Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη περιφερειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι ταυτόχρονα μια συμπυκνωμένη επίδειξη της ανήσυχης φύσης της αμερικανικής ηγεμονίας. Η αδιαφορία των Ηνωμένων Πολιτειών για το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία άλλων κρατών, καθώς και η κατάχρηση στρατιωτικής ισχύος, δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα· αντίθετα, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερο χάος.

Η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, εξελίχθηκε γρήγορα από μια σειρά «χειρουργικών» επιθέσεων αποκεφαλισμού σε μια ευρείας κλίμακας περιφερειακή σύγκρουση που αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη. Ο πόλεμος αυτός έχει επιφέρει διπλό πλήγμα για την Κίνα: αφενός στην ενεργειακή της ασφάλεια και αφετέρου στο δίκτυο περιφερειακών συνεργασιών της στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανοί στρατηγικοί αναλυτές αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση ως πλήγμα στην εξάρτηση της Κίνας από αυτό που ο πρώην αξιωματούχος Ματ Πότινγκερ αποκαλεί «άξονα του χάους» — Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Βενεζουέλα — χώρες που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, υπονομεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την πλευρά του, το Πεκίνο αντιμετωπίζει τον πόλεμο ως δοκιμασία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών προθέσεων της Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι παραμένουν πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ υψηλής έντασης για να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος και να ελέγξουν κρίσιμους πόρους, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν έχουν αποσυρθεί από τον παγκόσμιο ηγεμονικό τους ρόλο.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, η αποτυχία των υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ άφησε την περιοχή σε κατάσταση εξαιρετικής έντασης. Για το Πεκίνο, ο πόλεμος αυτός δεν είναι μια μακρινή κρίση αλλά μια άμεση απειλή για ζωτικά συμφέροντα. Περίπου το 53% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει δημιουργήσει μια υπαρξιακή απειλή για την οικονομία της.

Οι περισσότεροι αναλυτές πολιτικής θεωρούν ότι το Ιράν δεν αποτελεί άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρει έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι εν μέρει αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των πολιτικών συνεπειών από τις αποτυχίες της δασμολογικής του πολιτικής, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα του ως ισχυρού ηγέτη μέσω στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης.

Η σύγκρουση αυτή αντανακλά μια νέα στρατηγική για τη διατήρηση της αμερικανικής ηγεμονίας. Η στρατιωτική επιχείρηση ενσωματώνει στρατηγικές επιδιώξεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση κρίσιμων συμφερόντων και την ανάσχεση ανταγωνιστών. Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο παγκόσμιων στρατηγικών «σημείων συμφόρησης» και κόμβων πόρων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει εγκαταλείψει την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτων, αλλά φαίνεται να πειραματίζεται με λιγότερο δαπανηρές μεθόδους άσκησης επιρροής σε άλλα κράτη.

Με την αποδυνάμωση του Ιράν — ενός κρίσιμου πυλώνα της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI) — οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν άμεσα τα κινεζικά επενδυτικά και υποδομικά σχέδια. Η Κίνα κατέχει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες επενδύσεις στο ιρανικό χρηματιστήριο. Από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ τόσο εναντίον της Βενεζουέλας όσο και του Ιράν, δύο χωρών που θεωρούνται βασικοί εταίροι της Κίνας. Και οι δύο διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις προσπάθειες του Πεκίνου να διασφαλίσει την ενεργειακή του ασφάλεια.

Στα μάτια της κινεζικής ηγεσίας, η ταυτόχρονη πίεση προς την Τεχεράνη και το Καράκας αποτελεί συντονισμένη αμερικανική προσπάθεια αποδόμησης του παγκόσμιου δικτύου πόρων της Κίνας.

Η σύγκρουση έχει επίσης αποδυναμώσει σοβαρά το σύστημα επιτήρησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Παραδόξως, η αμερικανική στρατιωτική επίθεση εν μέσω διαπραγματεύσεων στο Ομάν τον Φεβρουάριο μπορεί να ωθήσει το Ιράν — και ίσως και άλλες χώρες — να επιταχύνουν την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. Η Κίνα ανησυχεί έντονα για την κατάρρευση του καθεστώτος μη διάδοσης, το οποίο θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής της. Καθώς η Βόρεια Κορέα επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και αυξάνονται οι φωνές για πυρηνικό εξοπλισμό στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, το Πεκίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτό που περιγράφεται ως «πυρηνικό δάσος» στα σύνορά του — έναν εφιάλτη ασφάλειας μακράς διάρκειας.

