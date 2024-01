Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δημοσίευσαν τα προγράμματα εμβολίων για το 2024, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον 76 συνολικές δόσεις 18 εμβολίων για παιδιά 0-18 ετών. Οι ειδικοί επέκριναν το διευρυμένο πρόγραμμα που πάσχει από έλλειψη δοκιμών ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

30 Ιανουαρίου 2024

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστούν περισσότερα εμβόλια και δόσεις εμβολίων σε όλους τους τομείς για παιδιά, έγκυες γυναίκες και ενήλικες, σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμών του οργανισμού για το 2024 .

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα προκάλεσε σωρεία ειδήσεων και αντιδράσεων τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, τα CDC κυκλοφόρησαν το ενημερωμένο πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο 2023 — μήνες νωρίτερα από το συνηθισμένο, για να επιταχύνει τις πληρωμές ασφάλισης για τα πρόσφατα προτεινόμενα εμβόλια, ανέφερε η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.

Τα προγράμματα του 2024 περιλαμβάνουν νέες εγκεκριμένες συστάσεις για την πρόληψη του COVID-19 , του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής νόσου.

«Πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο ιατρικό πείραμα που επιτίθεται σε βρέφη και παιδιά της Αμερικής”, δήλωσε ο Brian Hooker, Ph.D. , ανώτερος διευθυντής επιστήμης και έρευνας στο Children’s Health Defense (CHD) και συν-συγγραφέας του ” Vax-Unvax : Let the Science Speak.”

Ο Brian Hooker είπε στο The Defender ότι «τα CDC δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια ολόκληρου του προγράμματος εμβολιασμού της παιδικής ηλικίας».

Η ιατρός για την ενσωμάτωση, Δρ. Mary Kelly Sutton , η οποία έχασε την άδεια της σε τρεις πολιτείες επειδή έγραψε οκτώ εξαιρέσεις εμβολίων στην Καλιφόρνια πριν από την πανδημία, δήλωσε στο The Defender:

«Τα CDC συνεχίζουν να λειτουργούν ως ισχυρός προωθητής των εμβολίων, όχι ως προστάτης της δημόσιας υγείας. Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και έλλειψη κάθε επίσημα αποδεκτής έρευνας για τις δυσμενείς επιπτώσεις τους. Τα CDC θα μπορούσαν να δώσουν οδηγίες για τα εμβόλια, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποδεχτεί τις εγκρίσεις ACIP [ Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης ] χωρίς μελέτες. Σε γενικές γραμμές, τα εμβόλια δεν έχουν υποστεί πραγματικούς ελέγχους με εικονικό φάρμακο και δεν υπάρχουν δοκιμές σε ανθρώπους οποιουδήποτε είδους. Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι τα χρήματα από τη φαρμακοβιομηχανία κυβερνούν τα CDC και ο αμερικανικός λαός (και ο κόσμος) εξαπατώνται και τίθενται σε κίνδυνο».

Σχολιάζοντας το διευρυμένο πρόγραμμα εμβολίων, η Δρ. Michelle Perro, παιδίατρος και συν-συγγραφέας του βιβλίου « What’s Makeing Our Children Sick? », είπε στο The Defender, «Είναι εξοργιστικό. Δεν είναι απαραίτητο, και προκαλεί βλάβες στα παιδιά μας».

Η Perro επέκρινε τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρονται στους γιατρούς για να εμβολιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και τα αντίποινα σε βάρος των γιατρών που χορηγούν γραπτές εξαιρέσεις.

Πρόγραμμα εμβολίων παιδικής ηλικίας (0-18).

Αφού εξέτασε προσεκτικά τα νέα προγράμματα των CDC, η επιστημονική ομάδα του CHD προσδιόρισε τον πιθανό ελάχιστο αριθμό για παιδιά ηλικίας 0-18 ετών σε 76 δόσεις 18 διαφορετικών εμβολίων.

Ο αριθμός των δόσεων θα μπορούσε να φτάσει τις 80, ανάλογα με τη σύνθεση του εμβολίου που χρησιμοποιείται και άλλους παράγοντες.

