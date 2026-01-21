Αν και είναι αμφίβολο ότι θα ξεσπάσει σύγκρουση σε περίπτωση ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, είναι εξίσου απίθανο οι Βρυξέλλες να δουν ξανά το ΝΑΤΟ με τον ίδιο τρόπο. Όπως η Γαλλία επί Σαρλ ντε Γκωλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα όφειλε να εξετάσει σοβαρά την υιοθέτηση ενός «τρίτου δρόμου» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, θα την πάρει η Ρωσία ή η Κίνα – και δεν πρόκειται να έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονα».

Η δήλωση αυτή είχε ήδη εκτεταμένες συνέπειες. Όπως επισήμανε στις 9 Ιανουαρίου η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα θα σταματήσουν – συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του ΝΑΤΟ και, κατ’ επέκταση, της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας».

Η ανοιχτά πολεμοχαρής στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στο νησί –που έχει μέγεθος όσο το Μεξικό αλλά μόλις 57.000 κατοίκους– προκαλεί έκπληξη για πολλούς λόγους. Ωστόσο, δεν προσφέρει καμία απολύτως σαφήνεια σχετικά με το μέλλον του αυτόνομου αυτού εδάφους. Θα καταληφθεί στρατιωτικά ή θα «εξαγοραστεί»;

Καταρχάς, τι ισχύει πραγματικά για την υποτιθέμενη κινεζική και ρωσική απειλή; Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν συνεχή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία από τον Απρίλιο του 1941. Μετά τη ναζιστική κατοχή της Δανίας το 1940, η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι το νησί αποτελεί μέρος του δυτικού ημισφαιρίου και έπρεπε να «ενταχθεί στο γενικό σύστημα ηπειρωτικής άμυνας».

Ο Δανός πρέσβης στις ΗΠΑ, Χένρικ Κάουφμαν, υπέγραψε με την κυβέρνηση Ρούσβελτ τη «Συμφωνία περί Άμυνας της Γροιλανδίας», παραβιάζοντας τις εντολές της κυβέρνησης-μαριονέτας στην κατεχόμενη Κοπεγχάγη – κυβέρνηση από την οποία ο βασιλιάς Χριστιανός Ι΄ είχε αρνηθεί να διαφύγει. Αν και τότε κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία, ο Κάουφμαν τιμήθηκε μετά την απελευθέρωση του Βασιλείου το 1945.

Οι Γερμανοί ουδέποτε επιχείρησαν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία ούτε να την προσφέρουν επίσημα στους Αμερικανούς ως αντάλλαγμα για καλύτερες σχέσεις Βερολίνου–Ουάσιγκτον. Άλλωστε, ήταν αμφίβολο αν η κυβέρνηση Ρούσβελτ θα δεχόταν, ειδικά μετά την κατάληξη που είχε για την Πολωνία η συνενοχή της στην κατοχή της Τσεχοσλοβακίας το 1938.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γροιλανδία αποτέλεσε κρίσιμο σταθμό ανεφοδιασμού και προώθησης των Συμμάχων, διευκολύνοντας τόσο τη μεταφορά μαχητικών και μεσαίων βομβαρδιστικών προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τον εφοδιασμό της Σοβιετικής Ένωσης μέσω του προγράμματος Lend-Lease.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν το Δόγμα Μονρόε όταν το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε την κατάληψη της Γροιλανδίας, μετά την «ευγενική» εισβολή του στην Ισλανδία τον Μάιο του 1940 – τότε και αυτή μέρος του Βασιλείου της Δανίας. Τον Ιούλιο του 1941, η Βρετανία έπεισε τελικά τις ακόμη ουδέτερες ΗΠΑ να αναλάβουν οι ίδιες την κατοχή.

Πριν από την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων το 1946 και το 1947, η Ισλανδία ψήφισε υπέρ της διάσπασης από το Βασίλειο της Δανίας, συνεχίζοντας μια δημοκρατική παράδοση που, σύμφωνα με τους Ισλανδούς, ανάγεται στον 10ο αιώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, όχι τυχαία, το πρώτο κράτος που αναγνώρισε τη Δημοκρατία της Ισλανδίας το 1944.

Η αμερικανική αποχώρηση αποδείχθηκε προσωρινή. Η Ισλανδία εντάχθηκε αργότερα στο ΝΑΤΟ και τα αμερικανικά στρατεύματα επέστρεψαν το 1951, αποχωρώντας το 2006 για να επανέλθουν το 2016 με καθεστώς εκ περιτροπής παρουσίας.

Η αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία, ωστόσο, δεν γνώρισε ποτέ «κενά χρόνια». Μετά την απελευθέρωση της Δανίας το 1945, οι ΗΠΑ προσέφεραν –χωρίς επιτυχία– να αγοράσουν το νησί έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσό.

