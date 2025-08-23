Γράφει ο Μάκης Σεριάτος

Η κυκλοφορία του AI Mode της Google στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγους μήνες μετά τις ΗΠΑ και την Ινδία, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση ανάμεσα στη μηχανή αναζήτησης και στα ειδησεογραφικά μέσα. Το νέο περιβάλλον, βασισμένο στο Gemini 2.5, δεν εμφανίζει πλέον πληρωμένες διαφημίσεις∙ αντίθετα, απαντά στους χρήστες με τεχνητή νοημοσύνη, συνθέτοντας πληροφορίες και παρέχοντας απευθείας απαντήσεις.

Για τους publishers, η εξέλιξη αυτή σημαίνει κάτι πολύ πιο σοβαρό από μια απλή τεχνολογική καινοτομία: σημαίνει ότι η Google μπορεί να πάψει να λειτουργεί ως βασικός τροφοδότης επισκεψιμότητας. Μέχρι σήμερα, τα ειδησεογραφικά sites στηρίζονταν στο γεγονός ότι η αναζήτηση οδηγούσε τον χρήστη σε click. Στο νέο περιβάλλον, το AI Mode μπορεί να απαντήσει μόνο του, χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να επισκεφθεί την πηγή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σχεδόν το μισό της ψηφιακής διαφημιστικής δαπάνης (47%) κατευθύνεται στο search advertising, το IAB προβλέπει ότι έως το 2028 το 33% αυτής θα ανακατευθυνθεί σε AI interfaces. Εάν αυτό συμβεί και στην Ελλάδα, η πίεση στα ειδησεογραφικά sites θα είναι τεράστια. Οι μικρές ιστοσελίδες, που ήδη λειτουργούν με περιορισμένα έσοδα από banners και Google Ads, θα δουν την κίνηση τους να μειώνεται δραστικά.

Τι μπορούν να κάνουν; Οι επιλογές είναι λίγες αλλά κρίσιμες:

Επένδυση σε brand value: το μέσο πρέπει να γίνει προορισμός από μόνο του, όχι απλή στάση σε μια αναζήτηση.

Νέα μοντέλα εσόδων: συνδρομές, premium κοινότητες, συνεργασίες με brands για native περιεχόμενο.

Αξιοπιστία και κύρος: το AI «διαβάζει» ποιους εμπιστεύεται. Τα sites που θα γίνουν authoritative voices θα συνεχίσουν να εμφανίζονται.

Η μεγάλη πρόκληση για τα ελληνικά μέσα είναι ότι η αγορά τους είναι κατακερματισμένη και υπερκορεσμένη. Δεκάδες μικρά sites που βασίζονται αποκλειστικά στη Google κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αντίθετα, όσα χτίσουν κοινότητα, αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα, θα αντέξουν.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν το AI Mode θα αλλάξει το παιχνίδι. Είναι ποια ελληνικά sites θα καταφέρουν να υπάρξουν χωρίς την Google. Και αυτή είναι μια απάντηση που δεν θα τη δώσει η τεχνητή νοημοσύνη – αλλά η στρατηγική διορατικότητα κάθε εκδότη