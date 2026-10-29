Η ιστορία γράφτηκε στη Σερβία. Έπειτα από δύο χρόνια διαδηλώσεων στους δρόμους, οι φοιτητές, δυσαρεστημένοι από την αντιπολίτευση, αποφάσισαν πρώτα να ιδρύσουν το δικό τους πολιτικό κίνημα. Στη συνέχεια, ανέτρεψαν τον Βούτσιτς, ο οποίος κυβερνούσε τη χώρα επί δώδεκα χρόνια με σιδηρά πυγμή, και κέρδισαν τις εκλογές με ποσοστό 52%.

Την ώρα που ο κόσμος μιλούσε για το Παρίσι και τη Μαδρίτη, οι Σέρβοι φοιτητές πραγματοποιούσαν αυτό που παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη δημοκρατική επανάσταση της εποχής μας.

Πώς, όμως, κατάφεραν να το πετύχουν;

«Αφήστε το Παρίσι, τη Μαδρίτη και τη Νέα Υόρκη. Το Βελιγράδι έδειξε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι μια εντελώς νέα πολιτική είναι εφικτή. Όταν μετατρέπεις τις αξίες στις οποίες πιστεύεις σε έναν πραγματικό αγώνα και τις κάνεις υπόθεση ολόκληρης της ζωής σου, τότε τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Το Βελιγράδι έγραψε ιστορία».

Όλα ξεκίνησαν από ένα τραγικό δυστύχημα.

Πριν από δύο χρόνια, κατέρρευσε το τσιμεντένιο στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, ο οποίος είχε ανακαινιστεί με κινεζική υποστήριξη. Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πολλοί περίμεναν ότι η Σερβία θα αντιδρούσε όπως συνήθως σε τέτοιου είδους τραγωδίες, οι οποίες αποδίδονται σε παραλείψεις, αμέλεια ή ανεπαρκείς ελέγχους. Διαψεύστηκαν.

Για εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβους, το Νόβι Σαντ αποτέλεσε το σημείο έκρηξης της συσσωρευμένης κοινωνικής οργής. Ποια εταιρεία, με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση, έφερε την ευθύνη; Σε ποιον είχε ανατεθεί το έργο; Ποιοι παρέλειψαν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους;

Τα ερωτήματα ήταν πολλά, οι απαντήσεις ελάχιστες και η οργή μεγάλωνε.

Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Η διαφθορά, η αμέλεια, η απουσία ελέγχων και η ευνοιοκρατία είχαν εξοργίσει την κοινωνία.

Στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματα. Άρχισαν να οργανώνουν συνελεύσεις και ανοιχτά φόρουμ, όπου συζητούσαν τις επόμενες κινήσεις τους. Οργανώθηκαν σχολή προς σχολή, αναζητώντας συλλογικά απαντήσεις στο ερώτημα τι έπρεπε να κάνουν.

Στο κέντρο αυτής της κινητοποίησης δεν υπήρχαν ηγέτες. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν συλλογικά. Επρόκειτο για ένα κίνημα βάσης χωρίς αρχηγούς, που θύμιζε, κατά κάποιον τρόπο, την αρχαία Αθήνα και τα πρότυπα της άμεσης δημοκρατίας.

Ο καθένας μπορούσε να καταθέσει την άποψή του, ενώ οι συζητήσεις διαρκούσαν ώρες. Μέσα από τις διαφωνίες, τις αποτυχίες και τις δοκιμασίες, οι φοιτητές έμαθαν να συνεργάζονται και να διαμορφώνουν από κοινού τις ιδέες τους. Στην πραγματικότητα, βρισκόταν σε εξέλιξη ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα.

Οι νέοι, τους οποίους η κυβέρνηση στοχοποιούσε δημόσια, ξυλοκοπούσε ή χαρακτήριζε πράκτορες, επιχείρησαν αρχικά να συνεννοηθούν με την αντιπολίτευση.

Όταν, όμως, διαπίστωσαν την ανεπάρκειά της, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους πολιτικό κίνημα.

Στις πρόωρες εκλογές θα συμμετείχαν με δικούς τους υποψηφίους.

Η απόφαση που ελήφθη στις συνελεύσεις ήταν ξεκάθαρη: κανένας φοιτητής δεν θα ήταν υποψήφιος. Δεν υπήρχε λόγος να επιδιώξουν οι ίδιοι την κατάληψη μιας πολιτικής θέσης.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε η συμμετοχή ως υποψηφίων σε όσους πολιτικούς είχαν υπηρετήσει σε κόμματα είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης. Στόχος ήταν να αναδειχθούν εντελώς νέα πρόσωπα.

Οι ίδιοι οι φοιτητές επέλεξαν τους υποψηφίους για τις βουλευτικές έδρες μέσα από τις συνελεύσεις τους.

Οι 250 υποψήφιοι κατανεμήθηκαν αναλογικά στις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας. Στη συνέχεια, κάθε πόλη κατένειμε τους υποψηφίους στις επιμέρους σχολές. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στις συνελεύσεις των σχολών τους και παρουσίασαν τα πρόσωπα που θεωρούσαν κατάλληλα για να τους εκπροσωπήσουν στο κοινοβούλιο.

