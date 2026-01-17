Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για έναν μη αναστρέψιμο και πλήρη διχασμό μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Το ΝΑΤΟ παραμένει μια ακλόνητη δομή ασφάλειας. Επιπλέον, η πολιτική πορεία της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αναδιαμορφωθεί από μια νέα κυβέρνηση, εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει τις εκλογές του 2028.

Ένα αξιοσημείωτο και, για πολλούς, απροσδόκητο αποτέλεσμα του 2025 ήταν οι δυσκολίες που προέκυψαν στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. Η Ουάσιγκτον έχει κάνει μια απότομη στροφή στην εξωτερική της πολιτική σε διάφορους τομείς. Αυτή η αλλαγή έχει επηρεάσει τη συνεργασία με τους ευρωπαίους συμμάχους. Αυτές οι αλλαγές έρχονται σε ιδιαίτερη αντίθεση με την προεδρία Μπάιντεν, όταν οι ΗΠΑ και η ΕΕ πέτυχαν μια άνευ προηγουμένου αλληλεγγύη, μεταξύ άλλων και στο θέμα της συγκράτησης της Ρωσίας. Μπορούμε όμως να μιλάμε πραγματικά για ένα διατλαντικό σχίσμα; Σε τελική ανάλυση, οι ΗΠΑ και η ΕΕ συνδέονται με επίσημες σχέσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά σχέσεων συμμαχίας και στενούς οικονομικούς δεσμούς. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διακύμανση, αν και οξεία, αλλά αναστρέψιμη; Ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια θεμελιωδώς νέα τάση που θα εκδηλωθεί μόνο στο μέλλον;

Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη έχουν βιώσει πολλαπλές κρίσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους. Για παράδειγμα, το 1956, ξέσπασε η κρίση του Σουέζ μετά την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ από την αιγυπτιακή κυβέρνηση και την επακόλουθη στρατιωτική επέμβαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Ισραήλ για την ανάκτηση του ελέγχου. Ο σοβιετικός ηγέτης Νικήτα Χρουστσόφ απείλησε με πυρηνική επίθεση τις χώρες που εισέβαλαν. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης παρενέβησαν. Η Ουάσιγκτον αντιτάχθηκε στη στρατιωτική επέμβαση, απείλησε τους συμμάχους της με οικονομικές κυρώσεις και μάλιστα εφάρμοσε ορισμένα περιοριστικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ανέπτυξαν ενεργά οικονομικούς δεσμούς με την ΕΣΣΔ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν τα έργα κατασκευής αγωγών που μετέτρεψαν τη Μόσχα σε ζωτικό προμηθευτή ενέργειας για τη Γερμανία, την Ιταλία και μια σειρά άλλων σημαντικών οικονομιών. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι αγνόησαν για πολύ καιρό την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέχισαν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο και να επενδύουν στην ιρανική βιομηχανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να τερματίσουν αυτή την ανεξαρτησία μόνο τη δεκαετία του 2010, υπό την απειλή δευτερογενών κυρώσεων και οικονομικών ποινών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003. Η Γερμανία και η Γαλλία ήταν ιδιαίτερα φωνητικές. Ακόμη και η Μόσχα υιοθέτησε μια πιο προσεκτική και ισορροπημένη πολιτική. Τέλος, μετά την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία το 2014, η ΕΕ δεν έδειξε ιδιαίτερη βιασύνη να κλιμακώσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι Βρυξέλλες, και ιδίως το Βερολίνο, ενοχλήθηκαν από τις προσπάθειες της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ να εμποδίσει την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 στη Βαλτική Θάλασσα.

Ωστόσο, οι μεμονωμένες κρίσεις παρέμειναν τοπικές. Απορροφήθηκαν από κοινές θεσμικές δομές ασφάλειας (ΝΑΤΟ), παρόμοιες ιδεολογικές θέσεις στην εξωτερική πολιτική και στενούς οικονομικούς δεσμούς. Μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας το 2022, η ατλαντική αλληλεγγύη μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαίων συμμάχων ενισχύθηκε σημαντικά με στόχο τον περιορισμό της Ρωσίας και τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο συγχρονισμός των κυρώσεων, των στρατιωτικών προμηθειών και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας έφτασε σε ένα νέο επίπεδο. Το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε εκ νέου. Η ΕΕ μετριάσε την κριτική της προς τις ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν και στη συνέχεια επανέφερε τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Αναπτύχθηκε στενότερη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας και αναζήτηση μιας κοινής πλατφόρμας για τον περιορισμό της Κίνας.

