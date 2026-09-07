Σήμερα, η Ντανιέλα κι εγώ γιορτάζουμε την πρώτη επέτειο του γάμου μας. Πριν από έναν χρόνο, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και δώσαμε μια υπόσχεση που ήταν ταυτόχρονα βαθιά προσωπική και, με έναν τρόπο, αθόρυβα επαναστατική: να χτίσουμε μια κοινή ζωή, να μοιραστούμε τις χαρές και τις δυσκολίες της και να παραμείνουμε στην ίδια πλευρά του τραπεζιού, ακόμη κι όταν ο κόσμος έξω από το σπίτι μας θα γινόταν πιο δύσκολος.

Δεν μπορούσαμε τότε να γνωρίζουμε πόσο θα άλλαζε ο κόσμος μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες. Γνωρίζαμε, βέβαια, ότι η ζωή είναι αβέβαιη. Κάθε γενιά μαθαίνει αυτή την αλήθεια. Υπάρχει, όμως, διαφορά ανάμεσα στο να αντιλαμβάνεσαι την αβεβαιότητα ως μια αφηρημένη πραγματικότητα και στο να τη βιώνεις ως το καθημερινό περιβάλλον της ζωής σου.

Οι πόλεμοι που κάποτε έμοιαζαν μακρινοί έχουν έρθει πιο κοντά. Οι πολιτικές διαιρέσεις έχουν βαθύνει. Οι οικονομικές πιέσεις έχουν αναστατώσει οικογένειες και επιχειρήσεις. Η τεχνολογία προχωρά με εντυπωσιακή ταχύτητα, ενώ οι θεσμοί που καλούνται να την καθοδηγήσουν δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τον ρυθμό της. Το μέλλον, που κάποτε το φανταζόμασταν ως έναν προορισμό, μοιάζει όλο και περισσότερο με μια διαρκή διαπραγμάτευση.

Κι όμως, σήμερα, είμαστε ευτυχισμένοι.

Αυτή η φράση αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όχι επειδή η ευτυχία αποτελεί άρνηση της πραγματικότητας, αλλά επειδή είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος παραμένει ικανός να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα χωρίς να υποκύπτει σε αυτήν.

Ο κόσμος στον οποίο μπήκαμε μαζί

Ένας γάμος συχνά περιγράφεται ως η αρχή μιας νέας ζωής. Από μια άποψη, αυτό είναι αλήθεια. Δύο άνθρωποι αρχίζουν να μοιράζονται ένα σπίτι, μια καθημερινότητα, μια οικογένεια, ένα σύνολο ευθυνών και ένα μέλλον που δεν μπορεί πλέον να νοηθεί αποκλειστικά στον ενικό.

Ο γάμος, όμως, είναι και η αρχή μιας νέας σχέσης με τον κόσμο.

Πριν από τον γάμο, οι δυσκολίες του κόσμου βιώνονται κυρίως μέσα από τις προσωπικές ευθύνες και τις δικές μας ανησυχίες. Μετά τον γάμο, αποκτούν μια άλλη διάσταση. Η είδηση δεν είναι πλέον απλώς κάτι που διαβάζεις· είναι κάτι που συζητάς με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου. Οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο το τι θέλεις εσύ, αλλά και το τι μπορούν να οικοδομήσουν δύο άνθρωποι μαζί. Το μέλλον δεν είναι πια ένα ατομικό σχέδιο.

Αυτό δεν κάνει τον κόσμο λιγότερο επικίνδυνο. Κάνει τις συνέπειές του πιο προσωπικές.

Τον τελευταίο χρόνο, είδαμε τη γνώριμη αυτοπεποίθηση της διεθνούς τάξης να υποχωρεί μπροστά σε ένα πιο αβέβαιο τοπίο. Η γλώσσα της συνεργασίας συχνά αντικαταστάθηκε από τη γλώσσα της αντιπαράθεσης. Η υπόσχεση ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση θα έκανε τις συγκρούσεις λιγότερο πιθανές δοκιμάστηκε από πολέμους, κυρώσεις, εμπορικές διαμάχες και στρατηγικούς ανταγωνισμούς. Η πεποίθηση ότι η τεχνολογική πρόοδος θα οδηγούσε σχεδόν αυτόματα σε μια πιο ευημερούσα και σταθερή κοινωνία έγινε δυσκολότερο να διατηρηθεί.

