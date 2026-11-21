Η Αθήνα της τηλεοπτικής αυταρέσκειας, των κατασκευασμένων ειδώλων και της ψηφιακής επιδειξιομανίας.

Μια κοινωνία που συγχέει την αναγνωρισιμότητα με την αξία, την προβολή με την επιτυχία και τον θόρυβο με το πραγματικό έργο.

Η Αθήνα δεν στερείται ταλέντου — στερείται, ολοένα συχνότερα, την προθυμία να το αναγνωρίσει.

Δεν της λείπουν οι δημιουργοί — της περισσεύουν οι αυτοανακηρυγμένοι σημαντικοί.

Δεν απουσιάζουν οι άνθρωποι με ουσιαστική προσφορά — απουσιάζουν από τα μικρόφωνα που έχουν καταληφθεί από την ακατάσχετη αυτοπροβολή.

Ζούμε στην εποχή όπου η αναγνωρισιμότητα παρουσιάζεται ως απόδειξη αξίας — η δημόσια έκθεση ως προσωπικό επίτευγμα — και η ικανότητα παραγωγής εντυπώσεων ως υποκατάστατο της παιδείας, της γνώσης και της δημιουργίας.

Μια εποχή στην οποία δεν χρειάζεται πάντοτε να έχεις κάτι να πεις — αρκεί να γνωρίζεις πώς θα κάνεις τους άλλους να ασχοληθούν μαζί σου.

ΚΑΙ ΕΤΣΙ, ΤΟ ΑΣΗΜΑΝΤΟ ΑΠΟΚΤΑ ΒΗΜΑ — ΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟΚΤΑ ΚΥΡΟΣ — ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ.

Δεν πρόκειται για δικτατορία με την κυριολεκτική ή πολιτική σημασία του όρου — πρόκειται για μια πολιτισμική μεταφορά, για την κυριαρχία μιας νοοτροπίας που επιβραβεύει την εντύπωση εις βάρος του περιεχομένου.

Και το ανησυχητικότερο δεν είναι ότι αυτή η νοοτροπία υπάρχει.

Είναι ότι τείνουμε να τη θεωρούμε φυσιολογική.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ

Στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής θεματολογίας περιστρέφεται γύρω από την ίδια τη βιομηχανία της προβολής.

Παρουσιαστές σχολιάζουν παρουσιαστές — εκπομπές αναπαράγουν δηλώσεις άλλων εκπομπών — τηλεοπτικές διαφωνίες μετατρέπονται σε αυτοτελή γεγονότα — και προσωπικές αντιπαραθέσεις αποκτούν διάρκεια δυσανάλογη προς την κοινωνική τους σημασία.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο — όμως η αδιάκοπη αναπαραγωγή του στα ψηφιακά μέσα το καθιστά περισσότερο ορατό.

Ακόμη και σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2026, η τηλεοπτική επικαιρότητα καταγράφει με σχολαστικότητα τη μάχη της προηγούμενης ημέρας για τα ποσοστά τηλεθέασης — ποιος επικράτησε στην πρωινή ζώνη, ποιος κέρδισε στο δυναμικό κοινό, ποιος υποχώρησε στην κατάταξη.

Τα ποσοστά αποτελούν ασφαλώς θεμιτό εργαλείο μέτρησης της τηλεοπτικής αγοράς.

Δεν αποτελούν, όμως, πιστοποιητικό πολιτισμικής αξίας.

Μια εκπομπή μπορεί να συγκεντρώνει μεγάλο κοινό χωρίς να παράγει σημαντικό περιεχόμενο — όπως και μια αξιόλογη δημιουργία μπορεί να απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό θεατών.

Το εμπορικό αποτέλεσμα και η ποιότητα δεν είναι έννοιες ταυτόσημες.

Κι όμως, στον δημόσιο λόγο, η εμπορική επίδοση παρουσιάζεται συχνά σαν να αποτελεί την τελική απόφαση για τη σπουδαιότητα ενός προσώπου.

Η ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ — ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΗ ΦΩΝΗ — ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΚΕΨΗ.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημόσια εικόνα έχει εξελιχθεί σε προϊόν.

Η καθημερινότητα σκηνοθετείται — η ιδιωτικότητα μετατρέπεται σε περιεχόμενο — η προσωπικότητα συσκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Ένα πολυτελές δείπνο, μια φωτογραφία σε ακριβό ξενοδοχείο, μια επιμελημένη εμφάνιση, μια αμφιλεγόμενη δήλωση — όλα μπορούν να γίνουν αφορμή για αναπαραγωγή, σχολιασμό και εμπορική αξιοποίηση.

Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στην επαγγελματική δραστηριότητα ενός δημιουργού ψηφιακού περιεχομένου.

Υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γνώση, τέχνη, χιούμορ και ουσιαστική ενημέρωση μέσα από τις ίδιες πλατφόρμες.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η δημοφιλία παρουσιάζεται αυτομάτως ως απόδειξη προσωπικής υπεροχής — όταν ο αριθμός των ακολούθων υποκαθιστά κάθε άλλο κριτήριο.

Η κοινωνία δεν χρειάζεται να περιφρονεί την ψυχαγωγία.

Χρειάζεται, όμως, να διατηρεί την ικανότητα να ξεχωρίζει την ψυχαγωγία από την πνευματική προσφορά — την εμπορική επιτυχία από τη δημιουργική αξία — την ψηφιακή επιρροή από την πραγματική γνώση.

Διότι άλλο πράγμα είναι να σε παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι — και άλλο να έχεις προσφέρει κάτι που αξίζει να παραμείνει όταν οι οθόνες σβήσουν.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΑ — ΤΑ «ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΑ — ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ.

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ — Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ

Αρκεί μια διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας για να αντιληφθεί κανείς την αντίφαση.

Από το Κολωνάκι μέχρι το Σύνταγμα — από τις εμπορικές λεωφόρους μέχρι τις συνοικίες όπου η καθημερινότητα εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων — συνυπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες.

Η πόλη διαθέτει θέατρα, βιβλιοπωλεία, μουσικές σκηνές, εργαστήρια καλλιτεχνών και ανθρώπους που εργάζονται αθόρυβα για να δημιουργήσουν.

Δίπλα τους αναπτύσσεται μια ολόκληρη οικονομία κοινωνικής επίδειξης — στην οποία το πού εμφανίστηκε κάποιος μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιότητα από το τι πραγματικά δημιούργησε.

Η πολυτέλεια δεν είναι ενοχή — ούτε η οικονομική επιτυχία αποτελεί λόγο αποδοκιμασίας.

Η αισθητική φτώχεια αρχίζει όταν η κατανάλωση χρησιμοποιείται ως απόδειξη ανωτερότητας — όταν η κοινωνική θέση αντιμετωπίζεται ως παράσταση και η δημόσια εικόνα ως υποκατάστατο προσωπικής συγκρότησης.

Κάποτε, η κοινωνική αναγνώριση συνδεόταν, τουλάχιστον ως ιδανικό, με την παιδεία, το έργο και τη συμβολή στον δημόσιο βίο.

Σήμερα κινδυνεύει να συγχέεται με την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους, με τη φωτογραφική προβολή και με τη δυνατότητα διαρκούς αυτοδιαφήμισης.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ — Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ — ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ.

ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΑΜΑ

Μια ακόμη πλευρά της σύγχρονης δημοσιότητας είναι η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ευαλωτότητας.

Χωρισμοί, οικογενειακές συγκρούσεις, προσωπικές εξομολογήσεις και στιγμές ψυχικής πίεσης μπορούν να μετατραπούν σε τηλεοπτική ύλη — με την ίδια ευκολία με την οποία, την επόμενη ημέρα, θα αντικατασταθούν από μια νέα αντιπαράθεση.

Η δημόσια αναγνωρισιμότητα δεν καταργεί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Ούτε κάθε προσωπική δυσκολία αποτελεί αυτομάτως είδηση.

Η δημοσιογραφία δικαιούται να ερευνά, να ελέγχει και να θέτει ερωτήματα — οφείλει, όμως, να διακρίνει το πραγματικό δημόσιο ενδιαφέρον από την απλή περιέργεια.

Αυτό είναι το κρίσιμο όριο.

Όχι αν μια ιστορία μπορεί να προκαλέσει συζήτηση — αλλά αν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να δημοσιοποιηθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Όχι αν ένα πρόσωπο μπορεί να εκτεθεί — αλλά αν η έκθεσή του εξυπηρετεί την ενημέρωση.

Η ανθρώπινη αδυναμία δεν είναι τηλεοπτικό σκηνικό.

Και ο δημόσιος διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια ατελείωτη διαδοχή από εξομολογήσεις, υπαινιγμούς και προσωπικές συγκρούσεις.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ — Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΔΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ — ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

ΟΙ ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΟΡΥΒΩΔΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Υπάρχει, ωστόσο, μια άλλη Αθήνα.

Η Αθήνα του ηθοποιού που δοκιμάζεται καθημερινά στη σκηνή — του συγγραφέα που εργάζεται επί χρόνια πάνω σε ένα βιβλίο — του μουσικού που μελετά χωρίς βεβαιότητα αναγνώρισης — του εικαστικού που επιμένει να δημιουργεί χωρίς εγγυημένο κοινό.

Η Αθήνα του εκπαιδευτικού, του ερευνητή, του επιστήμονα και του εργαζομένου που προσφέρει χωρίς να μετατρέπει κάθε πράξη του σε δημόσια παράσταση.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτομάτως σπουδαιότεροι επειδή παραμένουν μακριά από τα φώτα.

