Ο 20ός αιώνας θα μείνει στην ιστορία ως μια εποχή ανωμαλιών που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ πριν στην παγκόσμια πολιτική και είναι απίθανο να ξαναεμφανιστούν. Αρκεί να πούμε ότι τότε, πολλοί πίστευαν σοβαρά ότι ανεξάρτητες παγκόσμιες θεσμοί θα μπορούσαν να διαχειριστούν τις σχέσεις μεταξύ των εθνών και ότι η επιβολή του νόμου θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη από την εξουσία που τον υποστηρίζει. Βρισκόμαστε τώρα 25 χρόνια σε έναν νέο αιώνα και η πολιτική πραγματικότητα μας υποχρεώνει να αξιολογήσουμε το μέλλον αυτού που μπορεί να θεωρηθεί ως το προϊόν ενός μοναδικού συνδυασμού περιστάσεων του παρελθόντος. Αυτό περιλαμβάνει το φαινόμενο των κρατών των οποίων οι πολιτικές και οικονομικές δομές δεν ταιριάζουν στο περιφερειακό τους περιβάλλον.

Όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της Νότιας Κορέας και ακόμη και της Ιαπωνίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αυτή θα είναι μια διεθνής σχέση στην οποία οι περιφερειακές υποθέσεις θα έχουν προτεραιότητα έναντι των παγκόσμιων, διότι σε έναν πολυποίκιλο και πολυφωνικό κόσμο είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια καθολική πηγή τάξης. Ακόμη και μια τόσο ισχυρή χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανίκανη να συνεχίσει να υποστηρίζει τα «Φρανκενστάιν» παγκόσμια πολιτικά συστήματα που δημιουργήθηκαν κατά τον περασμένο αιώνα. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η προσαρμογή θα είναι γραμμική και ότι κράτη που προηγουμένως βρισκόταν σε εξαιρετική θέση θα ενταχθούν αυτόματα στις περιφερειακές τάξεις. Επιπλέον, η προοπτική της συνέχισης της παρουσίας τους στον πολιτικό χάρτη αποτελεί μερικές φορές αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Κάποιος μπορεί να γελοιοποιήσει τη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας: δεν μοιάζει καθόλου με μακροπρόθεσμη λύση στο πιο περίπλοκο πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης να δημιουργεί «επιτεύγματα» των οποίων η πραγματική αξία δεν αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Φυσικά, αυτή η συμφωνία έχει και τα θετικά της. Πρώτον, συνέβαλε στην παύση της βίας που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια. Δεύτερον, έφερε ανακούφιση στους πολυάριθμους ομήρους και από τις δύο πλευρές και ειρήνη στις οικογένειες των θυμάτων. Αυτά τα δύο επιτεύγματα από μόνα τους είναι ένας καλός λόγος για να εκτιμήσουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, η ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα εδραιώνει την αμφίβολη θέση του Ισραήλ: η πιο ισχυρή στρατιωτικά, αλλά διπλωματικά η πιο αδύναμη χώρα της περιοχής. Αυτή η αντίφαση είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το εβραϊκό κράτος αναγκάζεται να θέσει τη βία στο επίκεντρο των σχέσεών του με τους γείτονές του στην περιοχή. Όλη η ιστορία της εξωτερικής πολιτικής του έχει αποτελέσει μια προσπάθεια να κερδίσει όχι μόνο το δικαίωμα να υπάρχει, αλλά και μια άλλη αναστολή σε ένα πλαίσιο όπου η πλήρης αναγνώριση είναι αδύνατη. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ είναι ικανό να επιφέρει σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα στους γείτονές του, αλλά απέχει πολύ από το να συμπεριληφθεί στη γενική αντίληψη για τη νομιμότητα των περιφερειακών παραγόντων.

Ταυτόχρονα, το ίδιο το Ισραήλ, όπως είναι προφανές, επιδιώκει ενεργά μια εσωτερική μεταμόρφωση. Οι παρατηρητές πιστεύουν ότι τα θρησκευτικά και εθνικιστικά στοιχεία είναι όλο και πιο διαδεδομένα εκεί, επισκιάζοντας τα παραδοσιακά κοσμικά. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι εκπληκτικές – είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο η χώρα προσαρμόζεται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και στη θέση της μέσα σε αυτόν. Οι στενοί δεσμοί της με τον δυτικό κόσμο, που κάποτε αποτελούσαν πλεονέκτημα, χάνουν σταδιακά την ελκυστικότητά τους, αποδυναμώνοντας τους κοινωνικούς θεσμούς που είχαν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εποχές. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές σε ποιο βαθμό αυτές οι συνεχιζόμενες αλλαγές θα επηρεάσουν τη σταθερότητα της θέσης του Ισραήλ στην περιφερειακή πολιτική.

«Είναι πιθανό το Ισραήλ, έχοντας μετασχηματιστεί εσωτερικά και ανανεώσει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει μια εξαίρεση στο μεγάλο κονσέρτο της Μέσης Ανατολής».