Ο κόσμος δεν σταμάτησε να προχωρά. Απλώς έγινε λιγότερο βέβαιος για την κατεύθυνσή του.

Για όσους από εμάς περάσαμε μεγάλο μέρος της ζωής μας πιστεύοντας στην πρόοδο, αυτή δεν είναι μια εύκολη προσαρμογή. Έχουμε δει εκπληκτικές εξελίξεις στην ιατρική, στις επικοινωνίες, στην επιστήμη και στην ανθρώπινη κινητικότητα. Έχουμε παρακολουθήσει χώρες να μεταμορφώνονται, επιχειρήσεις να δημιουργούν νέες δυνατότητες και ανθρώπους να αποκτούν πρόσβαση σε γνώση που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο σε λίγους προνομιούχους.

Η πρόοδος, όμως, δεν υπήρξε ποτέ μια ευθεία γραμμή. Είναι ένα εύθραυστο επίτευγμα, που στηρίζεται σε θεσμούς, εμπιστοσύνη και στην προθυμία των ανθρώπων να κοιτάζουν πέρα από τα άμεσα συμφέροντά τους. Όταν αυτά τα θεμέλια αποδυναμώνονται, ακόμη και τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα μπορεί να αρχίσουν να μοιάζουν επισφαλή.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο κόσμος δοκιμάζεται. Είναι προφανές ότι δοκιμάζεται.

Το ερώτημα είναι πώς πρέπει να ζούμε όσο αυτό συμβαίνει.

Η ευτυχία δεν είναι άγνοια

Υπάρχει ένας πειρασμός, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, να θεωρούμε την ευτυχία μια μορφή απομάκρυνσης από την πραγματικότητα. Το να είσαι ευτυχισμένος ενώ άλλοι υποφέρουν μπορεί να μοιάζει σχεδόν ανεύθυνο. Το να γιορτάζεις ένα προσωπικό ορόσημο ενώ ο κόσμος είναι αναστατωμένος μπορεί να μοιάζει με πολυτέλεια.

Αυτή η αντίληψη, όμως, προϋποθέτει ότι η ευτυχία και η επίγνωση είναι αντίθετες έννοιες.

Δεν είναι.

Ο άνθρωπος μπορεί να ανησυχεί βαθιά για έναν πόλεμο και ταυτόχρονα να απολαμβάνει ένα ήσυχο δείπνο. Μια οικογένεια μπορεί να φοβάται για το μέλλον και παρ’ όλα αυτά να γελά μαζί. Ένα ζευγάρι μπορεί να αντιλαμβάνεται την ευθραυστότητα του κόσμου και να συνεχίζει να κάνει σχέδια για τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, η ικανότητα να κάνουμε όλα αυτά ίσως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές ανθεκτικότητας που διαθέτουμε.

Ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος επειδή εμείς είμαστε δυστυχισμένοι. Η δυστυχία μας δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε προσφορά προς εκείνους που υποφέρουν. Δεν υπάρχει ηθική αρετή στο να επιτρέπουμε στο σκοτάδι των ειδήσεων να σβήνει κάθε πηγή φωτός στη ζωή μας.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά τι κάνουμε με την ευτυχία μας.

Αν μας κάνει αδιάφορους, είναι αδυναμία. Αν μας κάνει πιο γενναιόδωρους, πιο υπομονετικούς και πιο πρόθυμους να βοηθήσουμε τους άλλους, τότε μετατρέπεται σε δύναμη.

Ο γάμος, στην καλύτερη εκδοχή του, διδάσκει ακριβώς αυτό. Μας θυμίζει ότι μια ουσιαστική ζωή δεν μετριέται μόνο με όσα κατακτούμε, αλλά και με όσα μοιραζόμαστε. Δεν καθορίζεται μόνο από το μέγεθος των φιλοδοξιών μας, αλλά και από την ποιότητα των σχέσεών μας.

Σε έναν κόσμο που οργανώνεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τον ανταγωνισμό, ο γάμος προσφέρει μια διαφορετική αρχή: τη συνεργασία.