Συγκριτικά, τα CDC το 1983 συνέστησαν 11 δόσεις 7 εμβολίων μέχρι την ηλικία των 16 ετών, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων MMR (ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς), DTP (διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη) και πολιομυελίτιδας .

Οι νέοι εμβολιασμοί στο πρόγραμμα παιδικής ηλικίας περιλαμβάνουν:

▪ RSV: Nirsevimab (RSV-mAb, εμπορική ονομασία Beyfortus) η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα για παιδιά 0 έως 8 μηνών (εάν η μητέρα δεν έλαβε το εμβόλιο RSVpreF κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης — δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα εγκυμοσύνης παρακάτω) και ορισμένα υψηλού κινδύνου παιδιά έως 19 μηνών. Προστέθηκε πρόσθετη καθοδήγηση για τοποθεσίες με εποχικότητα RSV που διαφέρει από αυτή των ηπειρωτικών Η.Π.Α.

▪ Πνευμονιόκοκκος: ένα 20-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου ( PCV20 ), που στοχεύει 20 στελέχη Streptococcus pneumoniae , σε τέσσερις δόσεις: στους 2 μήνες, 4 μήνες, 6 μήνες και 12-15 μήνες της ζωής. Το PCV20 αντικαθιστά το PCV13 , το 13-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου.

▪ COVID-19: Το CDC συνιστά σε όλους ηλικίας 6 μηνών και άνω να λαμβάνουν δύο δόσεις από τα «ενημερωμένα» εμβόλια 2023-2024 για τον COVID-19 , ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως με παλαιότερες εκδόσεις των εμβολίων. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει διαφορετικές συστάσεις για παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών, 5-11 ετών και για όλα τα άτομα 12 ετών και άνω, με παραλλαγές για τα εμβόλια Pfizer/BioNTech και Moderna mRNA COVID-19, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών συστάσεων για όσους είναι μέτρια ή σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνιστώνται τρεις δόσεις.

▪ Mpox (πρώην ευλογιά πιθήκων ): Συνιστάται σε ενήλικες 18 ετών και άνω που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης Mpox (γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ και μη δυαδικά άτομα με συγκεκριμένα προφίλ κινδύνου ή έκθεσης) να λαμβάνουν το εμβόλιο Jynneos . Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, το εμβόλιο Mpox που εμφανίζεται κάτω από τη στήλη ηλικίας 18 στο πρόγραμμα εμβολίων παιδικής ηλικίας δεν αναμένεται να χορηγηθεί στα περισσότερα παιδιά. Σημειώστε ότι επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές Mpox για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνουν:

▪ DTaP (διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης για παιδιά 0-6 ετών): Η σημείωση σχετικά με αυτό το εμβόλιο αναθεωρήθηκε για να αποσαφηνιστούν οι πρωτογενείς και οι αναμνηστικές δόσεις.

▪ Tdap (τετάνος, διφθερίτιδα και κοκκύτης για παιδιά 7 ετών και άνω): Η σημείωση αναθεωρήθηκε για να διευκρινιστεί ότι η δόση που συνιστάται για παιδιά ηλικίας 11 έως 12 ετών είναι η αναμνηστική δόση για εφήβους.

▪ HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων): Η ενότητα εμβολιασμού ρουτίνας περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τις δόσεις που δεν συνιστώνται για όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει τη σειρά HPV.

▪ Γρίπη: ενημερώθηκε με προτεινόμενα σκευάσματα για την περίοδο γρίπης 2023-24 . Ειδικές σημειώσεις για άτομα με αλλεργίες στα αυγά έχουν αφαιρεθεί. Κάθε άτομο με ιστορικό αλλεργίας στο αυγό μπορεί να εμβολιαστεί με αυτά τα εμβόλια, σύμφωνα με τις οδηγίες.

▪ MMR: Το σημείωμα ενημερώθηκε για να προσδιορίσει τη χρήση για εμβολιασμούς ρουτίνας, catch-up και “ειδικές καταστάσεις”.

