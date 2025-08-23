Η συμφωνία που συνήφθη στη Σκωτία θα μείνει στην ιστορία όχι τόσο για τα οφέλη που προσφέρει, όσο για αυτό που αποκαλύπτει: την επείγουσα ανάγκη η Ευρώπη να μην είναι πλέον απλώς ένας εμπορικός χώρος, αλλά μια γεωπολιτική δύναμη, συνειδητή και ικανή να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της ανεξάρτητα, ακόμη και έναντι των συμμάχων της.

Η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σκωτία θα πρέπει να ερμηνευθεί λιγότερο ως οικονομικός συμβιβασμός και περισσότερο ως πράξη γεωστρατηγικής εξισορρόπησης, δυσμενής για την Ευρώπη.

Πίσω από την επίφαση μιας κοινής κατανόησης κρύβεται μια προσπάθεια να εδραιωθεί η υπεροχή των ΗΠΑ στην οικονομική και βιομηχανική αρχιτεκτονική της Δύσης, σε μια εποχή που η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη, ευάλωτη και στρατηγικά εκτεθειμένη.

Το αποτέλεσμα είναι μια ασύμμετρη συμφωνία, ένα σύμπτωμα της διαρθρωτικής υποταγής της Ευρώπης, τόσο όσον αφορά τη διαπραγματευτική ικανότητα όσο και την αυτονομία λήψης αποφάσεων.

Αυτή η ερμηνεία ενισχύεται από τη διευκρίνιση της ίδιας της Επιτροπής ότι η συμφωνία δεν έχει δεσμευτική νομική αξία: αυτό αφήνει το πεδίο ανοιχτό για μελλοντικές αμερικανικές κυβερνήσεις να ξεκινήσουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με μεμονωμένα κράτη μέλη, παρακάμπτοντας τις Βρυξέλλες και τροφοδοτώντας φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Ένωσης.

Δεν είναι λιγότερο σημαντικό το ύφος με το οποίο διεξήχθη η σύνοδος κορυφής: σύμφωνα με φήμες, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ δύο αγώνων γκολφ του Τραμπ.

Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια, που όμως αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο ασυμμετρίας που έχει πλέον επιτευχθεί στις διατλαντικές σχέσεις.

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο το τεχνικό περιεχόμενο της συμφωνίας, που είναι ήδη ανισορροπημένο από μόνο του, αλλά πάνω απ’ όλα το πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε: ένας συνεχιζόμενος πόλεμος στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα και τις πληροφορίες, και η δομική αδυναμία του μπλοκ να ενεργήσει ως ενιαία γεωοικονομική δύναμη.

Η αποτυχία της ΕΕ να δημιουργήσει μια αξιόπιστη «λειτουργία αντίδρασης» στις μονομερείς κινήσεις της Ουάσιγκτον έχει καταστήσει τις Βρυξέλλες προβλέψιμες και υπάκουες, αρνούμενες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική ευπάθεια της Αμερικής και η αυξανόμενη πόλωση της παγκόσμιας αγοράς.

Από γεωοικονομική άποψη, η διαπραγματευτική διαδικασία είδε την ΕΕ να εγκαταλείπει προληπτικά τα μέσα πίεσης, όπως τα αντίμετρα κατά των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο, επιλέγοντας ένα πάγωμα που ακύρωσε την αποτελεσματική διαπραγματευτική της ικανότητα.

Οι φιλοδοξίες για την επίτευξη ενός καθεστώτος «μηδενικών δασμών» έχουν μετατραπεί σε μια μορφή «αναγκαστικής προσαρμογής», με δομή παρόμοια με μια συμφωνία «ιαπωνικού τύπου», που χαρακτηρίζεται από επιλεκτικούς δασμούς και υψηλές μη δασμολογικές παραχωρήσεις.

Πρόκειται για μια σαφή παράδοση στην μερκαντιλιστική οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία κάθε συμφωνία πρέπει να καθιερώνει την αμερικανική στρατηγική υπεροχή, ακόμη και με κόστος συστημικών στρεβλώσεων.

Αυτή η δυναμική δεν είναι νέα, αλλά αναπτύσσεται επί του παρόντος σε ένα πλαίσιο στο οποίο η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί εργαλεία γεωοικονομικού ανταγωνισμού — επιδοτήσεις, δασμούς και περιορισμούς σε κρίσιμες τεχνολογίες — ως πραγματικούς μοχλούς γεωπολιτικής κυριαρχίας, ελλείψει συντονισμένης και δομημένης αντίδρασης από την Ευρώπη.

