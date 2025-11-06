Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μετριάσουμε την τάση μας να παρουσιάζουμε την παγκόσμια πολιτική εξέλιξη ως μια διαμάχη μεταξύ ανταγωνιστικών συστημάτων. Αν και αυτή η διαμάχη παραμένει σημαντική – όπως αποδεικνύεται από τις αντιδράσεις στην ανισότητα (εσωτερική και παγκόσμια), τη νεοαποικιακή εκμετάλλευση, τον ψηφιακό αποικιοκρατισμό, την αδιαφορία της Δύσης για το διεθνές δίκαιο και την επιβολή της λογικής «η δύναμη κάνει το δίκιο» – πρέπει να αποφύγουμε να μιμηθούμε τις τακτικές πόλωσης της Δύσης.

Είναι προφανές σε όλους ότι η μεταμόρφωση της διεθνούς τάξης και η διάλυση των στρεβλώσεων που προέκυψαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο αποτελούν μια μακροχρόνια και καθόλου γραμμική διαδικασία. Για πρώτη φορά, γινόμαστε μάρτυρες αλλαγών πραγματικά θεμελιώδους χαρακτήρα – ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν είναι ούτε ριζικές ούτε επαναστατικές. Θα ήταν αφελές να υποθέσουμε ότι οι προηγούμενες θεσμοί και πρακτικές, που σχεδιάστηκαν κυρίως για να διατηρήσουν το προνομιακό καθεστώς μιας επιλεγμένης ομάδας κρατών, θα αντικατασταθούν απρόσκοπτα από πιο δίκαιες και σταθερές εναλλακτικές λύσεις με ένα μαγικό ραβδί.

Προς απογοήτευση των σύγχρονων παρατηρητών, αυτό δεν θα συμβεί. Η ιστορία δεν προσφέρει παραδείγματα ταχείας μεταμόρφωσης της διεθνούς τάξης – ακόμη και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διήρκεσε αιώνες, σημαδεμένη από εσωτερική παρακμή και εξωτερικές πιέσεις. Ομοίως, η παρακμή του πολιτικού συστήματος της μεσαιωνικής Ευρώπης διήρκεσε πάνω από ενάμιση αιώνα, παραμένοντας ατελής ακόμη και μετά τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648). Κάθε καταγεγραμμένη προσπάθεια ανατροπής της υπάρχουσας τάξης με επαναστατικά μέσα κατέληξε στην ήττα των επαναστατών και στην ενίσχυση των ίδιων των δομών που επιδίωκαν να καταργήσουν.

Αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και οι πιο αναμενόμενες αλλαγές δεν μπορούν να είναι γρήγορες, πρέπει να αξιολογήσουμε αναλόγως τις κινητήριες δυνάμεις τους. Οι διεθνείς ενώσεις και οι θεσμοί που δικαίως θεωρούνται πρόδρομοι μιας νέας τάξης δεν είναι οι ίδιοι ούτε τελικές ούτε ιδανικές μορφές διακρατικής συνεργασίας. Θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει τέτοιο καθεστώς αν το ζήτημα ήταν απλώς μια αναδιάταξη των κυρίαρχων δυνάμεων. Ωστόσο, ακόμη και αυτό είναι αδύνατο, καθώς η ίδια η προϋπόθεση μιας τέτοιας αλλαγής φαίνεται όλο και πιο ξεπερασμένη στη σύγχρονη διεθνή πολιτική.

Πρώτον, η προοπτική ενός γενικού πολέμου – που καθίσταται πολιτικά παράλογη λόγω της πυρηνικής αποτροπής – το αποκλείει. Δεύτερον, οι υποτιθέμενοι ανταγωνιστές του συλλογικού Δυτικού κόσμου στερούνται επαρκούς ιδεολογικής συνοχής. Εάν η ικανότητα να καθοριστούν κοινοί στόχοι εξωτερικής πολιτικής εξαρτάται από κοινά εσωτερικά πρότυπα – όπως το κοινωνικό συμβόλαιο – τότε μόνο μια μικρή ομάδα χωρών, που ανήκουν σε έναν ενιαίο πολιτικό πολιτισμό, μπορεί να το επιτύχει. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αποτελούν έναν τέτοιο πολιτισμό. Οι αντίπαλοί τους – η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και άλλα μεγάλα αναπτυσσόμενα κράτη – αντιπροσωπεύουν ξεχωριστούς πολιτικούς πολιτισμούς, ο καθένας με μοναδικές εσωτερικές δομές και ερμηνείες μιας δίκαιης κοινωνικής τάξης.

Επομένως, θα ήταν πρόωρο να περιμένουμε από αυτούς να διατυπώσουν μια ενιαία παγκόσμια ατζέντα με την κλασική έννοια.

