Πώς σχεδιάζεις μια δημοκρατία για ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί; Πώς προβλέπεις τις φιλοδοξίες ηγετών που δεν θα γνωρίσεις, τις κρίσεις μιας κοινωνίας που δεν μπορείς να φανταστείς; Κάθε φορά που παρατηρώ το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, επιστρέφω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί πίσω από τον καθημερινό θόρυβο, τις συγκρούσεις και τις προσωπικότητες, υπάρχει μια κατασκευή εκπληκτικής διορατικότητας. Οι δημιουργοί της κατάλαβαν κάτι βαθιά ανθρώπινο: η ελευθερία χρειάζεται θεσμούς που να αντέχουν ακόμη και εκείνον που θα επιχειρήσει να τους χρησιμοποιήσει εναντίον της.

Το αμερικανικό Σύνταγμα υπογράφηκε το 1787, πριν από 239 χρόνια. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε να λειτουργεί με το νέο πλαίσιο το 1789, πριν από 237 χρόνια. Η διάρκεια αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν αναλογιστούμε πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος εκείνων των ανθρώπων. Έγραφαν με φτερό και μελάνι, αλλά σχεδίασαν κανόνες που εξακολουθούν να οργανώνουν την εξουσία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η μεγάλη στρατηγική έχει αυτή την ιδιότητα: αναγνωρίζει τι παραμένει σταθερό μέσα στην αλλαγή. Και η ανθρώπινη επιθυμία για περισσότερη δύναμη παραμένει εξαιρετικά σταθερή.

Στην τεκτονική παράδοση, ο άνθρωπος καλείται να εργαστεί πάνω στον εαυτό του, να αναγνωρίσει τις ατέλειές του και να μάθει το μέτρο. Ο Ουάσιγκτον και ο Φραγκλίνος υπήρξαν τέκτονες, ενώ οι στοές αποτέλεσαν χώρους διάδοσης ιδεών του Διαφωτισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Σύνταγμα υπαγορεύτηκε από κάποια στοά. Η βαθύτερη συγγένεια βρίσκεται στην αντίληψη της οικοδόμησης: διαφορετικοί άνθρωποι συνθέτουν ένα κοινό έργο, αποδεχόμενοι αρχές που υπερβαίνουν το προσωπικό τους μέγεθος. Εκεί αναγνωρίζω μια σοφία που αξίζει θαυμασμό. Για να χτίσεις κάτι μεγαλύτερο από εσένα, πρέπει να περιορίσεις το εγώ σου.

Αυτή η επίγνωση μεταφράστηκε σε διάκριση των εξουσιών. Το Κογκρέσο νομοθετεί, ο πρόεδρος ασκεί την εκτελεστική εξουσία και τα δικαστήρια κρίνουν την εφαρμογή των νόμων και τα συνταγματικά όρια. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή οργάνωση κατανέμει αρμοδιότητες ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στις πολιτείες. Ο Μάντισον εξήγησε τη λογική στο Federalist 51: η φιλοδοξία πρέπει να αναχαιτίζει τη φιλοδοξία. Οι ιδρυτές γνώριζαν ότι η ηθική προτροπή από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται εξουσίες με πραγματική δυνατότητα να αντιστέκονται η μία στην επέκταση της άλλης.

Ας δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα. Το Κογκρέσο αποτελείται από δύο σώματα με διαφορετικό αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και διαφορετικό εκλογικό ρυθμό. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζει τον πληθυσμό, ενώ στη Γερουσία κάθε πολιτεία διαθέτει δύο έδρες. Για να γίνει ένα νομοσχέδιο νόμος, απαιτείται κατά κανόνα η συμφωνία και των δύο σωμάτων και η υπογραφή του προέδρου· ακόμη και το προεδρικό βέτο μπορεί να ανατραπεί με αυξημένες πλειοψηφίες. Το Κογκρέσο διαθέτει επίσης τη δύναμη της χρηματοδότησης και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η προεδρική επιθυμία συναντά υποχρεωτικά άλλες θεσμικές βουλήσεις.

Εδώ αποκτούν το πραγματικό τους βάρος οι ενδιάμεσες εκλογές. Στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας, οι πολίτες εκλέγουν ξανά και τα 435 μέλη της Βουλής και περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας. Μπορούν επομένως να αλλάξουν τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες χωρίς να περιμένουν την επόμενη προεδρική αναμέτρηση. Η Βουλή ανανεώνεται γρήγορα, ενώ οι εξαετείς, κλιμακωτές θητείες των γερουσιαστών προσφέρουν συνέχεια. Πρόκειται για έναν ευφυή συνδυασμό ανταπόκρισης και σταθερότητας. Η λαϊκή εντολή έχει διάρκεια· η λαϊκή κυριαρχία έχει συνέχεια.

Η Γερουσία ελέγχει επίσης κρίσιμους προεδρικούς διορισμούς, ανάμεσά τους εκείνους των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η Βουλή μπορεί να απαγγείλει κατηγορίες μέσω της διαδικασίας καθαίρεσης και η Γερουσία να τις δικάσει. Έτσι, ο έλεγχος εισέρχεται στην ίδια τη συγκρότηση και στη λογοδοσία της εξουσίας. Ο πρόεδρος έχει ισχυρές αρμοδιότητες, αλλά για σημαντικές αποφάσεις χρειάζεται τη συναίνεση εκπροσώπων που διαθέτουν δική τους δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτή η αλληλεξάρτηση υποχρεώνει το πολιτικό σύστημα να διαπραγματεύεται. Και η διαπραγμάτευση, όσο κουραστική κι αν φαίνεται, αφήνει χώρο στην ελευθερία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο συμπληρώνει την αρχιτεκτονική ως θεματοφύλακας και ερμηνευτής του Συντάγματος. Μέσω του δικαστικού ελέγχου μπορεί να κρίνει αντισυνταγματικούς νόμους και πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας. Η αρμοδιότητα αυτή εδραιώθηκε το 1803, δείχνοντας ότι το οικοδόμημα εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο. Η πολιτική πλειοψηφία συναντά εδώ ένα όριο βαθύτερο από την αριθμητική της ισχύ: τα δικαιώματα και τους θεμελιώδεις κανόνες. Ασφαλώς, οι δικαστές κρίνονται και οι αποφάσεις τους αμφισβητούνται. Η ανεξαρτησία τους απαιτεί διαρκή θεσμική φροντίδα.

Στη σημερινή Αμερική, οι εκλογικές αναμετρήσεις και οι δικαστικές συγκρούσεις φανερώνουν πόσο επίκαιρος παραμένει αυτός ο σχεδιασμός. Θα απέφευγα τη λέξη «τέλειο», γιατί κανένα ανθρώπινο σύστημα δεν εγγυάται αυτόματα την επιβίωσή του. Θα χρησιμοποιούσα όμως τη λέξη «διορατικό»: προσφέρει δρόμους διόρθωσης, αντίστασης και ανανέωσης ακόμη και μέσα στην ένταση. Αυτό είναι το όραμα που αξίζει να κρατήσουμε. Η δημοκρατία αντέχει όταν ο πολίτης αξιοποιεί τα δικαιώματά του και οι θεσμοί υπηρετούν την αποστολή τους. Το μεγαλύτερο έργο της εξουσίας είναι να αντέχει τον περιορισμό της.