«Η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ έχει υπονομεύσει θεμελιωδώς τη διατλαντική αλληλεγγύη στην Ουκρανία».

Οι διπλωματικές προτάσεις του Λευκού Οίκου προς τη Μόσχα αντιμετωπίστηκαν με σιωπηρή και σκεπτικιστική υποδοχή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε πιστή στο αρχικό πρότυπο της σύγκρουσης: ότι η θέση της Ρωσίας είναι παράνομη και πρέπει να ανατραπεί μέσω ολοκληρωτικής απομόνωσης, ότι η Ουκρανία απαιτεί αταλάντευτη υποστήριξη με όλα τα διαθέσιμα μέσα και ότι οι εγχώριες πολιτικές αδυναμίες του Κιέβου, όσο δυσάρεστες και αν είναι, πρέπει να τεθούν προσωρινά στην άκρη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, στράφηκαν προς μια νέα και αυστηρά ρεαλιστική προσέγγιση: η Ρωσία είναι πολύ ανθεκτική για να αναγκαστεί να συνθηκολογήσει, οι κυρώσεις, αν και δαπανηρές, είναι στρατηγικά αναποτελεσματικές, ο πόλεμος εξαντλεί τους πόρους, ενώ επιτρέπει στη Μόσχα να αμφισβητεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε άλλα θέατρα. Η τεράστια επένδυση στην Ουκρανία δεν αποφέρει απτά πολιτικά οφέλη, καθώς καταπίνεται από τον πόλεμο και τη διαφθορά. Αυτή η εμπλοκή πρέπει να τερματιστεί, ιδανικά με όρους ευνοϊκούς για την Ουάσιγκτον. Εάν η Ευρώπη επιλέξει να συνεχίσει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, πρέπει να αναλάβει μόνη της το πλήρες βάρος. Και οποιαδήποτε μελλοντική βοήθεια προς το Κίεβο πρέπει να αποπληρωθεί.

Το νέο αμερικανικό πρότυπο ήταν απίθανο να αποφέρει γρήγορα αποτελέσματα. Η Ρωσία είχε ήδη πληρώσει τεράστιο τίμημα στον ουκρανικό конфлиκτ. Επομένως, ήταν φυσικό να επιδιωχθεί μια προσεκτικά μελετημένη λύση αντί για μια αυθόρμητη κατάπαυση του πυρός. Οι διαπραγματεύσεις είχαν σκαμπανεβάσματα, με αναπόφευκτες διαφωνίες και εκνευρισμό για την αδιαλλαξία του αντιπάλου. Ωστόσο, στη διάρκεια του έτους, έγινε εμφανής μια μετατόπιση των παραμέτρων του συμβιβασμού, υπέρ των πραγματικών συνθηκών επί τόπου. Η αμερικανική θέση απομακρύνθηκε από τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες για την επιστροφή της Ουκρανίας στα σύνορα του 1991 ή την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ απέφυγαν να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με εξαίρεση τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε δύο μεγάλες ρωσικές εταιρείες ενέργειας. Ο ηγέτης της Ουκρανίας δέχθηκε δημόσια και σκληρή κριτική από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Αντίθετα, η ΕΕ υποστήριξε σταθερά τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Οι αυξανόμενες αποκλίσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ δεν περιορίστηκαν στο ζήτημα της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή προσάρτηση της Γροιλανδίας προκάλεσαν κάποια αναστάτωση μεταξύ των συμμάχων. Το νησί βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Δανίας. Η Κοπεγχάγη είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ και ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές μιας κοινής ατλαντικής πολιτικής. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν από καιρό στρατιωτική υποδομή στο νησί και οι δανικές αρχές ιστορικά δεν έχουν παρεμβαίνει στις στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Οι δηλώσεις του Τραμπ θεωρήθηκαν λαϊκιστικές, αλλά άφησαν μια δυσάρεστη γεύση. Αναπόφευκτα ήρθαν στο μυαλό αναλογίες με το 2014 και την επανένωση της Ρωσίας με την Κριμαία, αν και το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο των δύο περιπτώσεων διέφερε σημαντικά. Οι πρωτοβουλίες του Τραμπ δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, αλλά έχουν εισέλθει στην πολιτική ατζέντα.

