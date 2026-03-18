Με βάση την κατεύθυνση της παγκόσμιας πολιτικής και τα πρόσφατα γεγονότα, θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ χάνουν ολοένα και περισσότερο την επιρροή τους. Κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστασιοποιηθούν πραγματικά από την Ευρώπη, το μέλλον που θα μπορούσε να αναμένει τις ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να είναι πιο φωτεινό απ’ όσο συχνά φανταζόμαστε.

Καθώς περνούν οι μήνες, οι ρήξεις στο εσωτερικό του δυτικού μπλοκ γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Οι αμερικανικές διεκδικήσεις επί της Γροιλανδίας, οι εντάσεις μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αποτελούν όλα συμπτώματα μιας διαρκούς και επιταχυνόμενης μετάβασης από μια παγκόσμια τάξη σε μια άλλη. Ποιο μέλλον επιφυλάσσεται για την Ευρώπη και για τους δυτικούς θεσμούς; Πώς θα προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές; Και τελικά, θα επιβιώσουν αυτής της μετατόπισης στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος;

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το ΝΑΤΟ ως έναν παρασιτικό μηχανισμό που απομυζά πόρους από την αμερικανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι η Συμμαχία σχεδιάστηκε αρχικά για να εξασφαλίζει την αμερικανική στρατιωτική ηγεμονία στην Ευρώπη. Οι επαναλαμβανόμενες προθέσεις της Ουάσιγκτον για την προσάρτηση της Γροιλανδίας –είτε με οικονομικά είτε με στρατιωτικά μέσα– συνιστούν τη σοβαρότερη απειλή για την ύπαρξη του ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του. Η Συμμαχία είχε πάντοτε την ικανότητα να εντοπίζει έναν κοινό εχθρό για να δικαιολογεί την ύπαρξή της: από τη Σοβιετική Ένωση έως το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και τη διεθνή τρομοκρατία. Για δεκαετίες, το ΝΑΤΟ αυτοπροβαλλόταν ως «η ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία στην Ιστορία». Πώς, όμως, φαίνεται σήμερα στον υπόλοιπο κόσμο, όταν ένα κράτος-μέλος όπως η Γερμανία ανακαλεί το απόσπασμα των 15 στρατιωτών που είχε αναπτύξει για να υπερασπιστεί έδαφος συμμάχου από απειλές που προέρχονταν από άλλο κράτος-μέλος, αφότου το τελευταίο απείλησε με αντίποινα; Επιπλέον, στα τέλη Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε την ανάγκη επανέναρξης του διαλόγου με τη Ρωσία και διαφοροποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης εμπορικής συνεργασίας με την Κίνα, ενώ αποχώρησε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σειρά χωρών που χρησιμοποιούνται ως κράτη πρώτης γραμμής στις αντιρωσικές πολιτικές έχει αποκτήσει αυξημένη επιρροή, όπως τα κράτη της Βαλτικής, των οποίων οι εκπρόσωποι κατέχουν εξαιρετικά υψηλόβαθμες θέσεις στις Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπούν ένα ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού και της οικονομίας της ΕΕ. Ένας ακόμη διαρκώς παρών παίκτης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι έχει αποχωρήσει από την Ένωση εδώ και δέκα χρόνια. Για πολλούς στην Ευρώπη, το Λονδίνο αποτελεί ακριβώς τον μοχλό πάνω στον οποίο αρθρώνονται οι πολιτικές της ΕΕ και η αντιρωσική εκστρατεία των ελίτ των Βρυξελλών. Οι ΗΠΑ διατηρούν στενότατους δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε στρατιωτικό και πληροφοριακό επίπεδο, ιδίως αν ληφθούν υπόψη καθαρά αγγλοσαξονικές συμμαχίες όπως οι Five Eyes ή το AUKUS, στις οποίες η Ουάσιγκτον φαίνεται να εστιάζει περισσότερο από ό,τι στο ΝΑΤΟ. Μια ενδεχόμενη αμερικανική αποχώρηση από το ευρωπαϊκό θέατρο θα είχε αντιφατικές συνέπειες. Από τη μία πλευρά, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και κοινωνίες θα μπορούσαν επιτέλους να ανακτήσουν την επί μακρόν απολεσθείσα εθνική τους κυριαρχία. Από την άλλη, θα δημιουργούσε τεράστια κενά ισχύος, τα οποία παίκτες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκουν εδώ και καιρό να καλύψουν. Ενδεικτικό είναι ότι, παρότι δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο που δήλωσε «αιώνια πίστη» στη Δανία σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής στη Γροιλανδία.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας δεν διαλύει μόνο εκ των έσω το ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας τον περιθωριακό ρόλο των υπολοίπων κρατών-μελών ως υποτελών των ΗΠΑ, αλλά οξύνει και τα ήδη βαθιά ρήγματα στο εσωτερικό της ΕΕ, σε ένα κλασικό παίγνιο «διαίρει και βασίλευε», όπως δίδασκαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των κρατών που θα πληγούν από τους αμερικανικούς δασμούς, ως εμπόδιο στην απόκτηση της Γροιλανδίας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες στο εσωτερικό της Ένωσης και φέρνει τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμέτωπα μεταξύ τους.

