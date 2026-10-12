Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης είναι για εμένα μια αφορμή για να τιμήσουμε τους αθόρυβους φύλακες της ιστορίας μας, τους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στην προστασία, την αποκατάσταση και τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο συντηρητής έργων τέχνης δεν είναι απλώς ένας τεχνικός· είναι ένας επιστήμονας, ένας καλλιτέχνης και ένας θεραπευτής του χρόνου.

​Με υπομονή, λεπτούς χειρισμούς και εξειδικευμένες γνώσεις, ο συντηρητής παρεμβαίνει στα φθαρμένα πέτρινα αγάλματα, στις ξεθωριασμένες εικόνες, στα εύθραυστα χειρόγραφα και στα αρχαία ευρήματα. Αφαιρεί τη σκόνη των αιώνων και σταματά τη φθορά, επιτρέποντας στα μνημεία να «μιλήσουν» ξανά. Χάρη στη δική του φροντίδα, οι επόμενες γενιές αποκτούν πρόσβαση στη συλλογική μας μνήμη.

​Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως, δεν διεξάγεται μόνο στα εργαστήρια. Δίνεται καθημερινά και στο πεδίο της μάχης ενάντια στην αρχαιοκαπηλία και την παράνομη διακίνηση — έναν αγώνα στον οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας.

​Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η υπόθεση του 2002, όταν συμμετείχα καθοριστικά σε μια ευρεία επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη γνωστού γκαλερίστα και ενός συντηρητή στην Πινακοθήκη. Η υπόθεση εκείνη είχε προκαλέσει αίσθηση στους κύκλους της τέχνης, καθώς αποκάλυψε πώς η συντήρηση και η διακίνηση έργων μπορούν μερικές φορές να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης και παράνομων κυκλωμάτων. Η παρέμβασή μας αυτή ανέδειξε πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην προστασία και την καπηλεία, αποτρέποντας τη διοχέτευση ανεκτίμητων θησαυρών στη μαύρη αγορά.

​Ο δικός μου αγώνας ενάντια στα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας λειτουργεί συμπληρωματικά με το λειτούργημα των ειλικρινών συντηρητών: όσο εκείνοι θεραπεύουν τα τραύματα του χρόνου πάνω στα αντικείμενα, εγώ και οι συνεργάτες μου τα προστατεύουμε από την αρπαγή. Η Ημέρα της Συντήρησης μάς υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα χρειάζεται τόσο τη φροντίδα του ειδικού, όσο και την επαγρύπνηση του αφοσιωμένου μαχητή για να παραμείνει ζωντανή.