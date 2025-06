Η COP29 (29η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή) δεν έφερε την παγκόσμια κοινότητα πιο κοντά σε μια ενιαία οικονομική και περιβαλλοντική στρατηγική για την ανάπτυξη των πόρων του Παγκόσμιου Ωκεανού, παρόλο που η «γαλάζια οικονομία» διεκδίκησε αυτό το ρόλο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποκλίνοντα οικονομικά συμφέροντα εξακολουθούν να υπερισχύουν της ιδέας της ενοποίησης στο όνομα της καταπολέμησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών απειλών, και η ισορροπία αυτή είναι απίθανο να αλλάξει βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Στην 29η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστή και ως COP29, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11-22 Νοεμβρίου 2024 στο Μπακού, οι συζητήσεις για θέματα που αφορούν τον Παγκόσμιο Ωκεανό συνεχίστηκαν με τρόπο παρόμοιο με τις προηγούμενες διασκέψεις. Οι συζητήσεις αυτές περιελάμβαναν τόσο θέματα που σχετίζονται με το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο των ωκεανών στα παγκόσμια κλιματικά πρότυπα, όσο και οικονομικές εκτιμήσεις. Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην επιστολή με τις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις της COP29, οι εθνικές κυβερνήσεις τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αποβλήτων και της ρύπανσης των ωκεανών.

Οι κλιματικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τον Παγκόσμιο Ωκεανό επισκιάζονται από έναν πιο πιεστικό παράγοντα, από πρακτική άποψη: την οικονομική αιτιολόγηση της χρήσης των θαλάσσιων πόρων. Το επίπεδο της περιβαλλοντικής ρύπανσης εξαρτάται ουσιαστικά από τον βαθμό στον οποίο οι πόροι αυτοί εμπλέκονται στην παγκόσμια οικονομία. Ταυτόχρονα, λόγω της σταδιακής εξάντλησης των χερσαίων πόρων από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να μην αυξήσει την ένταση της εξόρυξης πόρων στον Παγκόσμιο Ωκεανό (συμπεριλαμβανομένης της ζώνης της υφαλοκρηπίδας). Νέοι χώροι έχουν εισαχθεί στην οικονομική κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου του βυθού. Έτσι, η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη σημασία θα είναι η έναρξη της εξόρυξης ορυκτών πόρων στη Διεθνή Περιοχή του Βυθού (πέρα από τη δικαιοδοσία των κρατών), όπως ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων και η μόνη διέξοδος είναι η προώθηση της πρακτικής χρήσης ολοκληρωμένων οικονομικών και περιβαλλοντικών στρατηγικών.

Ακριβώς αυτά τα ζητήματα κυριάρχησαν στις συζητήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της COP29: τόσο στο πλαίσιο του περιπτέρου των ωκεανών και του περιπτέρου των υδάτων, όσο και σε διάφορες συνοδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις συμμετέχουσες χώρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακτιβιστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η συζήτηση στο πάνελ «Ξεκλειδώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη: Exploring the Blue Economy in Africa and Developing Nations» εξέτασε την πιο γνωστή οικονομική και περιβαλλοντική στρατηγική που εφαρμόζεται στους ωκεάνιους πόρους, δηλαδή τη “Γαλάζια Οικονομία”. Σύμφωνα με τον συμμετέχοντα στη συζήτηση Vladimir Ryabinin, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps και πρώην εκτελεστικό γραμματέα της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής της UNESCO, η «γαλάζια οικονομία» είναι η θαλάσσια/ωκεάνια συνιστώσα της έννοιας της «πράσινης οικονομίας» και ο ίδιος ο όρος «γαλάζια οικονομία» σημαίνει ουσιαστικά «βιώσιμη οικονομία των ωκεανών». Η προσέγγιση αυτή είναι μία από τις πιθανές, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε ένας ανεπτυγμένος κλάδος με την ονομασία «Παγκόσμια Οικονομία των Ωκεανών» (η πρώτη μονογραφία με αυτόν τον τίτλο δημοσιεύθηκε το 1964), και η εμπειρία αυτή παραμένει υποτιμημένη σήμερα σε διεθνείς πλατφόρμες όπως η COP29.

