Τι είναι τελικά πλούτος; Τι είναι τελικά πλούτος; Είναι τα χρήματα που έχει κάποιος ή η εμπιστοσύνη που οι άλλοι έχουν σε αυτόν και στο σύστημα που τα πιστοποιεί ;

Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από τους πλούσιους. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι πλούσιος είναι εκείνος που έχει πολλά λεφτά. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτό είναι μόνο η επιφάνεια. Ο πραγματικά μεγάλος πλούτος δεν βρίσκεται στο ταμείο, αλλά στην αποτίμηση. Δεν κάθεται πάνω σε ένα βουνό από χαρτονομίσματα, όπως ο Σκρουτζ Μακ Ντακ. Κάθεται πάνω σε ένα σύννεφο προσδοκιών, μετοχών, συμμετοχών, options, δανείων πάνω σε περιουσιακά στοιχεία και εταιρειών που μπορεί να μην έχουν ακόμη αποδείξει όλα όσα υπόσχονται, αλλά η αγορά έχει ήδη αποφασίσει να τις αντιμετωπίσει σαν να έχουν κατακτήσει το αύριο.

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Ο πλούτος στο ανώτατο επίπεδο δεν είναι απλώς λογιστικό μέγεθος. Είναι κοινωνική συμφωνία. Είναι η κοινή αποδοχή ότι κάτι αξίζει τόσο, επειδή αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί θεσμοί και αρκετά κεφάλαια συμφωνούν — έστω προσωρινά — ότι αξίζει τόσο. Αν σήμερα συμφωνούμε ότι μια εταιρεία, μια μετοχή ή ένας επιχειρηματίας αξίζει ένα συγκεκριμένο ποσό, τότε αυτό το ποσό εμφανίζεται ως πραγματικότητα. Αν αύριο πάψουμε να το πιστεύουμε, η πραγματικότητα αλλάζει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πλούτος είναι ψεύτικος. Σημαίνει ότι είναι πιο εύθραυστος από όσο θέλουμε να παραδεχθούμε. Μια γη, ένα εργοστάσιο, ένα προϊόν ή μια τεχνολογία μπορεί να υπάρχουν. Η αξία τους όμως καθορίζεται από το τι πιστεύει η αγορά ότι μπορούν να γίνουν. Και εκεί αρχίζει το ενδιαφέρον παιχνίδι. Γιατί η αγορά δεν αγοράζει πάντα αυτό που υπάρχει. Πολύ συχνά αγοράζει αυτό που ελπίζει ότι θα υπάρξει.

Ο Πλούτος Ως Συλλογική Πίστη στις “αριθμοαξιες”!

Ας πάρουμε το παράδειγμα του Έλον Μασκ. Μια ημέρα μπορεί να διαβάζουμε ότι η περιουσία του είναι 250 δισεκατομμύρια, μια άλλη 400, μια άλλη ακόμη περισσότερο ή αρκετά λιγότερο. Το ακριβές νούμερο δεν είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν ξυπνά το πρωί, δεν ανοίγει το e-banking του και δεν βλέπει ένα υπόλοιπο με δώδεκα μηδενικά. Δεν λειτουργεί έτσι ο μεγάλος πλούτος.

Η περιουσία του είναι συνδεδεμένη με το πώς αποτιμά η αγορά τις εταιρείες του, τις προοπτικές του και την ικανότητά του να συνεχίσει να πείθει ότι το μέλλον που περιγράφει μπορεί να συμβεί. Πόσο πιστεύουν οι επενδυτές στην Tesla; Πόσο πιστεύουν στη SpaceX; Πόσο πιστεύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, στα ρομπότ, στους δορυφόρους, στις μπαταρίες, στα αυτόνομα αυτοκίνητα, στις αποικίες στον Άρη; Με άλλα λόγια, πόσο πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να πουλήσει το αύριο πριν αυτό γίνει σήμερα;

Εδώ βρίσκεται η ουσία. Στο ανώτατο επίπεδο, ο πλούτος δεν είναι χρήμα. Είναι πίστη. Και επειδή είναι πίστη, μοιάζει επικίνδυνα με θρησκεία. Μόνο που αντί για παπάδες έχει αναλυτές. Αντί για ευαγγέλια έχει reports. Αντί για εικόνες έχει charts. Αντί για λιβάνι έχει Bloomberg terminals. Και αντί για κόλαση έχει margin call.

