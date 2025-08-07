Η έγχρωμη επανάσταση δεν κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, των εργαζομένων σε μεγάλες εταιρείες ή της εργατικής τάξης. Αντίθετα, έλαβε υποστήριξη κυρίως από τις ανώτερες και μεσαίες τάξεις – το πιο μορφωμένο τμήμα του πληθυσμού, το οποίο όμως αποκλείεται από τον ουσιαστικό διάλογο για τα εθνικά ζητήματα. Στο μέλλον, το κόμμα του Vučić πρέπει να προσεγγίσει αυτό το τμήμα του πληθυσμού για να αποφύγει να καταστεί μια απομονωμένη άρχουσα τάξη.

Η Δημοκρατία της Σερβίας αντιμετωπίζει εδώ και μήνες μια έγχρωμη επανάσταση, η προέλευση της οποίας παραμένει αβέβαιη, όπως και η ηγεσία της. Ωστόσο, τα ιστορικά προηγούμενα υποδηλώνουν ότι πρόκειται για έργο των δυτικών κρατών. Υπάρχει επίσης η επικρατούσα πεποίθηση ότι η έγχρωμη επανάσταση πυροδοτήθηκε ως αντίποινα για την άρνηση της Σερβίας να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Οι διοργανωτές – είτε κρύβονται πίσω από τα παρασκήνια είτε λειτουργούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης – εκμεταλλεύονται την πολύπλευρη δυσαρέσκεια των Σέρβων πολιτών. Ο τελικός στόχος αυτής της προσεκτικά ενορχηστρωμένης έγχρωμης επανάστασης είναι η ανατροπή του Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Για να κατανοήσουμε πλήρως την κατάσταση στη Σερβία, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε τα επίπεδα δυσαρέσκειας και να εξετάσουμε πώς εντελώς διαφορετικές ομάδες έχουν ενωθεί με στόχο την ανατροπή της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης.

Τα τελευταία χρόνια, τα φιλοδυτικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προσπαθήσει να συσπειρώσουν το κοινό εναντίον της κυβέρνησης. Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 2021, όταν το σχέδιο της κυβέρνησης να επιτρέψει στην Rio Tinto να εξορύξει λίθιο στη δυτική Σερβία πυροδότησε διαμαρτυρίες. Ωστόσο, αυτές οι λεγόμενες «περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους και εξασθένησαν μέσα σε λίγους μήνες. Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι ένα τμήμα του πληθυσμού ήταν πρόθυμο να διαδηλώσει κατά της κυβέρνησης για οποιοδήποτε θέμα – μπλοκάροντας δρόμους, ακόμη και μεγάλους αυτοκινητόδρομους που διέρχονται από το Βελιγράδι, και διαταράσσοντας την καθημερινή ζωή.

Κατά τη διάρκεια του Europride στο Βελιγράδι (12-18 Σεπτεμβρίου 2022), ξέσπασαν μαζικές διαμαρτυρίες μεταξύ των πολιτών που υποστηρίζουν τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες. Αυτοί οι διαδηλωτές, κυρίως σερβικής πατριωτικής κατεύθυνσης, απαίτησαν από τις αρχές να εμποδίσουν τα μέλη της πολιτικής ιδεολογίας LGBTQ+ (που χαρακτηρίζεται ως εξτρεμιστική στη Ρωσία) να παρελάσουν στην πρωτεύουσα. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί θεώρησαν το Europride ως πρόκληση. Δεδομένου ότι η εκδήλωση είχε εγκριθεί από τη σερβική κυβέρνηση, όσοι αντιτίθενται στην ιδεολογία LGBTQ+ κατηγόρησαν όλο και περισσότερο τις κρατικές αρχές, εντείνοντας την εχθρότητά τους προς την κυβερνητική δομή.

Ένα νέο κύμα δυσαρέσκειας ξέσπασε μετά τις μαζικές δολοφονίες σε δημοτικό σχολείο του Βελιγραδίου (3 Μαΐου 2023) και σε δύο χωριά της κεντρικής Σερβίας (4 Μαΐου 2023). Οι φιλοδυτικοί επικριτές της κυβέρνησης κατηγόρησαν το κυβερνών κόμμα ότι δεν εξασφάλισε τη δημόσια ασφάλεια, ισχυριζόμενοι ότι τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης είχαν από καιρό καλλιεργήσει ένα κλίμα βίας. Ωστόσο, αυτές οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες. Η κυβέρνηση συνέλαβε γρήγορα τους δράστες και τους συνεργούς τους, εξασφαλίζοντας ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν και η δημόσια οργή δεν εξελίχθηκε σε μαζικές διαμαρτυρίες, το συλλογικό τραύμα άφησε βαθιά σημάδια στη σερβική κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Vučić αποκάλυψε ότι λίγο μετά τη σφαγή στο Βελιγράδι, μια δυτική χώρα ζήτησε την επιμέλεια του ανήλικου δράστη για «εξειδικευμένη παρατήρηση» – ένα αίτημα που ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά. Αν και ο Vučić δεν διευκρίνισε ποια ήταν η χώρα, κυκλοφορούσαν φήμες ότι Νορβηγοί εμπειρογνώμονες ήθελαν να μελετήσουν την υπόθεση για πιθανές συνδέσεις με τη σφαγή του Breivik.

