Η στρατιωτική στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Η χαοτική εναλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων και εκεχειριών δεν έχει επηρεάσει στο παραμικρό την αποφασιστικότητα του Ιράν να επιδιώξει τους στόχους που έχει διακηρύξει. Η «παγίδα του Ορμούζ», τουλάχιστον προς το παρόν, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να το πράξει.

Η κλιμάκωση της αμερικανικής ένοπλης επιθετικότητας κατά του Ιράν, σε συνδυασμό με τη σημαντική αποδυνάμωση των φιλοϊρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ως αποτέλεσμα των παράλληλων ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, υποχρέωσε την Τεχεράνη να εγκαταλείψει την πολιτική της στρατηγικής υπομονής και να στραφεί σε μια τακτική άμεσων, ασύμμετρων πληγμάτων κατά των αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον ως εγγυητή της ασφάλειας των περιφερειακών συμμάχων της, το Ιράν άρχισε να πλήττει όχι μόνο αμερικανικές βάσεις στις χώρες αυτές, αλλά και τις ίδιες τις οικονομικές και υποδομές τους — κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδείχθηκαν ανίκανες να αποτρέψουν.

Ωστόσο, το πιο αποτελεσματικό και απρόβλεπτο βήμα που έκανε το Ιράν για την υπεράσπιση των πολιτικών και οικονομικών του συμφερόντων ήταν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σοβαρή κρίση στη διεθνή αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και εκτίναξη των τιμών ενέργειας. Στην ουσία, η Τεχεράνη έστησε μια γεωπολιτική παγίδα, από την οποία δύσκολα μπορεί να απεμπλακεί η άλλη πλευρά χωρίς να ικανοποιηθεί μια σειρά από ιρανικά αιτήματα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετώπιζε σχετικά ήπια τις αμερικανικές και ισραηλινές προκλήσεις, ακόμη και τις περιορισμένης κλίμακας στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της. Φοβούμενη την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, η Τεχεράνη βασιζόταν στην αποτρεπτική δράση των συμμάχων και προσκείμενων σε αυτήν ένοπλων οργανώσεων — της Χαμάς, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και των σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.

Η στροφή, όμως, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε άμεση, ολοκληρωτική επιθετικότητα κατά του Ιράν, η εξόντωση σειράς ανώτατων στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών — συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη και πνευματικού καθοδηγητή Αλί Χαμενεΐ — καθώς και οι μαζικοί βομβαρδισμοί όχι μόνο στρατιωτικών αλλά και πολιτικών υποδομών, με εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες αμάχων, οδήγησαν σε θεμελιώδη σκλήρυνση του στρατιωτικοπολιτικού δόγματος της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποδείχθηκαν απροετοίμαστοι απέναντι στην ασύμμετρη αλλά αποτελεσματική ιρανική απάντηση, η οποία εκδηλώθηκε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Παρά τους πολύμηνους βομβαρδισμούς σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφεραν να επιτύχουν ούτε στρατιωτική νίκη ούτε την παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα με τη διεύρυνση της γεωγραφίας των επιθέσεών της, ώστε να περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις που ανήκουν στους περιφερειακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τεχεράνη προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως μέσο άσκησης πίεσης προς την Ουάσιγκτον. Στόχος ήταν να υποχρεωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν μια σειρά από στρατιωτικοπολιτικά και οικονομικά αιτήματα του Ιράν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η παροχή εγγυήσεων μη επίθεσης στο μέλλον, η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, η άρση ή χαλάρωση των κυρώσεων, η αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιράν και η δημιουργία σχετικού ταμείου, καθώς και η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα αιτήματα αυτά είχαν αποτυπωθεί σε ιρανοαμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο, όπως σύντομα αποδείχθηκε, η αμερικανική πλευρά δεν είχε πρόθεση να τηρήσει. Ως εναλλακτική λύση στην απώλεια της οικονομικής βοήθειας, η Τεχεράνη εξετάζει την επιβολή τέλους διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, σε αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών ναυσιπλοΐας και άλλων συναφών υπηρεσιών.

