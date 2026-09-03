Είδηση πολύ σοβαρή πικρότερη από τα διάφορα σκάνδαλα που ζήσαμε ως θλιβεροί Έλληνες τον τελευταίο καιρό (τα γνωστά και…ατιμώρητα), προέκυψε τις τελευταίες ώρες, χάρη σε ρεπορτάζ του μοναδικού καναλιού πανελλήνιας εμβέλειας, που προσπαθεί να φέρει στο φως την αλήθεια, και βέβαια να καυτηριάζει το κυβερνητικό -αρνητικό πέρα για πέρα- έργο (Open). Σύμφωνα με αυτή την είδηση, λοιπόν, 23.000 μαθητές λιγότεροι θα πάνε εφέτος στα σχολεία, αφού τα τρία τελευταία χρόνια η παραγωγή σε ανθρώπινες ψυχές έχει μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό. Υστερόγραφο της είδησης, αποτελεί το γεγονός ότι θα κλείσουν γύρω στα 100 σχολεία κατά την νέα εκπαιδευτική χρονιά, στοιχείο που βάζει φαιά πινελιά στο κάδρο του δημογραφικού προβλήματος, που τρώει αργά αλλά σταθερά τα «σωθικά» του έθνους.

Εννοείται ότι το πρόβλημα έχει υπεύθυνο φορέα, που είναι βεβαίως η κυβέρνηση και η πολιτική της, σκληρή και άγρια προς τους πολίτες, τα νοικοκυριά και κυρίως τους νέους μας. Αυτό το γνωρίζουν οι διανοούμενοι, οι Ακαδημαϊκοί, οι μεγαλοδημοσιογράφοι, οι κοινωνιολόγοι, οι ομότιμοι καθηγητές Πανεπιστημίων, οι μεγαλοδικαστές, οι ανώτεροι θρησκευτικοί ποιμένες, οι συγγραφείς και οι ποιητές, αλλά δεν μιλούν, δεν αντιδρούν, δεν βγαίνουν να καυτηριάσουν την ακρίβεια, την ατιμωρησία, την ασυδοσία των βιομηχάνων και των Τραπεζών, την εφιαλτική για το μέλλον μας μείωση του πληθυσμού…Μόνο ένας συγγραφέας τόλμησε να εκφράσει τον θυμό του στα Μέσα, για το αίσχος της θηριώδους αύξησης στις τιμές των ενοικίων, που αναγκάζεται να πληρώνει -με την ανοχή του κράτους- κάθε ακτήμονας.

Κατά τα άλλα, μην ψάχνει κάποιος να ανακαλύψει λίγο φιλότιμο σε αυτούς που νομοθετούν, φορολογούν και τιμωρούν τους υπηκόους με την σιωπή και την αδιαφορία τους. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει επί της ουσίας, διότι έχει λήξει στα κείμενα του Σουρή και του Γκάτσου.

Θυμίζω το τετράστιχο από τους «Γερόντους» του Γκάτσου που ακούγεται στο δίσκο του Ξαρχάκου «Τα κατά Μάρκον»:

«(…) μα για να σωθεί η Ελλάδα/στους καιρούς τους ύστατους/βρείτε κάπου ένα Καιάδα/και γκρεμοτσακίστε τους».

Ενώ ο Συριανός εκδότης του Ρωμιού, έγραφε πριν από 150 χρόνια:

«Οι πολιτικοί έχουν ως επάγγελμα να σώσουν την χώρα. Και δεν το κάνουν, διότι αν την σώσουν θα μείνουν χωρίς επάγγελμα»!