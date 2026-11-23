Δύο μικρά παιδιά — μια κλειδωμένη πόρτα — ένα κλάμα που, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, κινητοποίησε τη γειτονιά.

Πίσω από αυτή την εικόνα, μια πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη από τα όρια ενός διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη περιστατικό του αστυνομικού δελτίου — ούτε για μια είδηση που θα καταναλωθεί μέσα σε λίγα λεπτά τηλεοπτικής αγανάκτησης, πριν παραχωρήσει τη θέση της στο επόμενο θέαμα.

Πρόκειται για την αφορμή να εξετάσουμε ένα από τα βαθύτερα και πιο αντιφατικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας — την ευκολία με την οποία εξυμνούμε την οικογένεια ως θεσμό, ενώ αποφεύγουμε να αναμετρηθούμε με τις ευθύνες που συνεπάγεται η ύπαρξή της.

ΔΙΟΤΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ — ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, δύο μικρά αδέλφια εντοπίστηκαν χωρίς την παρουσία ενηλίκου σε διαμέρισμα, έπειτα από κινητοποίηση των Αρχών.

Οι αναφορές για τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν προκαλούν εύλογη ανησυχία — ενώ η εξακρίβωση των περιστατικών και η απόδοση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών ανήκουν στη Δικαιοσύνη.

Το κοινωνικό ερώτημα, ωστόσο, υπερβαίνει τα όρια μιας συγκεκριμένης υπόθεσης.

Πώς φτάνει ένα παιδί να εκτίθεται σε κίνδυνο μέσα στον χώρο που θα έπρεπε να αποτελεί το ασφαλέστερο καταφύγιό του;

Πόσο αποτελεσματικοί είναι οι μηχανισμοί πρόληψης — πόσο προσβάσιμη είναι η κοινωνική υποστήριξη — και πόσο έτοιμοι είμαστε να παραδεχθούμε ότι η γονεϊκότητα δεν εξασφαλίζει αυτομάτως την ικανότητα άσκησης γονεϊκής ευθύνης;

Η απάντηση δεν βρίσκεται σε μια ακόμη έκρηξη δημόσιας οργής.

Βρίσκεται στην αναμέτρηση με όσα επιλέγουμε συστηματικά να μη βλέπουμε.

Η ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη κοινωνική αντίληψη ότι η απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί σχεδόν αυτομάτως πιστοποιητικό γονεϊκής επάρκειας.

Ότι ο βιολογικός δεσμός αρκεί για να κατοχυρώσει την ηθική αυθεντία — ότι η ιδιότητα του γονέα συνεπάγεται από μόνη της την ικανότητα προστασίας — ότι όσα συμβαίνουν πίσω από την πόρτα ενός σπιτιού αποτελούν αποκλειστικά οικογενειακή υπόθεση.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη σύγχυση!

Η γονεϊκότητα δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας — δεν είναι κοινωνικό παράσημο — δεν είναι εξουσία χωρίς όρια και υποχρεώσεις.

Είναι μια καθημερινή δέσμευση απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του.

Ένα παιδί δεν επιλέγει τους γονείς του — δεν επιλέγει τις συνθήκες στις οποίες γεννιέται — δεν επιλέγει το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να μεγαλώσει.

Και κυρίως, δεν διαθέτει την ελευθερία να αποχωρήσει από μια κατάσταση που το απειλεί.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ — ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥΣ — ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Αυτή η αρχή δεν αποτελεί αμφισβήτηση της οικογένειας.

Αποτελεί την ουσιαστικότερη υπεράσπισή της.

Διότι μια οικογένεια δεν κρίνεται από την εικόνα που προβάλλει προς τα έξω — ούτε από την κοινωνική της αποδοχή — ούτε από την επίκληση της αγάπης ως αυτονόητης αρετής.

Κρίνεται από την ασφάλεια που παρέχει στα πιο ευάλωτα μέλη της.

Η αγάπη χωρίς φροντίδα παραμένει ισχυρισμός — η συγγένεια χωρίς προστασία παραμένει βιολογικό γεγονός — και η γονεϊκή ιδιότητα χωρίς ανάληψη ευθύνης στερείται του ουσιαστικότερου περιεχομένου της.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ

Κάθε φορά που μια υπόθεση παιδικής παραμέλησης αποκτά δημοσιότητα, επαναλαμβάνεται σχεδόν τελετουργικά το ίδιο κοινωνικό φαινόμενο.

