Το δοκίμιο-εργαλείο για την ανάγνωση της ισχύος στον 21ο αιώνα «Ένας Χρόνος Donald Trump – Το σκέφτομαι έξω από το κουτί στην πράξη», δεν γράφτηκε για να σχολιάσει έναν ηγέτη, αλλά για να αποκωδικοποιήσει έναν μηχανισμό εξουσίας.

Το βιβλίο δεν είναι βιογραφία, ούτε συλλογή άρθρων, ούτε “άποψη για την Αμερική”. Είναι ένα δοκίμιο-εργαλείο που απευθύνεται σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και επικοινωνιολόγους — σε ανθρώπους που χρειάζεται να βλέπουν πίσω από τον θόρυβο και να κατανοούν πώς η ισχύς, όταν σταματά να ζητά άδεια, επιβάλλει ρυθμό, πλαίσιο και συμπεριφορές.

Στο επίκεντρο του βιβλίου δεν βρίσκεται ο Donald Trump ως πρόσωπο, αλλά ο Trump ως σύστημα:

ένας τρόπος διακυβέρνησης που καταλαμβάνει την ατζέντα, μιλά ταυτόχρονα σε πολλαπλά ακροατήρια, χρησιμοποιεί την αβεβαιότητα ως εργαλείο και μετατρέπει την ίδια την πολιτική πράξη σε μηχανή διανομής νοήματος.

Η αφήγηση ξεκινά από έναν πρόλογο-κλειδί: το 2014, στο Trump Tower Panama, ο Trump λέει στον Άκη Λιάντζουρα κάτι απολύτως αποκαλυπτικό για τη φιλοσοφία του: το όνομα είναι νόμισμα. Δεν ζητά συνεργασία. Ζητά πλαίσιο. Από εκεί ξεδιπλώνεται, κεφάλαιο με κεφάλαιο, η ανάλυση μιας μεθόδου:

η εξουσία δηλώνεται, δεν εξηγείται

η κυβέρνηση γίνεται performance υψηλού ρίσκου

το κράτος δοκιμάζεται ως μηχανισμός πίστης

οι δασμοί λειτουργούν ως γλώσσα

η τεχνολογία μετατρέπεται σε κυριαρχία

ο πόλεμος σε διαπραγμάτευση

η πολυμερής τάξη σε παζάρι

και το Davos σε σκηνή όπου οι κανόνες ανακοινώνονται, δεν ζητούνται.

Το βιβλίο δεν προσφέρει παρηγοριά. Προσφέρει ανάγνωση. Δείχνει ότι η πραγματική μάχη δεν διεξάγεται για το “ποιος έχει δίκιο”, αλλά για το ποιος ορίζει τις λέξεις μέσα στις οποίες θα κριθεί το δίκιο.

Στο τέλος, περιλαμβάνεται μια πρακτική εργαλειοθήκη που μετατρέπει την ανάλυση σε πράξη:

χάρτες ακροατηρίων, έλεγχο ρυθμού, διαπραγματευτική επικοινωνία, στρατηγική διανομής και δείκτες έκβασης — όχι για να “γίνει κανείς ο επόμενος Trump”, αλλά για να μην ζήσει μέσα στο πλαίσιο κάποιου άλλου.

Η δωρεάν διάθεση του βιβλίου εντάσσεται στη φιλοσοφία του “εκδότη” AWGMeta ότι η γνώση που αφορά τη λειτουργία της ισχύος πρέπει να είναι προσβάσιμη, ειδικά σε μια εποχή όπου η πολιτική, η οικονομία και η επικοινωνία συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πεδίο πίεσης και αποφάσεων.

Το βιβλίο το γράψαμε μαζί με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και τον Άκη Λιάντζουρα και είναι διαθεσιμο να το κατεβάσετε δωρεάν εδώ:

https://awgmeta.com/enas-xronos-donald-trump/