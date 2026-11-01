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ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ — ΟΤΑΝ Η ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κάποτε η δημοσιότητα ήταν αποτέλεσμα μιας πράξης, ενός έργου, μιας διαδρομής.

Σήμερα, ολοένα συχνότερα, αρκεί μια πρόκληση, ένα γυμνό σώμα, μια επίδειξη χρημάτων ή μια δημόσια ταπείνωση για να εξασφαλίσει κανείς μερικά λεπτά προσοχής.

Δεν ζούμε απλώς στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΙ.

Μια ατελείωτη παρέλαση από κορμιά, πολυτελή αυτοκίνητα, ξενοδοχειακές σουίτες, πανάκριβα ρολόγια, προκλητικές αναρτήσεις και ζωές σκηνοθετημένες αποκλειστικά για την οθόνη.

Το ερώτημα δεν είναι ποιος έχει χρήματα ή ποιος επιλέγει να εκθέτει το σώμα του.

Το ερώτημα είναι πότε ακριβώς αποφασίσαμε ότι όλα αυτά αποτελούν από μόνα τους λόγο θαυμασμού.

Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η πορνογραφία δεν περιορίζεται πλέον στο σεξουαλικό περιεχόμενο. Υπάρχει και μια άλλη, κοινωνική πορνογραφία: η διαρκής έκθεση του πλούτου, της κατανάλωσης, των προσωπικών σχέσεων και της ιδιωτικής ζωής.

Δεν αρκεί να ζεις. Πρέπει να αποδεικνύεις ότι ζεις καλύτερα από τους άλλους.

Δεν αρκεί να ταξιδεύεις. Πρέπει να φωτογραφίζεις την πολυτέλεια.

Δεν αρκεί να ερωτεύεσαι. Πρέπει να μετατρέπεις τη σχέση σου σε δημόσιο θέαμα.

Και δεν αρκεί να υπάρχεις. Πρέπει να σε παρακολουθούν.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ. Η ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ.

Στο ψηφιακό αυτό παζάρι, η πρόκληση γίνεται επαγγελματική στρατηγική. Η ιδιωτικότητα μετατρέπεται σε διαφημιστικό υλικό και η υπερβολή παρουσιάζεται ως αυθεντικότητα.

Όσο περισσότερο προκαλείς, τόσο περισσότερο συζητιέσαι. Και όσο περισσότερο συζητιέσαι, τόσο μεγαλύτερη εμπορική αξία αποκτάς.

Έτσι διαμορφώνεται ένας κόσμος στον οποίο η αναγνωρισιμότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα περιεχόμενο.

Χρειάζεται μόνο θόρυβο.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ — Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ!

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι ουσιώδες.

Η σεξουαλική ελευθερία δεν αποτελεί χυδαιότητα. Το γυμνό σώμα δεν αποτελεί ντροπή. Και η προσωπική επιλογή ενός ενήλικου ανθρώπου να δημιουργεί ερωτικό περιεχόμενο δεν τον καθιστά λιγότερο άξιο σεβασμού.

Η πραγματική κριτική αρχίζει εκεί όπου η ανθρώπινη ύπαρξη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως εμπόρευμα.

Όταν η εξωτερική εμφάνιση μετατρέπεται σε μοναδικό κριτήριο κοινωνικής αξίας. Όταν η σεξουαλικότητα χρησιμοποιείται ως υποχρεωτικό εργαλείο προβολής. Όταν η οικονομική συναλλαγή παρουσιάζεται ως το απόλυτο μέτρο προσωπικής επιτυχίας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ.

Αυτό δεν είναι επιχείρημα υπέρ της λογοκρισίας ή της ηθικής αστυνόμευσης.

Είναι μια κριτική στην αγορά που μπορεί να μετατρέψει ακόμη και την ελευθερία σε προϊόν.

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΑΜΑ

Την ίδια στιγμή, η επίδειξη οικονομικής ισχύος αποκτά διαστάσεις κοινωνικού προτύπου.

