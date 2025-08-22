Της του Σινά Μονής συνέχεια…

Ωσάν σενάριο!

Σοφός ο λαός, πολυχιλιόχρονα τα αποφθέγματά του, σοφίας μεμεστωμένα, όχι που θα αστοχούσε τώρα!

Φωνάζει το λοιπόν ο κλέφτης…

Μιά σειρά αργυρώνητα δημοσιεύματα παρακολουθήσαμε, εκπορευόμενη από τον μικρό του Μαξίμου, δημοσιεύματα διαστροφής της αληθείας σε επικοινωνιακό ψεύδος, ούτως ώστε διά της επικοινωνιακής φαυλότητας να τραπεί η αλήθεια και να υποκύψει στο ψεύδος μιάς ανίερης σκοπιμότητας!

Ένα – ένα τα θέματα χάριν οργανώσεως της συζήτησης και χάριν αποδείξεως της αληθείας!

Διευκρινίζω ότι για το παλαίφατο Μοναστήρι του Σινά, ο λόγος, για την αλήθεια όπως αυτή εκπορεύεται από την παράδοση χιλίων πεντακοσίων χρόνων ιστορικής της διαδρομής, από τον καιρό του κλεινού Αυτοκράτορος Ιουστινιανού του Α’, για την αλήθεια όπως βιώθηκε και βιώνεται όλους αυτούς τους χρόνους, κάτω από δυσχερείς συνθήκες στην καρδιά της Σιναιτικής ερήμου, στις υπώρειες της Αγιάς Κορυφής είτε ο τόπος βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Ρωμέικης Αυτοκρατορίας, είτε κάτω από τα Χαλιφάτα των Μουσουλμάνων, είτε υπό τα Βασίλεια των Σταυροφόρων, είτε υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε πάλιν κάτω από τον Μεχμέτ της Αιγύπτου και τα νεώτερα του εικοστού αιώνα, το προτεκτοράτο της Βρεττανικής Εντολής, την νεώτερη Αίγυπτο, το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967 και πάλιν Αίγυπτο.

Είναι απολύτως σαφές ότι την διαδρομή αυτή η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης επί του Θεοβαδίστου Όρους Σινά την διήνυσε με τον προσήκοντα απόλυτο σεβασμό στους Κανόνες που ο Άγιος Κτήτοράς της, ο Ιουστινιανός , όρισε για να διοικείται, να οικονομείται , να πορεύεται ως Ναύς σωτήριος!

Η προσήλωση των Σιναιτών Πατέρων στους δέκα πέντε αιώνες που προηγήθηκαν ήταν αυτή που εξασφάλισε την ορθή πλεύση και την σωτήριο για το Μοναστήρι και για τους εν ασκούμενους σ’ αυτήν ασκητές – μοναχούς , παρά τα μύρια προβλήματα που οι καταιγίδες του παρόν τος αιώνος , του απατεώνος, ήγειραν κατά καιρούς!

Επ’ εσχάτων , διαπιστώσαμε ότι η Σιναιτική Αδελφότητα συνελθούσα κανονικώς, όπως τα θέσμια της Μονής του Σινά επιβάλλουν, προέβη στην καθαίρεση του Ηγουμένου της Μονής και Αρχιεπισκόπου Σινά , για μιά πλειάδα λόγων, μιά καθαίρεση απολύτως τεκμηριωμένη και επιβεβλημένη για λόγους εκκλησιολογικούς , πνευματικούς και διοικητικούς!

Η μη διαρροή των επιμέρους λεπτομερειών της ληφθείσης αποφάσεως στον τύπο, πράγμα το οποίο θα έπραττε ο οιοσδήποτε επειγόμενος, αποδεικνύει την ποιότητα της Σιναιτικής Αδελφότητος, η οποία αποφάσισε να μην διασύρει δημοσίως τον μέχρι προσφάτως Ηγούμενό της, αλλά παρέπεμψε την ητιολογημένη κατά πάντα απόφασή της, για τα περαιτέρω στην αρμοδία Εκκλησιαστική Αρχή, η οποία είναι το Πατριαρχείο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας εν Ιερουσαλήμ.

Εμφανίζομαι να ομιλώ με γνώση των διαδραματιζομένων, επειδή μου έλαχε να γνωρίζω και να παρακολουθώ επί σειράν ετών τα της Μονής , ήγουν, την σταδιακή επιδείνωση της υγείας του γέροντος, την αναπλήρωση των κενών που άφηνε από πρόσωπο απολύτως ακατάλληλο, έως φαιδρότητος, για τα διοικητικά αλλά και τα πνευματικά ζητήματα, την εισχώρηση διαφόρων επιτηδείων για αχρεία εκμετάλλευση των της Μονής, την ευθεία παρέμβαση των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, την τρισαθλία αδιαφορία των της Ελληνικής Πολιτείας, την υπερβολικά ασκητική υπομονή των Σιναιτών μπροστά στα φαινόμενα της προϊούσης παραλυσίας, την εκκολαπτόμενη φιλοδοξία ανοήτων χάριν μιτροφορίας, την εν κρυπτώ διαπραγμάτευση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης με τον ενθάδε επώνυμο Άρχοντα στην οποία εγκληματικώς τέθηκε ως απεριτίφ το παλαίφατο Μοναστήρι της χριστιανοσύνης στο Σινά!

Κι ήταν με βάση αυτήν την μυστική εγκληματική διαπραγμάτευση που αποφασίστηκε η εν Ελλάδι ίδρυση Μονής Σινά , ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ,

χωρίς την παραμικρή θεσμική ενημέρωση της Σιναιτικής Αδελφότητας, την οποία ο εν προιούση γεροντική ανοία ευρισκόμενος παππούς εμφανίστηκε τάχα να εκπροσωπεί, χωρίς καμμιά απολύτως προς τούτο εξουσιοδότηση από την κυρίαρχο Μονή!

Οι Έλληνες, ούτε την παντέρμη αντιπολίτευση εξαιρώ, ούτε τους πλείστους των εκκλησιαστικών, αιφνιδιασμένοι δεν κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται, γιατί τώρα ξαφνικά ένα ν.π.δ.δ με την επωνυμία Μονή Σινά , επειδή δεν αντιλήφτηκαν το μέγεθος του εγκλήματος το οποίο φανέρωσε η έγκυρη ιταλική εφημερίδα Corierra dela Serra, ή ο οποία αναφέρθηκε στην μυστική διπλωματία Αθήνας – Καίρου και στην ανάμειξη της Μονής ως ανταλλάγματος στην ενεργειακή συμφωνία!

Οι Έλληνες, δυστυχώς ούτε η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν αντιλήφθηκαν ότι μιά κυβέρνηση μειωμένων διπλωματικών ικανοτήτων και αντιστοίχου εθνικής ευθύνης παζάρεψε την παράδοση ενός ζώντος μνημείου της Χριστιανοσύνης, μνημείου που δεν της ανήκει, και αντί του εγκαταληφθέντος Μοναστηριού επιχειρεί την απόλυτη κοροϊδία των Ελλήνων ιδρύοντας ένα τάχα και μοναστήρι!

Ενώ έτσι έχει, εν απολύτω περιλήψει, η κατάσταση, μιά σειρά από αργυρώνητους κονδυλοφόρους, δήθεν της εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας, εν τη πράξει, τρισάθλιοι υπάλληλοι – δολοφόνοι του μικρού του μαξίμου, εξαπέλυσαν αρκετά δημοσιεύματα διαστρέβλωσης των πάντων, στην υπηρεσία της παράδοσης των Αγίων τοις κυσί, με τα οποία μίλησαν ψευδολογώντας για «ανταρσία» στην Ιερά Μονή του Σινά και για «στασιαστές» μοναχούς, χωρίς ουδ’ επί στιγμήν να αναφερθούν στην απ’ αιώνων θεσμική λειτουργία της παλαίφατης Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Είναι προφανές ότι τα αργύρια της κυβέρνησης συγκινούν τα μάλα, παρά η αλήθεια της ιστορίας, της παράδοσης, της εκκλησίας, του κανονικού δικαίου, της διοίκησης της Μονής!

Είναι καταφανής η εγκληματική στόχευση τόσον των χρηματοδοτών όσο και των λαβόντων τα δώρα τη δεξιά αυτών, αφού, η ανυπόστατη καταγγελόμενη ως «αποστασία» ενέργεια των Σιναιτών μοναχών, που λειτουργούν με τον απαραίτητο σεβασμό στα πατρώα και στους κανόνας της παράδοσής τους των χιλίων πεντακοσίων χρόνων, θα μπορούσε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Αιγυπτιακό δικτατορικό καθεστώς ως αφορμή και πρόφαση για την εισβολή στο Μοναστήρι και την σύλληψη των ως «στασιαστών» συκοφαντουμένων μοναχών!

Τάχα, δεν το σκέφτηκαν αυτό οι εν Αθήναις άθλιοι, και έδρασαν με προκλητική απερισκεψία, ή μήπως, στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτή την αθλιότητα επεδίωκαν και διοργάνωναν;

Είναι κρίσιμο το γεγονός ότι η παλαίφατη αυτή Μονή του Σινά ενδιαφέρει όχι απλώς την Ορθόδοξη Εκκλησία, και τα Πρεσβυγενή και τα Νεώτερα Πατριαρχεία, αλλά το σύνολο του Χριστιανικού κόσμου, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης είναι σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος για τους Καθολικούς και τον Πάπα, νοιάζονται για αυτήν οι Προτεστάντες, κάθε επιμέρους έκφρασης, οι Λουθηρανοί, οι Ευαγγελικοί κι οι Αγγλικανοί, το ενδιαφέρον τους για την Μονή εκδηλώνουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και η UNESCO, την αγάπη της για το πανάρχαιο αυτό ζών και λειτουργών εκκλησιαστικό μνημείο εκφράζει η παγκόσμια κοινή γνώμη και εξ αυτού οι Κυβερνήσεις των πολιτισμένων κρατών όπου γής!

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι το ιστορικό – εκκλησιαστικό – πολιτισμικό φορτιό της αρχαίας Μονής του Σινά υπερβαίνει συντριπτικά την εν κρυπτώ μεθόδευση των δύο κυβερνήσεων για την παράδοση της Μονής σε σχέδια στρεβλού τουριστικού σχεδιασμού!

Μετά τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η μηχάνευση που επινοήθηκε για την μετατροπή της ζώσας Κιβωτού της παράδοσης, της ιστορίας, της ασκητικής ζωής της εκκλησίας, της πολιτιστικής έκφρασης αυτής σε νεκρό αρχαιολογικό τόπο ακυρώθηκε, και η Σιναιτική Αδελφότητα όπως τα ιερά θέσμια της Μονής προβλέπουν ενεργεί για την εκλογή νέου Ηγουμένου, ο οποιός θα κληθεί να επωμισθεί Σταυρόν για την αντιμετώπιση των υπαρκτών μειζόνων εκκρεμοτήτων της Μονής Σινά!

Κάποιοι άλλοι, αυτοί που άνοιξαν τις πύλες για την παράδοση της Μονής στους αλλοτρίους, ετοιμάζονται για την τελευταία προβοκάτσια τους!

Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσαι!

Θα εισπράξουν τα επίχειρα!

Κύριος των Δυνάμεων και γαρ μετά των αληθευόντων!