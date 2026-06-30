Άραγε μπορώ;

Ως νεοφερμένος φοιτητής στην Γερμανία βρήκα δουλειά αρκετά γρήγορα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού.1 Την πρώτη ή δεύτερη μέρα, ένα κλαρκ με πάτησε πάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού μου. Με πήγαν σε μια κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως το δάχτυλό μου ήταν σοβαρά χτυπημένο, αλλά δεν είχε σπάσει. Έτσι λοιπόν, μου έδωσαν δύο μέρες άδεια μετ’ αποδοχών.

Το ίδιο βράδυ, πήγαινα κουτσαίνοντας από τον κοιτώνα μου σ’ ένα φοιτητικό στέκι εκεί κοντά για μια μπύρα και μια μακαρονάδα, 2 όταν είδα να πλησιάζει μια ψηλή, μεσόκοπη, απλή και κομψή κυρία με ένα μακρύ γκρίζο και μπλε φόρεμα. Για κάποιον λόγο που ποτέ δεν κατάλαβα, σταθήκαμε και αρχίσαμε να μιλάμε στα γερμανικά. Με ρώτησε αν είμαι Γάλλος, λόγω της προφοράς μου. Της εξήγησα πως είμαι Άγγλος, αλλά σπούδαζα στην Γαλλία (στο Πανεπιστήμιο της Lille) μέχρι πρόσφατα, εξ ‘ ού και η προφορά μου. Με ρώτησε γιατί κουτσαίνω, κι έτσι της διηγήθηκα τι συνέβη. Τότε συνειδητοποίησα ότι κρατούσε το χέρι μου στο δικό της και προσευχόταν.

Ύστερα μου ζήτησε να περπατήσω και το έκανα, χωρίς να κουτσαίνω και σχεδόν χωρίς πόνο. Δεν χρειάστηκε να προσπαθήσω καθόλου. Έπειτα ξαναπροσπάθησε να διώξει τον πόνο εντελώς, πιάνοντας πάλι το χέρι μου και λέγοντας μια προσευχή, αλλά ένα υπόλειμμα του πόνου παρέμεινε. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν ήταν ο πόνος που παρέμενε, μα η ανάμνησή του. Την ρώτησα αν θα μπορούσα να την πληρώσω με κάποιον τρόπο, μα εκείνη αρνήθηκε, και οι δρόμοι μας χωρίστηκαν.

Ύστερα από μερικές μέρες, το μεγάλο νύχι του δεξιού μου ποδιού έπεσε, κι άρχισε να φυτρώνει καινούργιο. Κάποια στιγμή διηγήθηκα την ιστορία σε κάποιον, και μου είπε πως ήταν περίπτωση αυθυποβολής.

Δεν ήταν περίπτωση αυθυποβολής, αλλά πίστης και πνεύματος, κάτι υπερκόσμιο. Όταν συνήλθα, είχα απόλυτη συναίσθηση της δεύτερης προσπάθειας εξάλειψης του πόνου, επομένως δεν βρισκόμουν πλέον σε κάποια πνευματική κατάσταση. Αυτό επιβεβαίωσε μέσα μου την αίσθηση ότι η γυναίκα αυτή, ήταν βαθύτατα πνευματική, και μπορούσε να στηριχθεί στην δική μου πίστη. Την σκέφτομαι συχνά.

Ξεκίνησα αυτή την σύντομη ιστορία με το ερώτημα: “Άραγε μπορώ;”, ίσως επειδή ήθελα απλώς να δείξω ότι όσοι αναζητούν μόνο ορθολογικές απαντήσεις, φοβούνται το πνεύμα.

1 Ferdinand Flinsch Papierfabrik.

2 Fischerstube.

William Mallinson