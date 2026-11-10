Η εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία το ερώτημα για το μέλλον του Οργανισμού αποκτά σχεδόν μεγαλύτερη σημασία από την ταυτότητα του επόμενου ηγέτη του. Το 2026, τα κράτη δεν επιλέγουν απλώς τον διάδοχο του Αντόνιο Γκουτέρες. Πίσω από τις διαδικαστικές διαβουλεύσεις και τις διπλωματικές αντιπαραθέσεις αναδύεται ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα: ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του ΟΗΕ σε ένα διεθνές σύστημα που μοιάζει ολοένα και λιγότερο με εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκαν οι καθιερωμένοι μηχανισμοί παγκόσμιας διακυβέρνησης;

Ο ΟΗΕ εισέρχεται στην ένατη δεκαετία της ύπαρξής του αντιμετωπίζοντας ένα θεσμικό παράδοξο. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για έναν οικουμενικό διεθνή οργανισμό δεν έχει περιοριστεί στο ελάχιστο: οι συγκρούσεις, οι διασυνοριακές απειλές και τα προβλήματα που απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση πολλαπλασιάζονται. Από την άλλη, ο χώρος της διεθνούς συναίνεσης, χωρίς την οποία οι οικουμενικοί θεσμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, συρρικνώνεται. Το διεθνές σύστημα γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό και πολιτικά κατακερματισμένο. Ακριβώς γι’ αυτό, η σημερινή εκλογή του Γενικού Γραμματέα μπορεί να θεωρηθεί μικρογραφία των διεργασιών που κλονίζουν τα θεμέλια της σύγχρονης διεθνούς τάξης.

Μεταξύ εκδημοκρατισμού και πολιτικού ρεαλισμού

Κατά την τελευταία δεκαετία, η διαδικασία εκλογής του Γενικού Γραμματέα έχει πράγματι μεταβληθεί. Οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2015 και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 2016 κατέστησαν τη διαδικασία αισθητά πιο διαφανή και δημόσια. Οι υποψήφιοι παρουσιάζουν τις προγραμματικές τους θέσεις, συμμετέχουν σε ανοικτούς διαλόγους με τη Γενική Συνέλευση και απαντούν σε ερωτήσεις εκπροσώπων κρατών και πολιτών.

Στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο, η πρακτική αυτή εξελίχθηκε περαιτέρω. Τον Ιούλιο του 2026, με πρωτοβουλία του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε μια παγκόσμια ανοικτή συνάντηση με τίτλο «UN Town Hall: The Next Secretary-General» («ΟΗΕ: Ανοικτός διάλογος για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα»).

Εκ πρώτης όψεως, οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν έναν σταδιακό εκδημοκρατισμό της διαδικασίας. Ωστόσο, οι επίσημες διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών έχουν αλλάξει ελάχιστα. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Χάρτη, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επομένως, το καθοριστικό φίλτρο εξακολουθεί να βρίσκεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ η συναίνεση των πέντε μόνιμων μελών του παραμένει, στην πράξη, αναγκαία προϋπόθεση για την εκλογή.

Έτσι, ανακύπτει ένα παράδοξο: όσο πιο ανοικτό και δημόσιο γίνεται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, τόσο πιο εμφανής καθίσταται η μυστικότητα του σταδίου στο οποίο λαμβάνεται η τελική απόφαση.

Η φωνή της Γενικής Συνέλευσης δυναμώνει, αλλά το Συμβούλιο Ασφαλείας εξακολουθεί να αποφασίζει

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών είναι η προσπάθεια της Γενικής Συνέλευσης να διευρύνει τον πολιτικό της ρόλο στην επιλογή του επικεφαλής του Οργανισμού. Οι ανοικτές ακροάσεις των υποψηφίων, η δημοσιοποίηση των προγραμματικών τους θέσεων, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και η δημόσια συζήτηση μετατρέπουν σταδιακά τη Γενική Συνέλευση από ένα όργανο που επικυρώνει τυπικά την πρόταση του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια αυτοτελή πολιτική πλατφόρμα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας.

Ωστόσο, η θεσμική ισορροπία που κατοχυρώνεται στον Χάρτη δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

Υπό αυτή την έννοια, η συζήτηση γύρω από την εκλογή του Γενικού Γραμματέα αντανακλά μια ευρύτερη αντίφαση στον πυρήνα του σύγχρονου ΟΗΕ: η αρχή της κυρίαρχης ισότητας των κρατών συνυπάρχει με την ειδική ευθύνη και τις ιδιαίτερες εξουσίες των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός κατέστησε κάποτε δυνατή τη δημιουργία του ΟΗΕ. Σήμερα, όμως, βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο μιας διευρυνόμενης διεθνούς συζήτησης.

Κρίση του ΟΗΕ ή κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών;

Η καθιερωμένη συζήτηση περί «κρίσης του ΟΗΕ» χρειάζεται ορισμένες διευκρινίσεις. Ο Οργανισμός δεν υφίσταται ανεξάρτητα από τα κράτη που τον δημιούργησαν. Η παράλυση του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τις εντονότερες φάσεις διεθνούς κλιμάκωσης —στην Ουκρανία, στο Ιράν και στη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν— αποκαλύπτει λιγότερο την αδυναμία του ίδιου του Οργανισμού και περισσότερο το βάθος των διαφωνιών μεταξύ των ισχυρότερων μελών του.

Παρόμοια κατάσταση είχε διαμορφωθεί και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μετατρεπόταν επανειλημμένα σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, ενώ η επιλογή Γενικού Γραμματέα εξελισσόταν σε μια επίπονη αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης.

