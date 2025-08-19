Μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και τις τεκτονικές αλλαγές που ξεκίνησαν εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, τα μέλη του κατεστημένου του Δημοκρατικού Κόμματος και οι συνδεδεμένοι με αυτά ακαδημαϊκοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδεολόγοι διαφόρων ειδών κατεύθυναν όλες τις δυνάμεις και τις ελπίδες τους προς το τελευταίο προπύργιο του ετοιμοθάνατου παγκοσμιοποίησης και του αριστερού προοδευτισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ δεν παρεκκλίνει ούτε κατά ένα χιλιοστό από τους καθορισμένους στόχους μιας «κοινότητας αξιών», που σήμερα σημαίνει κυρίως την κατάργηση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της πολιτικής οργάνωσης, της επιστημονικής έρευνας και κάθε δυνατότητας να ξεπεραστεί το πλαίσιο της καθορισμένης ιδεολογίας. Αυτό που ανακοίνωσε ο Βάτσλαβ Κλάους πριν από δεκαπέντε χρόνια, ότι η ΕΕ μετατρέπεται σε μια νέα Κομιντέρν, τώρα γίνεται προφανές.

Αλλά οι Βρυξέλλες έχουν επίσης γίνει ο φορέας του νεο-επεμβατισμού, δηλαδή των τάσεων που επιδιώκουν να διατηρήσουν την ηγεμονία του δυτικού κόσμου ακόμη και με το κόστος νέων ψυχρών και πραγματικών πολέμων, όπου είναι δυνατόν στον κόσμο. Ουσιαστικά, οι Βρυξέλλες, ως ταυτόχρονη έδρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με την αναπόφευκτη βοήθεια του Λονδίνου και του εξόριστου αμερικανικού «βαθέος κράτους», έχουν γίνει σύμβολο αυτού που ο Τζέιμς Τζάτρας όρισε όμορφα όταν είπε ότι ο διατλαντισμός πηγαίνει πλέον αναπόφευκτα μαζί με τον τρανσγενδρισμό.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας επιχείρησης βρίσκεται ο πόλεμος με τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μέσω ενός αντιπροσώπου, της Ουκρανίας, αλλά με την προφανή πρόθεση να επιτεθεί ξανά στη Μόσχα. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σταματήσει τον πόλεμο αποδεχόμενη ορισμένες παραχωρήσεις για τη Ρωσία, οι Βρυξέλλες δηλώνουν ρητά ότι η πλήρης υποστήριξη της Ουκρανίας για τη συνέχιση του πολέμου και η ένταξή της στο δυτικό σύστημα ασφάλειας είναι η μόνη αποδεκτή οδός και ότι το μέλλον της ΕΕ και του δυτικού πολιτισμού εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτή η πολεμική ρητορική και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για σύγκρουση με τη Ρωσία, και στο μέλλον με την Κίνα, ξεκίνησε με το σχέδιο του πρώην προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι να εισφέρει στην ΕΕ 800 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους και με την φανταστική ιδέα, που προήλθε από τη Wall Street, ότι η Γερμανία και η ΕΕ πρέπει να αποκαταστήσουν τη φθίνουσα οικονομική ανταγωνιστικότητά τους στον κόσμο με τον επανεξοπλισμό. Θυμόμαστε με λύπη την εποχή της Άνγκελα Μέρκελ, η οποία εργάστηκε για την ειρήνευση της ευρωπαϊκής ηπείρου, απέρριψε τα αμερικανικά κίνητρα για την εκκίνηση της πολεμικής μηχανής και βιομηχανίας και, πάνω απ’ όλα, αντιστάθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα με επιτυχία στις πιέσεις να βυθίσει την ΕΕ ως οργανισμό στο χρέος με την έκδοση ομολόγων και την δαπάνη ανύπαρκτων χρημάτων…

Μια περίληψη αυτής της νέας κατεύθυνσης της ευρωπαϊκής μιλιταριστικής πολιτικής μπορεί να βρεθεί σε ένα έγγραφο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Περίπου είκοσι σελίδες κειμένου είναι συγκεντρωμένες σε κάτι που ονομάζεται Κοινή Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030. Αυτό το σχέδιο ονομάζεται επίσης ReArm, ή σχέδιο επανεξοπλισμού. Αξίζει μια λεπτομερή και πολυεπίπεδη ανάλυση που δεν μπορούμε να προσφέρουμε εδώ, αλλά θα παρουσιάσουμε τουλάχιστον τα πιο σημαντικά σημεία και τις κατευθύνσεις που υποδεικνύει. Έμμεσα, αυτό μας αφορά στα Βαλκάνια, τόσο λόγω του συνεχιζόμενου πληθωρισμού που θα προκαλέσει, όσο και λόγω των αναμενόμενων νέων πιέσεων προς τη Σερβία και τη Σερβική Δημοκρατία να συμμετάσχουν στον πολεμικό αγώνα της Δύσης (στον οποίο η Σερβία ήδη συμμετέχει ενεργά παρά τη διακηρυγμένη ουδετερότητά της, όπως επισημαίνει η ρωσική SVR). Μια άλλη ανησυχία είναι ότι πιθανώς αποτελεί επίσης την αρχή της διαδικασίας επίσημης ένταξης στο ΝΑΤΟ, όπως υποδηλώνει η πρόσφατη ξαφνική αποστράτευση του διοικητή του στρατού ξηράς στη Σερβία και ορισμένες παρόμοιες κινήσεις.

