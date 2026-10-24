Πέρα από τις στρατιωτικές και οικονομικές ήττες, η σημαντικότερη ήττα της Ευρώπης είναι πνευματική. Η ήττα αυτή ενισχύει την ανάγκη για μια εξωτερική απειλή, με τη μορφή της Ρωσίας, προκειμένου να δικαιολογηθούν τόσο η διπλωματική πολιτική όσο και η ίδια η νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών ελίτ.

Είναι ακριβώς στην Ευρώπη όπου οι πολιτικές ελίτ βρίσκονται σήμερα υπό το κράτος ολοκληρωτικού πανικού. Ο πανικός αυτός μεταδίδεται, μέσω των μέσων ενημέρωσης, στην κοινωνία, όπως το τσάι που απλώνει σταδιακά το χρώμα του μέσα στο νερό.

Η ανησυχία των ευρωπαϊκών ελίτ εκδηλώνεται μέσα από τη στρατιωτική ρητορική που στρέφεται κατά της Ρωσίας. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, τη βαθύτερη αιτία αυτού του πανικού: την ήττα της Ευρώπης και, πάνω απ’ όλα, την πνευματική της ήττα.

Η παρακμή του ΝΑΤΟ και η μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας

Οι παραλληλισμοί ανάμεσα στη δεκαετία του 1930 και τη σημερινή εποχή είναι συχνοί και, σε έναν βαθμό, εύστοχοι, καθώς η τελευταία διεθνής τάξη που διαμορφώθηκε έχει καταστεί εξαιρετικά εύθραυστη. Δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ισχυρές τεκτονικές δυνάμεις που κλονίζουν το ίδιο το θεσμικό οικοδόμημα το οποίο αυτή δημιούργησε.

Τη δεκαετία του 1930, οι δυνάμεις αυτές εκδηλώθηκαν μέσα από τον γερμανικό αναθεωρητισμό, ο οποίος τροφοδοτούνταν από το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα και ήταν έτοιμος να στραφεί κατά της Ευρώπης, επιδιώκοντας να επιβάλει τη δική του ισχύ και να εξαλείψει την ταπείνωση που είχε προκαλέσει η «υπαγόρευση των Βερσαλλιών» (Diktat von Versailles).

Σήμερα παρατηρείται, επίσης, μια μορφή ανισορροπίας, αλλά διαφορετικού χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το στρατόπεδο του ΝΑΤΟ, το οποίο επικράτησε στον Ψυχρό Πόλεμο και ηγήθηκε της μονοπολικής εποχής επί 25 χρόνια, από το 1989 έως το 2014. Το στρατόπεδο αυτό έχει ήδη αρχίσει να χάνει έδαφος: αποδυναμώνεται το ηθικό του πλεονέκτημα, υποχωρεί η στρατιωτική και βιομηχανική του ηγεμονία και εντείνονται οι εσωτερικές του αδυναμίες.

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι δυνάμεις των BRICS και οι σύμμαχοί τους, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες και επιδιώκουν οι διεθνείς οργανισμοί να αντανακλούν τη νέα πραγματικότητα της παγκόσμιας κατανομής ισχύος.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του ίδιου του ΝΑΤΟ διακρίνονται διαφορετικές κατηγορίες κρατών:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αντισταθούν στην παρακμή της Δύσης, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα τη δική τους ευημερία και τα εθνικά τους συμφέροντα, όπως αποτυπώνεται στο σύνθημα MAGA («Make America Great Again»). Απομακρύνονται σταδιακά από την Ευρώπη, αφήνοντας στους Ευρωπαίους το «βάρος» της ευρωπαϊκής άμυνας και της χρηματοδότησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

επιδιώκουν να αντισταθούν στην παρακμή της Δύσης, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα τη δική τους ευημερία και τα εθνικά τους συμφέροντα, όπως αποτυπώνεται στο σύνθημα MAGA («Make America Great Again»). Απομακρύνονται σταδιακά από την Ευρώπη, αφήνοντας στους Ευρωπαίους το «βάρος» της ευρωπαϊκής άμυνας και της χρηματοδότησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η Γερμανία και η Τουρκία χαρακτηρίζονται ως «ηττημένα έθνη» του 20ού αιώνα, τα οποία αποφάσισαν να ανακτήσουν τη θέση τους και ενισχύουν εκ νέου τη στρατιωτική τους ισχύ. Η Τουρκία διαθέτει ήδη τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και τον μεγαλύτερο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Γερμανίας.