Ούτε η σιωπή αποτελεί από μόνη της τεκμήριο αξίας.

Το ουσιώδες βρίσκεται αλλού — στο γεγονός ότι η κοινωνική προσοχή δεν κατανέμεται πάντοτε σύμφωνα με τη σημασία της προσφοράς.

Η δημοσιότητα λειτουργεί με δικούς της μηχανισμούς.

Αναζητά ταχύτητα, σύγκρουση, συναίσθημα και επαναληψιμότητα.

Η δημιουργία, αντιθέτως, χρειάζεται συχνά χρόνο — αμφιβολία, μελέτη, αποτυχία και επιμονή.

Και εδώ αναδεικνύεται η βαθύτερη πολιτισμική αντίφαση.

Εκείνος που εργάζεται για να παράγει κάτι ουσιαστικό μπορεί να παραμένει αόρατος — ενώ εκείνος που γνωρίζει πώς να συντηρεί το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του μπορεί να μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ — Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ — ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟ.

Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ — Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Κανείς δεν υποχρεούται να είναι ιδιοφυΐα.

Κανείς δεν οφείλει να διαθέτει σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο, πανεπιστημιακούς τίτλους ή εξαιρετικές ικανότητες για να δικαιούται δημόσιο λόγο.

Η ελευθερία της έκφρασης ανήκει σε όλους — και δεν υπόκειται σε εξετάσεις πνευματικής επάρκειας.

Η κριτική δεν στρέφεται εναντίον του συνηθισμένου ανθρώπου.

Στρέφεται εναντίον της κατασκευασμένης σπουδαιότητας.

Εναντίον ενός συστήματος που μπορεί να μετατρέπει την απλή ορατότητα σε κύρος — να επιβραβεύει την πρόκληση χωρίς περιεχόμενο και να παρουσιάζει κάθε πρόσκαιρη δημοφιλία ως κοινωνικό επίτευγμα.

Δεν είναι πρόβλημα να μην έχει κάποιος κάτι σημαντικό να πει.

Πρόβλημα είναι να απαιτεί η βιομηχανία της δημοσιότητας να αντιμετωπίζεται κάθε του δήλωση ως σημαντική.

Δεν είναι κατακριτέο να επιθυμεί κάποιος την αναγνώριση.

Κατακριτέα είναι η σύγχυση που δημιουργείται όταν η αναγνώριση αποσυνδέεται ολοκληρωτικά από το αντικείμενό της.

Η ΑΞΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ — Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ — ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ — ΑΛΛΑ ΤΙ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥ

Η Αθήνα δεν χρειάζεται λιγότερες φωνές.

Χρειάζεται περισσότερα κριτήρια.

Δεν χρειάζεται να αποκλείσει την ψυχαγωγία, την ελαφρότητα ή το δημοφιλές θέαμα — χρειάζεται να πάψει να τα αντιμετωπίζει ως μοναδικό μέτρο κοινωνικής σημασίας.

Η τηλεόραση μπορεί να ψυχαγωγεί χωρίς να υποτιμά τη νοημοσύνη του κοινού.

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αναδεικνύουν πρόσωπα χωρίς να κατασκευάζουν ψευδαισθήσεις ανωτερότητας.

Η δημοσιογραφία μπορεί να ασχολείται με τη δημοφιλή κουλτούρα χωρίς να παραιτείται από την κριτική της αποστολή.

Και το κοινό μπορεί να απολαμβάνει το θέαμα χωρίς να συγχέει τον πρωταγωνιστή του με έναν άνθρωπο ουσιαστικής προσφοράς.

Αυτή είναι η διάκριση που οφείλουμε να υπερασπιστούμε.

Διότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στα πρόσωπα που προβάλλει — αλλά και στα κριτήρια με τα οποία αποφασίζει ποια πρόσωπα αξίζουν την προσοχή της.

Η μετριότητα θα υπάρχει πάντοτε.

Η ευκολία θα εξακολουθεί να γοητεύει.

Η δημοσιότητα θα συνεχίσει να παράγει πρόσκαιρα είδωλα.

Το ζήτημα είναι αν θα διατηρήσουμε την ικανότητα να αναγνωρίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στο εφήμερο και στο ουσιαστικό.

Ανάμεσα σε εκείνον που απλώς εμφανίζεται και σε εκείνον που δημιουργεί.

Ανάμεσα στον θόρυβο που καταναλώνεται και στο έργο που αντέχει.

ΓΙΑΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ — ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΓΕΘΥΝΕΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ — ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΣΚΕΨΗ!

Η ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ — ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ!

ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ — ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΚΑΤΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ —

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΞΙΑ —

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ —

ΚΑΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ.