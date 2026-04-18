Γράφει ο Κλεάνθης Γρίβας

Η PCP παρασκευάστηκε το 1926 και έγινε εμπορικά διαθέσιμη ως ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΌ αναισθητικό φάρμακο τη δεκαετία του 1950 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην κτηνιατρική. Στις ΗΠΑ, η χρήση της απαγορεύθηκε στους ανθρώπους το 1965 και στα ζώα το 1978, λόγω πολλών παρενεργειών.

Ένας αριθμός παραγώγων της PCP πωλούνται παράνομα για «ψυχαγωγική» και μη-ιατρική χρήση. Αυτά παράγονται παράνομα κάτω από μη-ελεγχόμενες συνθήκες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορεί να γνωρίζουν την πραγματική δόση που παίρνουν.

Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο βιασμού που κατά κανόνα χορηγείται στο θύμα εν αγνοία του, με την προσθήκη σε κάποιο ποτό.

Τα αποτελέσματά της εμφανίζονται σε 15 έως 60 λεπτά.

Επιδράσεις

Η φαινυκλιδίνη ( PCP), είναι γνωστή και ως αγγελόσκονη ή φάρμακο βιασμού. Η PCP μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις, παραμορφωμένες αντιλήψεις ήχων και βίαιη συμπεριφορά.

• Ως «ψυχαγωγικό» φάρμακο, συνήθως καπνίζεται, και μπορεί να λαμβάνεται από το στόμα, με εισπνοή ή με ένεση. Μπορεί επίσης να αναμιχθεί με κάνναβη ή καπνό.

• Στις παρενέργειές της περιλαμβάνονται: επιληπτικές κρίσεις, κώμα και αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας. Ενδέχεται να προκύψουν αναδρομές παρά τη διακοπή της χρήσης.

• Χημικά, η PCP είναι μέλος της κατηγορίας της αρυλκυκλοεξυλαμίνης, και φαρμακολογικά είναι ένα διαχωριστικό αναισθητικό. Η PCP λειτουργεί κυρίως ως ανταγωνιστής των υποδοχέων NMDA.

• Οι χρήστες αναφέρουν γενικά ότι αισθάνονται αποσπασμένοι από την πραγματικότητα.

• Τα συμπτώματα συνοψίζονται ως οργή, ερύθημα (ερυθρότητα του δέρματος), διασταλμένες κόρες, αυταπάτες, αμνησία, νυσταγμός (ταλάντωση του βολβού του ματιού όταν κινείται πλευρικά), διέγερση και ξηρότητα του δέρματος.

• Σε «ψυχαγωγικές» δόσεις η PCP συχνά προκαλεί μια ψυχωτική κατάσταση που μοιάζει με σχιζοφρενικό επεισόδιο.

Οι επιδράσεις της PCP στη συμπεριφορά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη δοσολογία:

• Σε χαμηλές δόσεις προκαλεί μούδιασμα στα άκρα, τρέκλισμα, ασταθές βάδισμα, μπερδεμένη ομιλία, κοκκινισμένα μάτια και απώλεια ισορροπίας.

• Σε μέτριες δόσεις (5–10 mg ενδορινικά ή 0,01-0,02 mg/kg ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια) θα προκαλέσει αναλγησία και αναισθησία.

• Σε υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει σπασμούς.