Χαρτονομίσματα μπροστά στην κάμερα. Τσάντες με εμφανή λογότυπα. Αυτοκίνητα που κοστίζουν όσο ένα διαμέρισμα.

Σαμπάνιες που ανοίγουν όχι για να καταναλωθούν, αλλά για να καταγραφούν.

Η πολυτέλεια δεν είναι από μόνη της μεμπτή.

Η μετατροπή της, όμως, σε δημόσια απόδειξη ανθρώπινης ανωτερότητας είναι μια βαθιά προβληματική πολιτισμική επιλογή.

Σε μια κοινωνία όπου πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται για το ενοίκιο, τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς τους, η επιδεικτική κατανάλωση μπορεί να λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση μιας επιτυχίας που ορίζεται αποκλειστικά από την οικονομική δυνατότητα.

Το μήνυμα είναι απλό και δηλητηριώδες:

Αν δεν έχεις να επιδείξεις, δεν έχεις πετύχει.

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Δεν ευθύνονται αποκλειστικά όσοι δημοσιεύουν τέτοιο περιεχόμενο.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν μέσα σε ένα οικονομικό μοντέλο που ανταμείβει την παραμονή του χρήστη στην οθόνη.

Η πρόκληση, η σύγκρουση, η περιέργεια και η υπερβολή μπορούν να γίνουν ισχυρά εργαλεία προσέλκυσης προσοχής.

Ο αλγόριθμος δεν είναι κριτικός τέχνης. Δεν αξιολογεί την πνευματική ποιότητα ενός έργου με τα κριτήρια ενός αναγνώστη ή ενός δημιουργού.

Μετρά συμπεριφορές.

Και όταν η κοινωνία ανταποκρίνεται μαζικά στο επιφανειακό, το επιφανειακό αποκτά μεγαλύτερη δυνατότητα αναπαραγωγής.

Έτσι, ο δημιουργός που εργάζεται χρόνια πάνω σε ένα βιβλίο, μια θεατρική παράσταση ή μια ταινία μπορεί να ανταγωνίζεται, για λίγα δευτερόλεπτα προσοχής, μια σκηνοθετημένη πρόκληση χωρίς κανένα ιδιαίτερο περιεχόμενο.

Δεν σημαίνει ότι το ουσιαστικό έργο εξαφανίζεται.

Σημαίνει ότι καλείται να επιβιώσει σε μια αγορά όπου η ταχύτητα συχνά υπερισχύει του βάθους.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

Θα ήταν βολικό να κατηγορήσουμε μόνο τους influencers, τις πλατφόρμες ή όσους επιδεικνύουν τον πλούτο τους.

Όμως ποιος τους παρακολουθεί;

Ποιος κοινοποιεί κάθε σκάνδαλο; Ποιος μετατρέπει μια προκλητική ανάρτηση σε είδηση; Ποιος επιβραβεύει καθημερινά αυτό που την επόμενη στιγμή καταγγέλλει;

Η ψηφιακή χυδαιότητα δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό.

Τροφοδοτείται και από τη δική μας προσοχή.

Ακόμη και η αγανάκτηση μπορεί να λειτουργήσει ως δωρεάν διαφήμιση.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΑΜΑ — ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟ.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενοχλητικό παράδοξο της εποχής μας.

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ

Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε σε κάποια υποτιθέμενη εποχή ηθικής καθαρότητας. Ούτε να καταδικάσουμε τη σεξουαλικότητα, την οικονομική επιτυχία ή την επιθυμία για δημόσια αναγνώριση.

Χρειάζεται κάτι δυσκολότερο.

Να ξαναμάθουμε να ξεχωρίζουμε την προβολή από την αξία.

Την αυτοέκφραση από την αυτοεμπορευματοποίηση.

Την επιτυχία από την επίδειξη.

Και την ελευθερία από την ανάγκη διαρκούς επιβεβαίωσης.

Γιατί ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν κρίνεται μόνο από όσα παράγει.

Κρίνεται και από όσα επιλέγει να θαυμάζει.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗ.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ.