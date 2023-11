Άπαντες σχεδόν γνωρίζουν στη χώρα μας την ρήση του Ιάκωβου Μάγερ, την οποία χρησιμοποιεί και η ΕΣΗΕΑ, ως σημείο αναφοράς «Η Δημοσίευσις είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης» γράφει στην αίθουσα της Ενώσεως Συντακτών. Πρόκειται για μια φράση αποδίδεται στο Ιάκωβο Μάγερ. Κάποιοι άλλοι εικάζουν πως στις 23 Ιουλίου 1824, Αρ. φύλλου 60, δημοσιεύθηκε ένα ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο «Η δημοσιότης είναι ψυχή της δικαιοσύνης» στην εφημερίδα που ίδρυσε ο Μάγερ, τα «Ελληνικά Χρονικά». Με τίτλο Publicity is the very soul of justice, άρθρο ,όμως, το οποίο υπογράφει ο Jeremy Bentham.

Μικρή σημασία έχει ποιος το έγραψε. Όντως με μια δημοσίευση αποδίδεις ψυχή δικαιοσύνης. Αλλά, από την άλλη, αν όχι;

Έγραψα ένα άρθρο για τον πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ. Τον κύριο Νικόλαο Τράκα. Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος επί 36 συναπτά χρόνια απέναντι σε έναν πρόεδρο όλων των εργαζομένων των Δήμων επί σειρά ετών. Ουχί ως δεύτερος εξάδελφός του, διότι μπροστά στην αποκάλυψη της είδησης δεν προσμετρώ ούτε κάνω προσθαφαιρέσεις σεσυγγένειες , τις οποίες , άλλωστε, «βρίσκουμε» και , φυσικά, δεν επιλέγουμε…

Εκείνος με τη σειρά του, αντί να επιλέξει τρομονόμους και αγωγές, άρθρα Ποινικού Κώδικα 360, 361 α και 362 περί απλής είτε συκοφαντικής δυσφήμισης, επέλεξε έναν τρόπο απλό και ανθρώπινο: Μια επικοινωνία.

Μου απέστειλε το βιογραφικό του.

Μου διαβίβασε τα πόθεν έσχες που αποστείλει ως έχει υποχρέωση στην ΑΑΔΕ επί σειρά ετών.

Μου προσκόμισε όλες τις δηλώσεις που διαχρονικά έχει υπογράψει ως κυματοθραυστικό έναντι των ΟΛΩΝ των μνημονίων.

Μου επισύναψε ως πειστήρια της οικονομικής του κατάστασης, τις δανειακές συμβάσεις και υποχρεώσεις, που έχει ακόμα και σε τράπεζες , οι οποίες δεν έχουν αποπληρωθεί.

Καθώς καταληκτικά μου απέστειλε τις πράξεις ελέγχων ορκωτών λογιστών που έχουν γίνει στον σύλλογο εργαζομένων Νικαίας- Ρέντη με δική του πρωτοβουλία, επί της θητείας του (!) γεγονός πρωτόγνωρο στην μπανανία της ανομίας που βιώνουμε στην χώρα μας.

Επίσης μου διατύπωσε εκτός του γεγονότος ότι είχε αποστείλει εκπροσώπους στις ομιλίες υποψηφίων δημάρχων του Δήμου Νίκαιας Ρέντη, πως η επανακαταμέτρηση των ψήφων στον συγκεκριμένο Δήμο ήταν ουσιαστικά μια αυτοχειρία του δευτέρου υποψηφίου Δημάρχου Παναγιώτη Κατηφέ και ουδεμία σχέση είχε ο σύλλογος εργαζομένων.

Το κυριότερο , όμως, δεν θέλησε ΠΟΤΕ και για κανέναν λόγο να απαντήσει καταγγελτικά κι ευθέως. Είτε εγγράφως. Με κάλεσε με φιλική διάθεση. Με επιχειρηματολογία, δεδομένα και ντοκουμέντα.Το θέμα μου αφορούσε έναν επαγγελματία δημοσιογράφο (την αφεντιά μου) και έναν επαγγελματία συνδικαλιστή, ο οποίος προς τιμήν του, όπως επίσης μου απέδειξε εγγράφως, δεν έχει κάνει ουδέποτε χρήση της συνδικαλιστικής του αδείας, την οποία δικαιούται.

Τελικά, σε μια φωτιά , στην Ελλάδα, συλλαμβάνουν όχι αυτόν που την άναψε, αλλά εκείνον που σήμανε τον συναγερμό. Και στον πολυδαίδαλο Δήμο Νίκαιας Ρέντη, έχω καθήκον δημοσιογραφικό να ψάξω εκείνον που άναψε τη φωτιά. Με προφανή τα ιδιοτελή του οφέλη. Κύριε, Νίκο Τράκα καλή συνέχεια στους δίκαιους και γενναίους αγώνες σας.

Η επόμενη συνέχεια μου ανήκει. Περί δικαίου….Όπως έλεγε και ο Τσε Γκεβάρα, «Αν τρέμεις από αδικία τότε είσαι τελικά σύντροφός μου».