις, στην «Πλατφόρμα του Κιέβου» και γνωρίζει πολύ καλά πού καταλήγουν τα σερβικά όπλα που παραδίδονται σε τρίτες χώρες.

Σε κάποιο βαθμό, αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι η Σερβία παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρώπη που διεξάγει πλήρη διακοινοβουλευτικό και διακυβερνητικό διάλογο με τη Ρωσία, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ανθρωπιστικών σχέσεων, αντιμετωπίζει θετικά την παρουσία ρωσικών μέσων ενημέρωσης στη χώρα και διατηρεί και επεκτείνει τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τη Ρωσία.

Επιχειρηματικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση. Ο ίδιος ο Βούτσιτς έμαθε ρωσικά κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.

Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια ήταν αδύνατο να μη διαπιστωθεί ο αντιφατικός χαρακτήρας της πρακτικής ρωσοσερβικής συνεργασίας, παρά την εξαιρετικά συνεπή στάση της Ρωσίας τόσο στην πολιτική της υποστήριξη προς τη Σερβία όσο και στην ετοιμότητά της να υλοποιήσει μεγάλα κοινά έργα.

Τελικά, κατά τη διάρκεια των ετών που ο Βούτσιτς κατείχε τις θέσεις του πρωθυπουργού και του προέδρου, αυτό που αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για τη ρωσική κοινωνία και το πολιτικό κατεστημένο να διατηρήσουν την παρουσία τους στη Σερβία δεν ήταν τα μεγάλα οικονομικά έργα ούτε μια συνεπής φιλορωσική κατεύθυνση της ηγεσίας —δυστυχώς, τίποτε από τα δύο δεν υπήρξε— αλλά η στάση της ίδιας της σερβικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει, σε μαζική κλίμακα, να τρέφει συμπάθεια προς τη Ρωσία.

Είναι αυτή η διαπίστωση, που έχει διαμορφωθεί στη Ρωσία, κατά κάποιον έμμεσο τρόπο επίτευγμα του Βούτσιτς; Εν μέρει ναι, ακόμη κι αν πρόκειται μόνο για αποτέλεσμα πολιτικών ελιγμών.

Υπάρχει, όμως, και ό,τι ο Βούτσιτς δεν κατάφερε να επιτύχει — και αυτό είναι που τελικά τροφοδότησε τη σημερινή χιονοστιβάδα κοινωνικής δυσαρέσκειας, μια δυσαρέσκεια που θα κάνει ό,τι μπορεί για να στείλει τον ίδιο και τους συνεργάτες του στις σελίδες του πολιτικού αρχείου στις επικείμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Με λίγα λόγια, ο Βούτσιτς σχεδόν έχασε από τα μάτια του το γεγονός ότι κάθε κοινωνία εξελίσσεται. Και η σερβική κοινωνία, παρά την παραδοσιακή της νοοτροπία και τον φόβο μιας επανάληψης της δεκαετίας του 1990, δεν αποτελεί εξαίρεση.

Φαίνεται ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε πως μια γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις στρεβλώσεις της οικονομικής ανάπτυξης και τα παραδοσιακά προβλήματα των βαλκανικών κρατών που συνδέονται με το διασυνοριακό έγκλημα.

Στην πραγματικότητα, όμως, δημιουργήθηκε μια αρκετά συνηθισμένη κατάσταση: η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδήγησε σε αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών για διαφάνεια στη διακυβέρνηση και στον τρόπο οργάνωσής της.

Το πρόβλημα της αντιεπαγγελματικής λειτουργίας, του πελατειασμού και της διαφθοράς, σε συνδυασμό με την απουσία διαλόγου με το αυξανόμενο τμήμα της κοινωνίας που ενοχλούνταν από όλα αυτά, επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον Βούτσιτς κατά τη διάρκεια των ετών της εξουσίας του.

