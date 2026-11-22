Κάθε φορά που βγαίνει στο φως μια μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης, η πρώτη αντίδραση είναι σχεδόν αντανακλαστική: «Πώς την πάτησε; Δεν το κατάλαβε;». Την ερώτηση αυτή την έχω ακούσει πολλές φορές από τότε που κατήγγειλα ότι εξαπατήθηκα στην υπόθεση που έγινε γνωστή ως «υπόθεση Βιλανάκη» και βρίσκεται σήμερα στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Πίσω της κρύβεται ένα βαθιά ριζωμένο στερεότυπο: ότι θύματα πέφτουν μόνο οι αφελείς, οι ανενημέρωτοι ή όσοι παρασύρονται από ένα πρόχειρο μήνυμα στο κινητό. Δεν είναι τυχαίο ότι το θύμα απάτης αντιμετωπίζεται συχνά με μια καχυποψία που δεν θα αντιμετώπιζε ποτέ το θύμα μιας ληστείας.

Η απάτη μπορεί να χαρακτηριστεί η μάστιγα της εποχής μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν 10.932 περιστατικά απάτης: περίπου 45 την ημέρα, σχεδόν δύο την ώρα. Πρόκειται για αύξηση 27,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025. Στις υποθέσεις όπου οι δράστες παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή αστυνομικούς, οι ολοκληρωμένες απάτες αυξήθηκαν κατά 73%. Σε βάθος χρόνου η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική: οι απάτες που καταγράφηκαν το 2025 ήταν σχεδόν δυόμισι φορές περισσότερες από το 2019.

Και οι επίσημοι αριθμοί δείχνουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), μόλις το 15% των θυμάτων διαδικτυακής απάτης το καταγγέλλει στην Αστυνομία. Είναι λοιπόν σχεδόν βέβαιο ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους επίσημους.

Έχω δουλέψει χρόνια στα οικονομικά, τη διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, κι όμως αυτό δεν με προστάτευσε. Γράφω για όσους ζουν σήμερα το ίδιο και δεν τολμούν να μιλήσουν. Από αυτή την εμπειρία έμαθα κάτι που δεν φανταζόμουν: οι οργανωμένες απάτες δεν στοχεύουν την άγνοια, στοχεύουν την εμπιστοσύνη. Πρώτα σε πλησιάζουν, μετά σε κερδίζουν και στο τέλος σε εξαπατούν. Και αυτό είναι ίσως το πιο απάνθρωπο κομμάτι της απάτης: η καλή πίστη του θύματος γίνεται το εργαλείο της καταστροφής του.

Στη ληστεία σού παίρνουν κάτι με τη βία και τρέχεις αμέσως να ζητήσεις βοήθεια. Η απάτη, αντίθετα, είναι κατεξοχήν έγκλημα «αυτοβλάβης»: τα δίνεις εσύ ο ίδιος. Γι’ αυτό, όταν έρθει η ώρα της αποκάλυψης, το πρώτο συναίσθημα δεν είναι η οργή. Είναι το σοκ, η αυτομομφή και η ντροπή.

Η λογική που κρατά τα θύματα σιωπηλά είναι απλή: όσο δεν μιλάς, δεν εκτίθεσαι. Γι’ αυτό πολλοί, ανάμεσά τους γιατροί και επαγγελματίες κύρους, δεν καταθέτουν ποτέ. Η κοινωνία έχει πλέον καταλάβει γιατί τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σωπαίνουν για χρόνια: ο θύτης είναι συνήθως οικείο πρόσωπο και η ντροπή βαραίνει, άδικα, το θύμα. Στην απάτη ισχύει κάτι αντίστοιχο, μόνο που εδώ ακόμη ρωτάμε το θύμα «πώς την πάτησες;».

Αυτή η σιωπή είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε κυκλώματος. Για να σπάσει, πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Ψάχνοντας να εξηγήσω τι συνέβη και γιατί, ξαναπέρασα κάθε βήμα όσων έζησα, αυτή τη φορά με τη ματιά της βιβλιογραφίας για την απάτη. Αυτό που βρήκα ήταν ένα μοτίβο τεσσάρων βημάτων.