▪ MenB (μηνιγγιτιδόκοκκος): Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με το πρόσφατα αδειοδοτημένο εμβόλιο μηνιγγιτιδοκοκκικού A, B, C, W, Y. Προστέθηκε ένα έγγραφο « κοινής λήψης κλινικών αποφάσεων » για άτομα ηλικίας 16-23 ετών.

▪ Πνευμονιόκοκκος: Οι ενότητες έχουν ενημερωθεί για εμβολιασμούς ρουτίνας, κάλυψης και «ειδικών καταστάσεων», με νέες συστάσεις για τη χρήση του 15δύναμου συζευγμένου εμβολίου πνευμονιόκοκκου ( PCV15 ) και PPSV23 , επιπλέον των πληροφοριών σχετικά με το PCV20 που σημειώθηκαν παραπάνω.

▪ Ιός πολιομυελίτιδας: Προστέθηκαν νέες πληροφορίες σχετικά με τους συμπληρωματικούς εμβολιασμούς και την αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο για 18χρονους.

Το CDC αφαίρεσε αρκετά εμβόλια από το πρόγραμμα «επειδή δεν διανέμονται πλέον ούτε συνιστώνται για χρήση στις ΗΠΑ». Αυτά περιλαμβάνουν τα δισθενή εμβόλια mRNA COVID-19, το εμβόλιο τοξοειδούς διφθερίτιδας και τετάνου ( DT ) και το Menactra , ένα εμβόλιο για τον μηνιγγιτιδοκοκκικό.

Το CDC δημοσίευσε αναθεωρημένη « καθοδήγηση κάλυψης των εμβολίων » για παιδιά που έχουν μείνει πίσω από το συνιστώμενο πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει οδηγίες για το συζευγμένο εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου, εμβόλια Haemophilus influenzae τύπου β (με καθοδήγηση για διαφορετικά προϊόντα), εμβόλια που περιέχουν Διφθερίτιδα, Τέτανο και Κοκκύτη (με ειδικές οδηγίες για σκευάσματα για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες) και το εμβόλιο αδρανοποιημένης πολιομυελίτιδας (IPV).

Πρόσθετη καθοδήγηση για την κάλυψη της διαφοράς μπορείτε να βρείτε στον Πίνακα 2 του προγράμματος παιδικής ηλικίας .

Ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που ανέφερε ο δικηγόρος Aaron Siri στο tweet του μπορεί να περιλάμβανε την υπόθεση ότι θα υπήρχαν ετήσιοι ή εξαμηνιαίοι ενισχυτές COVID-19, κάτι που δεν απαιτεί (ακόμη) το πρόγραμμα CDC.

Εάν στο μέλλον προστεθούν ετήσιοι ενισχυτές, αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τον συνολικό αριθμό των δόσεων έως την ηλικία των 18 ετών κοντά στα 100, εάν οι ενισχυτές ξεκινήσουν στην ηλικία των 2 ετών.

Πρόγραμμα εμβολίων για εγκύους.

Ο κατάλογος εμβολίων για εγκύους περιλαμβάνει 4 διαφορετικά εμβόλια: Κοκκύτη (κοκίτης), γρίπη (εάν είναι έγκυος κατά την περίοδο της γρίπης), COVID-19 και RSV , με το τελευταίο να χορηγείται μεταξύ 32 και 36 εβδομάδων εγκυμοσύνης. Η συμπερίληψη του Abrysvo στο πρόγραμμα παιδικής ηλικίας είναι μόνο για έφηβες εγκύους.

Μία δόση του δισθενούς εμβολίου RSVpreF Abrysvo της Pfizer συνιστάται για για να αποτρέψουν την ανάπτυξη του RSV αργότερα στα μωρά τους, παρά τις ανησυχίες για πρόωρους τοκετούς που σταμάτησαν την ανάπτυξη ενός παρόμοιου εμβολίου από την GlaxoSmithKline (GSK).

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συστάσεις της ACIP για εμβολιασμούς κατά του RSV σε επόμενες εγκυμοσύνες.