Η κρίση του 1981 είναι χαρακτηριστική. Μια σειρά ψηφοφοριών και αμοιβαίων βέτο στις υποψηφιότητες του Κουρτ Βάλντχαϊμ και του Σαλίμ Άχμεντ Σαλίμ οδήγησε τελικά στην επιλογή ενός συμβιβαστικού υποψηφίου, του Χαβιέρ Πέρεθ ντε Κουέγιαρ.

Η ιστορική αυτή εμπειρία αποκτά και πάλι επικαιρότητα, καθώς η σημερινή πόλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας καθιστά αναγκαία τη σοβαρή εξέταση του ενδεχομένου αδιεξόδου και το 2026.

«Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και τον Ψυχρό Πόλεμο. Τότε, το διεθνές σύστημα ήταν αυστηρά οργανωμένο γύρω από δύο πόλους ισχύος. Σήμερα, είναι πολύ πιο σύνθετο».

Παράλληλα με τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις, ολοένα πιο ορατό ρόλο διαδραματίζουν τα κράτη του Παγκόσμιου Νότου στην Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται απλώς για επιστροφή στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Το πολιτικό βάρος ανακατανέμεται στο εσωτερικό του διεθνούς συστήματος, ενώ η θεσμική αρχιτεκτονική του ΟΗΕ μεταβάλλεται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς.

Από αυτή την απόκλιση προκύπτει ένα ολοένα πιο εμφανές χάσμα ανάμεσα στη δομή της παγκόσμιας πολιτικής και στη δομή της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Η αποστολή του νέου Γενικού Γραμματέα ως τέχνη του εφικτού

Μετά τον τέταρτο γύρο άτυπων ψηφοφοριών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, οι συσχετισμοί μεταξύ των υποψηφίων έχουν γίνει σαφέστεροι. Επτά υποψήφιοι παραμένουν στην κούρσα, με τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρο της Κόστα Ρίκα και γενική γραμματέα της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), να εξακολουθεί να προηγείται.

Το στάδιο αυτό, ωστόσο, παραμένει προκαταρκτικό και οι τελικοί συσχετισμοί δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι υποψήφιοι από την Κόστα Ρίκα, τη Γουιάνα και την Αργεντινή έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επικράτησης.

Μια τέτοια εξέλιξη εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα. Η Μόσχα υποστηρίζει την τήρηση της άτυπης αρχής της γεωγραφικής εναλλαγής και θεωρεί ότι αυτή τη φορά προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε υποψηφίους από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν θέσει υψηλές απαιτήσεις για τον μελλοντικό Γενικό Γραμματέα. Αναμένουν πολιτική ανεξαρτησία, ουδετερότητα, προσήλωση στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ικανότητα προώθησης μεταρρυθμίσεων στον Οργανισμό.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το σημαντικότερο προσόν του επόμενου επικεφαλής δεν θα είναι η ικανότητά του να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο συνολικής ανασυγκρότησης του ΟΗΕ, αλλά η δεξιότητά του να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ κρατών που εμπιστεύονται το ένα το άλλο ολοένα και λιγότερο.

Ιστορικά, οι Γενικοί Γραμματείς που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή λειτούργησαν συχνά με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Η πολιτική τους ισχύς δεν προερχόταν τόσο από τις τυπικές αρμοδιότητές τους όσο από την ικανότητά τους να αξιοποιούν τον χώρο στον οποίο συναντώνται τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων.

Όχι το τέλος της πολυμερούς διπλωματίας

Πριν από περισσότερα από ογδόντα χρόνια, ο ΟΗΕ δημιουργήθηκε όχι επειδή τα κράτη εμπιστεύονταν το ένα το άλλο. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο: ο Οργανισμός γεννήθηκε μετά τον μεγαλύτερο πόλεμο στην ιστορία, επειδή το κόστος της απουσίας μηχανισμών διαλόγου και συνεννόησης είχε αποδειχθεί υπερβολικά υψηλό.

Ίσως εδώ βρίσκεται ένα σημαντικό δίδαγμα για τη σημερινή συγκυρία.

Η πολυπολικότητα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην το τέλος της πολυμερούς διπλωματίας. Αντιθέτως, όσο περισσότερα ανεξάρτητα κέντρα ισχύος αναδύονται στο διεθνές σύστημα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για ένα φόρουμ στο οποίο τα συμφέροντά τους μπορούν να συναντώνται, χωρίς να είναι απαραίτητο να ταυτίζονται πλήρως.

Η βασική πρόκληση για τον ΟΗΕ, επομένως, δεν είναι να επαναφέρει το διεθνές σύστημα σε μια κατάσταση που ανήκει πλέον στο παρελθόν. Είναι να προσαρμοστεί θεσμικά σε έναν κόσμο που γίνεται πιο πολυδιάστατος, πιο ανταγωνιστικός και λιγότερο δυτικοκεντρικός, διατηρώντας παράλληλα τον οικουμενικό χαρακτήρα του Οργανισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιολογηθεί η εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα.

Ασφαλώς, έχει μεγάλη σημασία το ποιος ακριβώς θα αναλάβει το αξίωμα στον 38ο όροφο του κτιρίου στην ανατολική όχθη του ποταμού Ιστ Ρίβερ, στη Νέα Υόρκη. Πολύ σημαντικότερο, όμως, είναι κάτι άλλο: αν ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα μπορέσει να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε μια θεσμική λογική που φθίνει και σε μια νέα διεθνή τάξη που αναδύεται.

Και, εξίσου κρίσιμο, αν τα ίδια τα κράτη θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ΟΗΕ ως μηχανισμό διαχείρισης των αυξανόμενων παγκόσμιων αντιφάσεων.

Ίσως αυτό να αποδειχθεί το σημαντικότερο κριτήριο για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού στην ένατη δεκαετία της ιστορίας του.