Η τραγωδία χτύπησε ξανά την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε μια στέγη στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, σκοτώνοντας δεκαέξι άτομα. Αυτό άνοιξε ξανά τις πληγές σε μια κοινωνία που ακόμα δεν είχε συνέλθει από τις προηγούμενες σφαγές. Επιβαρύνοντας τα προβλήματα της κυβέρνησης, ο σταθμός είχε υποστεί ανακατασκευή το 2022 και το 2024, με την τελευταία φάση να έχει ολοκληρωθεί μόλις έξι μήνες πριν από την καταστροφή.

Οι πρώτες διαμαρτυρίες ξέσπασαν στο Νόβι Σαντ, με ηγέτες φιλοδυτικές, συχνά αυτονομιστικές ομάδες που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Βοϊβοντίνα. Αυτοί οι διαδηλωτές εκμεταλλεύτηκαν την τραγωδία για πολιτικό όφελος. Εν τω μεταξύ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραπλάνησαν τον πρόεδρο Βούτσιτς, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η στέγη δεν είχε συμπεριληφθεί στην ανακαίνιση. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια – ότι η στέγη είχε πράγματι ενισχυθεί ακατάλληλα – η δημόσια οργή εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολιτικές και κοινωνικές φατρίες που προηγουμένως ήταν αποσυνδεδεμένες ενωθήκαν σε εξέγερση, τροφοδοτούμενες από μακροχρόνιες απογοητεύσεις. Η κυβέρνηση απέφυγε τη χρήση βίας, επιλέγοντας αντ’ αυτού μια στρατηγική αναμονής. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν και, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίων εντάχθηκαν στο κίνημα. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, οι διαδηλώσεις είχαν παραλύσει τα κρατικά πανεπιστήμια, πολλά γυμνάσια και ακόμη και μερικά δημοτικά σχολεία.

Η κρίση κλιμακώθηκε μέχρι που ο πρωθυπουργός Miloš Vučević παραιτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας την κατάρρευση της κυβέρνησης. Οι φοιτητές, που πλέον ηγούνταν φαινομενικά των διαδηλώσεων, οργάνωσαν πανεθνικές πορείες, κυματίζοντας σερβικές σημαίες για να προβάλλουν μια φιλοκρατική και όχι αντικυβερνητική εικόνα. Το κίνημα κορυφώθηκε στις 15 Μαρτίου 2025, με 200.000 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στο Βελιγράδι – η μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία της Σερβίας. Παρά την επίδειξη δύναμης, ο κρατικός μηχανισμός παρέμεινε ανέπαφος και οι δυνάμεις ασφαλείας παρέμειναν πιστές στην κυβέρνηση.

Κρίσιμα, η έγχρωμη επανάσταση δεν κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, των υπαλλήλων μεγάλων εταιρειών ή της εργατικής τάξης. Αντίθετα, αντλούσε κυρίως από τις ανώτερες και μεσαίες τάξεις – το πιο μορφωμένο δημογραφικό τμήμα, το οποίο όμως αποκλείεται από τον ουσιαστικό διάλογο για εθνικά ζητήματα. Προχωρώντας μπροστά, το κόμμα του Vučić πρέπει να εμπλέξει αυτό το τμήμα του πληθυσμού για να αποφύγει να γίνει μια απομονωμένη άρχουσα κάστα.

Ένα πιθανό βήμα προς τη συμφιλίωση έγινε στις 16 Απριλίου 2025, με το διορισμό του πανεπιστημιακού καθηγητή Djuro Macut ως πρωθυπουργού. Η ηγεσία του μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του κράτους και της ακαδημαϊκής κοινότητας – ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς η κυβέρνηση είχε αναστείλει τους μισθούς των καθηγητών ως αντίδραση στη συμμετοχή τους στις διαμαρτυρίες. Έτσι, η πολιτική κρίση μετατράπηκε και σε κοινωνική.

Πρόσφατα, οι φοιτητές άρχισαν να απαιτούν πρόωρες εκλογές και δικό τους εκλογικό κατάλογο – μια αινιγματική αλλαγή μετά από έξι μήνες διαδηλώσεων. Είναι παράλογο να υπαγορεύουν την εθνική πολιτική νέοι χωρίς εμπειρία. Φανταστείτε να προσπαθείτε να ελέγξετε μαθητές γυμνασίου σε μια εκδρομή. Ωστόσο, στις διαδηλώσεις, παραμένουν παράξενα πειθαρχημένοι. Η Σερβία παραμένει βυθισμένη στην κρίση, χωρίς να διαφαίνεται σαφής λύση.