ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟΥ — ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙΖΕΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ.

Κάποτε η δημοσιότητα ήταν το αποτέλεσμα ενός έργου.

Σήμερα, το έργο είναι συχνά η ίδια η δημοσιότητα.

Το ταλέντο δεν χρειάζεται πλέον να αποδειχθεί — αρκεί να συζητηθεί. Η προσωπική ζωή δεν χρειάζεται να προστατευθεί — αρκεί να πουλήσει.

Και η τέχνη δεν χρειάζεται να συγκινήσει — αρκεί να προκαλέσει!

Ένας χωρισμός, μια δημόσια αντιπαράθεση, ένας υπαινιγμός ή μια τηλεοπτική εξομολόγηση μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερη προβολή από χρόνια δημιουργικής δουλειάς.

Και κάπως έτσι, η ελληνική showbiz απέκτησε το δικό της παράδοξο.

ΟΛΟΙ ΜΙΛΟΥΝ — ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΝΑ ΠΟΥΝ.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο εκείνοι που μιλούν.

Είναι και η κοινωνία που έμαθε να ακούει τον θόρυβο — και να προσπερνά την ουσία.

Η EUROVISION, Ο ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ

Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην επιλογή του Γιώργου Περρή από το ΡΙΚ για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision του 2027.

Ο Μαυρικίου υποστήριξε ότι η Κύπρος διαθέτει αξιόλογους καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να την εκπροσωπήσουν, ενώ αμφισβήτησε, από τη δική του οπτική, τη σύνδεση του Περρή με τη χώρα.

Πρόκειται για προσωπική άποψη — όχι για αντικειμενικό κριτήριο καλλιτεχνικής αξίας ή καταλληλότητας.

Κάθε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να διαφωνεί. Κάθε δημόσια επιλογή μπορεί να κρίνεται.

Αλλά πότε η κριτική παύει να αφορά το έργο και αρχίζει να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τα πρόσωπα;

Γιατί δεν συζητούμε περισσότερο για το τραγούδι, την αισθητική και τα κριτήρια επιλογής;

Γιατί η καλλιτεχνική συζήτηση μετατρέπεται τόσο εύκολα σε τηλεοπτική αντιπαράθεση;

Η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ — ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

ΧΩΡΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αναφέρθηκε επίσης στα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα περί χωρισμού από τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, τα οποία ο ίδιος διέψευσε. Παράλληλα, περιέγραψε τη στενοχώρια που προκαλούν στην οικογένειά του τα προσβλητικά σχόλια και η δημόσια αναπαραγωγή φημών.

Εδώ αποκαλύπτεται μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις της σύγχρονης δημοσιότητας.

Ένας γάμος γίνεται περιεχόμενο.

Ένας καβγάς γίνεται αποκλειστικό.

Μια κρίση στη σχέση γίνεται τηλεοπτικό σενάριο.

Και ένας χωρισμός — πραγματικός ή υποτιθέμενος — μετατρέπεται σε προϊόν προς κατανάλωση.

Πίσω από τους τίτλους, όμως, υπάρχουν άνθρωποι. Οικογένειες. Παιδιά. Σχέσεις που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα τηλεοπτικό απόσπασμα.

Η ιδιωτική ζωή δεν παύει να είναι ιδιωτική επειδή κάποιος απέκτησε αναγνωρισιμότητα.

Κι όμως, στην οικονομία των κλικ, η ανθρώπινη αγωνία συχνά αντιμετωπίζεται ως εμπορική ευκαιρία.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΤΗΝΙΑ — ΟΧΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ

Ας μην υποκρινόμαστε ότι πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο.

Η τηλεοπτική καθημερινότητα είναι γεμάτη αντιπαραθέσεις, υπαινιγμούς, αποκαλύψεις και ανταπαντήσεις.

Ποιος χώρισε.

Ποιος προσβλήθηκε.

Ποιος δεν προσκλήθηκε.

Ποιος μίλησε εναντίον ποιου.

Και ποιος ετοιμάζεται να απαντήσει.

Μια ατελείωτη αλυσίδα από δηλώσεις που γεννούν νέες δηλώσεις — χωρίς να προσθέτουν απαραίτητα τίποτα στον δημόσιο διάλογο.

Η τηλεόραση δεν ευθύνεται επειδή ασχολείται με την ψυχαγωγία. Ευθύνεται όταν η ψυχαγωγία γίνεται πρόσχημα για να καταργηθούν τα όρια ανάμεσα στην ενημέρωση και την αδιακρισία.