Τα CDC συνιστούν μόνο ένα αναμνηστικό COVID-19 (σκεύασμα 2023-24) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν το άτομο είχε προηγουμένως εμβολιαστεί με τη σειρά δύο βολών πριν από τη σύλληψη.

Πρόγραμμα εμβολίων ενηλίκων (19 ετών και άνω).

Οι συστάσεις για ενήλικες περιλαμβάνουν τουλάχιστον 80 συνολικές δόσεις των ακόλουθων εμβολίων από ηλικίες 19-79 ετών, μη συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων για τον COVID-19:

▪ HepB ( ηπατίτιδα Β ): Δύο, τρεις ή τέσσερις δόσεις, ανάλογα με το εμβόλιο ή την πάθηση.

▪ Τέτανος, Διφθερίτιδα, Κοκκύτης (Tdap ή Td): Μία βολή κάθε 10 χρόνια.

▪ Ανεμοευλογιά (ανεμευλογιά): Δύο δόσεις.

▪ Γρίπη: 61 ετήσια εμβόλια.

Τα νέα εμβόλια περιλαμβάνουν:

▪ RSV: Οποιοδήποτε από τα δύο διαφορετικά εμβόλια για ενήλικες άνω των 60 ετών — το Arexvy της GSK ή το Abryvso της Pfizer . Αν και οι σημειώσεις για αυτό το εμβόλιο υποδεικνύουν ότι είναι κυρίως για «αυτούς που θεωρούνται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο RSV» (η οποία περιλαμβάνει πολλές χρόνιες ασθένειες όπως ΧΑΠ, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις κ.λπ.) η καθοδήγηση των CDC περιλαμβάνει συστάσεις για άτομα που είναι αδύναμα, σε προχωρημένη ηλικία ή που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας ή άλλες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας. Αυτό θα μπορούσε να προσθέσει έως και 19 δόσεις για άτομα ηλικίας 60 έως 79 ετών.

▪ COVID-19: Σύσταση για ενήλικες να λάβουν τα ενημερωμένα σκευάσματα 2023-24 (σειρές 2 ή 3 δόσεων) των εμβολίων mRNA (δείτε περισσότερα για αυτό το θέμα στην ενότητα του προγράμματος παιδικής ηλικίας παραπάνω).

Άλλα εμβόλια που ενδέχεται να λάβουν οι ενήλικες, ανάλογα με τις ιατρικές συνθήκες, την έκθεση και τους παράγοντες κινδύνου, περιλαμβάνουν:

▪ Aνασυνδυασμένο ζωστήρα (RZV) (έρπητα ζωστήρα),

▪ MMR, HPV, Πνευμονιόκοκκο (PCV15, PCV20, PPSV23),

▪ Hπατίτιδα Α, Mηνιγγιτιδοκοκκικό A, C, W, Y , Mηνιγγιτιδοκοκκικός Β,

▪ Haemophilus influenzae τύπου b και Mpox.

Το CDC παραθέτει στις συστάσεις «κοινής λήψης κλινικών αποφάσεων» για:

▪ Το εμβόλιο HPV για ενήλικες ηλικίας 27-45 ετών.

▪ Το εμβόλιο MenB για άτομα 16-23 ετών.

Το CDC ενημέρωσε τις οδηγίες του σχετικά με τις αλλεργίες με βάση τα αυγά και τα εμβόλια γρίπης , λέγοντας τώρα ότι κάθε άτομο με ιστορικό αλλεργίας στο αυγό μπορεί να εμβολιαστεί με οποιοδήποτε εμβόλιο γρίπης (που αντιστοιχεί στην ηλικία και την κατάσταση της υγείας) «χωρίς πρόσθετους λόγους ασφαλείας».

Όλες οι αλλαγές στο πρόγραμμα εμβολίων μπορείτε να βρείτε εδώ .

Ένας χρήστης Χ έκανε εικασίες σχετικά με το ρόλο των εμβολιασμών και την Ατζέντα του ΟΗΕ 2030 , μοιράζοντας μια σελίδα από ένα έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με τίτλο « Ατζέντα Εμβολιασμού 2030 »:

Το nirsevimab δεν είναι τεχνικά εμβόλιο

Το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εμβολίων έγραψε ότι το nirsevimab (για παιδιά 0 έως 19 μηνών) δεν είναι τεχνικά εμβόλιο , αλλά προστέθηκε στο πρόγραμμα παιδικής ηλικίας για να δώσει στη Sanofi και στο Astra Zeneca ασπίδα ευθύνης και να προστεθεί η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα στις κρατικές εντολές και μητρώα εμβολίων.

Κατά συνέπεια, το αναθεωρημένο πρόγραμμα των CDC δηλώνει τώρα ότι αφορά «εμβόλια και άλλους ανοσοποιητικούς παράγοντες».

Όσον αφορά την ευθύνη, το πρόγραμμα CDC αναφέρει :

«Το Εθνικό Πρόγραμμα Αποζημίωσης Βλαβών από Εμβόλια (VICP) είναι μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό νομικό σύστημα για την επίλυση αποζημίωσης βλαβών από εμβόλια. Όλα τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εμβολίων για παιδιά και εφήβους καλύπτονται από VICP εκτός από τα εμβόλια δάγγειου πυρετού, PPSV23, RSV, Mpox και COVID-19. Τα εμβόλια Mpox και COVID-19 καλύπτονται από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Τραυματισμών Αντιμέτρων (CICP).»

Μέχρι σήμερα, το CICP έχει αποζημιώσει μόλις 11 αξιώσεις από τις σχεδόν 13.000 που έχουν κατατεθεί για τραυματισμούς από εμβόλια COVID-19.

(Τον Δεκέμβριο, το Informed Consent Action Network (ICAN), ανακοίνωσε την υποστήριξή του για μήνυση κατά του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για την κατάργηση της προστασίας της ασυλίας και των διατάξεων CICP του νόμου PREP (Public Readiness and Emergency Preparedness) , δηλώνοντας ότι «Παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα όσων έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν βλάβες από εμβόλιο COVID-19»)

Οι συνδυασμοί εμβολίων προκαλούν μεγαλύτερη βλάβη;

Ο Δρ. Paul Thomas , συγγραφέας του βιβλίου ” The Vaccine-Friendly Plan : Dr. Paul’s Safe and Effective Approach to Immunity and Health- from Pregnancy Through Your Child’s Teen Years”, σχολίασε την έλλειψη δεδομένων ασφάλειας για τα παιδικά εμβόλια, ειδικά όταν συνδυάζονται εμβόλια.

«Δεν υπάρχει μελέτη για τις επιπτώσεις ολόκληρου του προγράμματος. Καθώς προσθέτουμε όλο και περισσότερα εμβόλια, έχουμε συνεχώς αυξανόμενες χρόνιες ασθένειες, νευροαναπτυξιακά προβλήματα, αυτοάνοσες ασθένειες και αλλεργίες».

Σε αυτό το βίντεο, οι Paul Thomas και James Lyons-Weiler, Ph.D. , συζητούν τη μελέτη τους για τα αποτελέσματα υγείας σε εμβολιασμένα έναντι μη εμβολιασμένων παιδιών :

Στο βιβλίο τους, ” Vax-Unvax “, ο Hooker και ο Robert F. Kennedy Jr., ο πρόεδρος του CHD σε άδεια, συζήτησαν μελέτες που υποδεικνύουν τις πιθανές βλάβες από το συνδυασμό εμβολίων.

Σε μια τέτοια μελέτη από το 2012, συγκρίνοντας εγκύους που έκαβαν το εμβόλιο κατά της γρίπης , όσες έλαβαν το εμβόλιο σε συνδυασμό με το εμβόλιο H1N1 βρέθηκε ότι είχαν 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να αποβάλουν από όσες έλαβαν το εμβόλιο της γρίπης από μόνες τους.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Gary Goldman, ένας ανεξάρτητος επιστήμονας υπολογιστών, πρότεινε ότι η αύξηση των εμβρυϊκών απωλειών μπορεί να οφείλεται στην πρόσθετη δόση thimerosal στο εμβόλιο H1N1, εκθέτοντας το έμβρυο στον υδράργυρο.