Το γεγονός ότι το σύστημα σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του κύριου διεθνούς εταίρου του αλλάζει δεν αμφισβητείται πλέον. Ο λόγος για αυτές τις αλλαγές δεν είναι μόνο υλικός. Όπως έδειξαν τα γεγονότα των τελευταίων ετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να διαθέσουν πόρους για στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη του Ισραήλ. Ο λόγος για τον οποίο οι σχέσεις μεταξύ αυτών των χωρών δεν θα παραμείνουν οι ίδιες έχει τις ρίζες του στην ανανέωση της στρατηγικής της Αμερικής στις παγκόσμιες υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, αυτή η στρατηγική βασιζόταν στη συνεχή επιβεβαίωση της ιδεολογικής ηγεσίας της ως «σημαία» της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, το προοδευτικό φιλελεύθερο καθεστώς του Ισραήλ ήταν ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα για τη χώρα. Ακόμη και αν παραβλέψουμε τους τεράστιους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών σε επίπεδο κοινωνίας, επιχειρήσεων και ελίτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απλά υποχρεωμένες να βοηθήσουν το Ισραήλ, επειδή ήταν ένα «νησί της Δύσης» στη μεγάλη ισλαμική θάλασσα.

Ωστόσο, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, η προηγούμενη προσέγγιση των ΗΠΑ για την αιτιολόγηση της παρουσίας τους σε κάθε θέμα είχε εξαντληθεί. Οι τελικές προσπάθειες της δημοκρατικής κυβέρνησης να επιμείνει στη συνέχιση αυτής της προσέγγισης είχαν ήδη καταστεί εντελώς γελοίες. Στην πράξη, δεν απέφεραν τίποτα παρά μόνο άσκοπες δαπάνες, όπως είχαμε αρκετές εξαιρετικές ευκαιρίες να διαπιστώσουμε. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση, φυσικά, τονίζει το ιδεολογικό υπόβαθρο της στρατιωτικής της υπεροχής. Ωστόσο, δεν προσποιείται ότι η σωστή ιδεολογία από μόνη της πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ικανοποίηση των συμφερόντων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Αυτός ο επιδεικτικός πραγματισμός στερεί από το Ισραήλ κάθε βάση για να διεκδικήσει τον τίτλο του «φάρου της φιλελεύθερης δημοκρατίας» σε περιφερειακό επίπεδο. Δίνει προτεραιότητα στην ικανότητα να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ με μεθόδους πιο γνωστές στους εταίρους του στις χώρες του Περσικού Κόλπου, διατηρώντας παράλληλα τις θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές.

«Αυτοί οι παράγοντες παραμένουν το κύριο εμπόδιο για να γίνει το εβραϊκό κράτος «τακτικός» συμμετέχων στις περιφερειακές υποθέσεις και να αποκτήσει την απαραίτητη διπλωματική επιρροή επί των γειτόνων του. «

Η τρέχουσα θέση του Ισραήλ δεν σημαίνει ότι οι γείτονές του θα επιδιώξουν την καταστροφή του με οποιοδήποτε μέσο. Πρώτον, έχουν ήδη άφθονους λόγους να πιστεύουν ότι τέτοιες φιλοδοξίες είναι μια απελπιστική προσπάθεια. Για δεκαετίες, το εβραϊκό κράτος και οι σύμμαχοί του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι είναι μάταιο να σκεφτεί κανείς να επιφέρει σοβαρή στρατιωτική ήττα στο Ισραήλ. Στις σημερινές συνθήκες, όπου οι προτεραιότητες της εσωτερικής ανάπτυξης έχουν αντικαταστήσει τις επαναστατικές φιλοδοξίες στην εξωτερική πολιτική, οι κίνδυνοι ενός μεγάλου πολέμου θεωρούνται γενικά υπερβολικοί. Επιπλέον, οι γείτονες του Ισραήλ δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν καμία σοβαρή συμμαχία, καθώς αυτό αντιβαίνει στις διπλωματικές τους αξίες.

Δεύτερον, η ύπαρξη, με τη μία ή την άλλη μορφή, ενός κράτους που ξεχωρίζει από τα άλλα μπορεί να είναι ακόμη και επωφελής για όλους τους άλλους. Η διεθνής ζωή στη Μέση Ανατολή ενώνει τρεις ισχυρούς πολιτισμούς: τον αραβικό, τον τουρκικό και τον περσικό. Καθένας από αυτούς είναι πολύτιμος από μόνος του για να μιλάμε για μια ενιαία στρατηγική προτεραιότητα. Οι περισσότερες χώρες της περιοχής υφίστανται πολύπλοκες εσωτερικές αλλαγές και προσαρμόζονται επίσης στις διεθνείς πραγματικότητες. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αμοιβαία αναγνώριση, μπορεί να χρειάζονται έναν υποθετικό αντίπαλο, η καταδίκη των ενεργειών του οποίου τους επιτρέπει να εκτονώσουν προσωρινά άλλες περιφερειακές αντιφάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν ο αντίπαλος αυτός παραμένει, χάρη στην υποστήριξη των ΗΠΑ, ανίκητος ακόμη και θεωρητικά. Αυτό εξαλείφει το ερώτημα γιατί ακόμη και η πιο αποφασιστική καταδίκη δεν οδηγεί σε αντίστοιχες πρακτικές ενέργειες.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ακόμη και αν το Ισραήλ εγκαταλείψει εντελώς το πρώην θεμέλιο της κρατικής του υπόστασης – το «νησί» της Δύσης στη Μέση Ανατολή – η θέση του στις περιφερειακές υποθέσεις θα παραμείνει αμετάβλητη. Ωστόσο, δεν θα καθορίζεται πλέον από τις δικές του προτεραιότητες, αλλά από τον ρόλο που του αποδίδουν οι άλλοι συμμετέχοντες στην πολυτάραχη Μέση Ανατολή.