Σε έναν κόσμο που επιβραβεύει την ταχύτητα, διδάσκει την υπομονή.

Σε έναν κόσμο που ενθαρρύνει τη διαρκή σύγκριση, προσφέρει τη δυνατότητα του ανήκειν.

Και σε έναν κόσμο που μπορεί να κάνει το μέλλον να μοιάζει τρομακτικό, δίνει σε δύο ανθρώπους έναν λόγο να το φανταστούν μαζί.

Ο ιδιωτικός κόσμος που χτίζουμε

Οι σημαντικότερες εξελίξεις του περασμένου χρόνου μπορεί να μην εμφανίστηκαν ποτέ στις εφημερίδες.

Μπορεί να ήταν οι καθημερινές στιγμές: οι συζητήσεις που κράτησαν περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε, τα γεύματα που μοιραστήκαμε μετά από δύσκολες ημέρες, οι αποφάσεις που πήραμε μαζί, οι μικρές διαφωνίες που ξεπεράσαμε, το γέλιο που ήρθε απροσδόκητα, η παρηγοριά του να γνωρίζεις ότι κάποιος είναι εκεί.

Αυτές οι στιγμές είναι εύκολο να υποτιμηθούν, επειδή δεν αναγγέλλονται ως ιστορία. Δεν αλλάζουν αγορές ή κυβερνήσεις. Δεν εμφανίζονται σε στατιστικές.

Κι όμως, αποτελούν την ουσία μιας ζωής.

Ο μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας είναι να αρχίσουμε να συγχέουμε αυτό που είναι ορατό με αυτό που είναι σημαντικό. Βλέπουμε τα δραματικά γεγονότα του κόσμου επειδή μεταδίδονται, αναλύονται και επαναλαμβάνονται. Δεν βλέπουμε πάντα τα εκατομμύρια των σιωπηλών πράξεων φροντίδας που επιτρέπουν στις κοινωνίες να συνεχίζουν να λειτουργούν.

Βλέπουμε την κρίση. Δεν βλέπουμε πάντα τους ανθρώπους που εξακολουθούν να φροντίζουν ο ένας τον άλλον μέσα σε αυτήν.

Βλέπουμε τη σύγκρουση. Δεν βλέπουμε πάντα τις οικογένειες που επιλέγουν να παραμείνουν ενωμένες παρά τις δυσκολίες.

Βλέπουμε την αβεβαιότητα. Δεν βλέπουμε πάντα το θάρρος που απαιτείται για να συνεχίσει κανείς να κάνει σχέδια.

Ένας γάμος είναι μία από αυτές τις σιωπηλές πράξεις θάρρους.

Είναι η απόφαση να επενδύσεις σε ένα μέλλον που δεν μπορεί να σου εγγυηθεί κανείς. Είναι μια δέσμευση που δίνεται χωρίς πλήρη γνώση όσων βρίσκονται μπροστά. Είναι η συμφωνία να παραμείνεις παρών όχι μόνο όταν η ζωή είναι γενναιόδωρη, αλλά και όταν απαιτεί περισσότερα από εσένα.

Υπό αυτή την έννοια, ο γάμος δεν αποτελεί διαφυγή από την αβεβαιότητα. Είναι ένας τρόπος να ζεις με νόημα μέσα σε αυτήν.

Ένας χρόνος και η σημασία του χρόνου

Ένας χρόνος είναι ένα παράξενο μέτρο του χρόνου.

Στη ζωή του κόσμου, οι δώδεκα μήνες μπορεί να μοιάζουν σχεδόν ασήμαντοι. Κυβερνήσεις αλλάζουν, αγορές ανεβαίνουν και πέφτουν, πόλεμοι αρχίζουν και τελειώνουν, νέες τεχνολογίες εμφανίζονται και οι τίτλοι των ειδήσεων προχωρούν παρακάτω.

Στη ζωή ενός γάμου, όμως, ένας χρόνος μπορεί να περιέχει ένα ολόκληρο σύμπαν.

Περιέχει τις πρώτες ανακαλύψεις των συνηθειών και των προσδοκιών του άλλου. Περιέχει την προσαρμογή δύο ζωών σε έναν κοινό ρυθμό. Περιέχει τη συνειδητοποίηση ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, αλλά και καθημερινή πράξη.

