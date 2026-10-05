Έχουν περάσει μπόλικες δεκαετίες που ο διακεκριμένος (τότε) διαφημιστής και από καιρό σπουδαίος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος εμπνεύστηκε το μήνυμα «Είδες η ΔΕΗ», για ένα σποτ το οποίο το σποτ διαφήμιζε τα έργα και τις ημέρες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρικού. Σήμερα, τα πράγματα γύρω από αυτήν την χρησιμότατη παροχή είναι τόσο μπερδεμένα που -δυστυχώς- βασανίζουν τους πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτα η ακρίβεια του ρεύματος που από ένα ογδοντάρι ευρώ για νοικοκυριό 90 τετραγωνικών στο δίμηνο, έρχεται πλέον με υπερηφάνεια ως μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο πάνω από εκατό ευρώ ΤΟΝ ΜΗΝΑ. Αν τα βάλεις κάτω η αύξηση είναι οδυνηρή για τους καταναλωτές και εξαιρετικά ευχάριστη για το κράτος αλλά και τον CEO της επιχείρησης, ο οποίος -όπως δημοσιεύεται συχνά- αμείβεται με κάποια εκατομμύρια ετησίως (αν δεν κάνω λάθος).

Που θέλω να καταλήξω; Στον Γολγοθά τον οποίο «ανεβαίνει» εδώ και εβδομάδες ο φίλος μου, που χθες μου ανέφερε το πρόβλημά του. Εμφανίστηκε σε κατάστημα της ΔΕΗ ως υποψήφιος αγοραστής παροχής για το διαμέρισμά του. Του συμπλήρωσαν τα χαρτιά και του είπαν πως θα τα στείλουν στην ΔΕΔΗΕ για έγκριση (ή κάπως έτσι) με έναν κωδικό παροχής. Με την υπόσχεση ότι μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες θα ανάψει τα φώτα τοπυ σπιτιού του, θα ψήσει το τούρκικο καφεδάκι (το οποίο οι Ελληναράδες έχουν βαφτίσει «ελληνικό») στο μπρίκι, αρκεί να πληρώσει ως νέος πελάτης εκατό ευρώ (ας πούμε παράβολο για την εγγραφή του) κι’ αυτό για ετήσιο συμβόλαιο. Δυστυχώς δεν του ανέφεραν αυτό που διαφημίζει η ΔΕΗ τηλεφωνικώς, ότι με συμβόλαιο 18 μηνών, προσφέρεται έκπτωση 20% για αγορές σε μεγάλες εμπορικές φίρμες και κάποια άλλα προνόμια (είδες η ΔΕΗ» Διονυσάκη;)

Δεν τελειώσαμε. Μετά από μία εβδομάδα του τηλεφώνησαν από το υποκατάστημα που είχε υποβληθεί το αίτημα παροχής και του είπαν πως η ΔΕΗ δεν μπορεί να διεκπεραιώσει την συμφωνία, διότι ήταν λάθος ο κωδικός παροχής. Ποιος έφταιξε; Κανείς δεν μπόρεσε να το ανακαλύψει τις επόμενες ημέρες, διότι θα μπορούσε να είχε γίνει λάθος από τον εγκαταστάτη στην πολυκατοικία, ή λάθος από εκείνον που συμπλήρωσε τα χαρτιά, εν πάση περιπτώσει όλοι οι υπάλληλοι του κυρίου Στάσση (μην αναρωτηθείτε ποιος είναι αυτός, σημείωσα πιο πριν τις αποδοχές του στο περίπου…), ευγενέστατοι στην τηλεφωνική γραμμή, «θα το ψάξουν και θα επικοινωνήσουν με τον πελάτη εντός της ημέρας»!

Κατά τα άλλα, οι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προσφέρουν καλύτερες τιμές από την ΔΕΗ και όχι πολύπλοκα πακέτα. Προφανώς το κάνουν διότι δεν έχουν ως τώρα αποφασίσει να δίνουν πλούσιες χορηγίες σε διάσημους τραγουδιστές και τραγουδίστριες, με αφορμή τις εντυπωσιακές συναυλίες τους…

Και ο νοών νοείτω!!