Το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει σήμερα νομοσχέδιο που θα καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η Τεχεράνη θα ρυθμίζει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Το νομοθέτημα θα καθορίζει τόσο τις διαδικασίες για την ασφαλή διέλευση των πλοίων όσο και τα οικονομικά και άλλα μέτρα που θα λάβει το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών.

Το Ιράν δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχει όμως μέχρι σήμερα τηρήσει τις διατάξεις της. Η αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα έδωσε στην Τεχεράνη το πρόσχημα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τη διάταξη της Σύμβασης που επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο σε περίπτωση «απειλής για την ειρήνη, την καλή τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους».

Το Ιράν αντέδρασε σκληρά στις προσπάθειες πλοίων να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την άδειά του, ανοίγοντας πυρ εναντίον όσων θεωρούσε «παραβάτες» και ναρκοθετώντας θαλάσσιες οδούς. Το αποτέλεσμα ήταν η συσσώρευση μεγάλου αριθμού πλοίων στις εισόδους και εξόδους του Περσικού Κόλπου, η απότομη αύξηση των ασφαλίστρων και, τελικά, η πλήρης εγκατάλειψη της διαδρομής του Ορμούζ από πολλούς εφοπλιστές. Η αναπόφευκτη συνέπεια ήταν η απότομη άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και η αναζήτηση εναλλακτικών οδών για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων.

Οι αμερικανικές προσπάθειες να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής συνοδείας εμπορικών πλοίων, κατέληξαν σε αποτυχία. Η Ουάσιγκτον απάντησε επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου

Τι θα συμβεί, λοιπόν, στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου; Θα εμφανιστούν νέοι κίνδυνοι που θα συνδέονται με τις κυρώσεις; Και, κυρίως, ποια στρατηγική πρότεινε το Ιράν στο Ομάν για τη δημιουργία ενός κοινού, επί πληρωμή συστήματος ελέγχου της διέλευσης;

Οι Ομανοί παρουσίασαν τη δική τους πρόταση για την οργάνωση της ναυσιπλοΐας, εισηγούμενοι τη δημιουργία δύο διαδρόμων. Ο νότιος διάδρομος, ο οποίος θα διέσχιζε τα χωρικά ύδατα του Ομάν, θα επέτρεπε στα πλοία να διέρχονται ελεύθερα, με τους όρους που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο. Ο βόρειος διάδρομος θα περνούσε από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, με τη διέλευση να απαιτεί προηγούμενη έγκριση της Τεχεράνης, αλλά χωρίς χρέωση.

Η λύση αυτή δεν ικανοποίησε την Τεχεράνη. Μετά από σειρά εντατικών διμερών διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις παραμέτρους της προσωρινής διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Το τέλος δεν θα επιβαλλόταν για την ίδια τη διέλευση, αλλά για «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας», και τα έσοδα θα μοιράζονταν ισόποσα μεταξύ Ιράν και Ομάν.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υφυπουργό Εξωτερικών Γκαριμπαμπαντί, τόσο η βόρεια διαδρομή μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων όσο και η νότια διαδρομή μέσω των ομανικών χωρικών υδάτων κλείνουν. Η νέα διαδρομή θα εισέρχεται στα Στενά του Ορμούζ μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων και θα εξέρχεται εν μέρει από τα ίδια ιρανικά ύδατα και στη συνέχεια μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Μια τέτοια ρύθμιση ουσιαστικά παρέχει στο Ιράν το δικαίωμα ελέγχου της συγκεκριμένης διαδρομής.

