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Δεν μιλάμε πια με τις εικόνες μιας άλλης εποχής.

Το στερεότυπο του εξαρτημένου στο σκοτεινό στενό —

όσο βολικό κι αν ήταν —

δεν αρκεί για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει σήμερα.

Η ουσία μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο ποτό —

στο πάρτι —

στο φεστιβάλ —

στην έξοδο —

στην παρέα.

Δεν χρειάζεται πια σκοτεινή γωνία.

Μπορεί να χρειάζεται μόνο ένα κινητό —

ένα μήνυμα —

ένα όνομα —

κι ένα καθησυχαστικό:

«Το έχουν πάρει κι άλλοι».

ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΕΚΕΙ — ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ.

Η Δίωξη Ναρκωτικών προειδοποιεί για συνθετικά παρασκευάσματα των οποίων ο καταναλωτής μπορεί να αγνοεί την πραγματική σύνθεση.

Αυτό ίσως είναι το πιο σκοτεινό στοιχείο της νέας πραγματικότητας.

Δεν ξέρεις ποιος το παρασκεύασε —

τι ακριβώς περιέχει —

σε ποιες αναλογίες —

τι προστέθηκε —

τι αφαιρέθηκε.

Ξέρεις το όνομα.

Το χρώμα.

Τη φήμη.

Το packaging της παρανομίας.

ΞΕΡΕΙΣ ΤΟ BRAND —

ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ!

Η λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» είναι σχεδόν η τέλεια μεταφορά της εποχής.

Ένα ελκυστικό όνομα —

ένα χρώμα που γίνεται ταυτότητα —

και ένα περιεχόμενο που μπορεί να απέχει πολύ από αυτό που υπόσχεται η ονομασία του.

Η παράνομη αγορά έμαθε κάτι που η νόμιμη γνωρίζει εδώ και δεκαετίες —

ο άνθρωπος δεν αγοράζει μόνο μια ουσία.

Αγοράζει εικόνα —

αίσθηση —

συμμετοχή —

την αίσθηση ότι ανήκει κάπου.

ΤΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑ ΜΟΝΟ ΕΥΦΟΡΙΑ — ΠΟΥΛΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!

Και εδώ ακριβώς παύουμε να μιλάμε μόνο για ναρκωτικά.

Αρχίζουμε να μιλάμε για κοινωνία.

Γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο —

τι παίρνει κάποιος.

Είναι —

ΓΙΑΤΙ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΔΗ ΖΕΙ;

Για να αντέξει περισσότερο —

να χορέψει περισσότερο —

να νιώσει περισσότερο —

να ξεχάσει περισσότερο —

να μη μείνει έξω από την παρέα.

Ζούμε μέσα σε μια οικονομία της έντασης.

Η απλή έξοδος μοιάζει λίγη.

Η απλή χαρά —

λίγη.

Η απλή παρουσία —

λίγη.

Όλα πρέπει να είναι δυνατότερα —

γρηγορότερα —

περισσότερα.

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΙΑ ΤΟ «ΑΡΚΕΤΑ» —

ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΗΣ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΟ «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ».

Δεν φταίει η μουσική.

Δεν φταίει το club.

Δεν φταίει η νύχτα.

Είναι εύκολο να δαιμονοποιήσεις έναν χώρο —

και μετά να φύγεις ήσυχος.

Το δύσκολο είναι να αναγνωρίσεις την ίδια ανάγκη και έξω από αυτόν.

Στον εργαζόμενο που πρέπει διαρκώς να αντέχει —

στον φοιτητή που πρέπει να αποδίδει —

στον νέο που πρέπει να αποδεικνύει στα social ότι περνά υπέροχα —

στον άνθρωπο που για λίγες ώρες δεν θέλει να νιώσει τίποτα από όσα τον περιμένουν το επόμενο πρωί.

Η ουσία δεν δημιουργεί πάντοτε το κενό.

Πολλές φορές —

ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΤΟΙΜΟ.

Και μετά ήρθε η τεχνολογία.

Darknet —

κρυπτογραφημένες εφαρμογές —

κρυπτονομίσματα —

ταχυδρομικά δέματα.

Το παράνομο εμπόριο απέκτησε logistics.

Ταχύτητα.

Απόσταση από τον δρόμο.

Και μαζί —

μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση κανονικότητας.

Γιατί ό,τι φτάνει μέσα από μια οθόνη —

μοιάζει πιο καθαρό.

Πιο απρόσωπο.