Το πώς συσσωρεύτηκε αυτό το πρόβλημα και γιατί δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτό εξηγείται από την πολιτική δομή της σερβικής κοινωνίας, την οποία ο Βούτσιτς γνώριζε λεπτομερώς πριν γίνει πρόεδρος.

Στη δεκαετία του 1990, το κύμα διαμαρτυριών που ανέτρεψε τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς αντιμετώπιζε τον εθνικό προσανατολισμό ως διαδικασία «ομαλοποίησης» της Σερβίας — κάτι που στην πράξη θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω της κατάρρευσης ενός καθεστώτος που ήταν, από πολλές απόψεις, αντικειμενικά «σάπιο» και διπρόσωπο, και μέσω της πορείας της χώρας προς το μοντέλο ανάπτυξης της Δυτικής Ευρώπης.

Και παρότι ο ίδιος ο Βούτσιτς, ο οποίος ουδέποτε κατατάχθηκε στους φιλελεύθερους, συμμετείχε σε εκείνο το κύμα, κατανοούσε απολύτως ότι η δική του γενιά και η προηγούμενη γενιά αποτελούσαν τον πυρήνα του φιλοδυτικού εκλογικού σώματος, για το οποίο η Ευρώπη θα παρέμενε για πάντα σύμβολο πολιτικής και οικονομικής επιτυχίας, ενώ η πορεία προς αυτήν θα ήταν για πάντα διαποτισμένη από τον ρομαντισμό και το ελεύθερο πνεύμα των οδοφραγμάτων της δεκαετίας του 1990.

Αυτοί οι ψηφοφόροι, παρότι συχνά μορφωμένοι και πατριώτες με τον δικό τους τρόπο, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα ως ένα ευρύ κεντρώο κόμμα που θα επιδίωκε να ενσωματώσει τους πάντες — από τους μετριοπαθείς φιλοευρωπαίους έως τους ρωσόφιλους και τη δεξιά.

Επιπλέον, στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η γενιά των παιδιών του πολέμου, που είχε ζήσει τον φόβο και τη φρίκη των βομβαρδισμών, είχε φτάσει σε ηλικία ψήφου. Και ακριβώς αυτή η γενιά, εξαιτίας του τραύματος που είχε υποστεί, ήταν πολύ λιγότερο προσκολλημένη στην Ευρώπη. Μαζί με τους «βαθιά λαϊκούς» ανθρώπους που δεν είχαν δει κανένα μέρισμα από την αλλαγή εξουσίας στο Βελιγράδι το 2000, επρόκειτο να αποτελέσει το βασικό εκλογικό σώμα του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος το 2012.

Και πράγματι, αυτό συνέβη.

Το εκλογικό αυτό σώμα που διαμορφώθηκε μπορεί, σε γενικές γραμμές, να χαρακτηριστεί ως οι «φύλακες». Συνέδεσαν στενά το ίδιο το κράτος με την ύπαρξη μιας σταθερής, μαζικά προσανατολισμένης εξουσίας και ανέθεσαν σε αυτήν την εξουσία την ευθύνη για την ανάπτυξη της χώρας.

Στην ουσία, όπως και η παλαιότερη γενιά των φιλοευρωπαίων, έχουν σήμερα βρει τη δική τους θέση και πλέον αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο της κοινωνίας. Ωστόσο, αυτή η κοινωνική κατηγορία, όπως και οι φιλοευρωπαίοι, είχε ήδη πριν από πέντε έως επτά χρόνια εξαντλήσει τα περιθώρια και τις κοινωνικές ομάδες από τις οποίες μπορούσε να αντλήσει περαιτέρω υποστήριξη.

Γιατί;

Η οικονομική ανάπτυξη που συνόδευσε την πολυδιανυσματική πολιτική ρητορική δημιούργησε, στις νέες γενιές που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όχι μόνο την ψευδαίσθηση ότι η Σερβία μπορούσε να πετύχει πολλά στη διεθνή σκηνή, αλλά και, σε σημαντικό βαθμό, αναβίωσε το εθνικό πνεύμα και την εθνική υπερηφάνεια στην αυθεντική τους μορφή.