Η Μύγα Πάνω Στο Λάπτοπ

Ας φανταστούμε μια εικόνα. Ένα πρωινό, σε έναν ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, ένας χρηματιστής κάθεται μπροστά σε τρεις οθόνες και πίνει έναν παγωμένο, ακριβό, απολύτως άψυχο εταιρικό καφέ. Στη μία οθόνη παρακολουθεί την Tesla, στην άλλη τη Nvidia, στην τρίτη ένα chat όπου κάποιος γράφει: «Something feels weird today». Και τότε εμφανίζεται μια μύγα. Μια μικρή, ασήμαντη βιολογική λεπτομέρεια μέσα στην αυτοκρατορία των αλγορίθμων.

Η μύγα κάθεται στην οθόνη, ο χρηματιστής τη διώχνει, σκύβει, πατάει λάθος πλήκτρο και αντί για μια εντολή με δέκα μηδενικά βάζει εννιά. Θα πει κάποιος: τι έγινε; Ένα μηδενικό λιγότερο. Όμως στον κόσμο των αγορών, ένα μηδενικό δεν είναι πάντα αριθμός. Μερικές φορές είναι σεισμός. Το σύστημα βλέπει ασυνήθιστη κίνηση, ένας αλγόριθμος μυρίζεται αδυναμία, ένας δεύτερος τον ακολουθεί, ένα fund μειώνει θέση, ένα άλλο προστατεύεται, ένας αναλυτής βλέπει όγκο και ένας influencer γράφει ότι κάτι συμβαίνει.

Και κάπου εκεί δεν αρχίζει η λειτουργία της αγοράς. Αρχίζει η λειτουργία της αγέλης. Γιατί όσο τεχνολογικά προηγμένο κι αν είναι το περιβάλλον, η ανθρώπινη ψυχολογία παραμένει παλιά. Ο άνθρωπος μπροστά στις έξι οθόνες φοβάται περίπου όπως φοβόταν ο βοσκός όταν άκουγε θόρυβο μέσα στο δάσος. Η διαφορά είναι ότι σήμερα δεν φωνάζει «λύκος». Φωνάζει «sell».

Ο Influencer Ως Πολλαπλασιαστής Πανικού

Παλαιότερα, για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σοκ, χρειαζόταν συνήθως ένας πόλεμος, μια πετρελαϊκή κρίση, μια χρεοκοπία, μια κατάρρευση τράπεζας ή μια φούσκα που έσκαγε. Σήμερα μπορεί να αρκεί ένας άνθρωπος με ring light, κάμερα και αρκετούς followers. Ένας influencer επενδύσεων, κοιτώντας την κάμερα με ύφος ανθρώπου που δεν θέλει δήθεν να τρομάξει κανέναν, λέει: «Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά εγώ προσωπικά βγαίνω από την αγορά».

Αυτή η φράση είναι από μόνη της μηχανισμός πανικού. Γιατί όταν κάποιος ξεκινά λέγοντας ότι δεν θέλει να σε τρομάξει, σχεδόν πάντα ετοιμάζεται να το κάνει. Οι μικροεπενδυτές αρχίζουν να πουλάνε, τα μεσαία χαρτοφυλάκια πανικοβάλλονται, τα μεγάλα χαρτοφυλάκια παρακολουθούν την κίνηση και αντιδρούν ψυχρά, ενώ οι αλγόριθμοι, επειδή δεν έχουν ψυχή, αντιδρούν τέλεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι μια πτώση μπορεί να ξεκινήσει όχι επειδή άλλαξε η πραγματική παραγωγική ικανότητα των εταιρειών, αλλά επειδή άλλαξε η διάθεση της αγοράς απέναντί τους.

Αυτό είναι το χρηματιστήριο στις πιο αποκαλυπτικές του στιγμές: ένας πανικός που φοράει κοστούμι και ονομάζεται διόρθωση. Δεν χρειάζεται πάντα να σταματήσουν τα εργοστάσια, να πέσουν οι πύραυλοι ή να εξαφανιστούν τα προϊόντα. Αρκεί κάποιοι να πιστέψουν ότι κάποιοι άλλοι θα φοβηθούν. Και επειδή κανείς δεν θέλει να είναι ο τελευταίος που θα φύγει από το δωμάτιο, όλοι αρχίζουν να τρέχουν προς την έξοδο πριν ακόμη μάθουν αν υπάρχει φωτιά.