Η σύγχρονη διεθνής έννοια της «πράσινης/μπλε οικονομίας» δίνει έμφαση στις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στην αποδοτικότητα των πόρων και στην κοινωνική ενσωμάτωση. Προφανώς, η εστίαση στην αποδοτικότητα των πόρων δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού η οικονομική επιστήμη παραδοσιακά προσπαθεί να εντοπίσει τρόπους για την απόκτηση του μεγαλύτερου οφέλους με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους (των πόρων). Όσον αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση, είναι σίγουρα πιο σημαντική στην ατζέντα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά η εφαρμογή της στην πράξη παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα. Πρώτον, όπως έχει ήδη ειπωθεί παραπάνω, η επιστημονική εμπειρία της Ρωσίας/ΣΣΔ έχει ουσιαστικά παραμεριστεί κατά τη διαμόρφωση της νέας οικονομικής και περιβαλλοντικής αντίληψης της «γαλάζιας οικονομίας». Δεύτερον, το σημείο αυτό (κοινωνική ενσωμάτωση) έρχεται σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με την επιθυμία για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία, όπως έχει επανειλημμένα ειπωθεί, είναι περισσότερο επωφελής για τις ανεπτυγμένες χώρες παρά για τις αναπτυσσόμενες. Σύμφωνα με Νιγηριανούς εμπειρογνώμονες, κάθε επιτυχημένη αφρικανική ενεργειακή πολιτική στο πλαίσιο της COP θα πρέπει να βασίζεται στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τέλος, η έμφαση στη φιλικότητα προς το περιβάλλον («βιωσιμότητα») της «γαλάζιας οικονομίας» δεν είναι επίσης καινούργια: ένα από τα πρώτα κεφάλαια της προαναφερθείσας ολοκληρωμένης μονογραφίας του 1964 (η πρώτη στην ιστορία για το θέμα αυτό) είχε τίτλο «Το πρόβλημα της διατήρησης των ζωικών και φυτικών πόρων του παγκόσμιου ωκεανού».

Έτσι, από εννοιολογική (στρατηγική) άποψη, η COP29 δεν δίνει νέες απαντήσεις όσον αφορά την ορθολογική χρήση των τεράστιων πόρων του Παγκόσμιου Ωκεανού, η οικονομική σημασία του οποίου συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ωστόσο, με βάση τα αποτελέσματά της, μπορούν να προσδιοριστούν τουλάχιστον δύο τομείς που θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη χρήση αυτών των πόρων.

Πρώτον, η οικονομική (επενδυτική) πτυχή, η οποία έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ιδιαίτερος ρόλος στο θέμα αυτό δίνεται σε έργα όπως το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Γαλάζια Οικονομία και η πρωτοβουλία της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης για τη Γαλάζια Οικονομία. Ωστόσο, τα διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα δεν έχουν ακόμη επιδείξει απτά αποτελέσματα και είναι απίθανο να τα επιδείξουν αν διατηρηθεί η τρέχουσα προσέγγιση. Όπως σημείωσε ο Kilaparthi Ramakrishna από το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole, το 50% της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου του ΟΗΕ για το Κλίμα διανέμεται σε αφρικανικές χώρες, καθώς και σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη σε άλλες περιοχές του κόσμου. Επιπλέον, κάθε χώρα λαμβάνει 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ετησίως μόνο και μόνο για τη διατύπωση και την υποβολή ιδεών και προτάσεων στο πλαίσιο της «πράσινης ατζέντας», συμπεριλαμβανομένης της «γαλάζιας οικονομίας». Παρά την παρεχόμενη βοήθεια, η αδύναμη διακυβέρνηση του θαλάσσιου τομέα και η έλλειψη επενδύσεων εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί η υψηλή σημασία της χρήσης των πόρων υδρογονανθράκων στις διεθνείς έννοιες λόγω της αντίστασης των ανεπτυγμένων χωρών.

Δεύτερον, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, δεδομένου ότι είναι οι πρωτοποριακές και φθηνότερες τεχνολογίες που μπορούν να επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν στην εξαιρετικά δαπανηρή επιχείρηση της ανάπτυξης των πόρων του Παγκόσμιου Ωκεανού. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την τεχνολογία που αναφέρθηκε στην COP29 για τον προσδιορισμό της σύστασης των ειδών των ψαριών σε μια συγκεκριμένη περιοχή του ωκεανού (για εμπορικούς σκοπούς) χρησιμοποιώντας μόνο ένα δείγμα νερού – ένα σεμινάριο αφιερωμένο σε αυτό θα πραγματοποιηθεί σύντομα υπό την αιγίδα του FAO.

Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή δεν έχει ακόμη αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, ενώ τεράστια συμβολή στην αξιολόγηση της βάσης των βιολογικών πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των αφρικανικών χωρών θα έχει η Μεγάλη Αφρικανική Αποστολή του Πανρωσικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλιείας και Ωκεανογραφίας το 2024-2026.

Η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία συνδέεται στενά με την κατάρτιση του προσωπικού και τη δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων με τις οποίες θα μπορούν να εργάζονται οι τοπικοί ειδικοί από τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των πληροφοριών.