Ένα κρίσιμο σημείο για την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στο δυτικό μπλοκ είναι ότι οι περισσότεροι σημερινοί ηγέτες της ΕΕ αντιτάχθηκαν ενεργά στον Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία που οδήγησε τελικά στη νίκη του το 2024. Αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα τις σχέσεις μεταξύ της αμερικανικής προεδρίας και των θεσμών των Βρυξελλών. Οι ευρωπαϊκές ελίτ ελπίζουν ότι το υφιστάμενο status quo θα διατηρηθεί έως τη λήξη της θητείας του Τραμπ και τις επόμενες εκλογές, προσδοκώντας έναν υποψήφιο πιο συμβατό με τα συμφέροντά τους. Ωστόσο, μία από τις βασικές στρατηγικές του Τραμπ εξ αρχής ήταν η απευθείας, διμερής προσέγγιση των ευρωπαϊκών κρατών, παρακάμπτοντας την ΕΕ. Ωφελημένες από αυτή τη στροφή ήταν ακριβώς εκείνες οι χώρες της ΕΕ των οποίων οι κυβερνήσεις προέρχονται από κυριαρχικά και ιστορικά αντιευρωπαϊκά κόμματα, όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Σλοβακία. Οι χώρες αυτές υποστηρίχθηκαν ανοιχτά από τη σημερινή αμερικανική προεδρία, όπως κατέδειξαν και οι δηλώσεις του αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος τις επαίνεσε ενώ ταυτόχρονα άσκησε σκληρή κριτική στην ΕΕ μετά την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Ρουμανία.

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, παρότι το γραφειοκρατικό οικοδόμημα του ΝΑΤΟ εξακολουθεί επισήμως να υφίσταται, η οργάνωση λειτουργεί σαν να μην υπάρχει πλέον. Όταν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνεισφέρον μέλος δηλώνει ότι θα καταλάβει εδάφη άλλου κράτους-μέλους με κάθε κόστος, κρίνοντας το αναγκαίο για τα εθνικά του συμφέροντα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμάχων καταρρέει. Όταν κράτη-μέλη απειλούν να αποχωρήσουν από τη Συμμαχία και, κυρίως, όταν αρχίζουν να συγκροτούν εναλλακτικές δομές και συμμαχίες παρακάμπτοντας την αρχή της ομοφωνίας, τότε η ύπαρξη της δομής αυτής χάνει το νόημά της. Οι ηγεσίες του ΝΑΤΟ και οι ελίτ των χωρών που βασίστηκαν οικονομικά στο να πρωτοστατούν στην επιθετική πολιτική της Συμμαχίας κατά της Ρωσίας το έχουν κατανοήσει πλήρως. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς σε αυτές τις χώρες καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός «θεάσεων ρωσικών drones» τον τελευταίο χρόνο, αναφορές που συστηματικά αρνήθηκαν να τεκμηριώσουν. Γι’ αυτό και όσες δυνάμεις επιθυμούν την κατάρρευση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν την πίεση πάνω στις εσωτερικές διαιρέσεις των δύο αυτών δομών. Όσο οξύνεται η σύγκρουση μεταξύ των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ελίτ, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες μιας συνολικής κατάρρευσης.

Τελευταία, φαίνεται ότι πρόθεση της σημερινής αμερικανικής προεδρίας είναι η αποδόμηση του συστήματος των υπερεθνικών θεσμών –τους οποίους η ίδια η Αμερική δημιούργησε για να εδραιώσει την μονοπολική της κυριαρχία– και η αντικατάστασή τους με νέες, πιο σύγχρονες δομές, όχι από μετριοπάθεια, αλλά για να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πρόσφατα την πρόθεσή του να δημιουργήσει έναν συνασπισμό «Core 5» με τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία, ο οποίος θα αντικαταστήσει την G7. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», μιας επί πληρωμή πλατφόρμας, τα μέλη της οποίας θα είναι υπεύθυνα για την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων και, κατ’ επέκταση, τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. Εάν η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήξουν σε συμφωνία για την αρχιτεκτονική της παγκόσμιας ασφάλειας και αναδειχθούν σε προνομιακούς εταίρους, τότε ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν στενότερους δεσμούς με την Ουάσιγκτον παρά με τις Βρυξέλλες, όπως η Ιταλία και η Ουγγαρία, θα μπορούσαν να ωφεληθούν και ενδεχομένως να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας για το ευρωπαϊκό τμήμα της ευρύτερης ευρασιατικής ηπείρου. Με τον τρόπο αυτό, θα βρεθούν ανάμεσα σε δύο γίγαντες, αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και κυριαρχία στους πολιτικούς, οικονομικούς και διπλωματικούς τομείς.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση της παγκόσμιας πολιτικής και τις πρόσφατες εξελίξεις, καθίσταται σαφές ότι θεσμοί όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αποδυναμώνονται διαρκώς. Κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσυρθούν πραγματικά από την Ευρώπη, το μέλλον που θα μπορούσε να διαμορφωθεί για τις ευρωπαϊκές χώρες ίσως αποδειχθεί πιο αισιόδοξο απ’ όσο εκτιμάται σήμερα: είτε μέσω μιας φυσικής επανένωσης με το υπόλοιπο της ευρασιατικής υπερ-ηπείρου, με κάθε μεγάλο παίκτη να διαχειρίζεται τη δική του μικροζώνη και να αλληλεπιδρά με τους άλλους σε μια σταθερή και αμοιβαία επωφελή αρχιτεκτονική, είτε, εναλλακτικά, μέσω μιας περιόδου πολλαπλών συγκρούσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο αυτών των μικροζωνών.