Σχεδόν αποστειρωμένο.

Δεν είναι.

Η ΟΘΟΝΗ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ — ΑΠΛΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ.

Η Δίωξη Ναρκωτικών έχει σαφή αποστολή.

Να εντοπίζει δίκτυα —

διακινητές —

εισαγωγές —

χρήμα —

διαδρομές.

Και πρέπει να το κάνει.

Αλλά καμία αστυνομική υπηρεσία δεν μπορεί να συλλάβει την ανάγκη να ανήκεις.

Κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να απαγορεύσει τη μοναξιά.

Κανένας νόμος δεν εξαφανίζει την πίεση της παρέας.

Κανένα περιπολικό δεν μπορεί να μπει μέσα στο κεφάλι ενός εικοσάχρονου και να του εξηγήσει γιατί δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ —

ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ.

Και από τη στιγμή που είναι κοινωνικό —

μας αφορά όλους.

Το σχολείο που συχνά μιλά ακόμη με τη γλώσσα προηγούμενων δεκαετιών.

Τον γονιό που καθησυχάζεται με τη φράση —

«το δικό μου παιδί δεν κάνει τέτοια».

Την Πολιτεία που ανακαλύπτει την πρόληψη όταν ένα θέμα γίνει πρωτοσέλιδο.

Τα μέσα που παρουσιάζουν κάθε νέα ουσία σαν εξωτικό τέρας —

και την επόμενη εβδομάδα την ξεχνούν.

Την παρέα που βλέπει —

αλλά δεν παρεμβαίνει.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ — ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕ.

Αυτή είναι η κρίσιμη λέξη —

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Όχι επειδή «όλοι παίρνουν».

Δεν παίρνουν όλοι.

Αλλά επειδή η παρουσία των ουσιών σε κομμάτια της νυχτερινής ζωής παύει σταδιακά να προκαλεί έκπληξη.

Κι όταν κάτι παύει να ξενίζει —

μικραίνει η απόσταση ανάμεσα στο —

«εγώ ποτέ» —

και στο —

«μία φορά».

Αυτό ακριβώς χρειάζεται η αγορά.

Όχι να πείσει τους πάντες.

Να κάνει το πρώτο βήμα να μοιάζει μικρότερο.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο πανικός.

Ούτε η ηθικολογία.

Ούτε το ξεπερασμένο —

«ναρκωτικά ίσον θάνατος».

Οι νέοι καταλαβαίνουν την υπερβολή.

Και όταν καταλάβουν ότι τους είπες μία μισή αλήθεια —

κινδυνεύουν να αμφισβητήσουν και τις ολόκληρες.

Η πρόληψη πρέπει να είναι επιστημονική —

σύγχρονη —

ειλικρινής.

Να εξηγεί τον πραγματικό κίνδυνο.

Να δίνει γνώση.

Να δημιουργεί εμπιστοσύνη.

Να κάνει σαφές ότι όταν ένας άνθρωπος καταρρέει —

ζητάς βοήθεια αμέσως.

Δεν περιμένεις —

δεν κρύβεις —

δεν φοβάσαι «μην μπλέξεις».

Γιατί πρώτα πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος.

Όλα τα υπόλοιπα —

έρχονται μετά.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ —

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΜΙΣΗ ΜΑΧΗ.

Οι ουσίες θα συνεχίσουν να αλλάζουν.

Αύριο μπορεί να έχουν διαφορετικά ονόματα —

χρώματα —

συνθέσεις —

διαδρομές.

Η ανάγκη όμως που συναντούν μπορεί να παραμένει η ίδια.

Να ξεφύγεις.

Να αντέξεις.

Να ανήκεις.

Να μη νιώσεις.

Κι αν δεν μιλήσουμε γι’ αυτό —

θα κυνηγάμε για πάντα τις καινούργιες ονομασίες —

και θα χάνουμε αυτό που βρίσκεται από κάτω.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι —

«ποιο είναι το καινούργιο ναρκωτικό;»

Είναι πολύ πιο άβολο —

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΚΕΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ;

Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε.

Όχι μόνο το χάπι —

αλλά το χέρι που το ζητά.

Όχι μόνο το χέρι —

αλλά την παρέα γύρω του.

Όχι μόνο την παρέα —

αλλά την κοινωνία που της έμαθε ότι όλα πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατά —

λίγο πιο γρήγορα —

λίγο πιο πολύ.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΠΙ.

ΧΩΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ — ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ.