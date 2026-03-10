Ο πρώτος γύρος της στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τα παλιά μοτίβα των διεθνών σχέσεων: οι μεγάλες δυνάμεις είναι λιγότερο ευαίσθητες στις κρίσεις· η ασυμμετρία ισχύος δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην εμπόδιο στην αντίσταση· η έλλειψη συμμάχων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα· όμως η θέση του «μικρότερου εταίρου» μπορεί επίσης να οδηγήσει στο να καταστεί κανείς όμηρος στο παιχνίδι μιας μεγαλύτερης δύναμης.

Η αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν έχει φτάσει στο πρώτο κρίσιμο σημείο καμπής. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσπάθεια για ένα συντριπτικό, αποστρατιωτικοποιητικό πλήγμα. Στόχος αποτέλεσαν η πνευματική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές υποδομές και δίκτυα κρίσιμων υποδομών, μαζί με ιρανικά οπλικά συστήματα και εξοπλισμό. Πύραυλοι και βόμβες έπληξαν επίσης πολιτικές υποδομές.

Το Ιράν απάντησε με ευρείας κλίμακας αντεπίθεση εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων σε αρκετές χώρες που συνδέονται με την Ουάσιγκτον. Αναφέρθηκαν απώλειες τόσο μεταξύ στρατιωτικού προσωπικού όσο και μεταξύ αμάχων. Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ — μιας ζωτικής αρτηρίας για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως — έχει ουσιαστικά παραλύσει. Περιφερειακά χρηματοπιστωτικά κέντρα, δίκτυα υποδομών και κόμβοι παραγωγής πετρελαίου αντιμετωπίζουν σημαντικές διαταραχές.

Το Ιράν διαθέτει πλέον νέα πολιτική ηγεσία, ωστόσο η Τεχεράνη συνεχίζει να αντιστέκεται. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της σύγκρουσης επιτρέπουν έναν πρώτο, προκαταρκτικό απολογισμό κερδών και απωλειών για τους βασικούς συμμετέχοντες.

Ισραήλ

Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Για το Ισραήλ, η επίθεση αποτελεί λογική συνέχεια της μακροχρόνιας και ασυμβίβαστης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κρατών.

Το Ισραήλ έχει ήδη σημειώσει μια σειρά επιτυχιών, συμπεριλαμβανομένων των περσινών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και πολυάριθμων επιχειρήσεων πληροφοριών εναντίον Ιρανών στρατιωτικών, μηχανικών και ηγετών πολιτικών κινημάτων και ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Οι δημόσιες διαμαρτυρίες στο Ιράν προσέφεραν ένα επιπλέον πρόσχημα για την προσπάθεια αποσταθεροποίησης και συντριβής του ιρανικού πολιτικού συστήματος.

Σημαντική διπλωματική επιτυχία για το Ισραήλ υπήρξε η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση. Σε στρατιωτικό επίπεδο, το βασικό αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση σημαντικών ζημιών στον ιρανικό στρατό, στη βιομηχανία και στην οικονομία, η εξουδετέρωση σημαντικών πολιτικών προσώπων, η προσωρινή αποδυνάμωση της χώρας και η δημιουργία συνθηκών για περαιτέρω πίεση. Παράλληλα διευρύνθηκε η ευαλωτότητα του αντιπάλου, ενώ ασκήθηκε και έντονη ψυχολογική πίεση στη νέα ιρανική ηγεσία μέσω της διαρκούς απειλής φυσικής εξόντωσης.

Το Ισραήλ κατάφερε επίσης να περιορίσει τις ζημιές από την ιρανική αντεπίθεση στο έδαφός του, παρά τις εμφανείς απώλειες.

Το βασικό πρόβλημα για το Ισραήλ είναι ότι το Ιράν άντεξε το αρχικό πλήγμα και το κρατικό του σύστημα δεν κατέρρευσε. Ακόμη και με περιορισμένες δυνατότητες, η χώρα θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή. Η μνήμη του πολέμου θα παραμείνει ζωντανή για δεκαετίες, ενισχύοντας μια αντιϊσραηλινή πολιτική γραμμή. Το Ισραήλ πιθανότατα θα χρειαστεί να ζήσει για μεγάλο διάστημα σε συνθήκες πολέμου, ιδίως υπό το βάρος της επιδείνωσης των σχέσεών του με γειτονικά κράτη.

