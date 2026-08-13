Στα πιο δημιουργικά χρόνια της διαδρομής του, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε ρίξει πέτρα πίσω του, εγκαταστάθηκε στη μεσσηνιακή γη που τόσο αγαπούσε και πάλευε με νύχια και δόντια να σταθεί καλλιτεχνικά και οικονομικά με τα πενιχρά μέσα που διέθετε. Τότε – καρδιά καλοκαιριού ήταν- που τον γνώρισα, με αφορμή δική του παράσταση που είχε στήσει με μουσικούς στο ανοιχτό θεατράκι, πίσω από το θεατράκι του Αλμυρού. Με τον αυτοσχέδιο θίασο με την ονομασία «άποροι άρχοντες» αν δεν με απατά η μνήμη, παρουσίασε τους «Κυνικούς», με δικό του κείμενο και μουσικές προσωπικής δημιουργίας και επιλογής, με μπουζουκάκι, τζουρά και ταμπουρά. Μαγική παράσταση, με τον Νίκο να δίνει την ψυχή του, αλλά, δυστυχώς μπροστά μόλις σε καμμιά εικοσαριά θεατές, που είχαν πληρώσει συμβολικό εισιτήριο. Η έκπληξη περίμενε αυτό το κοινό με το τέλος της παράστασης. Ο Καλογερόπουλος, με παρεϊστικο ύφος, ανακοίνωσε το τρίτο μέρος της βραδιάς, λέγοντας:

«Τώρα θα πάμε δίπλα στο μικρό αναψυκτήριο, να φάμε όλοι μαζί την είσπραξη σε σουβλάκια και τσίπουρα»

‘Ετσι κι’ έγινε.

Τότε κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο σπουδαίος καλλιτέχνης που έκανε το κέφι του χωρίς να υπολογίζει απολύτως τίποτα, ήταν ξεχωριστός. Κι’ όταν τον ρώτησα, πως και δεν το παλεύει στην Αθήνα με τις πολλές ευκαιρίες και τα φράγκα, εκείνος με αφόπλισε κοιτάζοντάς με στα μάτια με νόημα: «Αδελφούλη, αυτά τα έφτυσα, διότι δεν γουστάρω να σκύβω, να παρακαλάω, να ζητιανεύω. Θα παλέψω με τις δικές μου δυνάμεις και όπου βγει».

Το τήρησε!

Μικρή λεπτομέρεια. Την αποκωδικοποίηση εκείνου που μου είχε πεί τότε, την ένοιωσα την ημέρα που δημοσιεύτηκε η είδηση του θανάτου. Ο Ανδρέας Ρουμελιώτης (άλλος…αναρχοαυτόνομος της δημοσιογραφίας αυτός!) στην στήλη του «Ανάποδα» της “OneVoice”, δημοσίευσε μια παλιά άποψη του σπουδαίου κωμικού Κώστα Χατζηχρήστου:

«Στους καλλιτεχνικούς κύκλου η κακία, η ζήλια και ο παραγκωνισμός είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Πρέπει να έχεις σιδερένια νεύρα για να αντέξεις».

Την ίδια μέρα, η Εφημερίδα των Συντακτών έβαλε καρεδάκι στην πρώτη σελίδα: «Ν. Καλογερόπουλος: Ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους», ενώ η Ελένη Ράντου, μέσω της AthensVoice, δήλωνε «Ξεκληρίζεται ένα είδος ανθρώπων με ανιδιοτέλεια, ταλέντο και ψυχή».

Και «με μεγάλη γνήσια μαγκιά», θα πρόσθετα του λόγου μου, θυμίζοντας κάτι που μαθεύτηκε μόλις τώρα. ‘Όπως δημοσιεύτηκε, λοιπόν, στις μεγάλες «αφραγκίες» του «Καλόγερα», μια μεγάλη Τράπεζα (από αυτές του συστήματος), του ζήτησε να διαφημίσει κάποια προϊόντα της. Ο μάγκας από το Χαλαζόνι της Τριφυλίας, αρνήθηκε όχι τόσο ευγενικά, αφού τους είπε: «Δεν μπορώ να διαφημίσω αυτούς που κλέβουν τον κοσμάκη».

Καλό Παράδεισο φίλε. Η καλύτερη αμοιβή σου, ήταν το άσμα που ακούστηκε στο χθεσινό κατευόδιο στο Α΄Νεκροταφείο: «Καραϊσκάκης».

Και όπως θυμόμαστε όλοι, ο Καραϊσκάκης υπήρξε στρατάρχης!!