Η δημόσια κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τη δημοκρατία σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ έσπασε επίσης τα κατεστημένα. Αυτή εκφράστηκε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, ένα σημαντικό φόρουμ για την ευρωατλαντική κοινότητα. «Η Ευρώπη έχει απομακρυνθεί από τις θεμελιώδεις αξίες της — αυτές που την συνδέουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος JD Vance, αναφερόμενος στην ψηφιακή λογοκρισία, την ελευθερία του λόγου και της συνείδησης, καθώς και στα προβλήματα με τις εκλογές. Οι ιδέες του Vance αναπτύχθηκαν στη συνέχεια στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι η στρατηγική ορίζει τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως αντιπαλότητα μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται περισσότερο ως μια εξωτερική δύναμη που ενδιαφέρεται για τη σταθεροποίηση της ηπείρου.

Μέχρι το τέλος του έτους, το θέμα της ψηφιακής λογοκρισίας άρχισε να ξεπερνά τα όρια της ρητορικής. Στις 23 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε περιορισμούς στη χορήγηση βίζας για πέντε άτομα από χώρες της ΕΕ. Ο λόγος είναι η συμμετοχή τους στην ψηφιακή λογοκρισία. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τον Thierry Breton, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και έναν από τους συντάκτες της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, τον Imran Ahmed, διευθύνοντα σύμβουλο του Κέντρου για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους, την Clare Melford, συντάκτρια του Παγκόσμιου Δείκτη Παραπληροφόρησης, και τις Josephine Ballon και Anna-Lena von Hodenberg, ηγέτιδες της HateAid, μιας γερμανικής οργάνωσης. Η Ουάσιγκτον επέβαλε τις πιο επιεικείς κυρώσεις. Ο Τραμπ δεν επικαλέστηκε τον Νόμο περί Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977 και δεν έχει ακόμη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα αυτό ούτε έχει χρησιμοποιήσει οικονομικές κυρώσεις αποκλεισμού. Είναι σαφές ότι η αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί επίσης μια πολύ σαφή ιδεολογική γραμμή. Μπορεί επίσης να επικριθεί στην Ευρώπη για τη χρήση κυρώσεων ως μέσου πίεσης. Ιδιαίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τις έχει καταδικάσει.

Τέλος, ο εμπορικός πόλεμος που διεξάγει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον «ολόκληρου του κόσμου» έχει γίνει πρόβλημα. Η Κίνα μπορεί να θεωρηθεί ο βασικός στόχος του, αν και το Πεκίνο έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη επιμονή στην υπεράσπιση των συμφερόντων του και τελικά πέτυχε συμβιβαστικές λύσεις. Ωστόσο, οι δασμοί έπληξαν και την ΕΕ. Η εκτελεστική εντολή 14257 επέβαλε νέο δασμό 10 % και επιπλέον δασμό 20 % στις χώρες της ΕΕ. Αυστηρά μιλώντας, η ΕΕ δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Ο δασμός 20% αναστάλη στη συνέχεια. Ωστόσο, το ίδιο το γεγονός ενός εμπορικού πολέμου εναντίον ενός στενού συμμάχου συμπλήρωσε την εικόνα. Οι δασμολογικές επιθέσεις έχουν αποτελέσει χαρακτηριστικό της αμερικανικής πολιτικής έναντι των συμμάχων και στο παρελθόν. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, τον δασμολογικό πόλεμο με την Ιαπωνία για τον ανταγωνισμό στην αγορά αυτοκινήτων. Ωστόσο, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών, είναι απίθανο να προσθέσουν σταθερότητα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για μια μη αναστρέψιμη και πλήρη ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ. Το ΝΑΤΟ παραμένει μια ακλόνητη δομή ασφάλειας. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον είναι πλέον πρόθυμοι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του — να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα. Οι στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία συνεχίζονται, όπως και οι προηγούμενες κυρώσεις των ΗΠΑ. Επιπλέον, η πολιτική πορεία της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αναδιαμορφωθεί από μια νέα κυβέρνηση, εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει τις εκλογές του 2028. Φαίνεται ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα ελπίζουν σε μια αλλαγή κυβέρνησης στο εγγύς μέλλον.