Δεν λένε ψέματα, παίζουν θέατρο. Ο επαγγελματίας απατεώνας υποδύεται: με συγκίνηση, βλέμμα και στάση σώματος που δεν προδίδουν κανέναν δισταγμό. Πάνω σε αυτή την ηθοποιία κουμπώνει η αρχή της αμοιβαιότητας. Όταν έχεις σταθεί επί χρόνια έντιμα και γενναιόδωρα απέναντι σε κάποιον, ο εγκέφαλός σου αρνείται να δεχτεί ότι εκείνος σχεδιάζει να σε καταστρέψει. Η υποψία μοιάζει παράλογη, και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται. Ένα σενάριο ραμμένο στα μέτρα σου. Πριν σε προσεγγίσουν, σε μελετούν. Στοχεύουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά σου: τη γενναιοδωρία, την αφοσίωση στην οικογένεια, ακόμη και την αυτοπεποίθησή σου. Σε όποιον τιμά τον λόγο του θα μιλήσουν για μπέσα, σε όποιον κυνηγά το κέρδος για «κλειστές» ευκαιρίες, στον γονιό για τα παιδιά του. Και σε όποιον γοητεύεται από την «έξυπνη κίνηση», θα στήσουν ένα σενάριο όπου νομίζει ότι εκείνος είναι ο «έξυπνος» της συναλλαγής. «Εκατομμυριούχος» στην είσοδο, «σκηνίτης» στην έξοδο. Πριν από την απάτη, η βιτρίνα του πλούτου εξουδετερώνει κάθε καχυποψία: «αυτός δεν έχει ανάγκη τα δικά μου λεφτά». Μετά, όταν ζητήσεις πίσω τα χρήματά σου, ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται στα χαρτιά ως άπορος «σκηνίτης». Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, μέλη της οικογένειας δήλωναν για χρόνια μηδενικά εισοδήματα, ενώ ακίνητα και αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν ήταν γραμμένα σε τρίτα πρόσωπα. Το μήνυμα προς το θύμα είναι σαφές: ακόμη κι αν δικαιωθείς, δεν θα βρεις τίποτα να κατασχέσεις. Η παγίδα που κλείνει. Απόλυτη μυστικότητα («μην το πεις πουθενά, ούτε στους δικούς σου»), ένα αληθινό δείγμα στην αρχή και συνεχείς «εμπλοκές» που ζητούν κι άλλα χρήματα για να σωθούν τα προηγούμενα. Στο τέλος, ιδιωτικά συμφωνητικά που μετατρέπουν το έγκλημα σε «αστική διαφορά». Και όταν οι προφάσεις τελειώσουν, έρχεται ο φόβος ότι είναι «δικτυωμένοι παντού». Όπως και σε άλλα εγκλήματα κατάχρησης εμπιστοσύνης, ο δράστης είναι σχεδόν πάντα οικείο πρόσωπο: κερδίζει πρώτα την εμπιστοσύνη και, όταν το θύμα αντιδράσει, το απειλεί ότι θα το εκθέσει. Η ντροπή κάνει τα υπόλοιπα.

Η γνώση του μηχανισμού είναι η πρώτη άμυνα, αλλά δεν αρκεί. Η οργανωμένη απάτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως άθροισμα μεμονωμένων υποθέσεων. Οι καταγγελίες για το ίδιο κύκλωμα πρέπει να εξετάζονται μαζί, ώστε να φαίνονται η δομή και το μοτίβο, και κανένα θύμα να μη μένει μόνο του απέναντι σε ένα ολόκληρο δίκτυο.

Όταν κάποιος δηλώνει μηδενικά εισοδήματα αλλά επιδεικνύει δημόσια χλιδή, η αντίφαση αυτή πρέπει να ενεργοποιεί αυτόματα φορολογικό έλεγχο και έλεγχο για ξέπλυμα. Η δέσμευση της περιουσίας που είναι γραμμένη σε συγγενείς, εταιρείες και «μπροστινούς» προβλέπεται ήδη από τον νόμο. Πρέπει όμως να εφαρμόζεται έγκαιρα και συστηματικά, πριν προλάβει να εξαφανιστεί.

Εξίσου κρίσιμη είναι η προστασία όσων μιλούν. Οι απειλές και οι πιέσεις σε θύματα και μάρτυρες πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και αυστηρά, γιατί κάθε καταγγελία που αποσύρεται από φόβο είναι νίκη του κυκλώματος. Τα ψυχικά τραύματα είναι τεράστια, και τα θύματα χρειάζονται νομική και ψυχολογική στήριξη, ώστε η ντροπή και το σοκ να μη γίνονται ο λόγος της σιωπής τους.

Η σύγχρονη απάτη δεν είναι ζήτημα αφέλειας. Είναι μια καλοστημένη βιομηχανία ψυχολογικής χειραγώγησης, και δεν νικιέται με τη σιωπή. Η ντροπή δεν ανήκει ποτέ σε εκείνον που κινήθηκε με καλή πίστη και τίμησε τον λόγο του. Ανήκει σε εκείνον που σκηνοθέτησε το ψέμα. Όταν τα θύματα μιλούν, καταρρέουν ταυτόχρονα η ψεύτικη βιτρίνα του «πανίσχυρου» και το βολικό άλλοθι του «σκηνίτη». Γι’ αυτό μιλάω. Και δεν θα σωπάσω, όσο υπάρχει έστω κι ένας άνθρωπος που ντρέπεται για κάτι που δεν έφταιξε.