χαρακτηρίζονται ως «ηττημένα έθνη» του 20ού αιώνα, τα οποία αποφάσισαν να ανακτήσουν τη θέση τους και ενισχύουν εκ νέου τη στρατιωτική τους ισχύ. Η Τουρκία διαθέτει ήδη τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και τον μεγαλύτερο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τη δυναμική της στρατιωτικής κλιμάκωσης, χωρίς όμως να διαθέτουν τα υλικά και βιομηχανικά μέσα για να την υποστηρίξουν πλήρως.

Οι τέσσερις ήττες της Ευρώπης

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη μέσα σε αυτή τη μεγάλη αναδιάταξη της παγκόσμιας τάξης;

Η Ευρώπη είναι κουρασμένη. Κουρασμένη από δύο παγκόσμιους πολέμους και από τη ζάλη που προκάλεσαν τρεις δεκαετίες εντατικής παγκοσμιοποίησης. Παραμένει εγκλωβισμένη στην κοσμοαντίληψη της μονοπολικής εποχής και εξακολουθεί να εφαρμόζει τις αρχές εκείνης της περιόδου: την εξαγωγή της δημοκρατίας και την προώθηση της φιλελεύθερης αγοράς.

Όσο περισσότερο επιμένει στην ίδια κατεύθυνση —στην κλιμάκωση και στον πόλεμο— τόσο περισσότερες αποτυχίες συσσωρεύει και τόσο περισσότερο αποσυντίθεται εκ των έσω.

Ποιες είναι οι μορφές αυτών των ηττών;

Στρατιωτική ήττα. Η πολιτική του «μερίσματος ειρήνης», που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, οδήγησε σε δραστικές περικοπές των στρατών και της ευρωπαϊκής παραγωγής οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), κατά την περίοδο 2020–2024, ποσοστό μεταξύ 53% και 64% των όπλων που προμηθεύτηκε η Ευρώπη αγοράστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν συνυπολογίζονται και άλλες χώρες προμηθευτές, το μερίδιο της ευρωπαϊκής παραγωγής στους εξοπλισμούς των στρατών των κρατών-μελών της ΕΕ έχει περιοριστεί στο 20%.

Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε εκ νέου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο, μέσα από μηχανισμούς όπως το NATO Front Door for Industry και το NATO Engine.

Οικονομική ήττα. Το μερίδιο της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί από 31% το 2000 σε 18% σήμερα. Δημογραφική ήττα. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την προοπτική ενός «δημογραφικού χειμώνα». Ο δείκτης γονιμότητας έχει υποχωρήσει στα 1,34 παιδιά ανά γυναίκα, έναντι 2,1 που θεωρούνται απαραίτητα για την αναπλήρωση του πληθυσμού. Πνευματική ήττα. Η σημαντικότερη, ωστόσο, ήττα της Ευρώπης είναι η πνευματική: η αδυναμία της να φανταστεί ένα διαφορετικό μέλλον.

Η πνευματική ήττα των πολεμοκάπηλων

Πρώτον, αυτή η ήττα συνίσταται στην προσκόλληση στις αρχές του 1945, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στον κόσμο έκτοτε. Πρόκειται για την υπεροχή της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, καθώς και, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις αρχές της ανοικτής αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών, με χρηματοδότηση μέσω απεριόριστου δημόσιου δανεισμού.

Αυτά τα δόγματα, σύμφωνα με την παρούσα ανάλυση, έχουν οδηγήσει σε εισροές μεταναστών στην ΕΕ και, προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε μεταφορά επιχειρήσεων και βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε χώρες με χαμηλότερο εργατικό κόστος.

Αν το εξετάσει κανείς προσεκτικότερα, ωστόσο, οι αρχές αυτές παραπέμπουν λιγότερο στο 1945 και περισσότερο στη Γαλλική Επανάσταση του 18ου αιώνα: στον μεσσιανικό ζήλο για την εξαγωγή της επανάστασης και των φιλελεύθερων αξιών, ακόμη και με την επιβολή τους διά της στρατιωτικής ισχύος, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Αρκεί να θυμηθούμε τον Ναπολέοντα και, πιο κοντά στη δική μας εποχή, τον Νικολά Σαρκοζί και τον πόλεμο στη Λιβύη το 2011. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τις δύο περιπτώσεις, πέρα από τα 200 χρόνια που τις χωρίζουν; Στην ουσία, υποστηρίζει ο συγγραφέας, πρόκειται για πολέμους παρόμοιου χαρακτήρα, οι οποίοι κατέληξαν στο ίδιο φιάσκο.

