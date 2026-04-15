Κάτι περίεργο συνέβη μόλις στην Ελλάδα, χωρίς να το προσέξουν οι περισσότεροι. Πρώτα, κάποιο ιστορικό υπόβαθρο, ακόμη κι αν ορισμένοι από εσάς, τους αναγνώστες, μπορεί να το θεωρήσετε άσχετο: λέγεται ότι υπάρχουν μόλις 6.000 Εβραίοι κάτοικοι, κυρίως απόγονοι των 60.000 που ενθαρρύνθηκαν από τον αρχιραβίνο τους στη Θεσσαλονίκη, Ζβι Κόρετς, να παραδοθούν στους Γερμανούς. Ο Κόρετς ήταν Ασκεναζί, σε αντίθεση με το ποίμνιό του, που ήταν ουσιαστικά Σεφαραδίτες… Ενήργησε επίσης εναντίον μελών της ελληνικής αντίστασης, απειλώντας να καταδώσει μέλη που επιχειρούσαν να στρατολογήσουν νεαρούς Εβραίους. Περιττό να ειπωθεί ότι οι σημερινοί απολογητές του είναι κυρίως Εβραίοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Κόρετς δεν είχε άλλη επιλογή παρά να δώσει στους Γερμανούς τα ονόματα του ποιμνίου του και να τους ενθαρρύνει να πάνε στην Πολωνία, για «μια νέα ζωή». Στην πραγματικότητα κατέληξαν στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου και στο Μπέργκεν-Μπέλζεν.

Αλλά τώρα ας συνδέσουμε αυτά τα στοιχεία με το κύριο θέμα μου: τα γραμματόσημα είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία, καθώς λειτουργούν ως απόδειξη πληρωμής για ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αποτελούν επίσης καλλιτεχνικές καταγραφές της ιστορίας, του πολιτισμού και της ταυτότητας ενός έθνους. Είναι κρίσιμα για τους φιλοτελιστές, προσφέροντας ιστορική γνώση, και έχουν σημαντική αξία για την ταυτοποίηση, την πιστοποίηση γνησιότητας και την ασφάλεια της αλληλογραφίας.

Πρόσφατα αγόρασα μερικά γραμματόσημα στο Ταχυδρομείο της Καλλιθέας, μια φωτογραφία των οποίων μπορείτε να δείτε μαζί με αυτό το άρθρο. Το Ταχυδρομείο δεν είχε άλλα! Απεικονίζουν συναγωγές στα Ιωάννινα και στην Αθήνα. Έτσι, όσοι τα λάβουν θα μπορούσαν κάλλιστα να δουν την Ελλάδα ως προπύργιο του Ιουδαϊσμού. Καμία τέτοια τύχη για τους 120.000 Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης· κανένα γραμματόσημο που να απεικονίζει τζαμί, εκτός αν κάνω λάθος.

Πριν σχολιάσω αυτήν την παράξενη σειρά γραμματοσήμων, θέτω τα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Ποιος αποφάσισε να τυπώσει και να διαθέσει προς πώληση τέτοια γραμματόσημα, ιδίως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, και ποια ήταν η συλλογιστική του;

β) Πόσοι Ισραηλινοί βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα;

γ) Υπάρχουν σιωνιστές στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό;

δ) Φοβάται η υποχωρητική ελληνική κυβέρνηση το γενοκτονικό σιωνιστικό καθεστώς στο Ισραήλ;

ε) Θα ανταποδώσει το Ισραήλ εκδίδοντας γραμματόσημο που θα απεικονίζει τον Παρθενώνα ή/και τη Μητρόπολη Αθηνών;

Σχόλιο

Η Ελλάδα αυτήν την περίοδο προσελκύεται από την Αμερική, για προφανείς γεωπολιτικούς λόγους, όπως έχω γράψει και παλαιότερα. Η Ελλάδα έχει υποκύψει, όπως όλα τα καλά εκπαιδευμένα κανίς.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ουσιαστικά αμερικανική και, ως εκ τούτου, ισραηλινή. Δεν έχει σημασία ότι το σιωνιστικό καθεστώς είναι μία από τις πιο κακές και δολοφονικές ομάδες φανατικών που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Από την Ελλάδα αναμένεται να δείχνει καλοσύνη και κατανόηση απέναντι στους δολοφόνους και στους αρπαγείς γης, κάνοντας τα στραβά μάτια στους εγκληματίες.

Και στο μεταξύ, κάποιοι άπληστοι Έλληνες είναι πρόθυμοι να πουλήσουν σε Ισραηλινούς: για παράδειγμα, ο Όμιλος Palmo διαφημίζει το μήνυμα: «Μη φύγετε για την πατρίδα χωρίς ένα σπίτι στην Ελλάδα», ενώ στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει μεγάλη διαφήμιση, στα εβραϊκά, που αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα προς 90.000 ευρώ. Περιττό να ειπωθεί ότι η εταιρεία ιδρύθηκε από δύο Εβραίους και ανήκει σε αυτούς. Ο ίδιος ο ιστότοπος της Palmo αναφέρει ότι οι δύο ιδρυτές είναι πρώην αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού.

Ένας τεράστιος αριθμός Ισραηλινών έχει φύγει για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό είναι λογικό, πρώτον λόγω της συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μιας συνεργασίας που εστιάζει στην άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια, με την ελληνική κυβέρνηση να είναι πρόθυμη να ενοχλήσει την Άγκυρα· και δεύτερον, επειδή η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, ήταν η πρώτη μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο που ίδρυσε έναν οργανισμό για τη διανομή σε Εβραίους περιουσιών Εβραίων που είχαν πεθάνει χωρίς κληρονόμους. Ο Οργανισμός Περιθάλψεως Ισραηλιτών Ελλάδος ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται τις περιουσίες. Κατανέμει χρήματα στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.

Ποιος γνωρίζει ποιες οικονομικές διευθετήσεις γίνονται τώρα για τη δημιουργία σιωνιστικών «κρατών εν κράτει» στην Ελλάδα και την Κύπρο; Όσον αφορά την Κύπρο, αξίζει να θυμόμαστε ότι ακραίοι σιωνιστές διεκδικούν την Κύπρο ως μέρος του Ισραήλ.

Ο Καποδίστριας θα πρέπει να τρίζει στον τάφο του.