Πόσο Εύκολα Χάνεται Ένα Δισεκατομμύριο;

Για έναν κανονικό άνθρωπο, το δισεκατομμύριο είναι σχεδόν θεολογική έννοια. Μπορεί να καταλάβει τα 100 ευρώ, γιατί τα πληρώνει στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να καταλάβει τα 1.000 ευρώ, γιατί εκεί αρχίζουν οι λογαριασμοί να γίνονται σοβαροί. Μπορεί να καταλάβει τα 10.000 ευρώ, γιατί εκεί αρχίζει η αγωνία μιας αποταμίευσης. Μπορεί να καταλάβει τα 100.000 ευρώ, γιατί εκεί εμφανίζεται το όνειρο ενός σπιτιού. Το δισεκατομμύριο όμως δεν το καταλαβαίνει. Το ακούει όπως οι αρχαίοι άκουγαν ιστορίες για Τιτάνες.

Και όμως, για έναν άνθρωπο σαν τον Μασκ, ένα δισεκατομμύριο μπορεί να χαθεί πριν κρυώσει ο καφές. Όχι επειδή το ξόδεψε, όχι επειδή το έδωσε κάπου, όχι επειδή κάποιος του το έκλεψε. Μπορεί να χαθεί επειδή η μετοχή έπεσε 0,7%, επειδή ένας αναλυτής υποβάθμισε μια τιμή-στόχο, επειδή ένα fund έκανε rebalancing, επειδή ένας υπουργός είπε κάτι, επειδή ένας ανταγωνιστής παρουσίασε ένα νέο προϊόν ή επειδή η αγορά κουράστηκε να πιστεύει.

Αλλά τι σημαίνει πραγματικά «χάνει»; Πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Ήταν σε βαλίτσες και εξαφανίστηκαν; Προφανώς όχι. Αυτό που εξαφανίστηκε ήταν ένα μέρος της συμφωνίας. Χθες λέγαμε ότι το πακέτο του αξίζει τόσο. Σήμερα λέμε ότι αξίζει λιγότερο. Η αξία δεν έφυγε με ταξί, δεν μπήκε αυτούσια σε έναν άλλον λογαριασμό, δεν έγινε χρυσός και δεν θάφτηκε. Απλώς μειώθηκε η θερμοκρασία της πίστης.

Ποιος Πιστοποιεί Την Αξία;

Εδώ βρίσκεται το ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει μέχρι τέλους. Ποιος λέει ότι κάτι αξίζει όσο αξίζει; Η αγορά; Ποια αγορά; Οι άνθρωποι, οι αλγόριθμοι, τα funds, οι τράπεζες, οι οίκοι αξιολόγησης, οι αναλυτές, οι πλατφόρμες, τα media, οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες ή το αφήγημα; Η απάντηση είναι τόσο απλή που γίνεται σχεδόν τρομακτική: όλοι μαζί.

Η αξία είναι κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα σπίτι αξίζει τόσο επειδή κάποιος είναι διατεθειμένος να το αγοράσει τόσο, μια τράπεζα είναι διατεθειμένη να το χρηματοδοτήσει τόσο, το κράτος είναι διατεθειμένο να το φορολογήσει τόσο, ο μεσίτης είναι διατεθειμένος να το παρουσιάσει τόσο και ο ιδιοκτήτης είναι διατεθειμένος να το πιστέψει τόσο. Μια μετοχή αξίζει τόσο επειδή κάποιος πιστεύει ότι αύριο κάποιος άλλος θα την αγοράσει ακριβότερα. Ένα brand αξίζει τόσο επειδή έχει καταφέρει να ζει μέσα στο μυαλό ανθρώπων που δεν το κατέχουν.

Αυτό σημαίνει ότι ο πλούτος δεν είναι μόνο οικονομικό φαινόμενο. Είναι ψυχολογικό καθεστώς. Ο πλούσιος αξίζει τόσο επειδή οι υπόλοιποι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα πράγματα που κατέχει θα αξίζουν περισσότερο στο μέλλον. Αν η πίστη αυτή σπάσει, η αποτίμηση αλλάζει. Και όταν αλλάζει η αποτίμηση, αλλάζει και η κοινωνική εικόνα του πλούτου.