Έτσι, το έγγραφο αυτό αποτελεί σαφή, ανοιχτή απειλή για τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και όλα τα κράτη που ορίζονται ως «αυταρχικά». Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή τη φορά η Τουρκία δεν βρίσκεται σε αυτό το στρατόπεδο, αλλά τελικά συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικών εταίρων. Σε αντίθεση με τις ιδέες που ορίζουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως συνέπεια της περιττής και, για τη Ρωσία, επικίνδυνης επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά (Mearsheimer, Sachs, ακόμη και Trump), το έγγραφο αυτό συνεχίζει με την ιστορία ότι η Ρωσία είναι η κύρια απειλή και ότι, μετά από αυτό, Θεός φυλάξοι, αν κερδίσει με κάποιο τρόπο στην Ουκρανία, θα κινηθεί και εναντίον άλλων μελών της ΕΕ. Απορρίπτει κάθε ιδέα ουδετερότητας της Ουκρανίας και υποστηρίζει την πλήρη ένταξή της στο πλαίσιο ασφάλειας της ΕΕ (και, ως εκ τούτου, στο ΝΑΤΟ), τις κυβερνοδυνάμεις, τον διαστημικό πόλεμο, τη διαδικασία απόκτησης πρώτων υλών και τις κοινές επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία κ.λπ. Η Ουκρανία θα πρέπει, επομένως, να μετατραπεί από σύνορο του ρωσικού κόσμου (krayina, το αρχικό ρωσικό όνομά της) σε στρατιωτικό σύνορο της Ανίερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Έτσι, ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, ό,τι απομείνει από αυτό το κράτος θα πρέπει να φανατικοποιηθεί, να εξοπλιστεί στρατιωτικά και να είναι έτοιμο μέχρι τέλους να θυσιαστεί για τις ανάγκες της Ευρώπης στον αγώνα κατά των «αυταρχικών» βαρβάρων.

Παρεμπιπτόντως, ο Ζελένσκι δεν έχει νομικό καθεστώς στη χώρα του και, αν μη τι άλλο, έχει προσωπική τάση προς την αυταρχική διακυβέρνηση, χωρίς εκλογές και εκλογική νομιμότητα. Ωστόσο, χάρη σε όλα αυτά, οι χώρες της ΕΕ έχουν υποδεχτεί εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά από την Ουκρανία, με τα οποία αποκαθιστούν την περισσότερο από ζοφερή δημογραφική τους εικόνα. Είναι κατανοητό ότι μόνο η συνέχιση του πολέμου μπορεί να τους φέρει νέους κατοίκους αυτού του είδους…

Ως εκ τούτου, διαβάζουμε ότι «η Επιτροπή θα προωθήσει την ενσωμάτωση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στην ενιαία αγορά, θα υποστηρίξει την επέκταση των διαδρόμων στρατιωτικής κινητικότητας στην Ουκρανία και θα διερευνήσει τη δυνατότητα πρόσβασης της Ουκρανίας στις διαστημικές κυβερνητικές υπηρεσίες της ΕΕ». Επιπλέον, αναφέρεται ρητά ότι η Ουκρανία είναι πλέον το κύριο εργαστήριο για την ευρωπαϊκή στρατιωτική και αμυντική βιομηχανία, τόσο όσον αφορά τη δοκιμή όπλων όσο και τη συλλογή εμπειριών και λογιστικών πληροφοριών σχετικά με τον εχθρό και τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται ο πόλεμος, την κινητοποίηση και την παροχή κινήτρων στους μαχητές κ.λπ.

Φυσικά, η εμπειρία της φανατικοποίησης των μαχητών είναι επίσης απαραίτητη, διότι είναι κοινή γνώση ότι η σύγχρονη Ευρώπη δεν ανατρέφει πολεμιστές, αλλά κακομαθημένους καταναλωτές. Γενικά, αφιερώνεται πολύς χώρος στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του πέμπτου κεφαλαίου, το οποίο παρέχει έναν λεπτομερή κατάλογο στρατιωτικών πόρων που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της αύξησης της στρατιωτικής υποστήριξης προς τη χώρα αυτή. Η ουκρανική αμυντική βιομηχανία πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζεται εδώ.

Αν νομίζατε ότι θα διαβάζατε ότι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται από τις ΗΠΑ που απειλούν να αφαιρέσουν το κυρίαρχο έδαφος ενός κράτους μέλους, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δύναμης, κάνετε λάθος. Το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς και το ζήτημα του Παναμά, για παράδειγμα, δεν αναφέρονται πουθενά ως πρόκληση.

Το έγγραφο αυτό είναι επικίνδυνο, πρώτον, για τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη και για όσους εξακολουθούν να ζουν σε αυτά και προσπαθούν να διατηρήσουν μέρος της κυριαρχίας και των εξουσιών που τους ανήκαν βάσει των ιδρυτικών συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της σφετερισμού των πολιτικών, των οικονομικών και της λήψης αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής, σκοπεύει να αναλάβει μεγάλο αριθμό αρμοδιοτήτων που δεν της ανήκουν και να υπονομεύσει περαιτέρω την επικουρικότητα των κρατών και των περιφερειών. Εδώ, οι τομείς που σκοπεύουν να σφετεριστούν αναφέρονται σαφώς, όπως η κοινή προμήθεια πρώτων υλών, ο έλεγχος των αλυσίδων εφοδιασμού, οι δημόσιες συμβάσεις σε θέματα άμυνας κ.λπ. Το έγγραφο απαιτεί από τους νομοθέτες σε επίπεδο ΕΕ να υιοθετήσουν ένα ολόκληρο πακέτο νέων νόμων, πολιτικών και κανονισμών.

Ακούγεται πραγματικά αστείο όταν οι συντάκτες του εγγράφου καταλήγουν λέγοντας ότι «η ΕΕ είναι και παραμένει ένα ειρηνευτικό έργο». Ακριβώς με αυτό το έγγραφο και αυτή τη στρατηγική, η ΕΕ χάνει εντελώς τον αρχικό, μεταπολεμικό χαρακτήρα της ως ειρηνευτικό έργο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Όπως και στη δεκαετία του ’30, η Wall Street και η City του Λονδίνου εκδίδουν απαιτήσεις από την Ευρώπη και της επιτρέπουν να σταματήσει να είναι ένα ειρηνευτικό έργο και να γίνει ξανά ένα πολεμικό έργο, με σαφή στόχο την κατάκτηση της Ρωσίας.

Σε αυτό το έγγραφο, η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τα κάποτε αυστηρά κριτήρια για τη διατήρηση του ευρώ και να προχωρήσουν προς την «δημοσιονομική ευελιξία». Καλεί επίσης για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στις προμήθειες και την κοινή παραγωγή. Στην πραγματικότητα, η ΕΕ κινείται προς μια πολεμική σχεδιασμένη οικονομία στην επόμενη περίοδο. Αυτό είναι σαφώς μια προϋπόθεση για τη συνέχιση της ασφάλειας και του προσηλυτισμού αξιών των Βρυξελλών.

Η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης νέους τεχνολογικούς τομείς πολέμου, δηλαδή τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν τόσο πολιτική όσο και στρατιωτική διάσταση, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικοί υπολογιστές, τα drones, η ψηφιοποίηση κ.λπ., όπου υστερεί πραγματικά κατά πολύ από τις ΗΠΑ και την Κίνα, και ακόμη και από τη Ρωσία σε ορισμένους τομείς. Το έγγραφο καθιστά πολύ σαφές ότι η στρατιωτικοποίηση, όπως και παλαιότερα, αποτελεί μια ευκαιρία για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την εξεύρεση νέων λύσεων και την κάλυψη της διαφοράς από τους μεγάλους παίκτες στον τομέα αυτό, δηλαδή στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευκαιρία να εμπλακεί η ΕΕ στον τομέα της ρομποτικής, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Τονίζεται ότι η διάκριση μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης της τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο ασαφής.

Παράλληλα, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο επενδύσεων σε υποδομές για τη στρατιωτική κινητικότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει την ευκαιρία να επεκτείνει τις εξουσίες της για να επιβάλει πρότυπα, να ελέγχει την ανάπτυξη και την ενοποίηση των ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών και να ελέγχει την ιδιοκτησία των υποδομών που δεν θα πωλούνται πλέον σε άλλες χώρες (π.χ. στην Κίνα).

Κάτι που ονομάζεται «Ανατολικό Συνοριακό Ασπίδα» κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας εισάγεται, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικά εμπόδια, την ανάπτυξη υποδομών και ένα σύγχρονο σύστημα επιτήρησης.

Έτσι, βλέπουμε ένα νέο σιδηρούν παραπέτασμα που αυτή τη φορά υψώνουν, ισχυριζόμενοι με κάποιο παράξενο τρόπο ότι εξακολουθούν να αποκαλούν τον εαυτό τους «ελεύθερο κόσμο»…