Το 1946, το Αμερικανικό Μικτό Επιτελείο χαρακτήριζε τη Γροιλανδία «την πιο σημαντική στρατηγική περιοχή στον κόσμο» για την άμυνα των ΗΠΑ έναντι της αναδυόμενης σοβιετικής απειλής. Πριν από τον Σπούτνικ, ο μεγαλύτερος φόβος αφορούσε σοβιετικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς – άλλωστε, όποιος έχει πετάξει απευθείας από τη Μόσχα προς τις ΗΠΑ θυμάται ότι η διαδρομή περνά πάνω από τη Γροιλανδία.

Η συνθήκη του 1941 προέβλεπε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα παρέμεναν έως ότου «εκλείψουν οι απειλές κατά της ειρήνης της αμερικανικής ηπείρου». Δεν έφυγαν ποτέ. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών στο νησί έφτανε τις χιλιάδες.

Όλα αυτά καταδεικνύουν ένα κρίσιμο σημείο: οι ΗΠΑ ήδη κυριαρχούν στρατιωτικά στη Γροιλανδία. Η απουσία αμερικανικών στρατευμάτων σε ορισμένες περιόδους δεν ήταν ποτέ ζήτημα ισχύος, αλλά πολιτικής επιλογής.

Αν οι ΗΠΑ έχουν τον στρατιωτικό έλεγχο, η Κίνα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους. Η Γροιλανδία διαθέτει σημαντικά ορυκτά αποθέματα, στα οποία το Πεκίνο επιδιώκει πρόσβαση. Δεδομένων των νεο-μερκαντιλιστικών αντιλήψεων του Τραμπ περί φυσικών πόρων, δεν προκαλεί έκπληξη ότι αυτό εγείρει συναγερμό στην Ουάσιγκτον.

Το 2018, η Κίνα εγκαινίασε τον «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού» και αυτοχαρακτηρίστηκε «σχεδόν αρκτικό κράτος». Έκτοτε, έχει ενισχύσει την παρουσία της μέσω ερευνητικών αποστολών, επενδύσεων σε υποδομές και εξαγορών φυσικών πόρων. Παρ’ όλα αυτά, η κινεζική παρουσία στη μεταλλευτική δραστηριότητα της Γροιλανδίας παραμένει περιορισμένη, με δύο μόνο μειοψηφικά μερίδια σε ανενεργά έργα.

Η Γροιλανδία, εν τω μεταξύ, κατατάσσεται όγδοη παγκοσμίως σε αποθέματα σπάνιων γαιών και φιλοξενεί δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα διεθνώς.

Σύμφωνα με το Arctic Today, το κινεζικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τις ΗΠΑ, καθώς η ημιαυτόνομη κυβέρνηση του νησιού άφησε πέρυσι να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με το Πεκίνο. Σε συνέντευξή της στους Financial Times τον Μάιο του 2025, η υπουργός Επιχειρηματικότητας και Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας, Νάαγια Νάθανιελσεν, κάλεσε ΗΠΑ και ΕΕ να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα χάσουν την επιρροή τους στην Αρκτική.

Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, ΗΠΑ και Γροιλανδία υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στον εξορυκτικό τομέα. Η συμφωνία έληξε πέρυσι χωρίς να υπογραφούν σημαντικές συμβάσεις.

Τον Μάιο του 2025, η Γροιλανδία χορήγησε την πρώτη άδεια εξόρυξης υπό νέο καθεστώς σε δανoγαλλικό σχήμα για έργο ανόρθωσης ανόρθωσης (anorthosite) ύψους 150 εκατ. ευρώ, με τοπική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Καθώς οι κινεζικές επενδύσεις προβάλλονται από τον Τραμπ ως απειλή, το νησί στρέφεται πλέον προς την Ευρώπη.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη στις 13 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε: «Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ. Δεν θέλει να κυβερνάται από τις ΗΠΑ. Δεν θα γίνει μέρος των ΗΠΑ. Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα, ως μέρος του Βασιλείου της Δανίας».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν, αλλά αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για τον ίδιο». Κατά κάποιον τρόπο, η αντίδραση αυτή αντανακλά παλαιές αμερικανικές αντιλήψεις για τον τοπικό πληθυσμό. Ενώ η Ισλανδία ενθαρρύνθηκε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της υπό αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα, το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας αντιμετωπίζεται με συγκατάβαση.

Η Κοπεγχάγη, αντιθέτως, επιδεικνύει σαφώς μεγαλύτερο σεβασμό στην τοπική αυτοκυβέρνηση. Με τον Νόμο Αυτοδιοίκησης του 2009, το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας έχει το νόμιμο δικαίωμα να κηρύξει ανεξαρτησία και ήδη καθορίζει τη μεταλλευτική πολιτική.

Η Δανία δεν είναι μόνη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέδωσαν δηλώσεις στήριξης προς τον Νίλσεν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική απόπειρα κατάληψης της Γροιλανδίας θα σήμαινε, ουσιαστικά, το τέλος του ΝΑΤΟ.