Η είδηση προκαλεί σοκ — οι τηλεοπτικές εκπομπές αναζητούν λεπτομέρειες — τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμυρίζουν από οργή — και η δημόσια συζήτηση μετατρέπεται σε διαγωνισμό καταδίκης.

Όλοι εμφανίζονται συγκλονισμένοι.

Όλοι απαιτούν δικαιοσύνη.

Όλοι διακηρύσσουν την αγάπη τους για τα παιδιά.

Και έπειτα;

Τι απομένει όταν απομακρυνθούν οι κάμερες — όταν το περιστατικό σταματήσει να συγκεντρώνει προβολές — όταν η δημόσια προσοχή στραφεί αλλού;

Πόσοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την ψυχολογική αποκατάσταση των παιδιών — για την ασφάλεια της μελλοντικής τους διαβίωσης — για την επάρκεια των κοινωνικών δομών;

Η κοινωνική ευαισθησία δεν αποδεικνύεται από την ένταση μιας δημόσιας αντίδρασης.

Αποδεικνύεται από τη διάρκειά της — από τη συνέπειά της — από τη δυνατότητά της να μετατρέπεται σε πράξη.

Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ — ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

Δεν μας λείπει πάντοτε η ικανότητα να συγκινηθούμε.

Μας λείπει συχνά η διάθεση να παραμείνουμε παρόντες όταν η συγκίνηση παύει να είναι δημόσιο θέαμα.

Η παιδική προστασία, όμως, δεν μπορεί να εξαρτάται από την περιοδική ενεργοποίηση της συλλογικής μας ευαισθησίας.

Χρειάζεται θεσμούς — συνέχεια — επαγρύπνηση — λογοδοσία.

Όχι μια κοινωνία που ανακαλύπτει την αξία της προστασίας μόνο όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της απουσίας της.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ — ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η οικογένεια αποτελεί ένα από τα συχνότερα επικαλούμενα σύμβολα του δημόσιου λόγου.

Πολιτικές διακηρύξεις — επετειακές ομιλίες — εξαγγελίες κοινωνικής πολιτικής — αμέτρητες αναφορές στην προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της παιδικής ηλικίας.

Η αξία τους, όμως, δεν κρίνεται από τη συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνονται.

Κρίνεται από το αν μετατρέπονται σε αποτελεσματική προστασία.

Μια κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στην αντιμετώπιση των συνεπειών — οφείλει να επενδύει στην πρόληψη.

Χρειάζονται επαρκώς στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες — έγκαιρη αναγνώριση οικογενειακών κρίσεων — ουσιαστική ψυχοκοινωνική υποστήριξη — ασφαλείς μηχανισμοί αναφοράς — συνεργασία σχολείων, υπηρεσιών υγείας και αρμόδιων αρχών.

Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται η προστασία του παιδιού να αντιμετωπίζεται ως διαρκής δημόσια υποχρέωση — όχι ως έκτακτη αντίδραση σε μια είδηση που συγκλονίζει.

Δεν γνωρίζουμε αν στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης είχαν προηγηθεί προειδοποιητικά σημάδια — αν υπήρξε ενημέρωση κοινωνικών υπηρεσιών — αν είχε ζητηθεί βοήθεια — αν υπήρχαν δυνατότητες παρέμβασης που δεν αξιοποιήθηκαν.

Αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν διερεύνηση.

Δεν μπορούμε να αποδώσουμε συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες χωρίς στοιχεία.

Μπορούμε, όμως, να απαιτήσουμε μηχανισμούς που δεν αφήνουν την ασφάλεια ενός παιδιού αποκλειστικά στην τύχη.

ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ — ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥΣ.

Αυτή η συζήτηση οφείλει να υπερβαίνει τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

Διότι η παιδική ασφάλεια δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα — δεν είναι ιδεολογικό προνόμιο — δεν είναι πεδίο για εύκολες πολιτικές εντυπώσεις.

Είναι θεμελιώδης υποχρέωση μιας οργανωμένης πολιτείας.

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΗ — Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση που ο δημόσιος διάλογος συχνά παραβλέπει.

Η οικονομική δυσκολία δεν ταυτίζεται με τη γονεϊκή ανεπάρκεια.

Η ανεργία δεν αποδεικνύει αδιαφορία — η κοινωνική περιθωριοποίηση δεν συνιστά αυτομάτως παραμέληση — η έλλειψη οικονομικών πόρων δεν ακυρώνει την ικανότητα ενός ανθρώπου να αγαπά και να φροντίζει το παιδί του.