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει αποκαλύψει και τις ευπάθειες τόσο του προέδρου Τραμπ όσο και της ίδιας της αμερικανικής ηγεμονίας. Πρώτον, η αντιπαράθεση με το Ιράν μετατρέπεται ταχύτατα από εξωτερική στρατιωτική επιχείρηση σε βαθιά πολωτική εσωτερική κρίση. Αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες του κινήματος «Make America Great Again» έχουν ήδη καταγγείλει δημόσια την απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Για πολλούς υποστηρικτές του, η απόφαση αυτή αντιβαίνει στη βασική του προεκλογική υπόσχεση ότι δεν θα εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέους πολέμους στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνονται και η πορεία μείωσης των επιτοκίων από τη Federal Reserve ενδέχεται να ανακοπεί. Το οικονομικό βάρος μετακυλίεται στα αμερικανικά νοικοκυριά και στους καταναλωτές, υπονομεύοντας το σχέδιο του Τραμπ να μειώσει τις τιμές της ενέργειας και να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Η δυσαρέσκεια αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου.

Δεύτερον, οι στρατιωτικές προετοιμασίες της κυβέρνησης Τραμπ αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Η επιχείρηση δεν οδήγησε στη γρήγορη και αποφασιστική νίκη που ανέμενε ο Λευκός Οίκος. Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν 1.000 πυραύλους Tomahawk και μεγάλο αριθμό πυραύλων αναχαίτισης, ασκώντας τεράστια πίεση στην αμυντική βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού.

Το Ιράν, αξιοποιώντας πυραύλους αποθηκευμένους σε υπόγειες εγκαταστάσεις και χιλιάδες επιθετικά drones, έχει εξαπολύσει μια αποτελεσματική ασύμμετρη αντεπίθεση. Η νέα ηγεσία της χώρας έχει δείξει αποφασιστικότητα να αντισταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Ταυτόχρονα, η αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομων οπλικών συστημάτων στον πόλεμο αυτό εγείρει σοβαρά ηθικά και στρατηγικά ζητήματα. Η αντιπαράθεση μεταξύ του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic φανερώνει τα βαθιά ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες δυνάμεις στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τρίτον, οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ξεκινήσει έναν πόλεμο που θεωρούν απερίσκεπτο. Φοβούνται ότι η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν ήδη δηλώσει ότι η αμερικανική επίθεση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκε σε κάποιο στάδιο να επιτρέψει τη χρήση των στρατιωτικών του βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Είναι πλέον σαφές ότι αρκετοί σύμμαχοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την Ουάσιγκτον σε έναν ακόμη βάλτο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι οι σύμμαχοι θα συμβάλουν στρατιωτικά ώστε να διατηρηθούν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, η ανταπόκριση υπήρξε χλιαρή.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης επηρεάζουν επίσης συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία και τον Ειρηνικό, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι τα κράτη του Κόλπου εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις «παράπλευρες απώλειες» που προκάλεσε ο πόλεμος, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, μια πιθανή επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα στα μέσα Μαΐου θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη διπλωματικά. Είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με μια κινεζική ηγεσία που θεωρεί τις στρατιωτικές του ενέργειες απειλή για τον «πολυπολικό κόσμο» που επιδιώκει να οικοδομήσει το Πεκίνο.

Η τραγική πραγματικότητα του πολέμου αποτυπώνεται και στο ανθρώπινο κόστος. Περισσότερα από 160 παιδιά σκοτώθηκαν σε αμερικανική πυραυλική επίθεση εναντίον σχολείου στο Ιράν, ενώ και άλλες επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις υπογραμμίζουν τη βαθιά ανθρωπιστική καταστροφή που βιώνουν αθώοι πολίτες.

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν δεν είναι απλώς μια περιφερειακή κρίση. Είναι μια έντονη υπενθύμιση της ανήσυχης και συχνά απρόβλεπτης φύσης της παγκόσμιας ηγεμονίας. Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών, καθώς και η καταφυγή στη στρατιωτική ισχύ ως κύριο εργαλείο πολιτικής, δεν προσφέρουν λύσεις. Αντίθετα, ανοίγουν τον δρόμο για ακόμη βαθύτερη αστάθεια και χάος σε έναν ήδη εύθραυστο κόσμο.