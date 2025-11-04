Γράφει η Γιάννα Μυράτ

«Η Ελλάδα θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», ακούσαμε το καλοκαίρι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Διάσκεψη για την Ουκρανία στη Ρώμη.

«Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και σίγουρα μεγαλύτερη δέσμευση και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ουκρανία μαζί με την στρατηγική ανασυγκρότησης χρειάζεται και κάτι που αντανακλά το βάθος των θυσιών που έχουν κάνει οι Ουκρανοί. Οι επιχειρήσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η περιφερειακή ανάκαμψη και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αλληλένδετοι πυλώνες της επιτυχίας» είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

«Το κάθε κατάστημα [του ΕΛΤΑ] κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο έως και 150.000 ευρώ τον χρόνο, με ελάχιστη κίνηση. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να συνεχίζει να πληρώνει γι’ αυτό…», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Και τ’ ακούει όλα αυτά ο Έλλην υπερ-φορολογούμενος, και σταυροκοπιέται και με τα δυο χείρας – την δεξιά και την αριστερά, και καθόλου τυχαίος ο συμβολισμός.

Γιατί ο Έλληνας υπερ-φορολογούμενος, μια ολόκληρη ζωή, ειδικά από τα μνημόνια και μετά, αφού «ανοικοδόμησε» τις τράπεζες, ξανά και ξανά, χωρίς να του δίνουν τώρα δάνεια ή επιτόκια στις καταθέσεις [που έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολλές], άλλη και μοναδική του έγνοια δεν είναι παρά η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, και όχι να έχει ένα ΕΛΤΑ στη γειτονιά του, στο χωριό του, να εξυπηρετείται. Αυτό είναι τώρα το όνειρό του, μ’ αυτό κοιμάται και ξυπνά, κι έχει σε αυτό συμπαραστάτη και τον ιδιωτικό τομέα, που στην Ουκρανία θα βάλει πλάτη για να κερδίσει επωμίδες, και όχι στα ΕΛΤΑ του παππού και της γιαγιάς!

Όχι, δεν υπάρχει δόλος κανένας σε όλο αυτό. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στο κακό. Αυτή η κυβέρνηση νοιάζεται για την υγεία και το «ευ ζην» των ηλικιωμένων πολιτών της.

Πρώτον, τους έχει σε εγρήγορση να δουλεύουν μέχρι τα 67 τους χρόνια.

Δεύτερον, θεωρεί ότι τα άτομα άνω των 60 ετών ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, παρότι είναι ντούρασελ για να εργάζονται ακόμα, και αποφασίζει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού και πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως για… το καλό τους!

Αλλά, στάσου, μύγδαλα, δεν τελειώσαμε: Μετά ήρθε και η ακρίβεια… Δεν μπορεί πλέον ο συνταξιούχος να φάει κρέας ή όσο συχνά έτρωγε πριν; Και τυράκι; Και βουτυράκι, που έφτασαν τα 250 γρ. κοντά τα 5 ευρώ όταν με αυτά αγοράζεις ένα κιλό βούτυρο στη Ρωσία; Μα πόσο αχάριστοι είναι; Για το καλό τους κι αυτό, να μην ανεβάσουν χοληστερίνη και τριγλυκερίδια! Θα έλεγα φάτε και κανένα όσπριο, αλλά κι αυτό έφτασε στην τιμή μοσχαριού που ήταν πριν. Οπότε τι μας μένει; Σανό! Φάτε μπόλικο σανό, γιατί τώρα που σφάζονται αρνιά λόγω της άλλης πανδημίας, ο σανός περισσεύει.

Και όχι, ακόμα, δεν χρειάζονται καλή θέρμανση τον χειμώνα οι παλιοί υπερ-φορολογούμενοι, ούτε και οι νέοι, βεβαίως βεβαίως, γιατί το κρύο τσιτώνει το δέρμα [ειδικά το κρύο ντους] κι έτσι δεν θα χρειάζεστε πολλές υδατικές κρέμες και μπότοξ. Αφήστε τες όλες στον Άδωνι τον Γεωργιάδη, που τις έχει ανάγκη, γιατί πρέπει να φαίνεται κούκλος στα κανάλια, στη Βουλή, αλλά και στα νοσοκομεία, όταν βρίζει τους υγειονομικούς, προ και μετά των ΜΑΤ. Διότι πώς να το κάνουμε; Όνομα και πράμα πρέπει να είναι, και να τιμά το όνομα «Άδωνις», που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν και ωραίος και νέος!

Καλά, δεν συνεχίζω άλλο με τη λίστα για το πού πάνε τα λεφτουδάκια του Έλληνα υπερ-φορολογούμενου, αλλά και θύματος της ανεξέλεγκτης αισχροκέρδειας των επιχειρήσεων, γιατί αυτό δεν θα είναι άρθρο, αλλά η ίδια η Μπριτάνικα. Μόνο αυτό θα πω: Όσο θα πηγαίνει, και θα πηγαίνει, ο γέρος σε μακρινό ΕΛΤΑ για να εξυπηρετηθεί πλέον, θα πρέπει να νιώθει μεγάλη περηφάνια που συμμετέχει με το ευρουλάκι που απέμεινε στην τρύπια τσέπη του στους εξοπλισμούς της «χώρας», οι οποίες εξυπηρετούν ΝΑΤΟ και ΕΕ, στους εξοπλισμούς και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, κι ότι θα τον θάψουν μια ώρα νωρίτερα σε μια γη που βρίσκεται στην «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Γιατί είναι πολλά τα λεφτά των 150.000 ευρώ για τα ΕΛΤΑ, κυρ Αλέκο, για να τα δώσουν για σένα που έχεις κάνει τόσες θυσίες. Ενοχλείς που υπάρχεις, που αναπνέεις, που ζεις ανάμεσα τους. Άδειασε τους τη γωνιά!

Υ.Γ. Το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή Πορταριά-Μακρινίτσα Πηλίου όπου διαμένω, είναι από τα πρώτα που «έπεσαν» υπέρ Πίστεως και μνημονιακής Πατρίδος, και ναι… νιώθω πολλή περήφανη που δεν έχω πλέον καμία εξυπηρέτηση!