Δεύτερον, η πνευματική ήττα εκδηλώνεται μέσα από τον δογματισμό των ελίτ. Ένα σύνολο πολιτικών αξιωμάτων αντιμετωπίζεται ως αδιαμφισβήτητο και δεν επιδέχεται ούτε αμφισβήτηση ούτε ουσιαστικό διάλογο. Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται, φυσικά, η ρωσική απειλή.

Γιατί, όμως, οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να διατηρούν ζωντανή την εικόνα της ρωσικής απειλής;

«Για τον απλούστατο λόγο ότι, επί οκτώ δεκαετίες, η νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών ελίτ στηρίχθηκε στην εξαγωγή της δημοκρατίας μέσω της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, η οποία παρουσιάζεται ως αυταρχική και αιμοδιψής δύναμη».

Τη στιγμή που θα επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με το Κίεβο και θα αρχίσει να διαμορφώνεται μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, στην οποία η Ρωσία θα εντάσσεται ως αντίβαρο, σύμφωνα με το ειρηνικό και ιδιαίτερο πρότυπο του «κράτους-πολιτισμού» (civilisation-state), ο πολιτικός ορίζοντας των Βρυξελλών θα καταρρεύσει.

Οι ηγέτες της Ευρώπης θα βρεθούν τότε αντιμέτωποι με τη διχόνοια, την οδύνη και το μίσος που, σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχουν προκαλέσει στο εσωτερικό των κοινωνιών τους οι παγκοσμιοποιητικές εμμονές τους.

Αν η δεκαετία του 1930 χαρακτηρίστηκε από έναν αφελή και άκριτο πασιφισμό, η σημερινή εποχή προκαλεί έκπληξη για την ωμή και ανεύθυνη πολεμοχαρή της ρητορική.

Όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, η ευρωπαϊκή ρητορική είναι ασαφής και αντιφατική — και γι’ αυτό εξαιρετικά επικίνδυνη.

Από τη μία πλευρά, όλα εξελίσσονται σαν να βρισκόμαστε σε συνθήκες Ψυχρού Πολέμου, όταν, όπως έδειξε η ιστορική εμπειρία, η ίδια η πυρηνική απειλή λειτουργούσε ως εγγύηση ειρήνης. Πρόκειται για αυτό που ο στρατηγικός αναλυτής Πιερ-Μαρί Γκαλουά αποκάλεσε «εξισορροπητική ισχύ του ατόμου».

Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραμελούν τον ίδιο τον πυρήνα αυτού του συστήματος αποτροπής. Δεν επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση ούτε στα λόγια ούτε στις πράξεις, όπως αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από την παροχή όπλων και πληροφοριών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μια τέτοια συμπεριφορά ενέχει τον κίνδυνο απότομης κλιμάκωσης, με ενδεχόμενη κατάληξη μια τραγωδία για όλους.

Συμπέρασμα

Πέρα από τις στρατιωτικές και οικονομικές ήττες, η σημαντικότερη ήττα της Ευρώπης είναι η πνευματική.

Πρώτον, η αδυναμία των Ευρωπαίων ηγετών να αντιληφθούν και να παραδεχθούν ότι τα πρότυπα της παγκοσμιοποίησης δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σημερινή πραγματικότητα επιδεινώνει τα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους, από την ανεργία και το δημόσιο χρέος έως μια κοινωνική σύγκρουση που κλιμακώνεται σταδιακά.

Δεύτερον, η ίδια αυτή αδυναμία ενισχύει την ανάγκη για μια εξωτερική απειλή, με τη Ρωσία στον ρόλο του αντιπάλου, ώστε να δικαιολογούνται η διπλωματική πολιτική και η ίδια η πολιτική νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών ελίτ.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση, δεν πρόκειται να αλλάξουν την πολεμοχαρή τους πορεία ούτε να επιτρέψουν την ουσιαστική ανάπτυξη της αντιπολίτευσης, παρά τα σαφή μηνύματα των ψηφοφόρων που καταγράφηκαν σε πρόσφατες εκλογές, όπως στη Γερμανία. Διακυβεύεται, άλλωστε, η ίδια η πολιτική τους επιβίωση.

Νέες πολιτικές δυνάμεις θα αναδυθούν μόνο μετά την κατάρρευση των σημερινών καθεστώτων, είτε ως αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, την οποία τα ίδια θα έχουν προκαλέσει, είτε εξαιτίας μιας οικονομικής κρίσης ή μιας λαϊκής εξέγερσης.

Είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, απλώς ζήτημα χρόνου.

Και ο πανικός είναι ήδη κάτι παραπάνω από εμφανής.