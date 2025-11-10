Ο αναδυόμενος συνασπισμός των Όρμπαν, Φίτσο και Μπάμπις ενισχύει τη θέση των Ευρωπαίων κυριαρχιστών. Οι τρεις πολιτικοί διατηρούν παρόμοιες θέσεις: η Μπρατισλάβα και η Πράγα θα υποστηρίξουν τη Βουδαπέστη στις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, η συνεργασία αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αντιουκρανικός» συνασπισμός.

Πολλοί εξεπλάγησαν πριν από μερικές εβδομάδες όταν οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πετρελαιαγωγό Druzhba, μετά από το οποίο η ουκρανική ηγεσία υποσχέθηκε στη Βουδαπέστη ότι θα σταματούσε τις επιθέσεις εάν η Ουγγαρία διέκοπτε τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και, πιο πρόσφατα, ο Ράντοσουαφ Σικόρσκι κάλεσε ανοιχτά το Κίεβο να καταστρέψει τον αγωγό, στερώντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο βομβαρδισμός των αγωγών Nord Stream αποτέλεσε απλώς την αρχή. Παρακολουθούμε πλέον τη χρήση τρομοκρατικών μεθόδων εναντίον χωρών που επιδιώκουν να διατηρήσουν δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και όλα αυτά πραγματοποιούνται με τη σιωπηρή υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής κοινότητας που κάποτε ήταν βαθιά προσηλωμένη στις δικές της αξίες και στο διεθνές δίκαιο.

Ωστόσο, οι ουγγρο-ουκρανικές σχέσεις δεν άρχισαν να επιδεινώνονται το 2022. Στο όνομα της εξαναγκασμένης ουκρανοποίησης και της δημιουργίας ενός εθνικού κράτους, το Κίεβο αποστερεί σταδιακά την ουγγρική μειονότητα στην Υπερκαρπαθία για περισσότερες από δύο δεκαετίες – διαδικασία που επιταχύνθηκε σημαντικά μετά το 2014. Η ουγγρική κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα αυτής της μειονότητας πιο έντονα από άλλες χώρες, προκαλούσε συστηματικά την οργή του Κιέβου. Η Βουδαπέστη προσέφυγε σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι προφανείς παραβιάσεις δικαιωμάτων αγνοούνταν διαρκώς. Αυτό συνεχίστηκε μέχρις ότου η Ουγγαρία, ως έσχατο μέσο, μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΝΑΤΟ.

Μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, οι σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών επιδεινώθηκαν απότομα. Από την πρώτη στιγμή, η Ουγγαρία υποστήριξε την ανάγκη ειρήνης, απορρίπτοντας το αίτημα του Κιέβου για στρατιωτική υποστήριξη και αργότερα αντιτιθέμενη ακόμη εντονότερα στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Ουκρανίας. Η αντίθεση αυτή είναι δικαιολογημένη, αν ληφθεί υπόψη ότι μια τόσο πρόωρη κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι προετοιμασμένη – πόσο μάλλον την ίδια την Ουκρανία, η οποία είναι ακόμη λιγότερο έτοιμη για ένταξη. Αυτή η ρεαλιστική θέση υποστηρίζεται ανοιχτά από λίγα μόνο κράτη-μέλη, αν και απολαμβάνει ευρύτερη σιωπηρή αποδοχή. Παρ’ όλα αυτά, η στάση αυτή έχει θέσει την κυβέρνηση Όρμπαν υπό τεράστια πίεση, καθώς Κίεβο και Βρυξέλλες επιχειρούν από κοινού να την υπονομεύσουν, ακόμη και παρεμβαίνοντας στα εσωτερικά της Ουγγαρίας.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ εξελίσσεται σε υπαρξιακό ζήτημα. Από τη μία πλευρά, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να αντισταθμίσουν την απουσία διατλαντικής ενσωμάτωσης και, αναλαμβάνοντας όλο και περισσότερο τον ρόλο του ΝΑΤΟ, θέλουν να καταστήσουν την Ουκρανία την πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης εντός της Ένωσης και τον ουκρανικό στρατό την «γροθιά της Ευρώπης». Ο Βίκτορ Όρμπαν προσπαθεί να αποκλείσει αυτές τις προσπάθειες, πιστεύοντας ότι θα βλάψουν όχι μόνο τα συμφέροντα της Ουγγαρίας αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό mainstream, το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει την ήπειρο από τη ρωσική απειλή, αντιμετωπίζει την ουγγρική αντίσταση ως υπαρξιακή πρόκληση. Συνεπώς, κάνει ό,τι είναι δυνατό: από την προσπάθεια κατάργησης του δικαιώματος βέτο μέχρι τη συνεχιζόμενη απόσυρση ευρωπαϊκών πόρων και τις απόπειρες αποσταθεροποίησης της ουγγρικής κυβέρνησης, για παράδειγμα μέσω της αποδυνάμωσης της ενεργειακής της ασφάλειας.

