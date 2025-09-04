‘Όταν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ελέγχου τιμών ανακαλύπτουν οικονομικές παρανομίες (φοροδιαφυγή κλπ.) δεν το έχουν σε τίποτα να βγάλουν στο μανταλάκι τις επιχειρήσεις, να βάλουν λουκέτα (προσωρινά βεβαίως…) στα μαγαζιά κλπ. Μπορεί να συμβαίνει σπάνια αυτό, όμως συμβαίνει άσχετα αν οι καταγγελίες είναι -υποθέτω- απείρως περισσότερες από τα «λουκέτα».

Αυτό, ιδού που δεν ισχύει ωστόσο για τα αμαρτωλά βενζινάδικα, αυτά δηλαδή που το «ελληνικό FBI» (τι γελοίος χαρακτηρισμός!) έπιασε στα πράσα να πουλάνε νοθευμένη βενζίνη συν αέρα κοπανιστό, κλέβοντας ασύστολα τους αξιότιμους -κατά τα άλλα- πελάτες τους, οι οποίοι αν διαμαρτυρηθούν δεν θέλει πολύ να μπλέξουν με τους δικηγόρους των εταιριών – κολοσσών διακίνησης υγρών καυσίμων.

Πενήντα αξιόποινες περιπτώσεις (και προφανώς αντίστοιχα πρόστιμα από την υπηρεσία) είδαν το φως της δημοσιότητας. Η «Ζούγκλα» το ανάρτησε για λίγα λεπτά πρώτο θέμα και -ω του θαύματος- τα σχόλια κάτω από το δημοσίευμα έσπευσαν να εκφράσουν αγανάκτηση.

Σε μερικά από αυτά τα σχόλια πρυτάνευσε η κοινή λογική:

«Γιατί το…FBI, δηλαδή ο αρμόδιος του υπουργείου Εμπορίου, δεν έδωσε στην δημοσιότητα ΟΝΟΜΑΤΑ και διευθύνσεις εταιριών και πρατηρίων; Τι πάει να πει «50 παρανομούν – θα πληρώσουν πρόστιμο» αν ο πελάτης δεν πληροφορείται ποιος τον έκλεψε και πόσο, ώστε να ψάξει αλλού για τίμια αντλία;

‘Εν τέλει, ποιος και γιατί προστατεύει την παρατεταμένη αλητεία αυτής της θλιβερής ιστορίας;

Και γιατί το κάνει;