Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που η συνείδηση και το χρέος σου επιβάλλουν να βγεις μπροστά, να υψώσεις τη φωνή σου και να γίνεις η ασπίδα απέναντι στην αδικία. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ξέσπασε αυτή η πρωτοφανής θύελλα γύρω από το όνομα του πατέρα Αντωνίου, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία. Για μένα, η αθωότητά του φαινόταν ολοκάθαρα από την πρώτη ημέρα. Δεν χρειαζόταν να ψάξει κανείς βαθιά για να δει την αλήθεια· αρκούσε να κοιτάξει καθαρά το έργο, το ήθος και την πορεία του.

Δυστυχώς, γίναμε για ακόμα μία φορά μάρτυρες ενός αδίστακτου κοινωνικού αυτοματισμού. Είδαμε να ξεσπά μια άμετρη ανθρωποφαγία, όπου πολλοί έσπευσαν να γίνουν αυτόκλητοι δικαστές, να λασπολογήσουν και να καταδικάσουν έναν άνθρωπο πριν καν ακουστεί η αλήθεια. Αυτή η τάση να καταστρέφουμε υπολήψεις και να κατασπαράζουμε προσωπικότητες εν ριπή οφθαλμού δεν τιμά κανέναν μας. Δεν είναι σωστό να είμαστε ανθρωποφάγοι. Οφείλουμε ως κοινωνία να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας και να μην παρασυρόμαστε από λαϊκισμούς και εύκολους αφορισμούς.

Ο πατέρας Αντώνιος είναι πάνω απ’ όλα ένας γνήσιος άνθρωπος της Εκκλησίας, ένας ιερέας που αφιέρωσε τη ζωή του στην ουσία του Ευαγγελίου: την ανιδιοτελή αγάπη και την προσφορά στον πλησίον. Πήρε στις πλάτες του τις πιο πονεμένες ψυχές, τα παραμελημένα παιδιά, τους απόκληρους της ζωής, προσφέροντάς τους όχι μόνο στέγη και τροφή, αλλά μια ζεστή, πατρική αγκαλιά. Έστησε ένα σπάνιο ανθρωπιστικό θαύμα με αυταπάρνηση, ταπεινότητα και φωτεινό πνεύμα.

Η αθωωτική απόφαση της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί απλώς μια νίκη των νόμων· είναι ο θρίαμβος του φωτός απέναντι στο σκότος, της αλήθειας απέναντι στη λάσπη. Η Δικαιοσύνη μίλησε και αποκατέστησε την τάξη, καθαρίζοντας το όνομα ενός αληθινού ποιμένα που υπέμεινε έναν αληθινό Γολγοθά με σθένος, πραότητα και αξιοπρέπεια.

Νιώθω μια βαθιά, ανείπωτη προσωπική δικαίωση. Η πίστη μου στον πατέρα Αντώνιο δεν κλονίστηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο, γιατί η αλήθεια και η καλοσύνη δεν κρύβονται για πάντα. Εύχομαι αυτή η δικαστική απόφαση να αποτελέσει μάθημα για όλους μας, ώστε να σταματήσουμε να καταδικάζουμε ανθρώπους στα «λαϊκά δικαστήρια».

Ο πατέρας Αντώνιος επιστρέφει καθαρός και δικαιωμένος εκεί που ανήκει: στην Εκκλησία, στην κοινωνία και στις καρδιές των ανθρώπων που τον αγαπούν και τον ευγνωμονού