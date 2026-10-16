Οι εμποροπανηγύρεις αποτελούν για την ελληνική περιφέρεια έναν αναπόσπαστο θεσμό με βαθιές ρίζες: μια παραδοσιακή γιορτή για τις τοπικές κοινωνίες και, ταυτόχρονα, μια ζωτική πηγή εσόδων για τα δημοτικά ταμεία. Για δεκαετίες, ωστόσο, η διοργάνωσή τους συνοδευόταν από μια διάχυτη, τεχνητή βεβαιότητα: ότι χωρίς συγκεκριμένους «ενδιάμεσους», με χαρακτηριστικότερη την παρουσία συγκεκριμένων προσώπων που επί χρόνια εμφανίζονταν ως ρυθμιστές του χώρου, παζάρι δεν μπορεί να υπάρξει. Ήταν μια επίπλαστη πεποίθηση που για χρόνια περιόριζε όλες τις δημοτικές αρχές, και τη δημοτική αρχή την οποία υπηρέτησα. Η πραγματικότητα των τελευταίων ετών καταρρίπτει στην πράξη αυτόν τον μύθο.

Ο ν. 4849/2021 και η θεσμοθέτηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (openmarket), που λειτουργεί σταδιακά από το 2022, αποτέλεσαν πραγματικό σημείο σταθμό για το υπαίθριο εμπόριο. Για πρώτη φορά, κάθε εμποροπανήγυρη καταγράφεται σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα, οι προκηρύξεις αναρτώνται εκεί υποχρεωτικά, και οι επαγγελματίες μπορούν να αιτούνται και να κατοχυρώνουν θέσεις απευθείας, με διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και χωρίς την παρεμβολή κανενός αυτόκλητου «προστάτη» ή μεσάζοντα. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για κάτι που για χρόνια έμοιαζε αδύνατο: η πρόσβαση στο παζάρι να εξαρτάται από κανόνες και όχι από πρόσωπα.

Οι δήμοι αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα ο καθένας με τον τρόπο του και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Στέκομαι σε δύο διοργανώσεις που παρακολουθώ στενά: της Καρδίτσας, του τόπου καταγωγής μου, και της γειτονικής Λάρισας.

Στην Καρδίτσα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής εμποροπανήγυρης είχαν ήδη καλυφθεί 307 από τις 310 θέσεις, και αναμένεται να φτάσει το 100%. Από τους 124 εκθέτες, οι 77 δήλωσαν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας, ενώ δόθηκε παράλληλα προτεραιότητα στους τοπικούς επαγγελματίες. Ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε σε αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, μέσω δικής του ψηφιακής πλατφόρμας, με πληρότητα που ξεπέρασε το 80% ήδη πριν από την έναρξη. Το αφήγημα του τύπου «αν τα χαλάσεις μαζί μας, δεν θα έρθει κανείς» διαψεύδεται στην πράξη.

Με την ψηφιακή διάθεση των θέσεων να κατοχυρώνει τη διαφάνεια στην επιλογή των εκθετών, το πεδίο που παραμένει πιο ευάλωτο είναι η ανάθεση της τεχνικής υποδομής, δηλαδή η κατασκευή των παραπηγμάτων. Όπως φαίνεται από τις αποφάσεις ανάθεσης, στους σχετικούς διαγωνισμούς εμφανίζονται συχνά οι ίδιες λίγες επιχειρήσεις, ενώ όταν οι διαγωνισμοί αποβαίνουν άγονοι, οι δήμοι καταλήγουν, με την προθεσμία της εμποροπανήγυρης να πιέζει, σε διαδικασίες με περιορισμένο ανταγωνισμό.

Αν μια επιχείρηση αναλαμβάνει μέσω νόμιμων διαδικασιών την κατασκευή, είναι σαφές ποιος την ελέγχει, και περιορίζεται αυστηρά στο τεχνικό της αντικείμενο, τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, λειτουργεί απολύτως θεμιτά. Αν, όμως, η εργολαβία της κατασκευής λειτουργεί ως «κερκόπορτα» για τη συνέχιση παλαιών πρακτικών, δηλαδή για άσκηση άτυπης επιρροής, άτυπη διαχείριση θέσεων, εκβιασμούς ή παραβατικές συμπεριφορές εντός του χώρου, τότε η Αυτοδιοίκηση οφείλει να θέσει αυστηρά όρια.

Υπάρχουν ωστόσο και δήμοι που έχουν καταφέρει να απεξαρτηθούν από τέτοιου είδους πρακτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Σουλίου, όπου ήδη από το 2015, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα παραβατικότητας και εντάσεων, επέλεξε να διακόψει αυτού του είδους τις συνεργασίες και να στηριχθεί σε άλλες επιχειρήσεις και τοπικούς τεχνικούς επαγγελματίες. Η τότε δημοτική αρχή ανέλαβε για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του Λαμπόβου της Παραμυθιάς, της παλαιότερης εμποροπανήγυρης της Ηπείρου, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών και παρά τις προβλέψεις ότι το παζάρι δεν θα πραγματοποιούνταν. Την εμπειρία αυτή μου μετέφερε ο σημερινός Δήμαρχος Σουλίου, ο οποίος περιέγραψε πως πρόκειται για μια επιλογή τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται μέχρι και σήμερα στη διαχρονική αντοχή του Λαμπόβου, με την πληρότητα να αγγίζει το 100% στις περίπου 440 διαθέσιμες θέσεις.