Ηνωμένες Πολιτείες

Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε επίσης για την Ουάσιγκτον ώστε να πλήξει έναν μακροχρόνιο αντίπαλό της. Οι προκάτοχοι του Ντόναλντ Τραμπ δίσταζαν να αναλάβουν μια τόσο μεγάλης κλίμακας εκστρατεία, προτιμώντας κυρώσεις, διπλωματία και επιχειρήσεις πληροφοριών.

Όπως και το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταγράψουν ως επιτυχία τη σημαντική ζημιά στο στρατιωτικοβιομηχανικό δυναμικό του Ιράν. Σε αντίθεση όμως με το Ισραήλ, οι ΗΠΑ είναι ουσιαστικά απρόσβλητες από άμεσες αντεπιθέσεις στο έδαφός τους. Οι στρατιωτικές απώλειες παραμένουν ελάχιστες.

Η επιχείρηση λειτούργησε επίσης ως ψυχολογική επίδειξη ισχύος με ευρύτερο αποδέκτη από το ίδιο το Ιράν, δείχνοντας ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, ηγεσίες χωρών μπορούν να αποτελέσουν στόχο εξόντωσης χωρίς ιδιαίτερους ηθικούς δισταγμούς.

Το βασικό ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των συγκρούσεων ήδη αρχίζουν να εξασθενούν. Το Ιράν δεν κατέρρευσε. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει είτε να εξετάσουν μια ριψοκίνδυνη χερσαία επιχείρηση είτε να υιοθετήσουν στάση αναμονής.

Μια χερσαία επέμβαση δεν αποκλείεται, αλλά δεν αποτελεί προς το παρόν το βασικό σενάριο. Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να παγώσει τις επιχειρήσεις και να πλήξει εκ νέου το Ιράν σε μια πιο ευνοϊκή συγκυρία. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ιρανική αντίσταση θα κρατήσει την περιοχή σε ένταση, οδηγώντας σε υψηλές τιμές πετρελαίου και δημιουργώντας προβλήματα για τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Παρά το τεράστιο στρατηγικό περιθώριο ασφάλειας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη δυνατότητα να παίξουν το «μακρύ παιχνίδι», η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε πιο δύσκολη πολιτική θέση. Μια αμφίρροπη νίκη, οι ιρανικές επιθέσεις και η άνοδος των τιμών καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν εσωτερικές πολιτικές πιέσεις για τους Ρεπουμπλικανούς.

Μοναρχίες του Κόλπου

Οι σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ στην περιοχή συγκαταλέγονται προς το παρόν στους χαμένους. Υφίστανται ζημιές τόσο από τις διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία των διεθνών αγορών όσο και από τα προβλήματα στις μεταφορικές υποδομές.

Πιο σημαντικό ακόμη είναι ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις υπονομεύουν την εικόνα τους ως ασφαλών προορισμών για οικονομική δραστηριότητα. Οι χώρες αυτές επιθυμούν σαφώς έναν γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο η επιρροή τους παραμένει περιορισμένη και σε μεγάλο βαθμό έχουν καταστεί όμηροι της κατάστασης.

Κίνα

Η Κίνα είναι απίθανο να υποστεί σημαντικές συνολικές απώλειες. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου ασφαλώς δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Κινέζων αγοραστών, ενώ το Πεκίνο αντιτίθεται στην αποσταθεροποίηση των διεθνών σχέσεων, καθώς πλήττει τα εμπορικά του συμφέροντα.

Ταυτόχρονα, λόγω της μακροχρόνιας στρατηγικής αντιπαλότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα έχει συμφέρον να διατηρηθεί το Ιράν και το πολιτικό του σύστημα. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό επενδυτή στη χώρα και μεγάλο αγοραστή των ενεργειακών της πόρων.

Παρά το οικονομικό κόστος, το Πεκίνο αποκομίζει βραχυπρόθεσμα οφέλη: οι αμερικανικοί πόροι διοχετεύονται στη Μέση Ανατολή αντί να επικεντρώνονται στην ανάσχεση της Κίνας. Αν η Ουάσιγκτον εμπλακεί βαθύτερα στην ιρανική εκστρατεία, τα κινεζικά οφέλη θα αυξηθούν. Για το ίδιο το Ιράν, η Κίνα αναμένεται να καταστεί ακόμη σημαντικότερος εταίρος.

Ινδία

Η Ινδία δεν επηρεάζεται κρίσιμα από την κρίση, αν και υφίσταται οικονομικές απώλειες λόγω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Μεγάλος αριθμός Ινδών εργάζεται στις χώρες του Κόλπου.