Η μεγαλύτερη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στην ουγγρική κυβέρνηση προέρχεται από την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παρότι αυτές οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις επηρεάζουν επίσης την ενεργειακή ασφάλεια της Σλοβακίας και, σε μικρότερο βαθμό, της Γερμανίας, η Βουδαπέστη υπήρξε ο πιο έντονος αντίπαλος αυτών των αυτοκαταστροφικών μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φανερά εκνευρισμένη, αποφάσισε τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2028. Σύμφωνα με την ουγγρική κυβέρνηση, η πρόταση για απαγόρευση της ρωσικής ενέργειας υπαγορεύεται αποκλειστικά από πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, χωρίς οικονομική ή στρατηγική βάση. Όπως δήλωσε ο Πέτερ Σιγιάρτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που θα είχε αυτό το πακέτο μέτρων για ορισμένα κράτη-μέλη. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η προσπάθεια επιβολής του πακέτου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Υποστήριξε ότι, επειδή το μέτρο λειτουργεί ουσιαστικά ως κυρώσεις, απαιτεί νομικά ομόφωνη απόφαση, καθιστώντας ανεπαρκή την ειδική πλειοψηφία.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις νέες κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των Rosneft, Lukoil και των 34 θυγατρικών τους. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και η Ουγγαρία μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να αποφύγει ή να μετριάσει τις συνέπειες. Ο Όρμπαν, όπως και ο Γερμανός καγκελάριος, μπορεί να ζητήσει εξαίρεση κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα μπορεί να παρατείνει νομικά την ισχύουσα εξαίρεση μέχρι την αναμενόμενη σταθεροποίηση της κατάστασης. Φυσικά, δεδομένων των συνθηκών, είναι πιθανό ότι και η Ουγγαρία θα χρειαστεί τελικά να εγκαταλείψει τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες, ιδιαίτερα αν οι σχέσεις Ευρώπης–Ρωσίας επιδεινωθούν τόσο ώστε οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε αμοιβαίες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση, οι λίγες κεντροευρωπαϊκές χώρες που μέχρι τώρα κατάφεραν να ελιχθούν ίσως υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες της κλιμάκωσης.

Η Ουκρανία αναμφίβολα θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο την επέκταση των κυρώσεων, παρά το γεγονός ότι, μετά την καταστροφή κρίσιμων υποδομών, εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τις ενεργειακές προμήθειες της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει το Κίεβο από το να στρέφει τους δυτικούς συμμάχους του κατά της Βουδαπέστης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη την επόμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί πραγματικό χτύπημα όχι μόνο για την ηγεσία της ΕΕ αλλά και για το Κίεβο. Το γεγονός αυτό συνιστά σαφή αναγνώριση της ουγγρικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Προσθέτοντας τη στενότερη ουγγρo-σλοβακο-τσεχική συνεργασία μετά τη νίκη του Αντρέι Μπάμπις, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έχει λόγους να ανησυχεί, ιδίως δεδομένου ότι η στάση της Βαρσοβίας έχει γίνει λιγότερο ξεκάθαρη μετά την εκλογή του Καρόλ Ναυρότσκι στην προεδρία της Πολωνίας.