Ο Φτωχός Πληρώνει Με Ευρώ, Ο Πλούσιος Με Υπόσχεση

Ο απλός άνθρωπος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και πληρώνει με χρήμα. Πρέπει να έχει υπόλοιπο, κάρτα, μισθό ή μετρητά. Ο μεγάλος πλούσιος κινείται διαφορετικά. Δανείζεται πάνω στην αξία των μετοχών του, χρηματοδοτεί projects πάνω στην υπόσχεση μελλοντικής ανάπτυξης, προσελκύει κεφάλαια επειδή οι άλλοι φοβούνται να μείνουν έξω από την ιστορία. Δεν πουλά απλώς προϊόν. Πουλά συμμετοχή στο μέλλον.

Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ταξικές ειρωνείες του σύγχρονου καπιταλισμού. Ο μικρός άνθρωπος πρέπει να αποδείξει ότι έχει χρήματα. Ο μεγάλος άνθρωπος πρέπει να αποδείξει ότι οι άλλοι συνεχίζουν να πιστεύουν πως έχει αξία. Ο πρώτος μετριέται με το ταμείο του. Ο δεύτερος μετριέται με τη φαντασία της αγοράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές ένας επιχειρηματίας μπορεί να είναι εξαιρετικά πλούσιος στα χαρτιά και ταυτόχρονα να μη διαθέτει αντίστοιχο ρευστό. Αν επιχειρήσει να ρευστοποιήσει μαζικά την περιουσία του, μπορεί να την υπονομεύσει. Αν πουλήσει πολλές μετοχές, η αγορά θα το εκλάβει ως σήμα κινδύνου. Αν πουλήσει λίγες, θα τον ρωτήσουν γιατί. Αν δεν πουλήσει, θα λένε ότι είναι πλούσιος. Αν δανειστεί πάνω στην αποτίμησή του, θα λένε ότι είναι στρατηγικός. Όλα εξαρτώνται από το αφήγημα.

Η Νέα Φεουδαρχία Των Αποτιμήσεων

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ένας άνθρωπος μπορεί να χαρακτηρίζεται «ο πλουσιότερος στον πλανήτη» χωρίς να μπορεί πρακτικά να μετατρέψει όλη του την περιουσία σε ρευστό χωρίς να τη διαλύσει. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η καρδιά της νέας οικονομικής πραγματικότητας. Η αξία είναι τεράστια, αλλά είναι δεμένη με την προσδοκία ότι δεν θα αμφισβητηθεί απότομα.

Κανείς δεν λέει αρκετά καθαρά ότι η αξία είναι εύθραυστη επειδή στηρίζεται σε νεύρα. Όχι μόνο σε μέταλλο, όχι μόνο σε γη, όχι μόνο σε παραγωγή, όχι μόνο σε εργασία. Στηρίζεται σε προσδοκίες, αφηγήματα, φόβο απώλειας, φόβο αποκλεισμού, φόβο κατάρρευσης και φόβο ότι οι άλλοι θα κινηθούν πρώτοι. Στηρίζεται στο γνωστό ανθρώπινο άγχος να μη μείνουμε πίσω από την εξέλιξη, ακόμη κι αν δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς προς τα πού πηγαίνει η εξέλιξη.

Το χρηματιστήριο, με αυτή την έννοια, δεν είναι απλώς αγορά. Είναι το μεγαλύτερο ψυχολογικό πείραμα στην ιστορία του ανθρώπου. Τρισεκατομμύρια κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, όμως η βασική ανθρώπινη αντίδραση παραμένει αρχέγονη. Φόβος, ελπίδα, απληστία, μίμηση, πανικός. Η τεχνολογία άλλαξε τα εργαλεία. Δεν άλλαξε τον άνθρωπο.

Ο Πλούσιος Ως Μύθος Που Πρέπει Να Συντηρείται

Ο πολύ πλούσιος δεν είναι μόνο οικονομικός παράγοντας. Είναι αφήγημα. Πρέπει να φαίνεται ανίκητος, να δείχνει ότι προηγείται της εποχής του, να μοιάζει αρκετά τολμηρός ώστε να εμπνέει, αλλά όχι τόσο απρόβλεπτος ώστε να τρομάζει. Πρέπει να προκαλεί, να συγκρούεται, να δηλώνει μεγάλα πράγματα, να υπόσχεται προϊόντα, τεχνολογίες, λύσεις και οράματα που κάνουν την αγορά να αισθάνεται ότι συμμετέχει σε κάτι μεγαλύτερο από μια απλή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γιατί αν σταματήσει να υπόσχεται, η αγορά θα αρχίσει να τον μετράει. Και όταν η αγορά αρχίσει να μετράει χωρίς να ονειρεύεται, οι αποτιμήσεις γίνονται πολύ πιο γήινες. Γι’ αυτό οι μεγάλοι πλούσιοι και τα μεγάλα brands δεν πουλούν μόνο προϊόντα. Πουλούν κοσμολογίες. Πουλούν μια ερμηνεία του κόσμου και μια θέση για τον καταναλωτή μέσα σε αυτήν.

