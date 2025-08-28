Από τις αλλαγές στις πολιτικές έως τις μεταμορφώσεις στην κοινωνική οικονομία και τη ζωή των ανθρώπων, και τις αλλαγές στις ψυχολογικές επιδιώξεις των ανθρώπων, η Κίνα έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές και προφανείς μεταβάσεις κατά την τελευταία δεκαετία.

Εκπληκμένοι από τις καινοτομίες της Κίνας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας ή ενθουσιασμένοι με τα πολιτιστικά της προϊόντα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή η παλιά χώρα γίνεται «cool». Πώς είναι δυνατόν η Κίνα να έχει ξαφνικά τόσα πολλά «cool» πράγματα, όπως το DeepSeek, τα drones DJI, τα ρομπότ Unitree, τα φανταχτερά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα βιντεοπαιχνίδια και τις κινεζικές τηλεοπτικές σειρές; Τι συνέβη στην Κίνα;

Πίσω από αυτά τα πράγματα που φαίνεται να συνέβησαν εν μία νυκτί, κρύβεται μια σημαντική αλλαγή πολιτικής που ξεκίνησε πριν από πάνω από μια δεκαετία. Στην έκθεση προς το 18ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 2012, προτάθηκε σαφώς η «υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία». Από τότε, η καινοτομία έχει τεθεί στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας.

Το 2016, η Κίνα δημοσίευσε το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής για την Ανάπτυξη με Γνώμονα την Καινοτομία, στο οποίο αναφέρεται: «Οι παραδοσιακές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης εξασθενούν συνεχώς και το μοντέλο εκτεταμένης ανάπτυξης δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να βασιστούμε στην ανάπτυξη με γνώμονα την καινοτομία για να δημιουργήσουμε μια νέα κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, να προωθήσουμε νέα σημεία οικονομικής ανάπτυξης, να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και την αποδοτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη της χώρας και να επιτύχουμε τους «διπλούς στόχους» της διατήρησης της μεσαίας προς υψηλής οικονομικής ανάπτυξης και της μετάβασης των βιομηχανιών προς το μεσαίο προς υψηλό επίπεδο».

Πριν από αυτό, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας βασιζόταν κυρίως στην εισροή εργασίας, κεφαλαίου και πόρων. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης με χαμηλή βιομηχανική προστιθέμενη αξία και καθοδηγούμενο από παράγοντες παραγωγής οδήγησε σε αυξανόμενη πίεση στους πόρους και το περιβάλλον, γεγονός που κατέδειξε την αδυναμία διατήρησης της μακροπρόθεσμης προοπτικής της κινεζικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε να μετασχηματίσει το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή να το μετατοπίσει από καθοδηγούμενο από παράγοντες σε καθοδηγούμενο από την καινοτομία.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Κίνα εφάρμοσε μια σειρά από υποστηρικτικές πολιτικές για την οικονομική μεταμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της εμβάθυνσης της μεταρρύθμισης του συστήματος επιστήμης και τεχνολογίας, της ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης της κυρίαρχης θέσης των επιχειρήσεων στην καινοτομία και της βελτίωσης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτές οι πολιτικές απέδωσαν καλά αποτελέσματα. Το 2022, οι επενδύσεις της Κίνας σε έρευνα και ανάπτυξη αντιπροσώπευαν το 2,55% του ΑΕΠ της. Το 2023, η προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας αντιπροσώπευε το 15,3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Η κατάταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανέβηκε από την 34η θέση το 2012 στην 11η θέση το 2022.

Ίσως πιο σημαντική από την εφαρμογή πολιτικών είναι η αλλαγή νοοτροπίας και στάσης. Καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο του κινεζικού λαού, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται πλέον μόνο για το αν έχουν κάτι ή όχι, αλλά εστιάζουν περισσότερο στο αν αυτό είναι καλό ή όχι. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα ανταποκρίνονται στις ποικίλες και βαθιές πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων, από την αναζήτηση νέων εμπειριών έως την πραγματοποίηση της αυτοεκτίμησης, σπάζοντας τα όρια, μεταδίδοντας συναισθήματα και εξερευνώντας το νόημα.

Ο Jiaozi, σκηνοθέτης της ταινίας κινουμένων σχεδίων Nezha, έχει μια εμπνευσμένη ιστορία. Κάποτε πέρασε τρία χρόνια ασχολούμενος με δημιουργική εργασία χωρίς κανένα εισόδημα, βασιζόμενος εξ ολοκλήρου στη σύνταξη της μητέρας του για να επιβιώσει. Από τη μία πλευρά, αυτό αντικατοπτρίζει την ανιδιοτελή υποστήριξη της μητέρας του για την καλλιτεχνική δημιουργία του γιου της. Από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι η σύνταξη μιας συνηθισμένης μητέρας ήταν αρκετή για να καλύψει τα καθημερινά έξοδα δύο ενηλίκων. Σύμφωνα με την εμπειρία του Jiaozi, η πνευματική χαρά που προσφέρει η καλλιτεχνική δημιουργία υπερέβαινε σαφώς τις υλικές ανάγκες. Η ιστορία του αντιπροσωπεύει τις αλλαγές στη ζωή ενός αυξανόμενου αριθμού νέων Κινέζων.

Αν και η τάση της Κίνας να γίνεται «cool» έχει μόλις αρχίσει, δεν θα επιστρέψει ποτέ στην εποχή της ανάπτυξης που βασίζεται σε παράγοντες. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα απελευθερώνουν τώρα ένα τεράστιο κοινωνικό δυναμικό.

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη με Βάση την Καινοτομία που εκδόθηκε το 2016, η Κίνα είχε ως στόχο να εισέλθει στις τάξεις των καινοτόμων χωρών έως το 2020 – ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί. Η Κίνα στοχεύει επίσης να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων χωρών έως το 2030, με μια θεμελιώδη μεταμόρφωση των κινητήριων δυνάμεων της ανάπτυξης της – ο στόχος αυτός φαίνεται πιθανό να επιτευχθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένας τρίτος στόχος, δηλαδή έως το 2050, η Κίνα να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, αναδεικνύοντας ως σημαντικό παγκόσμιο επιστημονικό κέντρο και κόμβο καινοτομίας. Επομένως, η Κίνα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Οι Κινέζοι πρέπει να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες προκάλεσαν ένα ορισμένο βαθμό άγχους λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης ζωής. Ορισμένοι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν smartphone. Το χάσμα μεταξύ γονέων και παιδιών έχει διευρυνθεί. Τα παιδιά έχουν γίνει αχώριστα από τις ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, η ταχεία αναβάθμιση και αντικατάσταση των συσκευών έχει οδηγήσει σε κάποια σπατάλη. Οι άνθρωποι χρειάζονται πάντα μια διαδικασία για να προσαρμοστούν στα νέα πράγματα. Για τους περισσότερους Κινέζους, η περίοδος προσαρμογής φαίνεται λίγο σύντομη, γι’ αυτό και, σε κάποιο βαθμό, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα νέα πράγματα.

Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια καλή εποχή, όχι κακή. Ποιος δεν θα απολάμβανε την καινοτομία και τον ενθουσιασμό που φέρνει η καινοτομία; Από αυτή την άποψη, η μεταμόρφωση της ανάπτυξης της Κίνας από παράγοντα που καθοδηγείται από παράγοντες σε παράγοντα που καθοδηγείται από την καινοτομία είναι επιτυχής.