Εδώ πρέπει να ειπωθεί καθαρά οτι οι δήμοι δεν μπορούν, και δεν πρέπει, να σηκώνουν μόνοι τους αυτό το βάρος. Μια επιτροπή διαγωνισμού ελέγχει δικαιολογητικά, εγγυήσεις και προσφορές. Δεν έχει όμως ούτε τα εργαλεία ούτε την αρμοδιότητα να διερευνήσει ποιος ελέγχει στην πράξη μια επιχείρηση, από πού προέρχονται τα κεφάλαιά της ή αν μια νέα επιχείρηση συνδέεται με πρόσωπα που διώκονται. Αυτά ανήκουν στην εισαγγελία, στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στις φορολογικές και στις ελεγκτικές αρχές. Εξίσου κρίσιμη είναι η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο στην πρόληψη όσο και στην επιτόπια παρουσία και τον έλεγχο του χώρου, από την πρώτη ημέρα στησίματος έως την αποξήλωση.

Πολλοί με ρώτησαν γιατί αφιερώνω τόσο χρόνο σε αυτό το θέμα. Η απάντηση έχει τρεις πλευρές.

Η πρώτη είναι η θητεία μου στην Αυτοδιοίκηση, που μου έδωσε την τεχνική γνώση για το πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες από μέσα. Η δεύτερη είναι προσωπική: ως παθούσα και διάδικος στην ποινική υπόθεση που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή ως «υπόθεση Βιλανάκη», βρέθηκα να αφιερώνω πολλούς μήνες από τη ζωή μου σε νομική έρευνα και σε έρευνα πεδίου. Η υπόθεση εκκρεμεί και θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, και η ευθύνη είναι πάντα ατομική: κανείς δεν κρίνεται για το επώνυμό του.

Παλαιότερες υποθέσεις μελών της οικογένειας είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη· η πραγματική έκταση και η ένταση του φαινομένου, όπως αποκαλύπτεται σήμερα, δεν ήταν όμως γνωστή. Ο νόμος, εξάλλου, δεν επέτρεπε, ούτε επιτρέπει, σε έναν δήμο να αποκλείει πρόσωπα λόγω συγγένειας, οι δήμοι δεν είχαν τότε κανένα εργαλείο να δουν πίσω από ένα όνομα, και πάνω απ’ όλα κυριαρχούσε η πεποίθηση που περιέγραψα στην αρχή: ότι χωρίς αυτούς το παζάρι δεν θα γινόταν. Η νέα υπόθεση δείχνει ότι το πρόβλημα δεν ανήκει στο παρελθόν, και η εμπειρία δήμων όπως το Σούλι ότι η πεποίθηση αυτή ήταν μύθος. Γι’ αυτό σήμερα, που τα εργαλεία υπάρχουν, η επιμέλεια που οφείλεται είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η τρίτη πλευρά είναι θεσμική. Μέσα από αυτή τη διαδρομή διαπίστωσα μια βαθύτερη παθογένεια της Αυτοδιοίκησης, που ξεπερνά τις εμποροπανηγύρεις: οι δήμοι καλούνται συχνά να αποφασίσουν με βάση την άτυπη γνώση, τις προσωπικές σχέσεις και την πίεση του χρόνου, χωρίς θεσμικά εργαλεία ελέγχου και χωρίς σταθερό δίαυλο ενημέρωσης με τις αρμόδιες αρχές. Αυτό εκθέτει και τα δημόσια ταμεία και τους ίδιους τους αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, που καλούνται να υπογράψουν χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα. Είναι μια αδυναμία που μπορεί και πρέπει να διορθωθεί.

Όσο προχωρούσα, τόσο συνειδητοποιούσα ότι το ζήτημα έχει βάθος που ξεπερνά μία πόλη ή μία διοργάνωση. Γι’ αυτό διευρύνω πλέον την έρευνά μου σε όλους τους δήμους της χώρας που διοργανώνουν εμποροπανηγύρεις, με στόχο να συγκροτηθεί μια πλήρης εικόνα: να αναδειχθούν τα καλά παραδείγματα, ώστε να γίνουν οδηγός για όλους, και να καταγραφούν με νηφαλιότητα οι αδυναμίες, ώστε να μπορέσουν να διορθωθούν. Τη γνώση αυτή θεωρώ υποχρέωσή μου να τη μοιραστώ, ώστε κανένας άλλος, πολίτης ή θεσμός, να μη βρεθεί απροετοίμαστος.

Η προστασία των εμποροπανηγύρεων δεν είναι απλώς ζήτημα διοικητικής ρουτίνας, αλλά ζήτημα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της τοπικής οικονομίας και της νομιμότητας. Κανένας επαγγελματίας ή ανάδοχος δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Με την εμπειρία της φετινής περιόδου και τα σαφή δεδομένα των ψηφιακών πλατφορμών στα χέρια μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει από τώρα τον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά: ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και με τις αρμόδιες αρχές, και καθιστώντας σαφές ότι οι εμποροπανηγύρεις ανήκουν στους πολίτες, στις τοπικές κοινωνίες και στους νόμιμους επαγγελματίες. Τις συγκεκριμένες προτάσεις μου θα τις καταθέσω τις επόμενες ημέρες με επιστολή στην ΚΕΔΕ