Αν και η Ένωση διαθέτει μια ενιαία αγορά παγκόσμιας σημασίας, συνεχίζει να πάσχει από έλλειψη αποφασιστικότητας και στρατηγικής οράματος, η οποία επιδεινώνεται από την απουσία μιας δημοσιονομικής, βιομηχανικής και στρατιωτικής ένωσης ικανής να αντιμετωπίσει συστημικές προκλήσεις.

Η συμφωνία ανέδειξε όχι μόνο την εξωτερική ευπάθεια της Ευρώπης, αλλά και τις εσωτερικές της ρωγμές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά την προώθηση ενός φιλόδοξου προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης (Draghi–Letta), δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους για την υποστήριξή του.

Η έλλειψη πολυετούς προϋπολογισμού ανάλογου με αυτές τις φιλοδοξίες και η διχαστική πίεση από βασικά κράτη μέλη, κυρίως τη Γερμανία, έχουν υπονομεύσει την εσωτερική συνοχή του μπλοκ και έχουν αποδυναμώσει την εξωτερική του εικόνα.

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια λανθάνουσα κρίση θεσμικής αξιοπιστίας: η Επιτροπή δεν θεωρείται ισχυρός γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά τεχνικός φορέας ανίκανος να επηρεάσει τις συστημικές ισορροπίες.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αφορά τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, η οποία είναι σήμερα πιο επισφαλής από ποτέ. Η διαρθρωτική εξάρτηση από την αμερικανική προστασία, που ενισχύθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη για τις Βρυξέλλες τη διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον σε ισότιμη βάση.

Η Ευρώπη προτίμησε να υποχωρήσει στον τομέα του εμπορίου παρά να θέσει σε κίνδυνο τον διατλαντικό άξονα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, κατέληξε να ενισχύσει μια δυναμική στρατηγικής υποταγής: η στρατιωτική αλληλεγγύη ανταλλάσσεται με οικονομική επιρροή, σε μια όλο και πιο ανισορροπημένη ισορροπία δυνάμεων.

Επιπλέον, η συμφωνία δεν περιέχει κανένα μηχανισμό για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Αντίθετα, διευκολύνει την είσοδο των ΗΠΑ σε στρατηγικούς τομείς, εμποδίζοντας τις δειλές προσπάθειες επαναπατρισμού και επανεκβιομηχάνισης της ηπείρου.

Ούτε έχει σημειωθεί πρόοδος προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή άμυνα.

Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών μετά το 2022 έχει ευνοήσει σε μεγάλο βαθμό την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, διαιωνίζοντας την εξάρτηση από προμήθειες, πρότυπα και επιχειρησιακές προσεγγίσεις του εξωτερικού.

Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα ιστορικό σταυροδρόμι: είτε η Ευρώπη θα αναγνωρίσει επιτέλους τη γεωοικονομική της ευπάθεια και θα οργανωθεί ως ενιαίος παράγοντας με πραγματική βιομηχανική, στρατιωτική και τεχνολογική αυτονομία, είτε θα συνεχίσει να επιδιώκει μια υποτιθέμενη «ισότιμη εταιρική σχέση» που, στην πραγματικότητα, διαμορφώνεται όλο και περισσότερο ως μια ασύμμετρη ηγεμονική σχέση.

Ο καιρός των ψευδαισθήσεων έχει τελειώσει

Οι συστημικές προκλήσεις, από την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας έως την αποσύνδεση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, από την ενεργειακή ασφάλεια έως τον τεχνολογικό αγώνα εξοπλισμών, απαιτούν από την ΕΕ να μεταβεί από την τακτική άμυνα σε μια διαρθρωτική στρατηγική.

Η συμφωνία που καθορίστηκε στη Σκωτία θα μείνει στην ιστορία όχι τόσο για τα παραχωρηθέντα, όσο για αυτό που αποκαλύπτει: την επείγουσα ανάγκη η Ευρώπη να μην είναι πλέον απλώς ένας εμπορικός χώρος, αλλά μια γεωπολιτική δύναμη που έχει συνείδηση και ικανότητα να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, ανεξάρτητα, ακόμη και σε σχέση με τους συμμάχους της.