Όταν η προσωπική δυσκολία παρουσιάζεται ως καθημερινό σίριαλ.

Όταν η προσβολή αποκτά μεγαλύτερη τηλεοπτική αξία από το επιχείρημα.

Όταν η είδηση δεν επιλέγεται για τη σημασία της — αλλά για τον θόρυβο που μπορεί να προκαλέσει.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Ο ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Υπάρχει, όμως, και κάτι βαθύτερο.

Ο ωχαδερφισμός.

Εκείνη η βολική νοοτροπία που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε, να σχολιάζουμε, να γελάμε — και ύστερα να αποποιούμαστε κάθε ευθύνη.

«Έλα μωρέ, showbiz είναι».

«Έτσι λειτουργεί η τηλεόραση».

«Αφού τα λένε δημόσια, καλά να πάθουν».

Τρεις καθημερινές φράσεις — μια ολόκληρη νοοτροπία.

Μια κοινωνία που συνηθίζει να βλέπει την προσβολή ως χιούμορ, την αδιακρισία ως ενημέρωση και την ανθρώπινη δυσκολία ως θέαμα, χάνει σταδιακά την ικανότητα να διακρίνει την κριτική από τη διαπόμπευση.

Και όταν κάποιος διαμαρτύρεται, του υπενθυμίζουμε ότι επέλεξε να είναι δημόσιο πρόσωπο.

Λες και η δημοσιότητα καταργεί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Λες και η αναγνωρισιμότητα αποτελεί άδεια εισβολής στην προσωπική ζωή.

Ο ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΤΗΤΑ — ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΣΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ.

ΟΤΑΝ Η ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Δεν είναι ο Γιώργος Περρής.

Δεν είναι ένας τραγουδιστής, ένας παρουσιαστής ή ένα ζευγάρι που βρίσκεται στη δημοσιότητα.

Είναι ένα σύστημα που επιβραβεύει την ένταση περισσότερο από το περιεχόμενο.

Που μπορεί να αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές σε μια προσωπική αντιπαράθεση — και ελάχιστα λεπτά σε ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο.

Που μετρά την επιτυχία με προβολές, αντιδράσεις και τηλεοπτικό χρόνο, παραμερίζοντας συχνά την ουσιαστική δημιουργία.

Δεν είναι κάθε δημοφιλής άνθρωπος σπουδαίος καλλιτέχνης.

Ούτε, όμως, κάθε άνθρωπος που επιλέγει τη δημοσιότητα στερείται ταλέντου ή αξιοπρέπειας.

Η αξία ενός έργου δεν μπορεί να υπολογίζεται αποκλειστικά από την εμπορική του απήχηση.

Ο καλλιτέχνης κρίνεται από αυτό που δημιουργεί — από τη συνέπεια, την αισθητική, τη δουλειά και το αποτύπωμα που αφήνει.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ — ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ.

Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙ ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

Δεν χρειάζεται να καταδικάσουμε συλλήβδην τη showbiz.

Υπάρχουν αξιόλογοι καλλιτέχνες και δημιουργοί που εργάζονται με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια.

Χρειάζεται, όμως, να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε τηλεοπτική αντιπαράθεση ως γεγονός εθνικής σημασίας.

Να πάψουμε να αναζητούμε έναν χωρισμό, μια προσβολή ή μια προσωπική αποκάλυψη για να γεμίσουμε τον δημόσιο διάλογο.

Να απαιτήσουμε περισσότερη ουσία από τα μέσα ενημέρωσης — αλλά και από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Γιατί το κοινό δεν είναι απλώς παθητικός θεατής.

Επιλέγει τι παρακολουθεί, τι σχολιάζει και τι αναπαράγει.

Κάθε κλικ είναι μια μικρή συμμετοχή στην οικονομία της προσοχής.

Και κάθε φορά που επιβραβεύουμε την αδιακρισία περισσότερο από τη δημιουργία, ενισχύουμε ακριβώς το σύστημα που ισχυριζόμαστε ότι αποδοκιμάζουμε.

Η πραγματική παρακμή δεν αρχίζει όταν κάποιος κάνει μια αμφιλεγόμενη δήλωση.

Αρχίζει όταν μια ολόκληρη κοινωνία παύει να ενδιαφέρεται για οτιδήποτε πέρα από αυτήν.

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΧΩΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ — ΟΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ — ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ.

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ — ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ Η ΦΤΗΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΑΜΑ, Ο ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ — ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.