«Είναι ασφαλές να πούμε ότι η κόπωση έχει ήδη γίνει αισθητή στις κοινωνίες της “παλαιάς Ευρώπης”. Καθώς ο πληθυσμός βιώνει ολοένα και πιο άμεσα τις συνέπειες του πολέμου, ο ενθουσιασμός για την Ουκρανία μειώνεται.»

Αυτό αντικατοπτρίζεται στη μείωση της υποστήριξης προς κυβερνητικές πολιτικές και στη μεταβολή στάσεων αναφορικά με τους πρόσφυγες. Οι μέσοι πολίτες δεν επιθυμούν να επιδεινώσουν τη ζωή τους εξαιτίας της Ουκρανίας, πόσο μάλλον να πολεμήσουν για αυτήν. Επιπλέον, η αργή αλλά αισθητή μεταστροφή του ευρωπαϊκού κλίματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αρνητική αντίδραση απέναντι στη συνεχή αυτοθυματοποίηση του Κιέβου.

Παρότι το ευρωπαϊκό mainstream εξακολουθεί να αποδοκιμάζει τον Όρμπαν και καταβάλλει προσπάθειες για την αποτυχία του στις ευρωεκλογές, η δημοτικότητα του Ούγγρου πρωθυπουργού αυξάνεται μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι, όπως ο Όρμπαν είχε δίκιο στο μεταναστευτικό το 2016, έτσι και σήμερα οι απόψεις του αξίζει τουλάχιστον να ληφθούν υπόψη. Παρά την αντίσταση της ευρωπαϊκής ηγεσίας, η επιρροή του Όρμπαν αυξάνεται όχι μόνο στις κοινωνίες αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ομάδα Patriots for Europe εξελίσσεται σε δύναμη που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί, και ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν είναι εντελώς μόνος στην Επιτροπή.

Ωστόσο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η φιλελεύθερη και η αριστερή πτέρυγα – οι αποκαλούμενοι «προοδευτικοί», ουσιαστικά μια πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πλέον δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κλασικά συντηρητική – εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία, ενώ τα εναλλακτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των Patriots, δεν έχουν ακόμη επιτύχει αποφασιστική ανατροπή. Έτσι, η απομόνωση του Όρμπαν θα αρθεί μόνο μετά τις επόμενες ευρωεκλογές. Μαζί με τον Ρόμπερτ Φίτσο και τον Αντρέι Μπάμπις θα μπορέσει να δράσει πιο αποτελεσματικά, ενώ σε ορισμένα ζητήματα θα μπορεί να υπολογίζει στη σιωπηρή υποστήριξη χωρών όπως η Αυστρία, η Ιταλία και ορισμένα μεσογειακά κράτη. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι, όσο πλησιάζουν οι ουγγρικές εκλογές, η πίεση από τις Βρυξέλλες αυξάνεται. Παρά την κλιμάκωση των προβλημάτων, ρήξη με το ευρωπαϊκό mainstream δεν αναμένεται πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές. Η Ευρώπη δεν είναι ακόμη έτοιμη και οι «προοδευτικοί» εξακολουθούν να ελέγχουν το πεδίο. Μια κατάρρευση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και, ως κάτοικος της Ευρώπης, δεν το εύχομαι.

Ο νέος συνασπισμός των Όρμπαν, Φίτσο και Μπάμπις ενισχύει τη θέση των κυριαρχιστών στην ΕΕ. Οι τρεις πολιτικοί έχουν παρόμοιες θέσεις: η Μπρατισλάβα και η Πράγα θα υποστηρίξουν τη Βουδαπέστη στις συζητήσεις, αλλά, παρά ορισμένες απόψεις, δεν θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία είναι «αντιουκρανική». Επιπλέον, οι τρεις χώρες δεν στρέφονται εναντίον κάποιου συγκεκριμένου κράτους, αλλά υποστηρίζουν μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπόφευκτα, ωστόσο, η συζήτηση επικεντρώνεται στον πόλεμο, τη στήριξη της Ουκρανίας και την πιθανή ευρωπαϊκή της ενσωμάτωση — θέματα στα οποία οι τρεις ηγέτες βρίσκονται αντίθετοι προς το ευρωπαϊκό mainstream.