Προτεραιότητα δόθηκε στην επίτευξη συναίνεσης. Η ψηφοφορία αποτελούσε την έσχατη λύση, όταν δεν μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

Στη συνέχεια, ένα προσχέδιο του ψηφοδελτίου, το οποίο περιλάμβανε τα ονόματα που είχαν προτείνει οι επιμέρους σχολές, τέθηκε στη διάθεση των συνελεύσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι υποψήφιοι που απορρίπτονταν από περισσότερες από τις μισές συνελεύσεις αποκλείονταν από τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές συζήτησαν, αξιολόγησαν και διαμόρφωσαν οι ίδιοι την τελική λίστα των υποψηφίων, η οποία ονομάστηκε «Φοιτητική Λίστα».

Το ίδιο συνέβη και με το πολιτικό πρόγραμμα. Οι δεσμεύσεις της Φοιτητικής Λίστας δεν διαμορφώθηκαν από επαγγελματίες πολιτικούς ή κομματικούς μηχανισμούς, αλλά προέκυψαν από τις συζητήσεις των ίδιων των φοιτητών στα φόρουμ τους.

Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, δωρεάν σχολικά βιβλία, μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στις αγροτικές περιοχές και διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

Αυτές ήταν οι βασικές τους προτεραιότητες.

Οι μισοί υποψήφιοι ήταν πανεπιστημιακοί, ενώ το 60% διέθετε διδακτορικό τίτλο. Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης γνωστοί ηθοποιοί, αθλητές, συγγραφείς και δημοσιογράφοι. Κανείς τους δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός.

Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονταν ο Βόσνιος Άντεμ Μάβριτς και ο γνωστός μπασκετμπολίστας Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν, ωστόσο, ένα άλλο στοιχείο: για πρώτη φορά, η βοσνιακή μειονότητα συμμετείχε στο πλευρό των Σέρβων νέων με κοινό σκοπό.

Νέοι Βόσνιοι μουσουλμάνοι από το Νόβι Παζάρ βρίσκονταν στους δρόμους από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εξέγερσης, φορώντας κεφίγιες και μαντίλες και κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες.

Σέρβοι και Βόσνιοι αγωνίζονταν, έπειτα από πολλά χρόνια, για πρώτη φορά από κοινού σε έναν κοινό πολιτικό αγώνα.

Ένα κρίσιμο κατώφλι είχε πλέον ξεπεραστεί στον δρόμο προς την κοινωνική συμφιλίωση.

Η Φοιτητική Λίστα σημείωσε μια μεγάλη εκλογική νίκη, συγκεντρώνοντας το 52% των ψήφων. Θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο στόχος, όμως, δεν ήταν απλώς να ανατραπεί ένας άνθρωπος από την εξουσία. Το εγχείρημα είχε πολύ ευρύτερες φιλοδοξίες: να δημιουργήσει έναν νέο τρόπο ζωής, μια διαφορετική πολιτική και νέες ιδέες για το μέλλον της κοινωνίας.

Οι φοιτητές δεν επιδίωξαν να προσκολληθούν σε κάποιο κόμμα, στο πλαίσιο του γνωστού παιχνιδιού της εξουσίας. Δεν ήθελαν, μάλιστα, ούτε οι ίδιοι να γίνουν πολιτικοί.

Κανένας φοιτητής δεν έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής. Αντίθετα, έδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ανθρώπους που δεν ανήκαν στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα.

Μετέφεραν το κέντρο βάρους της πολιτικής από το κοινοβούλιο, τις ελίτ και τα μέσα ενημέρωσης στις ανοιχτές συνελεύσεις, εκεί όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του.

Τώρα, οι ίδιοι οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν τη λίστα που επέλεξαν, επιδιώκοντας να οικοδομήσουν έναν νέο τρόπο ζωής μέσα από τις συνελεύσεις τους.

Πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση που οργανώνεται από τη βάση, σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών.

Έναν αγώνα που δεν εξαντλείται σε μια εκλογική αναμέτρηση ούτε σε μια στιγμιαία έκρηξη οργής, αλλά φιλοδοξεί να συνεχιστεί διαρκώς.

Ο κόσμος είναι ένα παράξενο μέρος.

Τη στιγμή που αισθάνεσαι τη μεγαλύτερη απαισιοδοξία, όταν πιστεύεις ότι όλα έχουν τελειώσει, κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζεις, σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη, αρχίζουν να γκρεμίζουν βράχους και τείχη.

Νέες ιδέες ανθίζουν. Νέες φωνές ακούγονται.

Η εποχή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν έχει τελειώσει.

Αρκεί, όταν πέφτεις, να υπάρχει ένα χέρι απλωμένο για να σε συγκρατήσει. Ένα χέρι που ανήκει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν σκοπό, μια ιδέα, έναν αγώνα και μια αγωνία για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Είθε το παράδειγμα αυτό να ακολουθήσουν και άλλες χώρες!

Και μην το ξεχνάτε: η αγγλική λέξη REVOLUTION —«επανάσταση»— περιέχει μέσα της και τη λέξη LOVE, δηλαδή «αγάπη».