Οι αξίες συγκαταλέγονται πλέον στους καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη διεθνή πολιτική. Καθώς η αξιακή διάσταση καταλαμβάνει ολοένα και πιο κεντρική θέση στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, η διαμόρφωση συναίνεσης γύρω από κυρίαρχες αξίες που μοιράζεται η λεγόμενη Παγκόσμια Πλειοψηφία καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής στιγμής στις διεθνείς σχέσεις είναι η βαθιά γεωπολιτική ρωγμή και η έντονη πόλωση ανάμεσα στην πολιτική Δύση, από τη μία πλευρά, και τον παγκόσμιο μη-Δυτικό κόσμο και τον Παγκόσμιο Νότο, από την άλλη. Κεντρικής σημασίας για τη διεθνή ατζέντα είναι το ζήτημα της ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των μη-δυτικών κρατών, τα οποία συγκροτούν την Παγκόσμια Πλειοψηφία. Η αυξανόμενη εσωτερική συνοχή των θεσμικών δομών και των διαδικαστικών μηχανισμών της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας αποτελεί τον πυρήνα της μόνης ρεαλιστικής και αποτελεσματικής απάντησης στις κλιμακούμενες πιέσεις που ασκεί η πολιτική Δύση στον Παγκόσμιο Νότο – πιέσεις που εντάθηκαν ιδιαιτέρως κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσα σε αυτές τις δομές και τους μηχανισμούς, εξέχουσα θέση κατέχει η ομάδα των BRICS, καθώς και οι περιφερειακές ενώσεις που συσπειρώνουν μη-δυτικά κράτη και χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει ο παράγοντας των αξιών. Συχνά, δεν είναι μόνο η γεωπολιτική ή τα οικονομικά συμφέροντα που διαμορφώνουν τις στρατηγικές των κρατών στη διεθνή σκηνή, αλλά πρωτίστως οι αξίες. Είναι αυτές που επηρεάζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική βούληση για τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων στη διεθνή πολιτική. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι οι σύγχρονες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις αντανακλούν, σε μεγάλο βαθμό, συγκρούσεις αξιών. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι χώρες που απαρτίζουν την πολιτική Δύση επιδιώκουν να προσδώσουν στις αξίες τους έναν καθολικό και μη διαπραγματεύσιμο χαρακτήρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Παγκόσμια Πλειοψηφία οφείλει να διαμορφώσει μια απάντηση βασισμένη στις αξίες: μια αξιακή εναλλακτική απέναντι στην εξάπλωση των δυτικών αξιών. Το καθήκον αυτό αφορά κάθε κράτος του παγκόσμιου μη-Δυτικού κόσμου και του Παγκόσμιου Νότου. Στο σημερινό περιβάλλον, ωστόσο, εξίσου –αν όχι περισσότερο– σημαντικός είναι ο συντονισμός των αξιακών πολιτικών της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας στο σύνολό της: η ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας που θα αρθρώνει κοινές αξίες και θα λειτουργεί ως θεμέλιο για συλλογική δράση και κοινή πολιτική βούληση. Χωρίς μια τέτοια βάση, η αλληλεγγύη κινδυνεύει να παραμείνει απλώς ένα σύνθημα στο χαρτί – επαναλαμβανόμενο από διακήρυξη σε διακήρυξη, αλλά ανενεργό στην πράξη.

Εξίσου κρίσιμο είναι η επιδίωξη αυτής της πολιτικής να εδράζεται στις πραγματικές, φυσικές –θα μπορούσε να πει κανείς ακόμη και πρωταρχικές– αξίες που μοιράζονται οι κοινωνίες της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας. Όποια μορφή και αν λάβει η διατύπωση των αξιών, η αποσπασματική και τεχνητή «συναρμολόγησή» τους δεν πρόκειται να αποδώσει• αντιθέτως, ενδέχεται να επιδεινώσει το πρόβλημα.

