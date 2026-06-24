Σε μια εποχή κατάρρευσης των βεβαιοτήτων —όπου η φιλελεύθερη διεθνής τάξη καταρρέει στα άκρα της, όπου η αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνεται παράλληλα με την επαναβεβαίωση των πολιτισμικών ταυτοτήτων, και όπου το λεξιλόγιο της παγκόσμιας πολιτικής αποτελεί αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων— οι κυρίαρχες θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων αποδεικνύονται ολοένα και πιο ανεπαρκείς. Ο ρεαλισμός, με τη σιδηρά λογική της εξουσίας και της αυτοβοήθειας, και ο φιλελευθερισμός, με την πίστη του στους θεσμούς και την οικονομική αλληλεξάρτηση, προσφέρουν πολύτιμους αλλά μερικούς χάρτες ενός εδάφους που μεταβάλλεται κάτω από τα πόδια μας. Είναι ο κονστρουκτιβισμός —ένα παράδειγμα που πολύ συχνά παραγκωνίζεται στην ακαδημαϊκή περιφέρεια— που παρέχει τα πιο διαπεραστικά εργαλεία για την κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο σήμερα.

Ο κονστρουκτιβισμός δεν αρνείται την πραγματικότητα των στρατιωτικών οπλοστασίων, των κατατάξεων του ΑΕΠ ή των εμπορικών ροών. Επιμένει, μάλλον, ότι αυτά τα υλικά γεγονότα αποκτούν νόημα μέσω κοινωνικών και ιδεολογικών διαδικασιών. Όπως υποστήριξε ο Alexander Wendt με κομψή απλότητα, «η αναρχία είναι αυτό που τα κράτη την κάνουν». Το διεθνές σύστημα δεν είναι μια μηχανική δομή που καθορίζει αυτόματα τη συμπεριφορά· είναι μια κοινωνική κατασκευή, που αναπαράγεται συνεχώς μέσω κοινών αντιλήψεων, συλλογικών ταυτοτήτων και εξελισσόμενων κανόνων. Η συμπεριφορά των κρατών δεν καθοδηγείται από προκαθορισμένα συμφέροντα, αλλά από μια συνεχώς εξελισσόμενη αίσθηση ταυτότητας.

«Ένα κράτος που θεωρεί τον εαυτό του ως «υπεύθυνη μεγάλη δύναμη», «υπερασπιστή του Παγκόσμιου Νότου» ή «φύλακα της τάξης που βασίζεται σε κανόνες» θα ενεργεί πολύ διαφορετικά από ένα κράτος που δεν το κάνει —ακόμη και όταν οι υλικές τους δυνατότητες είναι συγκρίσιμες».

Η κοινωνική κατασκευή της απειλής

Ο κόσμος μετά την 11η Σεπτεμβρίου παρείχε μια ζωντανή απεικόνιση της επεξηγηματικής δύναμης του κονστρουκτιβισμού. Η εμφάνιση της παγκόσμιας τρομοκρατίας ως της καθοριστικής απειλής για την ασφάλεια στις αρχές του 21ου αιώνα δεν ήταν μια απλή αναγνώριση μιας προϋπάρχουσας πραγματικότητας. Ήταν μια πράξη συλλογικής δημιουργίας νοήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Η κατηγορία της «τρομοκρατίας» —ως υπαρξιακή απειλή που απαιτούσε στρατιωτικές συμμαχίες και την αναστολή των συνήθων νομικών κανόνων— κατασκευάστηκε κοινωνικά μέσω πολιτικών ομιλιών, αφηγήσεων των μέσων ενημέρωσης και θεσμικών αποφάσεων. Ένας «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» εναντίον ενός μη κρατικού δικτύου δεν ήταν λογική αναγκαιότητα· ήταν μια επιλογή που διαμορφώθηκε από μια συγκεκριμένη κατασκευασμένη αντίληψη για το ποιος ήταν ο εχθρός και τι είδους αντίδραση απαιτούσε.

Η ίδια λογική ισχύει σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη πλαισιώνουν την άνοδο της Κίνας, την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας ή την επιθετικότητα του Παγκόσμιου Νότου. Το αν αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται «αναθεωρητικές απειλές» ή «νόμιμες δυνάμεις που επιζητούν την πρέπουσα αναγνώριση» δεν αποτελεί ποτέ μια ουδέτερη ανάγνωση των γεγονότων. Είναι μια πράξη ερμηνείας που διαμορφώνεται από την ταυτότητα του ερμηνευτή και τα κανονιστικά πλαίσια μέσω των οποίων αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

«Η υλική πραγματικότητα δεν μιλάει από μόνη της· διαμεσολαβείται πάντα από ιδέες».

Ταυτότητα, πολυπολικότητα και ο αγώνας για την παγκόσμια τάξη

Η αναδυόμενη πολυπολική τάξη δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των μεταβαλλόμενων ισορροπιών ισχύος. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι απλώς μια ανακατανομή υλικών δυνατοτήτων, αλλά ένας βαθύς αγώνας για τις ταυτότητες, τις αφηγήσεις και τα κανονιστικά θεμέλια της ίδιας της παγκόσμιας τάξης. Η Πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όσο οικονομικά σημαντική και αν είναι, η «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» αποτελεί ταυτόχρονα ένα έργο ταυτότητας — μια προσπάθεια να κατασκευαστεί η Κίνα ως ένας καλοπροαίρετος εταίρος ανάπτυξης και ηγέτης της συνεργασίας Νότου-Νότου, μια εναλλακτική λύση έναντι των δυτικών όρων. Ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι άλλες χώρες εξαρτάται όχι μόνο από οικονομικούς υπολογισμούς, αλλά και από τις δικές τους ταυτότητες και ιστορίες.