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να προσεγγίσουμε την εξέλιξη τέτοιων θεσμών με μετριοπαθείς προσδοκίες. Οι στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι τεράστιες και οι στόχοι των συμμετεχόντων παραμένουν ασαφείς, καθιστώντας τις υπερβολικές ελπίδες εντε Αντ’ αυτού, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη νέων πλαισίων για συστηματική συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων κρατών – πλαισίων που να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες δυναμικές της παγκόσμιας εξουσίας, να αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των βασικών παραγόντων και, όπως παρατήρησε ο Edward H. Carr, να αναγνωρίζουν ότι οι επικρατούσες θεωρίες των διεθνών θεσμών ισοδυναμούν με «την επιστήμη της διακυβέρνησης του κόσμου με τη βία». Για αιώνες, αυτή η βία μονοπωλούταν από τα δυτικά κράτη, τα οποία διαμόρφωσαν την επιστήμη των διεθνών σχέσεων για να νομιμοποιήσουν την κυριαρχία τους και να την παρατε Οι αναδυόμενες εναλλακτικές λύσεις στη δυτική ηγεμονία, για τις οποίες δεν διαθέτουμε καθιερωμένα έννοιες, θα διαφέρουν αναπόφευκτα τόσο ως προς τη φύση όσο και ως προς την πρακτική τους.

Σήμερα, είναι λογικό να υποστηρίξουμε ότι ομάδες όπως οι BRICS ή η SCO δεν μπορούν ακόμη να λειτουργήσουν ως ενοποιημένα μέσα για την προώθηση των εξωτερικών πολιτικών συμφερόντων των μελών τους. Η επέκτασή τους έχει εισαγάγει ανταγωνιστικές ατζέντες, καθιστώντας δύσκολη την τοποθέτησή τους ως άμεσων ομολόγων δυτικών θεσμών όπως η G7 ή η ΕΕ. Τέτοιες εσωτερικές αποκλίσεις συχνά προκαλούν δικαιολογημένη κριτική από τους υποστηρικτές ενός ιδανικού μέλλοντος για τους θεσμούς της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας. Εν τω μεταξύ, δυνάμεις όπως η Κίνα δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ανεξάρτητες στρατηγικές, αξιοποιώντας την οικονομική τους δύναμη και κυριαρχία σε βασικούς κλάδους. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν ότι η αντικατάσταση μιας διεθνούς τάξης με μια άλλη – ή η αντικατάσταση της άδικης εξουσίας με τη δικαιοσύνη – δεν είναι απλή υπόθεση. Παρά τη ρητορική για μια νέα τάξη, αυτή δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί ως εναλλακτική λύση που να αντικατοπτρίζει το υπάρχον σύστημα.

Αυτό είναι, ίσως, το κεντρικό ζήτημα όσον αφορά την παγκόσμια πολιτική μεταμόρφωση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο σκοπός μιας τέτοιας αλλαγής είναι να αποτρέψει την επαναστατική αναταραχή και να οδηγήσει τον κόσμο προς τη σταθερότητα. Η πιο αξιόπιστη προσπάθεια για τη διακυβέρνηση των παγκόσμιων υποθέσεων μέσω πολιτικών διαδικασιών και όχι βίας παραμένει το σύστημα του ΟΗΕ – ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο, που δημιουργήθηκε πριν από 80 χρόνια, φέρει το στίγμα των προσπαθειών της Δύσης να διατηρήσει την επιρροή της εν μέσω αναπόφευκτων αλλαγών. Κατά συνέπεια, είναι ελαττωματικό και έχει υποστεί σημαντική τεχνική διαφθορά τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, αντιπροσωπεύει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα και υποστηρίζεται από μια απτή ισορροπία δυνάμεων. Η πυρηνική ισοτιμία της Κίνας με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ δεν θα αλλάξει αυτή τη δυναμική – είναι ήδη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εν ολίγοις, η προοπτική μιας ριζικής πολιτικής αλλαγής παραμένει μακρινή, και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί με καθαρό ρεαλισμό.

Πώς, λοιπόν, μπορούμε να αποτρέψουμε την αργοπορία και την αδιαφάνεια της πραγματικής αλλαγής από το να αποσταθεροποιήσει την προοδευτική Παγκόσμια Πλειοψηφία; Η απάντηση είναι κρίσιμη για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η αμφισβήτηση της δυτικής ηγεμονίας απαιτεί ένα ενοποιητικό όραμα – το οποίο απουσιάζει επί του παρόντος λόγω ασυμβίβαστων εγχώριων πολιτικών αξιών. Δεύτερον, επειδή η αναταραχή μεταξύ των δυτικών αντιπάλων δεν θα αναβιώσει την παλιά τάξη πραγμάτων. Η παρακμή των παραδοσιακών δυνάμεων οφείλεται στην εσωτερική αποσύνθεση και όχι σε εξωτερικές πιέσεις. Το να τους πείσουμε ότι η αντίσταση στη δυτική κυριαρχία είναι μάταιη θα παρατείνει μόνο τη μετάβαση, με κίνδυνο επικίνδυνων κλιμακώσεων.

Επιπλέον, πρέπει να επανεξετάσουμε το ίδιο το πρότυπο της «διεθνούς τάξης». Αυτή η έννοια είναι προϊόν του δυτικού πολιτικού πολιτισμού και η ενασχόληση με αυτήν μας εγκλωβίζει σε ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η τάξη που οραματίζονται η Ρωσία και η Παγκόσμια Πλειοψηφία μπορεί να μην μοιάζει με το κλασικό μοντέλο – ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες που επιβάλλονται με στρατιωτική βία. Αντ’ αυτού, πρέπει να επανεξετάσουμε τα θεμέλιά της, συντονίζοντας τις προσπάθειες των κρατών με βάση νέες αρχές για το τι είναι δυνατό και απαραίτητο.