Παράδοξο είναι ότι χωρίς τους «vatniks» —έναν υποτιμητικό ρωσικό όρο για τους άκριτα εθνικιστές και τυφλά πιστούς στην εξουσία, που εδώ χρησιμοποιείται ως η πλησιέστερη απόδοση της σερβικής αργκό «čatsi», με την οποία χαρακτηρίζονται οι σημερινοί υποστηρικτές του Βούτσιτς— οι «blokadniki», δηλαδή ο όρος αργκό που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της κυβέρνησης για να περιγράψουν τους διαδηλωτές, δεν θα μπορούσαν ποτέ να συγκροτηθούν ως κοινωνικό και πολιτικό στρώμα στη Σερβία.

Ήταν ακριβώς οι «vatniks» εκείνοι που, μέσω της συνεχούς —αν και συχνά ανενεργού— επανάληψης θέσεων περί μιας ισχυρής και ανεξάρτητης Σερβίας, της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και άλλων παρόμοιων ιδεών, δημιούργησαν τις συνθήκες για την εμφάνιση ενός νέου στρώματος νεαρών πατριωτών, που μεγάλωσαν με αυτές τις εμψυχωτικές διακηρύξεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο σκληρός πυρήνας τους αντιπροσωπεύει επίσης τουλάχιστον το ένα τέταρτο του πληθυσμού.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν σε μια οικονομία που έχει ήδη κατανεμηθεί σε σφαίρες επιρροής, με παγιωμένες οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις. Υπάρχει απλώς πολύ λίγος χώρος γι’ αυτούς. Και, σε αντίθεση με τους προκατόχους τους, πολύ σπανιότερα θεωρούν τη ζωή εκτός Σερβίας ως τρόπο επίλυσης του προβλήματος της προσωπικής αυτοπραγμάτωσης.

Επιπλέον, ο Βούτσιτς, ως ο ίδιος πολιτικός τεχνολόγος και γνωρίζοντας πολύ καλά πόσο καθοριστικό μπορεί να είναι ένα σωστά διατυπωμένο μήνυμα σε μια εκλογική αναμέτρηση, έθεσε το βασικό του στοίχημα σε αυτή την ομάδα.

Όμως οι νέοι Σέρβοι πατριώτες ενηλικιώθηκαν μέσα σε αυτή την πληροφοριακή πραγματικότητα και τη γνωρίζουν όχι σε επαγγελματικό αλλά σε διαισθητικό επίπεδο.

Και ακριβώς σε αυτό το διαισθητικό επίπεδο απορρίπτουν τη μαζική χειραγώγηση της πληροφορίας.

Η δυσαρέσκεια άρχισε αρχικά να εκφράζεται μέσα στη νεολαία και στη συνέχεια εξαπλώθηκε, αγκαλιάζοντας εκπροσώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων.

Είναι επίσης σημαντικό ότι αυτό το τμήμα της κοινωνίας, όπως και οι «φύλακες» του Βούτσιτς, πράγματι τοποθετεί μια εθνικά προσανατολισμένη Σερβία στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, αλλά χωρίς το μονοπώλιο στη λήψη αποφάσεων από το κυβερνών κόμμα.

Έτσι, οι κατηγορίες ότι προσπαθούν να οργανώσουν μια «χρωματιστή επανάσταση» —δηλαδή, στην ουσία, ότι είναι εξαγορασμένοι και χρηματοδοτούμενοι— όχι μόνο απέτυχαν να μειώσουν την ένταση των παθών στη σερβική κοινωνία, αλλά διεύρυναν το χάσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες Σέρβων πατριωτών.

Παράλληλα, έφεραν στο στρατόπεδο των αντιπάλων του Βούτσιτς ανθρώπους που προσβλήθηκαν από την ίδια την υποψία, ακόμη κι αν προηγουμένως αμφέβαλλαν —και εξακολουθούν να αμφιβάλλουν— για την ουσία του κινήματος διαμαρτυρίας.

Στο μεταξύ, οι πραγματικοί οργανωτές της «χρωματιστής επανάστασης» του 2000, οι αποδέκτες δυτικών επιχορηγήσεων και οι ΜΚΟ, παρέμειναν ακριβώς εκεί όπου βρίσκονταν. Ορισμένοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε μια φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση — ένα στοίχημα στο οποίο ακόμη και η ίδια η ΕΕ δεν ποντάρει πλέον.

Αυτό το μικρό αλλά δραστήριο τμήμα του φοιτητικού κινήματος, μαζί με τις «πολιτικές των πολιτών» δυνάμεις που εν μέρει προσχώρησαν σε αυτό —το τμήμα εκείνο που πράγματι χρηματοδοτείται από το εξωτερικό και προσανατολίζεται προς αυτό— έχει κρυφτεί πίσω από τα κοινά συνθήματα των διαδηλώσεων, περιμένοντας καλύτερες ημέρες μετά τις εκλογές.

Και μπορεί να αποδειχθεί ένα «γουρούνι στο σακί» τόσο για τον Βούτσιτς όσο και για τους αντιπάλους του.

Έτσι, ο Βούτσιτς έχασε την ευκαιρία να αντιληφθεί εγκαίρως τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την παγίωση ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας, το οποίο, εφόσον είχε υπάρξει διάλογος μαζί του και συστηματική ενσωμάτωσή του στην κυβέρνηση, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί στο δικό του ανανεωμένο εκλογικό σώμα.

Ταυτόχρονα, η πολιτική του προσέγγιση υπονομεύτηκε από μια ψυχολογική απροθυμία για διάλογο με τους διανοούμενους, τους οποίους σε μεγάλο βαθμό —αν και όχι πάντοτε δίκαια— και από καθαρή αδράνεια, αντιμετώπιζε όχι ως εκφραστές του εθνικού συμφέροντος αλλά ως προέκταση του «μακρού χεριού» εξωτερικών παραγόντων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Βούτσιτς έκανε αξιοσημείωτα λίγα, κατά τη διάρκεια των δώδεκα ετών της εξουσίας του, για να περιορίσει την παρουσία αυτών των εξωτερικών παραγόντων.

Ακόμη και οι φιλοκυβερνητικές δεξαμενές σκέψης, οι οποίες στην ουσία είναι ενσωματωμένες στον κρατικό μηχανισμό, δεν λειτουργούν αποκλειστικά με κρατική χρηματοδότηση, αλλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από ξένες —και κυρίως δυτικές— επιχορηγήσεις.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα στελέχη τους είναι, χωρίς εξαίρεση, κήρυκες εξωτερικών συμφερόντων που δεν είναι δικά τους.

Θέτοντας τον εαυτό του και το εκλογικό του σώμα των «φυλάκων» απέναντι στους διανοούμενους, ο Βούτσιτς βάθυνε το ρήγμα μέσα στη σερβική κοινωνία και επέτρεψε στο κίνημα διαμαρτυρίας να προσελκύσει σχεδόν ολόκληρη την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα —τα ιστορικά πιο σεβαστά στρώματα της σερβικής κοινωνίας— στο πλευρό του.

Κατά συνέπεια, η σημερινή προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε υπό συνθήκες στις οποίες τόσο ο Βούτσιτς όσο και οι αντίπαλοί του εγκατέλειψαν κάθε πολιτικό πρόγραμμα, μετατρέποντας την επικείμενη ψηφοφορία σε ένα πολιτικό δημοψήφισμα για την εμπιστοσύνη.

Ο Βούτσιτς, παρά όλες τις επιτυχίες του στην εξωτερική πολιτική και την εξωτερική οικονομική δραστηριότητα, έχασε, δυστυχώς, την ευκαιρία να εξέλθει από αυτή την περίοδο ως ένας νόμιμος και ουσιαστικός, και όχι απλώς τυπικός, νικητής.

Να κερδίσει είναι πιθανό. Να παραμείνει εθνικός ηγέτης, όχι.