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η Γροιλανδία δεν «εξαργυρώνει» απλώς την ευκαιρία. Με μόλις 42.000 ενήλικους κατοίκους, ακόμη και ένα εκατομμύριο δολάρια στον καθένα θα κόστιζε στις ΗΠΑ περίπου 42 δισ. δολάρια. Όμως οι κάτοικοι γνωρίζουν τα κρυφά κόστη. Νομοθέτες επικαλούνται το παράδειγμα του Ναούρου ως προειδοποίηση απέναντι σε σχήματα «γρήγορου πλουτισμού».

Στη δεκαετία του 1980, το Ναούρου ήταν μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο κατά κεφαλήν, χάρη στα τεράστια αποθέματα φωσφόρου. Ο πλούτος σπαταλήθηκε ταχύτατα, αφήνοντας έναν κατεστραμμένο βιότοπο και έναν πληθυσμό εξαρτημένο από εισαγόμενα τρόφιμα – με τη χώρα να γίνεται γνωστή διεθνώς κυρίως για τα υψηλά ποσοστά διαβήτη τύπου 2.

Τα πράγματα επιδεινώνονται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ φαίνεται να σχεδιάζουν χαμηλό τίμημα. Διαρροές από εσωτερικές συζητήσεις του Λευκού Οίκου στις αρχές Ιανουαρίου 2026 κάνουν λόγο για εφάπαξ ποσά από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο.

Οι Γροιλανδοί αντιλαμβάνονται ότι το ποσό αυτό είναι σχεδόν προσβλητικό, δεδομένης της στρατηγικής και ορυκτής αξίας του νησιού.

Η Δανία παρέχει στη Γροιλανδία ετήσια επιχορήγηση περίπου 4,3 δισ. κορωνών (περίπου 620 εκατ. δολάρια), που καλύπτει το 50% του δημόσιου προϋπολογισμού και περίπου το 20% του ΑΕΠ. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 10.000 δολάρια κατά κεφαλήν ετησίως, ενώ πέρυσι δεσμεύτηκαν και επιπλέον πόροι λόγω των αμερικανικών πιέσεων.

Με τον προϋπολογισμό του 2026, η Δανία θα καλύπτει πλέον και το 100% του κόστους νοσηλείας Γροιλανδών ασθενών σε δανικά νοσοκομεία. Αν και οι εγγεγραμμένοι ιθαγενείς στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, το σύστημα δεν συγκρίνεται με το δανικό.

Συνοψίζοντας, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμη να αποκτήσει τη Γροιλανδία χωρίς να προκύπτει πραγματικό όφελος ασφάλειας – το νησί δεν αντιμετωπίζει τέτοιο ζήτημα από πριν τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ. Δεν προτίθεται να αποζημιώσει δίκαια τον τοπικό πληθυσμό. Και διακινδυνεύει τη διάλυση του ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε ο γεωστρατηγικός αναλυτής Πίτερ Ζάιχαν, η Κοπεγχάγη μπορεί να περιορίσει την αμερικανική πρόσβαση στη Βαλτική, αναγκάζοντας τα βαλτικά κράτη να στηριχθούν αποκλειστικά στους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, είναι εύκολο να παρουσιαστεί ο 34χρονος Νίλσεν ως ο Μήλιος που συζητά περί δικαιοσύνης με την Αθήνα, για να ακούσει τελικά ότι «οι ισχυροί πράττουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υφίστανται ό,τι πρέπει».

Στην πραγματικότητα, λίγοι Γροιλανδοί θυμούνται εποχή χωρίς αμερικανικά στρατεύματα. Οι Δανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι είναι οι πραγματικοί Μήλιοι – εκείνοι που επικαλούνται παγιωμένες αρχές δικαιοσύνης και θεμιτού παιχνιδιού. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του 2026, η Ουάσιγκτον κατέδειξε ότι δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια «παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες».

Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα: πρόκειται για ένα σχέδιο ματαιοδοξίας. Τέτοιες επιθετικές ενέργειες είναι ακριβώς αυτό που οι συμμαχίες ασφαλείας δημιουργούνται για να αποτρέπουν.

Εναπόκειται πλέον στην ΕΕ να επανεξετάσει τη στρατηγική άμυνάς της σε έναν κόσμο όπου οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται αξιόπιστες ως εγγυήτριες «κοινών αξιών». Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, οδηγώντας τις εντάσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την κυπριακή κρίση του 1974.

Η ΕΕ θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει τις δικές της δομές για να επιταχύνει τη «Στρατηγική Αυτονομία». Παράλληλα με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, υπάρχει το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας – η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, που προβλέπει υποχρέωση βοήθειας και συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά κράτους-μέλους.

Αν και είναι απίθανο να προκύψει σύγκρουση από την ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, είναι εξίσου απίθανο οι Βρυξέλλες να δουν ξανά το ΝΑΤΟ με τον ίδιο τρόπο. Όπως η Γαλλία επί Σαρλ ντε Γκωλ, η Ευρώπη οφείλει να σκεφτεί σοβαρά έναν τρίτο δρόμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.