Η αγάπη βρίσκεται, ασφαλώς, στις μεγάλες χειρονομίες. Βρίσκεται, όμως, και στην προθυμία να ακούσεις όταν είσαι κουρασμένος, να συγχωρήσεις όταν έχεις απογοητευτεί, να αφήσεις χώρο για τις ανάγκες του άλλου και να θυμάσαι ότι ο άνθρωπος δίπλα σου δεν είναι συμπλήρωμα της ζωής σου, αλλά μια ζωή ολόκληρη.

Ο πρώτος χρόνος του γάμου δεν απαντά σε κάθε ερώτημα. Δεν εξαλείφει την αβεβαιότητα. Δεν εγγυάται ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι εύκολα.

Προσφέρει, όμως, κάτι πιο πολύτιμο: την απόδειξη ότι δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν μια αρχή.

Και οι αρχές έχουν σημασία.

Σε μια εποχή κατά την οποία μεγάλο μέρος του κόσμου μοιάζει απασχολημένο με το τέλος πραγμάτων—εποχών, συμμαχιών, βεβαιοτήτων και παλιών παραδοχών—η απόφαση να αρχίσεις μια κοινή ζωή έχει τη δική της ήσυχη σημασία.

Λέει ότι το μέλλον δεν καθορίζεται ολοκληρωτικά από το παρόν.

Λέει ότι, ακόμη και σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται, οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν τη δέσμευση αντί του φόβου.

Η ευθύνη του να είσαι ευτυχισμένος

Ίσως υπάρχει μια ευθύνη που συνοδεύει την ευτυχία.

Όχι η ευθύνη να απολογείσαι γι’ αυτήν, αλλά η ευθύνη να τη χρησιμοποιείς σωστά.

Το να είσαι ευτυχισμένος με έναν άλλον άνθρωπο σημαίνει ότι διαθέτεις κάτι που δεν πρέπει να θεωρείς δεδομένο. Σημαίνει ότι έχεις μια πηγή δύναμης που μπορείς να μοιραστείς με τους άλλους. Σημαίνει ότι κατανοείς πως η προσωπική ευημερία και η κοινωνική ευθύνη δεν είναι απαραίτητα αντίπαλες.

Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους ικανούς να νοιάζονται για κάτι περισσότερο από τον εαυτό τους. Χρειάζεται, όμως, και ανθρώπους που δεν καταναλώνονται από την απόγνωση.

Η απόγνωση είναι κατανοητή. Δεν είναι, όμως, στρατηγική.

Οι προκλήσεις της εποχής μας—ο πόλεμος, η ανισότητα, η πολιτική πόλωση, η τεχνολογική ανατροπή και η περιβαλλοντική αβεβαιότητα—δεν θα λυθούν μόνο με αισιοδοξία. Απαιτούν σοβαρούς θεσμούς, έξυπνες πολιτικές, υπεύθυνη ηγεσία και διαρκή δημόσια συμμετοχή.

Κανένα από αυτά, όμως, δεν μπορεί να διατηρηθεί σε μια κοινωνία που έχει ξεχάσει πώς να ελπίζει.

Η ελπίδα δεν είναι η πεποίθηση ότι όλα θα είναι εύκολα. Είναι η πεποίθηση ότι η δυσκολία δεν καθιστά την προσπάθεια μάταιη.

Ένας ευτυχισμένος γάμος μπορεί να είναι μια μικρή, αλλά γνήσια έκφραση αυτής της πεποίθησης.

Είναι μια δήλωση ότι η ζωή αξίζει να χτιστεί, ακόμη κι όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

Είναι μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν είναι μόνο κάτι που μας συμβαίνει. Είναι και κάτι στη δημιουργία του οποίου συμμετέχουμε.

Κοιτάζοντας μπροστά

Καθώς η Ντανιέλα κι εγώ κοιτάζουμε προς τα επόμενα χρόνια, το κάνουμε με ευγνωμοσύνη, αλλά χωρίς αυταπάτες.

Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να αλλάζει. Θα υπάρξουν νέες κρίσεις, νέες αβεβαιότητες και νέες προκλήσεις που σήμερα δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε. Το πολιτικό και οικονομικό τοπίο μπορεί να γίνει πιο περίπλοκο προτού γίνει πιο σταθερό. Οι τεχνολογίες που υπόσχονται να βελτιώσουν τη ζωή μας θα θέσουν επίσης δύσκολα ερωτήματα για την εξουσία, την ευθύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Δεν γνωρίζουμε τι θα φέρει ο επόμενος χρόνος.

Γνωρίζουμε, όμως, τι ελπίζουμε να φέρουμε εμείς σε αυτόν.

Ελπίζουμε να παραμείνουμε περίεργοι για τον κόσμο χωρίς να κατακλυζόμαστε από αυτόν. Να παραμείνουμε φιλόδοξοι χωρίς να χάσουμε από τα μάτια μας όσα έχουν πραγματική σημασία. Να συνεχίσουμε να είμαστε γενναιόδωροι, ακόμη κι όταν η γενναιοδωρία δεν ανταμείβεται πάντοτε. Να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια ζωή που δεν θα καθορίζεται από την αναστάτωση των πρωτοσέλιδων.

Και να θυμόμαστε ότι ο κόσμος δεν διαμορφώνεται μόνο από εκείνους που τον κυβερνούν, αλλά και από εκείνους που φροντίζουν ο ένας τον άλλον μέσα σε αυτόν.

Ο γάμος μας είναι ένα μικρό μέρος αυτής της μεγαλύτερης ανθρώπινης ιστορίας. Δεν θα αλλάξει την πορεία της Ιστορίας. Δεν θα επιλύσει τις συγκρούσεις του κόσμου. Δεν θα κάνει την αβεβαιότητα να εξαφανιστεί.

Μπορεί, όμως, να κάνει μια γωνιά του κόσμου πιο ειρηνική.

Και ίσως αυτό να μην είναι και τόσο μικρό πράγμα.

Ένας χρόνος ευτυχίας

Σήμερα, κοιτάζω τη Ντανιέλα και σκέφτομαι το εξαιρετικό γεγονός ότι, μέσα σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται, δύο άνθρωποι μπορούν ακόμη να βρουν ο ένας τον άλλον, να επιλέξουν ο ένας τον άλλον και να χτίσουν κάτι που μοιάζει με σπίτι.

Αυτό δεν είναι λόγος να γυρίσουμε την πλάτη στον κόσμο.

Είναι λόγος να νοιαζόμαστε περισσότερο γι’ αυτόν.

Γιατί ο κόσμος που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας δεν είναι απλώς ένας κόσμος με ισχυρότερες οικονομίες, πιο προηγμένες τεχνολογίες ή ισχυρότερους θεσμούς. Είναι ένας κόσμος στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, να αγαπούν με εμπιστοσύνη και να φαντάζονται το μέλλον χωρίς φόβο.

Το προσωπικό και το πολιτικό δεν είναι δύο ξεχωριστά σύμπαντα. Συναντώνται στις ζωές που ζούμε, στις αξίες που εφαρμόζουμε και στις σχέσεις που επιλέγουμε να προστατεύσουμε.

Ένας γάμος είναι ένας από τους χώρους όπου αυτές οι αξίες γίνονται πραγματικότητα.

Έτσι, στην πρώτη μας επέτειο, νιώθω ευγνωμοσύνη για την ευτυχία που έχουμε βρει. Νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή που αρχίζουμε να χτίζουμε. Και νιώθω ευγνωμοσύνη που, παρά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, εξακολουθούμε να έχουμε λόγους να πιστεύουμε στο μέλλον.

Είμαστε ευτυχισμένοι.

Αλλά ο κόσμος δεν είναι.

Και ίσως το καθήκον της γενιάς μας είναι να κρατήσει αυτές τις δύο αλήθειες μαζί: να χαρεί την ευτυχία που έχει, να τη μοιραστεί γενναιόδωρα και να εργαστεί, με όποιον τρόπο μπορεί, για έναν κόσμο στον οποίο η ευτυχία δεν θα αποτελεί προνόμιο των τυχερών, αλλά δυνατότητα για όλους.