Χιλιάδες γονείς αγωνίζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προσφέροντας στα παιδιά τους ασφάλεια, στοργή και αξιοπρέπεια.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται κοινωνική περιφρόνηση.

Χρειάζονται υποστήριξη.

Αλλά η αναγνώριση των κοινωνικών δυσκολιών δεν μπορεί να μετατρέπεται σε γενική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις απέναντι σε ένα παιδί.

Η κατανόηση δεν είναι συνενοχή — η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι ανοχή στην έκθεση σε κίνδυνο — και η αναζήτηση των αιτίων δεν συνεπάγεται κατάργηση της προσωπικής ευθύνης.

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ — Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ — Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΝΟΧΗ.

ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΜΗΡΟ ΤΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Γι’ αυτό η κοινωνική πολιτική οφείλει να λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις.

Να στηρίζει τις οικογένειες που δυσκολεύονται — και να προστατεύει αποφασιστικά τα παιδιά όταν η ασφάλειά τους απειλείται.

Χωρίς προκαταλήψεις — χωρίς κοινωνικό στιγματισμό — χωρίς εκπτώσεις στην προστασία.

ΟΥΤΕ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΗ — ΟΥΤΕ Η ΟΡΓΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Όταν σε υποθέσεις αυτού του είδους προβάλλεται η καταγωγή των εμπλεκομένων, δημιουργείται ένας πρόσθετος κίνδυνος — να μετατοπιστεί η συζήτηση από την προστασία των παιδιών σε γενικεύσεις για ολόκληρες κοινωνικές ή εθνικές ομάδες.

Αυτό δεν είναι κοινωνική ανάλυση.

Είναι αντικατάσταση της προσωπικής ευθύνης από τη συλλογική προκατάληψη.

Η εθνικότητα δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής — ούτε, βεβαίως, υποκατάστατο της εξέτασης των πραγματικών περιστατικών.

Η Δικαιοσύνη εξετάζει πράξεις, παραλείψεις και αποδεικτικά στοιχεία — όχι στερεότυπα.

Και το τεκμήριο αθωότητας δεν καταργείται επειδή μια υπόθεση προκαλεί δικαιολογημένη δημόσια αγανάκτηση.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ — Η ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ — ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ.

Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την παιδική προστασία οφείλει να απαιτεί πλήρη διερεύνηση των περιστατικών — όχι την εργαλειοποίησή τους για την επιβεβαίωση προκατασκευασμένων αντιλήψεων.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΚΛΑΜΑ

Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση υπάρχει και μια πράξη που αξίζει να αναδειχθεί.

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, ένας πολίτης άκουσε το κλάμα — ανησύχησε — ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν — επικοινώνησαν με τον εισαγγελέα — και προχώρησαν στην επέμβαση που επέτρεψε να εντοπιστούν τα δύο παιδιά.

Αυτή η αλληλουχία ενεργειών υπενθυμίζει κάτι ουσιώδες.

Η κοινωνική ευθύνη δεν είναι πάντοτε μια μεγάλη δημόσια πράξη.

Μερικές φορές αρχίζει από την απόφαση να μη θεωρήσουμε τον πόνο του άλλου ιδιωτική ενόχληση.

Από την άρνηση να προσπεράσουμε — από την προθυμία να ειδοποιήσουμε τους αρμόδιους — από την κατανόηση ότι η προστασία ενός παιδιού μπορεί να απαιτεί την έγκαιρη παρέμβαση τρίτων.

Δεν γνωρίζουμε τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει εκείνο το τηλεφώνημα.

Και δεν χρειάζεται να επινοήσουμε ένα τραγικό ενδεχόμενο για να αναγνωρίσουμε τη σημασία του.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ — ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΟΤΑΝ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ.

Ωστόσο, η ατομική ευαισθησία δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό δίχτυ ασφαλείας.

Ο ενεργός πολίτης είναι απαραίτητος — αλλά δεν υποκαθιστά το οργανωμένο κράτος.

Η αλληλεγγύη είναι πολύτιμη — αλλά δεν απαλλάσσει τους θεσμούς από τις υποχρεώσεις τους.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΕΙΔΗΣΗΣ — ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξεταστούν και να εξασφαλιστεί η προστασία τους.

Αυτό είναι το ουσιαστικότερο ζήτημα από εδώ και πέρα.

Όχι πόσες φορές θα αναπαραχθεί η είδηση — όχι πόσες τηλεοπτικές συζητήσεις θα οργανωθούν — όχι πόσες οργισμένες αναρτήσεις θα συγκεντρώσουν χιλιάδες αντιδράσεις.

Αλλά πώς θα προστατευθούν αυτά τα παιδιά.

Πώς θα αξιολογηθούν οι πραγματικές τους ανάγκες — πώς θα διασφαλιστεί ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον — πώς θα αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες ψυχολογικές συνέπειες — πώς θα ληφθούν αποφάσεις με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους.

Διότι η παιδική προστασία δεν ολοκληρώνεται με την απομάκρυνση από έναν ενδεχόμενο κίνδυνο.

Συνεχίζεται με την αποκατάσταση της ασφάλειας — με τη φροντίδα — με τη σταθερότητα — με τη διαρκή παρακολούθηση των αναγκών.

Εδώ αποκαλύπτεται μια ακόμη αντίφαση της δημόσιας ζωής.

Είμαστε συχνά πρόθυμοι να συζητήσουμε εξαντλητικά τις ευθύνες των ενηλίκων — αλλά πολύ λιγότερο πρόθυμοι να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στα παιδιά όταν οι ενήλικοι παύουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ — ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ — ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ.

Είναι άνθρωποι.

Με δικαιώματα — με ανάγκες — με αξιοπρέπεια — με ένα μέλλον που δεν πρέπει να καθοριστεί από μια τραυματική εμπειρία της πρώτης τους παιδικής ηλικίας.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΣΑΙ — ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ

Ας εγκαταλείψουμε, επιτέλους, την εύκολη βεβαιότητα ότι η δημόσια καταδίκη ενός περιστατικού μάς καθιστά αυτομάτως μια ευαίσθητη κοινωνία.

Δεν μας καθιστά.

Η ηθική αγανάκτηση δεν αποτελεί από μόνη της κοινωνική πρόοδο.

Μια κοινωνία μπορεί να καταδικάζει απερίφραστα την κακοποίηση — και ταυτόχρονα να ανέχεται την ανεπάρκεια των υπηρεσιών προστασίας.

Μπορεί να εξυμνεί την οικογένεια — και να αποφεύγει τη συζήτηση για την πραγματική γονεϊκή επάρκεια.

Μπορεί να επικαλείται διαρκώς τα δικαιώματα των παιδιών — και να μην απαιτεί με την ίδια επιμονή την εφαρμογή τους.

Αυτή είναι η αντίφαση που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.

Η κοινωνική πρόοδος δεν μετριέται με την ποσότητα της αγανάκτησης — αλλά με την ποιότητα των θεσμών.

Δεν μετριέται με την αυστηρότητα των δημόσιων χαρακτηρισμών — αλλά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης.

Δεν μετριέται με το πόσο συχνά μιλάμε για τα παιδιά — αλλά με το πόσο σταθερά υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ — ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΞΑΝΑ.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη.

Αφορά κάθε πόλη — κάθε γειτονιά — κάθε οικογένεια — κάθε θεσμό που έχει την υποχρέωση να προστατεύει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Η παιδική ηλικία δεν είναι μια ρομαντική έννοια που επιστρατεύουμε σε γιορτές, επετείους και συγκινητικές ομιλίες.

Δεν είναι ένα διακοσμητικό σύμβολο κοινωνικής ευαισθησίας.

Είναι μια περίοδος ιδιαίτερης ανθρώπινης ευαλωτότητας — και γι’ αυτό ακριβώς απαιτεί την υψηλότερη μορφή συλλογικής ευθύνης.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο ποιος ευθύνεται για όσα καταγγέλλονται ότι συνέβησαν πίσω από εκείνη την πόρτα.

Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε ώστε η προστασία των παιδιών να μη χρειάζεται να αρχίζει από μια αστυνομική επέμβαση.

Και τι είδους κοινωνία επιθυμούμε να είμαστε.

Μια κοινωνία που συγκλονίζεται όταν αποκαλύπτεται η εγκατάλειψη — ή μια κοινωνία που οργανώνεται ώστε να την προλαμβάνει;

Μια κοινωνία που τιμωρεί εκ των υστέρων — ή μια κοινωνία που προστατεύει εγκαίρως;

Μια κοινωνία που αγαπά την εικόνα της οικογένειας — ή μια κοινωνία που υπερασπίζεται πραγματικά το παιδί;

Η απάντηση δεν θα δοθεί από τα συνθήματα.

Θα δοθεί από τις πράξεις.

Και μέχρι τότε, η εικόνα δύο μικρών παιδιών πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα θα παραμένει μια οδυνηρή υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν διασφαλίζεται με μεγαλόστομες διακηρύξεις.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ —

ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ —

ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.