Ο Μοχάμαντ Ζολγκαντέρ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι η συμφωνία Ιράν–Ομάν θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Παράλληλα, οι Ιρανοί κάλεσαν τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου να αποτρέψουν τους Αμερικανούς από το να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέους και ακόμη πιο καταστροφικούς ιρανικούς βομβαρδισμούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται κατηγορηματικά σε οποιαδήποτε μορφή ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, ενώ απειλεί με την επανέναρξη «συντριπτικών» πληγμάτων κατά του Ιράν, η Ουάσιγκτον αφήνει να εννοηθεί προς την Τεχεράνη ότι, εφόσον αρθεί ο αποκλεισμός, θα μπορούσε να προβεί σε ορισμένες εξαιρέσεις από το καθεστώς κυρώσεων και, ειδικότερα, να επιτρέψει στο Ιράν να πωλεί νόμιμα το πετρέλαιό του.

Εάν η κρίση παραταθεί, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν να αυξήσουν τις ροές πετρελαίου μέσω των υφιστάμενων αγωγών τους προς λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Ομάν, αντίστοιχα, αλλά και να κατασκευάσουν νέους αγωγούς.

Η συνολική δυναμικότητα αυτών των αγωγών ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ πριν από το κλείσιμό τους.

Το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν δεν διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές παράκαμψης και, όπως όλα δείχνουν, θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την κατασκευή νέων αγωγών. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει συμφωνίες σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, νομικών και οικονομικών ζητημάτων.

Όμως ακόμη και αυτές οι υποδομές θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ιρανικών επιθέσεων, εφόσον συνεχιστούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιράκ, από την πλευρά του, εξετάζει λιβανική πρόταση για την κατασκευή αγωγών που θα διέρχονται από το έδαφος της Συρίας και του Λιβάνου και θα καταλήγουν στη Μεσόγειο.

Οι Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, έχουν κηρύξει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και ουσιαστικά κλείνουν ήδη τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για τα σαουδαραβικά πλοία, ανοίγοντας πυρ εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει αυτομάτως και τις προοπτικές μεταφοράς φορτίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η εξεύρεση και δημιουργία νέων διαδρομών για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και τεράστιες οικονομικές δαπάνες. Και η ασφάλειά τους θα παραμένει αμφίβολη για όσο διάστημα συνεχίζεται η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπλέον, η απόφαση του Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλα κράτη που ελέγχουν στρατηγικά θαλάσσια περάσματα, τα οποία ενδέχεται να επιχειρήσουν να επιβάλουν ανάλογες χρεώσεις με διάφορα προσχήματα. Ήδη, τον Απρίλιο του 2026, ο υπουργός Οικονομικών της Ινδονησίας είχε προτείνει τη δημιουργία κοινού σημείου πληρωμής Ινδονησίας–Μαλαισίας–Σιγκαπούρης στα Στενά της Μαλάκκας.

Εάν ο ιρανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί και τα προβλήματα στις εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενταθούν, οι εφοπλιστές ενδέχεται τελικά να απευθυνθούν απευθείας στις ιρανικές αρχές, ζητώντας άδεια διέλευσης με τους όρους που θα θέσει η ίδια η Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη ποντάρει στο ότι η επιδείνωση της κρίσης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα υποχρεώσει τους Ευρωπαίους και Ασιάτες καταναλωτές υδρογονανθράκων της Μέσης Ανατολής να αυξήσουν την πίεσή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του Ορμούζ.

Υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αγνοήσει τη μεταβλητότητα των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, την αυξανόμενη αντιδημοτικότητα του πολέμου με το Ιράν μεταξύ των Αμερικανών πολιτών, καθώς και την εντεινόμενη κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από έναν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό Ρεπουμπλικανών.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στρατιωτική στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Η χαοτική εναλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων και εκεχειριών δεν έχει επηρεάσει στο παραμικρό την αποφασιστικότητα του Ιράν να επιδιώξει τους στόχους που έχει διακηρύξει.

Η παγίδα του Ορμούζ, τουλάχιστον προς το παρόν, δημιουργεί για την Τεχεράνη τις αναγκαίες συνθήκες ώστε να συνεχίσει να το πράττει.