Ο Goldman είναι επίσης συν-συγγραφέας μιας εργασίας του 2011 που δείχνει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες που απαιτούν τις περισσότερες δόσεις εμβολίων για βρέφη είχαν τα χειρότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας .

Ο Goldman και ο συν-συγγραφέας Neil Z. Miller, διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατρικής και Επιστημονικής Έρευνας στη Σάντα-Φε του Νέου Μεξικού, σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, επανέλαβαν αυτά τα ευρήματα και απάντησαν στους επικριτές.

Τον Ιούλιο του 2023, δημοσίευσαν μια νέα μελέτη που εξέταζε συγκεκριμένα τα αποτελέσματα δύο εμβολίων που συνήθως χορηγούνται σε βρέφη αμέσως μετά τη γέννηση — Ηπατίτιδα Β (HepB) και Φυματίωση — από παγκόσμια δεδομένα το 2019 και το 2021. Βρήκαν ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των εμβολιασμών και των ποσοστών νεογνικής, βρεφικής και παιδικής (κάτω των 5 ετών) θνησιμότητας και για τα δύο έτη που μελετήθηκαν.

Μια άλλη μελέτη που συμπεριλήφθηκε στο “Vax-Unvax” εξέτασε το Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών των Εμβολίων (VAERS) από το 2005-2015 και βρήκε περισσότερες από 10.000 αναφορές παρενεργειών για βρέφη που έκαναν το εμβόλιο HepB (μόνο ή με ένα πολυδύναμο εμβόλιο), και 197 αναφορές συνδρόμου αιφνίδιου θανάτου (SIDS).

Το παρακάτω διάγραμμα από το “Vax-Unvax” δείχνει την ανάλυση των συγγραφέων των περιπτώσεων SIDS που αναφέρθηκαν στο VAERS μετά τα εμβόλια Ηπατίτιδας Β, Haemophilus influenzae B, Διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη και Πνευμονίας.

Η ICAN πέρυσι εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τον συνδυασμό των εμβολίων Mpox, γρίπης και COVID.

Τον Μάρτιο του 2023 η ICAN υπέβαλε αίτημα FOIA στα CDC για αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς που έκαναν σε tweet του Ιανουαρίου 2023 με ένα βίντεο από την ομάδα απάντησης MPox του Λευκού Οίκου που έλεγε: «Μπορείτε να πάρετε το εμβόλιο #mpox ταυτόχρονα με τη #γρίπη και #Εμβόλια για τον covid». (!!!)

Ο Δρ. Δημήτρης Δασκαλάκης , τότε εν ενεργεία διευθυντής (τώρα διευθυντής) του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων, αφού δήλωσε στο βίντεο ότι τα εμβόλια μπορούν να ληφθούν μαζί, πρότεινε μόνο ότι ένα άτομο «μπορεί» να εξετάσει το ενδεχόμενο καθυστέρησης του COVID-19 εμβόλιο για 4 εβδομάδες μετά τη λήψη του εμβολίου Mpox λόγω «πιθανού κινδύνου» καρδιακής φλεγμονής.

Η ICAN δήλωσε ότι το βίντεο του CDC παραμέλησε να αναφέρει τη σύνδεση μεταξύ του εμβολίου για τον COVID-19 και της μυοκαρδίτιδας και άλλων καρδιακών κακώσεων, που σχετίζονται επίσης με το εμβόλιο κατά της γρίπης και το εμβόλιο Mpox .

Στην απάντησή τους στην ICAN, τα CDC δεν προσκόμισαν κανένα έγγραφο που να υποστηρίζει την ασφαλή συγχορήγηση των τριών εμβολίων.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, η ICAN εξέδωσε μια δήλωση με τίτλο: « Τα CDC δεν έχουν δεδομένα για να υποστηρίξουν το tweet τους που ότι «είναι ασφαλές να χορηγηθούν μαζί εμβόλια στη γρίπη, τη γρίπη και τον COVID».