Ο Μασκ δεν πουλά απλώς αυτοκίνητα. Πουλά το αύριο. Ο Bezos δεν πούλησε απλώς βιβλία. Πούλησε την ιδέα ότι τα πάντα μπορούν να φτάσουν στην πόρτα σου. Ο Jobs δεν πούλησε απλώς τηλέφωνα. Πούλησε ταυτότητα. Ο Zuckerberg δεν πούλησε απλώς πλατφόρμα. Πούλησε κοινωνική ύπαρξη. Και ο πλούτος τους γεννήθηκε ακριβώς εκεί όπου η τεχνολογία συνάντησε τη μαζική πίστη.

Η Μύγα, Ο Influencer Και Η Αυτοκρατορία

Ας επιστρέψουμε στη μύγα. Η μύγα είναι σημαντική όχι επειδή μπορεί πράγματι να ρίξει μόνη της την παγκόσμια αγορά, αλλά επειδή δείχνει κάτι αστείο και ταυτόχρονα τρομακτικό για το σύστημα. Έχουμε δημιουργήσει έναν πλανήτη όπου τεράστια ποσά κινούνται σε δευτερόλεπτα, όμως η αφορμή για την κίνηση μπορεί να είναι γελοία μικρή. Ένα λάθος, μια παρερμηνεία, μια ανάρτηση, μια φήμη, ένα νεύμα, μια σιωπή.

Η σύγχρονη οικονομία θέλει να εμφανίζεται ως απόλυτα λογική. Μιλά για μοντέλα, δείκτες, προβλέψεις, αλγόριθμους, data και συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Όμως κάτω από την τεχνική επιφάνεια εξακολουθεί να υπάρχει μια απλή ανθρώπινη αλήθεια: οι άνθρωποι φοβούνται να χάσουν. Και επειδή φοβούνται να χάσουν, πολλές φορές χάνουν επειδή φοβήθηκαν.

Η αγορά είναι ένα σύστημα που τιμωρεί την αφέλεια, αλλά ταυτόχρονα ζει από την πίστη. Αυτό είναι το παράδοξό της. Δεν συγχωρεί εκείνον που πιστεύει λάθος, αλλά χρειάζεται εκατομμύρια ανθρώπους να πιστεύουν κάτι για να συνεχίσει να κινείται. Η αξία δεν κατοικεί μόνο στους ισολογισμούς. Κατοικεί στο βλέμμα εκείνων που τους διαβάζουν.

Το Τελικό Ερώτημα

Τι σημαίνει λοιπόν πλούσιος; Πλούσιος δεν είναι απλώς αυτός που έχει πολλά λεφτά. Πλούσιος είναι αυτός του οποίου την αξία πιστοποιούν οι άλλοι κάθε μέρα, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Είναι αυτός που μπορεί να δανειστεί πάνω στην υπόσχεσή του, να χάσει δισεκατομμύρια χωρίς να αλλάξει σπίτι, να μη χρειάζεται μεγάλο ρευστό επειδή οι άλλοι του προσφέρουν ρευστό με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους στο δικό του μέλλον.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αξία πιστοποιείται στο ταμείο. Για τους μεγάλους παίκτες, η αξία πιστοποιείται στο βλέμμα της αγοράς. Και αυτό είναι ίσως το πιο σκληρό συμπέρασμα. Ο πλούτος δεν είναι μόνο αυτό που έχεις. Είναι αυτό που οι άλλοι φοβούνται ότι θα χάσουν αν πάψουν να πιστεύουν σε εσένα.

Μέχρι να καθίσει μια μύγα στην οθόνη. Μέχρι να μιλήσει ένας influencer. Μέχρι να λείψει ένα μηδενικό. Μέχρι να ξυπνήσει η αγορά ένα πρωί και να αποφασίσει ότι ο βασιλιάς δεν ήταν γυμνός. Απλώς ήταν ντυμένος με αποτίμηση.

Η αξία αντέχει όσο αντέχει η εμπιστοσύνη σε αυτούς που τον μετράνε .