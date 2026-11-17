Πότε μια έκπτωση 40% παύει να είναι καλή διαφήμιση; Όταν ο καταναλωτής αρχίζει να αναρωτιέται αν το 40% είναι πραγματικό. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής συζήτησης γύρω από την Black Friday. Όχι πόσο θα πέσουν οι τιμές, ούτε πόσο θα αυξηθούν οι πωλήσεις. Αλλά πόση εμπιστοσύνη είμαστε διατεθειμένοι να ξοδέψουμε για να κερδίσουμε μία ακόμη παραγγελία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή υπενθυμίζει, πολύ σωστά, στους καταναλωτές να κοιτούν την προηγούμενη τιμή, να συγκρίνουν προϊόντα, να εξετάζουν τα μεταφορικά, να μην παρασύρονται από χρονόμετρα και «τελευταία τεμάχια», να ελέγχουν ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Από τη σκοπιά όμως ενός ανθρώπου της διαφήμισης, η ανακοίνωση αυτή περιγράφει ταυτόχρονα κάτι αρκετά πιο σοβαρό.

Περιγράφει μια αγορά στην οποία ο καταναλωτής έχει εκπαιδευτεί να μας αμφισβητεί.

Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα.

Για δεκαετίες η δουλειά της διαφήμισης ήταν να δημιουργεί επιθυμία. Να κάνει ένα προϊόν ενδιαφέρον, μια μάρκα διαφορετική, μια επιλογή περισσότερο επιθυμητή από μια άλλη. Η καλή διαφήμιση δεν εξαπατούσε τον άνθρωπο. Του έδινε έναν λόγο να κοιτάξει, έναν λόγο να ενδιαφερθεί και, στην καλύτερη περίπτωση, έναν λόγο να πιστέψει.

Σήμερα, σε ένα μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, φαίνεται να έχουμε αντικαταστήσει αυτή τη λογική με μια πολύ πιο φτωχή εκδοχή της: πίεσέ τον μέχρι να πατήσει το κουμπί. Countdown timers. Flash sales. «Μόνο για εσένα». «Τελευταία δύο τεμάχια». Κόκκινα ποσοστά. Διαγραμμένες τιμές. Pop-ups που εμφανίζονται πριν προλάβεις να καταλάβεις τι πουλάει η σελίδα. Retargeting μέχρι τελικής πτώσεως. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο τεχνικών που πολλές φορές δεν προσπαθεί να δημιουργήσει αξία αλλά να περιορίσει τον χρόνο μέσα στον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να σκεφτεί.

Μπορεί να δουλεύει; Βεβαίως.

Το ερώτημα όμως είναι διαφορετικό: για πόσο;

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση καταφέρνει να αποσπάσει σήμερα μία αγορά δημιουργώντας τεχνητό αίσθημα επείγοντος. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να κέρδισε μια πώληση. Αν όμως αύριο ο ίδιος άνθρωπος ανακαλύψει ότι το χρονόμετρο ξεκίνησε ξανά, ότι η «μοναδική προσφορά» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα ή ότι η αρχική τιμή ήταν περισσότερο διαφημιστική κατασκευή παρά πραγματικό σημείο αναφοράς, τότε κάτι πολύ ακριβότερο από το περιθώριο κέρδους ενός προϊόντος έχει χαθεί.

Έχει χαθεί ένα μικρό κομμάτι αξιοπιστίας.

Και τα μικρά κομμάτια αθροίζονται.

Αυτό είναι ίσως το μεγάλο λάθος που κάνουν αρκετές επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν την Black Friday αποκλειστικά ως εμπορικό γεγονός. Βλέπουν conversion rates, average basket, clicks, ROAS και ημερήσιο τζίρο. Όλα χρήσιμα και απολύτως θεμιτά. Ξεχνούν όμως έναν δείκτη που δεν εμφανίζεται τόσο εύκολα στο dashboard: τι έμαθε σήμερα ο πελάτης για εμένα;

Έμαθε ότι είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός; Ότι του προσφέρω μια ουσιαστική ευκαιρία; Ότι σέβομαι τη νοημοσύνη του; Ή έμαθε ότι πρέπει κάθε φορά να ανοίγει τρία tabs, δύο price comparison sites και ένα κομπιουτεράκι για να ελέγξει αν αυτά που του λέω είναι αλήθειαΓιατί το brand, τελικά, δεν είναι το λογότυπο. Είναι η συσσωρευμένη προσδοκία που έχει ένας άνθρωπος για τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης.

Και αυτή η προσδοκία χτίζεται και στις εκπτώσεις.

Ίσως μάλιστα να χτίζεται περισσότερο στις εκπτώσεις, γιατί εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος πειρασμός. Όταν όλοι ουρλιάζουν «-50%», χρειάζεται αυτοπεποίθηση για να μιλήσεις καθαρά. Όταν ο ανταγωνιστής δημιουργεί πανικό, χρειάζεται στρατηγική ωριμότητα για να μη μετατρέψεις τον πελάτη σου σε πειραματόζωο συμπεριφορικής πίεσης.

Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την εμπορικότητα. Το αντίθετο. Η διαφήμιση υπάρχει για να παράγει αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πουλήσουν, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να μετατρέψουν την επισκεψιμότητα σε παραγγελίες και η Black Friday είναι μια πραγματική εμπορική ευκαιρία.

Η καλή διαφήμιση όμως δεν επιλέγει ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και στην αξιοπιστία. Προσπαθεί να πετύχει και τα δύο.

Μια πραγματική προσφορά μπορεί να επικοινωνηθεί δυνατά. Μια ουσιαστική μείωση τιμής δεν χρειάζεται κόλπα. Μια επιχείρηση μπορεί να πει στον πελάτη: «Αυτή ήταν η τιμή. Αυτή είναι σήμερα. Αυτό εξοικονομείς. Αυτά είναι τα μεταφορικά. Τότε θα παραλάβεις. Αυτή είναι η πολιτική επιστροφής». Καμία δημιουργικότητα δεν καταστρέφεται από τη διαφάνεια. Αντίθετα, εκεί αρχίζει η πραγματικά έξυπνη δημιουργικότητα.

Διότι όταν δεν χρειάζεται να κρύψεις κάτι, μπορείς επιτέλους να ασχοληθείς με το σημαντικότερο: γιατί αξίζει να αγοράσει κάποιος από εσένα;

Η Black Friday, επομένως, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια γιορτή κόκκινων ποσοστών. Θα μπορούσε να αποτελέσει την ημέρα κατά την οποία μια μάρκα αποδεικνύει στην πράξη ότι ξέρει να πουλά χωρίς να υποτιμά τον πελάτη της.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επόμενων χρόνων. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία κάνει την τιμή συγκρίσιμη σε δευτερόλεπτα και την παραπλάνηση ανιχνεύσιμη σχεδόν εξίσου γρήγορα, η εμπιστοσύνη δεν είναι πια ένα ωραίο εταιρικό χαρακτηριστικό. Είναι οικονομικό περιουσιακό στοιχείο.

Μια έκπτωση μπορεί να φέρει έναν πελάτη μέχρι το ταμείο. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που θα τον ξαναφέρει πίσω.

Και αυτό, τελικά, είναι πολύ μεγαλύτερο deal από οποιαδήποτε Black Friday.