Η πορεία της εξωτερικής πολιτικής της Ινδίας αφηγείται μια παράλληλη ιστορία. Καθώς το Νέο Δελχί εμβαθύνει τη συμμετοχή του στο Quad, διατηρώντας ταυτόχρονα τη φωνή του στο BRICS και στον Παγκόσμιο Νότο, δεν περιορίζεται απλώς σε μια στάση αναμονής μεταξύ των μπλοκ. Αντιμετωπίζει ένα βαθύ ερώτημα σχετικά με το είδος της μεγάλης δύναμης που επιθυμεί να γίνει η Ινδία — και πώς επιθυμεί να αναγνωρίζεται από τους άλλους. Οι διαμάχες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας προσφέρουν ένα ακόμη πεδίο όπου οι ανταγωνιστικές διεκδικήσεις ταυτότητας αποδεικνύονται αναλυτικά πιο ισχυρές από τους απλούς υπολογισμούς ισχύος. Η ιστορική αφήγηση της Κίνας για την κυριαρχία συγκρούεται όχι μόνο με τα υλικά συμφέροντα των άλλων διεκδικητών, αλλά και με την ταυτότητά τους ως κρατών ενταγμένων σε μια διεθνή νομική τάξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν τω μεταξύ, παρουσιάζουν τη ναυτική τους παρουσία ως προστασία μιας «διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες» — η οποία αποτελεί η ίδια μια κατασκευασμένη ταυτότητα, που σήμερα αμφισβητείται έντονα από εκείνους που δεν είχαν φωνή στη δημιουργία της.

Ο κονστρουκτιβισμός και η κρίση του φιλελεύθερου οικουμενισμού

Υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο ο κονστρουκτιβισμός είναι επίκαιρος σε αυτή την ιστορική συγκυρία. Βιώνουμε μια παγκόσμια κρίση του οικουμενισμού — μια εποχή κατά την οποία ο ισχυρισμός ότι οι δυτικές φιλελεύθερες αξίες αντιπροσωπεύουν παγκόσμιες ανθρώπινες αξίες αμφισβητείται ταυτόχρονα τόσο από μέσα όσο και από έξω. Αυτή η αμφισβήτηση είναι, στην ουσία της, ένα κονστρουκτιβιστικό επιχείρημα: υποστηρίζει ότι αυτό που έχει παρουσιαστεί ως καθολικό είναι, στην πραγματικότητα, συγκεκριμένο — το προϊόν συγκεκριμένων ιστορικών διαδικασιών, διαμορφώσεων εξουσίας και πολιτισμικών παραδοχών. Η «διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες» δεν είναι ένα ουδέτερο πλαίσιο· είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που φέρει την αποτύπωση των δημιουργών του.

Η αναγνώριση αυτή δεν οδηγεί σε μηδενισμό ή στην εγκατάλειψη των κανονιστικών φιλοδοξιών. Οδηγεί, μάλλον, σε μια πιο ειλικρινή και διαλογική προσέγγιση της παγκόσμιας τάξης — μια προσέγγιση που αναγνωρίζει την πολυμορφία των ταυτοτήτων, των πολιτισμών και των νόμιμων συμφερόντων που πρέπει να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε βιώσιμη διεθνή αρχιτεκτονική. Ένας πολυπολικός κόσμος δεν είναι απλώς ένας κόσμος ανταγωνιστικών κέντρων εξουσίας· είναι ένας κόσμος ανταγωνιστικών συστημάτων νοήματος, το καθένα από τα οποία διεκδικεί το δικαίωμά του να συμβάλει στην κοινή γραμματική της διεθνούς ζωής.

Συμπέρασμα

Καθώς ο εικοστός πρώτος αιώνας εντείνει τις αντιφάσεις του —τεχνολογική επιτάχυνση, οικολογική κρίση, επαναβεβαίωση των πολιτισμών και διάλυση των βεβαιοτήτων της μεταψυχροπολεμικής εποχής— η ανάγκη για θεωρίες που να αποτυπώνουν τον ρόλο των ιδεών, των κανόνων και των ταυτοτήτων γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Ο κονστρουκτιβισμός δεν προσφέρει την ψευδή παρηγοριά των προγνωστικών νόμων, αλλά κάτι πιο πολύτιμο: μια ειλικρινή περιγραφή της κοινωνικής φύσης της διεθνούς ζωής και μια υπενθύμιση ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι, στην βαθύτερη έννοια, ο κόσμος που δημιουργούμε συλλογικά. Η κατανόηση αυτού δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή άσκηση. Είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε σοβαρή ενασχόληση με το θεμελιώδες ερώτημα της εποχής μας: τι είδους κόσμο επιθυμούμε να οικοδομήσουμε μαζί και πάνω σε ποια κοινά θεμέλια μπορούμε να τον χτίσουμε;