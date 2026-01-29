Σε μια χώρα που σέβεται τον αθλητικό της Πολιτισμό, χώρος όπως το κλειστό γήπεδο μπάσκετ κάτω από το ανατολικό πέταλο του γηπέδου ΠΑΟ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, (γνωστό ως ‘Τάφος του Ινδού”, χωρίς να έχει ποτέ εξηγηθεί η ετυμολογία της ονομασίας του…), θα έπρεπε εδώ και…δεκαετίες να αποτελεί σιωπηλό χώρο αποθήκευσης παλαιών υλικών του 118 ετών σημαντικότερου αθλητικού σωματείου της πρωτεύουσας, περιμένοντας τις μπουλντόζες, που κάποια στιγμή υποχρεωτικά θα σταλούν από τον Δήμο Αθηναίων να αποκαταστήσουν την σύγχρονη εποχή.

Αυτός ο ακατάλληλος χώρος (λόγω υγρασίας κυρίως, επάρκειας θυρών εισόδου – εξόδου, επικινδυνότητας λόγω υπερβολικής παλαιότητας κτλ.), ιδού που ενεργοποιήθηκε χθες βράδυ για τον σημαντικότερο αγώνα μπάσκετ του πρωταθλήματος Γυναικών. Παναθηναϊκός εναντίον του Ολυμπιακού, υπό τα βλέμματα και τις φωνές 1.500 οπαδών που πήγαν να βγάλουν το «πράσινο» άχτι τους και τα κατάφεραν…

Η εικόνα (όπως την παρακολούθησα από το κανάλι της ΕΡΤ2), αφαιρώντας τις αθλήτριες και τους διαιτητές, μου έφερε στο νου νεανικές μου αναμνήσεις. Σε αυτόν τον «Τάφο», σε μια πολύωρη διαδικασία, είχε προσπαθήσει ο Παύλος Γιαννακόπουλος να γίνει μέλος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και τα είχε καταφέρει, παρά τις τρικλοποδιές της παράταξης Γιάννη Μαλακατέ, που εξέφραζε την καμαρίλα του «ηγεμόνα» Μαντζαβελάκη και του «Ρισελιέ» του συλλόγου Απόστολου Νικολαϊδη. ‘Όπως θυμούνται οι παλαιότεροι αναγνώστες, αυτοί οι δύο παράγοντες διοικούσαν αυταρχικά τον σύλλογο, θεωρώντας τον κτήμα τους, και κρατούσαν απαγορευτικές τις πόρτες εγγραφής νέων μελών. Για την ειρωνεία του πράγματος, αυτό το άθλιο κλειστό γήπεδο με τις εξέδρες να κρέμονται απειλητικά πάνω από τα κεφάλια των θεατών, φέρει την ονομασία «Παύλος Γιαννακόπουλος». Πρόκειται για αθλιότητα σε βάρος (ουσιαστικά) ενός ανθρώπου που αγάπησε (οικογενειακώς) με πάθος το «τριφύλλι», ευεργέτησε τον σύλλογο, δαπανώντας τεράστια χρηματικά ποσά, ως διοικητικό στέλεχος τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν την δραματική εγγραφή του.

Μου θύμισε, επίσης, κάποια κυριακάτικα πρωϊνά ένδοξου χαβαλέ, όταν πονηροί ατζέντηδες δήθεν επαγγελματικής πάλης, έστηναν ριγκ για αγώνες του δημοφιλούς Απόστολου Σουγκλάκου με αντίπαλο τον διάσημο μυστηριώδη ‘Μασκοφόρο’, έναν ατσάλινο αθλητή από την Αίγυπτο (ή μήπως την Γουαδελούπη;) ο οποίος ήταν ένας απλός μεροκαματιάρης (όταν υπήρχε μεροκάματο) από το Δάσος Χαϊδαρίου…

Μεταξύ μας: έπεφταν και στοιχήματα…

ΥΓ: Νόμιμα ή παράνομα δεν είμαι σε θέση να αποκαλύψω!!