Το Νέο Δελχί πιθανότατα θα μπορέσει να διατηρήσει σταθερή θέση ανεξαρτήτως της εξέλιξης της κατάστασης. Ωστόσο ο τερματισμός της σύγκρουσης είναι σαφώς πιο ωφέλιμος για την Ινδία από τη συνέχισή της.

Ρωσία

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της εκστρατείας φαίνεται να ευνοούν τη Μόσχα. Η προσοχή των ΗΠΑ μετατοπίστηκε προς τη Μέση Ανατολή, μαζί με μέρος των πόρων τους. Το Ιράν αντέχει την πίεση, ενώ οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί.

Τα έσοδα της Ρωσίας ενδέχεται να αυξηθούν, κάτι που είναι σημαντικό για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας. Οι ενεργειακές ελλείψεις προσφέρουν επίσης πολιτική μόχλευση στη Μόσχα. Επιπλέον, η προοπτική άρνησης μεγάλων αγοραστών να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο μετατίθεται χρονικά.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα χρειαστεί να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών τους, ιδιαίτερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα τη διαθεσιμότητα πυρομαχικών για την Ουκρανία, επιδεινώνοντας τη θέση της.

Αν η αμερικανική εμπλοκή παραταθεί, η θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία ενδέχεται να ενισχυθεί. Παράλληλα, η Ρωσία μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη σημαντικότερο εταίρο για το Ιράν.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα προκύπτουν περισσότερα ερωτήματα. Η συγκυριακή άνοδος των τιμών της ενέργειας δεν αναιρεί την ανάγκη ενίσχυσης του ρωσικού οικονομικού μοντέλου. Η διαφοροποίηση της οικονομίας, η αναζήτηση νέων αγορών και η ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών διαύλων με φιλικές χώρες παραμένουν κρίσιμοι στόχοι.

Ιράν

Η κατάσταση που αντιμετωπίζει το Ιράν είναι η δυσκολότερη από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης. Το μοντέλο που οικοδόμησε επί δεκαετίες για την αντιμετώπιση ανοικτής σύγκρουσης με τους αντιπάλους του δοκιμάζεται σκληρά.

Η αποκατάσταση των απωλειών που προκάλεσαν οι επιθέσεις θα απαιτήσει χρόνια, ενώ άμεση λύση στα οικονομικά προβλήματα δεν διαφαίνεται. Ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει και το ίδιο το Ιράν, περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου του. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός δύσκολα θα αρθεί σύντομα, ακόμη και αν μειωθεί η ένταση των συγκρούσεων.

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει επίσης το πρόβλημα ότι εισήλθε στη σύγκρουση σχεδόν μόνη σε διπλωματικό επίπεδο, χωρίς δεσμευτικές συμμαχικές υποχρεώσεις από άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν έχει επιδείξει σαφή βούληση αντίστασης. Η κοινωνία και το πολιτικό του σύστημα δείχνουν ικανότητα συσπείρωσης απέναντι σε εξωτερική απειλή. Παρά τις σημαντικά ασθενέστερες στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητες σε σύγκριση με τους αντιπάλους του, διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλλει αυξανόμενο κόστος σε αυτούς.

Για το Ιράν, ο πόλεμος έχει πολύ πιο υπαρξιακό χαρακτήρα από ό,τι για οποιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη πλευρά.

Ο πρώτος γύρος της στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τα παραδοσιακά μοτίβα των διεθνών σχέσεων: οι μεγάλες δυνάμεις είναι λιγότερο ευάλωτες στις κρίσεις, η ασυμμετρία ισχύος δεν εμποδίζει απαραίτητα την αντίσταση, η έλλειψη συμμάχων αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα, αλλά και η θέση του μικρότερου εταίρου μπορεί να καταστήσει ένα κράτος όμηρο των στρατηγικών επιλογών μιας μεγαλύτερης δύναμης.

Το κρισιμότερο ερώτημα είναι πώς η παρούσα κρίση θα επηρεάσει τη συνολική μεταμόρφωση του διεθνούς συστήματος. Δεδομένης της ήδη εύθραυστης κατάστασής του, ένα ακόμη σοκ θα μπορούσε να μετατρέψει τη σταδιακή αποσύνθεση της διεθνούς τάξης σε πλήρη κατάρρευση.