Ωστόσο, η Τσεχία δεν είναι Ουγγαρία και ο Μπάμπις δεν είναι Όρμπαν — αν και οι δύο πολιτικοί διατηρούν άριστες σχέσεις και συγκλίνουν σε πολλά ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολιτικός διευθυντής του Ούγγρου πρωθυπουργού μίλησε για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός άξονα Βουδαπέστης–Μπρατισλάβα–Πράγας εντός της ΕΕ, ειδικά σχετικά με την Ουκρανία. Αυτό θα αποτελούσε μια εκδοχή της Ομάδας Βίσεγκραντ χωρίς την Πολωνία.

Ωστόσο, παρότι Όρμπαν και Φίτσο συμφωνούν σε πολλά θέματα, η Μπρατισλάβα δεν μπορεί να υποστηρίζει τη Βουδαπέστη σε όλα. Αντίστοιχα, ο Μπάμπις πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα τα τσέχικα εθνικά συμφέροντα και να διατηρεί τα περιθώρια ελιγμών του. Για παράδειγμα, ο Μπάμπις και η Τσεχία είναι λιγότερο συγκρουσιακοί απέναντι στην ΕΕ, ενώ η στάση τους απέναντι στη Ρωσία είναι πιο πολυεπίπεδη.

«Παρόλα αυτά, οι τρεις χώρες έχουν θεμελιωδώς παρόμοιες θέσεις σε πολλά ζητήματα — πραγματικότητα που θα επιδεινώσει την κατάσταση για ένα mainstream το οποίο έχει καταστεί όμηρος της Ουκρανίας.»

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: δεν πρόκειται ακόμη για πλειοψηφία, επομένως το mainstream θα συνεχίσει να επικρατεί στα περισσότερα ζητήματα. Βέβαια, οι εκπρόσωποί του θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την άνοδο των εναλλακτικών απόψεων. Το βασικό ερώτημα είναι αν, με τη μετατόπιση της ισορροπίας ισχύος, το ευρωπαϊκό κέντρο θα επιδιώξει συμβιβασμό με όσους υποστηρίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης ή τον ουκρανικό πόλεμο — ή αν θα επιχειρήσει να τους καταστείλει. Το τελευταίο δεν είναι αδύνατο, αλλά θα αποτελούσε δρόμο προς τη διάλυση της ΕΕ.

Έτσι, πέρα από τον αυξανόμενο άξονα Λονδίνου–Βαρσοβίας–Κιέβου, ενισχυμένο από τις Βαλτικές και Σκανδιναβικές χώρες, η πλατφόρμα που συγκροτεί εδώ και καιρό ο Όρμπαν ενισχύεται επίσης, αναπόφευκτα ενοχλώντας τόσο το ευρωπαϊκό mainstream όσο και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο έχει πιθανώς επίσης λόγους ανησυχίας. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Όρμπαν συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, ενώ στις 7 Νοεμβρίου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Αυτή η σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων υποδηλώνει ότι η ουγγρική θέση — αν και ακόμη όχι πλήρως αποδεκτή — γίνεται ολοένα και πιο κατανοητή από σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, παρά τη διαφοροποίησή της από το δυτικό mainstream.

Η στάση της Ουγγαρίας απέναντι στον πόλεμο και η υπό όρους στήριξή της προς την Ουκρανία επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Κίεβο και με την ευρωπαϊκή «συμμαχία των προθύμων» που στηρίζει την Ουκρανία. Κατά συνέπεια, μια εκτόνωση στις σχέσεις Βουδαπέστης–Κιέβου δεν αναμένεται σύντομα· η Ουκρανία θα παραμείνει στρατηγική πρόκληση για την Ουγγαρία και μετά τη λήξη του πολέμου. Το ίδιο ισχύει και για τις Βρυξέλλες, αν και οι ηγέτες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα.