Πριν από λίγες ημέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ένα από τα θέματα που άγγιξε στην ομιλία του ήταν η μετανάστευση, «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας», όπως το χαρακτήρισε. Κατά την άποψή του, η μετανάστευση ισοδυναμεί με εισβολή, και οι μετανάστες με μια ομάδα ανθρώπων από φυλακές, ψυχιατρικά ιδρύματα και εμπόρους ναρκωτικών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε άτομα που «καταπατούν τα σύνορά μας, παραβιάζουν την κυριαρχία μας, διαπράττουν αμείλικτα εγκλήματα και εξαντλούν το κοινωνικό μας δίχτυ ασφαλείας». Αν περιγράφει τη διαδικασία αποικιοκρατίας και νεοαποικιοκρατίας που εφάρμοσαν η Ευρώπη και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αφρική, την Ασία ή τη Λατινική Αμερική, δεν θα μπορούσε να είναι πιο ακριβής. Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η περίπτωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα όσον αφορά τη μετανάστευση είναι το γεγονός ότι οι χώρες υποδοχής είναι η αιτία των συνθηκών που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, αλλά επιβάλλουν πολιτικές που ποινικοποιούν και τιμωρούν τους μετανάστες. Η μετανάστευση, ως διαδικασία με ιστορικές και πολιτισμικές ρίζες που συμβαίνει εδώ και αιώνες, έχει γίνει ένα πολιτικό ζήτημα με ισχυρές αποικιακές ρίζες.

Οι χώρες του Βορρά, αποικιοκράτες του παρελθόντος, νεοαποικιοκράτες του παρόντος, διατηρούν ανισορροπίες εξουσίας με τον Νότο, εξάγοντας τον πλούτο και τη γνώση των περιφερειακών χωρών και εκμεταλλευόμενοι την επισφαλή εργασία των μεταναστών, καθιστώντας αόρατο το ρόλο που διαδραματίζουν στις οικονομίες τους. Πολλοί άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις χώρες τους το κάνουν λόγω των συγκρούσεων που προωθούνται από τον Βορρά, αλλά συναντούν ένα τείχος απόρριψης όταν προσπαθούν να εισέλθουν στον λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο. Οι Σύροι είναι ένα καλό παράδειγμα. Έφυγαν από μια ζώνη πολέμου, αλλά αντιμετώπισαν απόρριψη στην Ευρώπη μέσω νόμων που στοχεύουν τους μετανάστες και διακριτικής μεταχείρισης που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πολύ διαφορετική ήταν η προσέγγιση προς τους Ουκρανούς μετανάστες που έφτασαν στην Ευρώπη, όπου η φυσική τους εμφάνιση και η θρησκεία τους χρησιμοποιήθηκαν ρητά ως λόγοι για να τους καλωσορίσουν: λευκοί και χριστιανοί, όπως δήλωσαν διάφοροι εκπρόσωποι. Αυτό αποκαλύπτει πόσο πολύ εμπλέκεται ο ρατσισμός στη μεταχείριση των μεταναστών.

Επί του παρόντος, οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα για να δικαιολογηθούν οι αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές, όπως συνέβη και με τους Ναζί το 1933-1939. Ο φασισμός αυξάνεται επικίνδυνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και οι μετανάστες χρησιμεύουν πλέον ως σημείο εστίασης που ενοποιεί την κοινή γνώμη για να υποστηρίξει κυβερνήσεις που κυριαρχούνται από δισεκατομμυριούχους που θέλουν να προστατεύσουν τα προνόμιά τους.

Η περίπτωση της Βενεζουέλας

Όταν ο Ούγκο Τσάβες ανέλαβε την προεδρία το 1999, άρχισε να διαμορφώνεται η προκληθείσα μετανάστευση στους τομείς της αντιπολίτευσης. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από την αναχώρηση υψηλά καταρτισμένων Βενεζουελάνων, οι οποίοι ενθαρρύνθηκαν να αναλάβουν θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες στον παγκόσμιο Βορρά, αποδυναμώνοντας έτσι την επαγγελματική βάση της βενεζουελάνικης κοινωνίας. Το 2015, ο πρόεδρος Ομπάμα κήρυξε τη Βενεζουέλα «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών» με την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος 13692. Η εντολή αυτή χρησιμοποιήθηκε ως νομική βάση για την επιβολή μονομερών καταναγκαστικών μέτρων που επηρέασαν (και συνεχίζουν να επηρεάζουν) την οικονομία της χώρας, προκαλώντας σημαντική μετανάστευση, αυτή τη φορά οικονομικής φύσης.

Το 2017, δημιουργήθηκε η Ομάδα της Λίμα, η οποία προώθησε την αφήγηση ότι η Βενεζουέλα ήταν ένα αποτυχημένο κράτος, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τη μαζική μετανάστευση ως τον μόνο τρόπο για τη διασφάλιση της ζωής των πολιτών. Έτσι, πολλές χώρες δημιούργησαν προγράμματα για την «προστασία» και τη διευκόλυνση της μετανάστευσης των Βενεζουελάνων εντός των συνόρων τους, χρησιμοποιώντας αυτό το γεγονός πολιτικά για να επιτεθούν στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Στις 5 Αυγούστου 2019, οι ΗΠΑ ενέτειναν την πολιορκία τους επιβάλλοντας πλήρη αποκλεισμό. Μεταξύ 2017 και 2022, ο Πρόεδρος Τραμπ εφάρμοσε μια πολιτική «μέγιστης πίεσης», ενθαρρύνοντας την εκτεταμένη μετανάστευση.

Η προσέγγιση των ΗΠΑ όσον αφορά τη μετανάστευση από τη Βενεζουέλα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και, αντί να την προωθεί και να τη διευκολύνει, έχει επιλέξει κυρίως να την ποινικοποιήσει. Οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα συνδέονται με εγκληματικές συμμορίες, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ακύρωση αδειών και θεωρήσεων και στη μαζική απέλαση μεταναστών που «κυνηγούνται» στους δρόμους, συλλαμβάνονται και απελαύνονται. Αυτό έχει συμπεριλάβει τον χωρισμό γονέων από τα παιδιά τους και την αποστολή Βενεζουελάνων σε φυλακές τρίτων χωρών, όπως συνέβη στο Ελ Σαλβαδόρ. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος Τραμπ είπε: «Ευχαριστώ τη χώρα του Ελ Σαλβαδόρ για την επιτυχημένη και επαγγελματική δουλειά που έχει κάνει στην υποδοχή και φυλάκιση τόσων πολλών εγκληματιών που εισήλθαν στη χώρα μας». Αυτό το επαγγελματικό έργο ήταν η κράτηση χωρίς δίκη ή αποδεικτικά στοιχεία 252 Βενεζουελάνων τον περασμένο Μάρτιο σε μια φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ που έχει περιγραφεί ως στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ευτυχώς, μετά από πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, όλοι τους διασώθηκαν στις 18 Ιουλίου και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους στη Βενεζουέλα. Μόνο επτά από αυτούς είχαν ποινικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένου ενός που πέρασε με κόκκινο φανάρι!

Επί του παρόντος, η αφήγηση έχει αλλάξει, με τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία. Αυτή η συγχώνευση όρων επιτρέπει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να παραβιάζει τους δικούς της νόμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ για τη διακίνηση ναρκωτικών, το 87% των ναρκωτικών φτάνει στις ΗΠΑ μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού. Η έκθεση αυτή δεν αναφέρει τη Βενεζουέλα ως μέρος του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα θαλάσσια σύνορα της Βενεζουέλας και στην καταστροφή, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, τριών μικρών σκαφών της Βενεζουέλας σε διεθνή ύδατα. Οι επίσημες ανακοινώσεις περιέγραψαν τα σκάφη ως μεταφέροντα μεγάλα φορτία ναρκωτικών και επικίνδυνους εγκληματίες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για καμία από αυτές τις ισχυρισμούς, καθώς τα σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, οπότε κανείς δεν γνωρίζει ποιοι ήταν επιβαίνοντες και ποιο ήταν το φορτίο. Το γεγονός είναι ότι 17 άτομα, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, δολοφονήθηκαν χωρίς καμία δίκαιη διαδικασία ή δίκη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξωδικαστική εκτέλεση που παραβίασε τόσο το αμερικανικό όσο και το διεθνές δίκαιο.

Η μετανάστευση γίνεται πολιτικό ζήτημα με στόχο την υπονόμευση των κυβερνήσεων που αντιτίθενται στο να γίνουν μέρος της σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ ή της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και εξαπλώνεται επικίνδυνα η ρητορική μίσους. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, γίνεται σαφές ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα ζήτημα, αλλά μια δικαιολογία για να παρέμβουν και να αποκτήσουν τον έλεγχο των πόρων μας. Η μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ο Τραμπ την έχει μετατρέψει σε όπλο πολέμου.