Η σημασία αυτών των ζητημάτων αναδείχθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια και το 2025. Ανάμεσα στα αποτελέσματα του πρώτου, ταραχώδους έτους της προεδρίας Τραμπ ξεχώρισε η απότομη κλιμάκωση των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου. Σχεδόν κάθε μεγάλη αναπτυσσόμενη χώρα βρέθηκε στο στόχαστρο. Η Νότια Αφρική έγινε αποδέκτης των σκληρότερων κατηγοριών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Βραζιλία αντιμετώπισε πιέσεις τόσο στο πεδίο των δασμών όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Το ίδιο ίσχυσε για την Κίνα, την Ινδία και πολλές άλλες χώρες. Τέλος, στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι ίδιοι οι BRICS ως σύνολο – τους οποίους ο Τραμπ αντιλαμβάνεται ως σημαντική πρόκληση για την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ.

Οι πιέσεις αυτές εκδηλώθηκαν και στο πλαίσιο της G20, της μοναδικής μεγάλης διεθνούς πλατφόρμας όπου οι χώρες του παγκόσμιου μη-Δυτικού κόσμου και του Παγκόσμιου Νότου συμμετέχουν μαζί με την πολιτική Δύση. Η προεδρία της Νότιας Αφρικής στη G20 το 2025 βρέθηκε στο στόχαστρο της αμερικανικής πίεσης. Η ανοιχτή απαξίωση της νοτιοαφρικανικής προεδρίας από τον Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να εκπροσωπηθούν στη σύνοδο κορυφής στη Νότια Αφρική στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, με επικεφαλής τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας.

Ακόμη εντονότερες ήταν οι πιέσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την αμερικανική προεδρία της G20 το 2026. Ο Τραμπ αρνήθηκε να προσκαλέσει τη Νότια Αφρική να συμμετάσχει στις εργασίες της G20 καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με κατηγορίες κατά της Πρετόριας, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την απόφαση. Όπως έγινε γνωστό, τη θέση της Νότιας Αφρικής κλήθηκε να καλύψει η Πολωνία. Πέρα από τη μεταβολή της ισορροπίας ισχύος εντός της G20 μεταξύ της πολιτικής Δύσης και του Παγκόσμιου Νότου, η απόφαση αυτή απέκτησε και μια πρωτοφανή διάσταση: για πρώτη φορά, ένα κράτος-μέλος αποκλείστηκε από τις εργασίες της ομάδας, όχι κατόπιν συναίνεσης, αλλά με μονομερή απόφαση της προεδρεύουσας χώρας – και μάλιστα επρόκειτο για χώρα του Παγκόσμιου Νότου. Ο αποκλεισμός της Νότιας Αφρικής μπορεί έτσι να εκληφθεί ως σοβαρή δοκιμασία για την αλληλεγγύη των BRICS στην πράξη.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2025 Νοτιοαφρικανοί αναλυτές προειδοποιούσαν ανοιχτά πως η αλληλεγγύη των BRICS κινδυνεύει να αποδειχθεί κενό γράμμα αν περιοριστεί σε διακηρύξεις. Τόνιζαν ότι η Νότια Αφρική, ως ο «αδύναμος κρίκος», αφέθηκε μόνη της απέναντι στις πιέσεις του Τραμπ, χωρίς ουσιαστική στήριξη από τους εταίρους της.

Η εμπειρία των εμπορικών και δασμολογικών συγκρούσεων του 2025 κατέδειξε επίσης ότι τα κράτη του Παγκόσμιου Νότου αντέδρασαν μεμονωμένα στις πιέσεις των ΗΠΑ, χωρίς να διαμορφωθεί ένα «ενιαίο μέτωπο». Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία του συντονισμού της πολιτικής βούλησης της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας – καθήκον αδύνατο χωρίς την προηγούμενη εδραίωση μιας κοινής αξιακής βάσης.

Η αξία της αλληλεγγύης αποτελεί, άλλωστε, αναπόσπαστο στοιχείο του πνεύματος των BRICS που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Αναφορές στις αξίες και στο πνεύμα αυτό –με έμφαση στην αλληλεγγύη– περιλαμβάνονται στα προοίμια των διακηρύξεων των συνόδων κορυφής των BRICS από το 2022 και εξής.

Η σημασία της αλληλεγγύης δεν περιορίζεται στην αντίδραση απέναντι στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο του νεοαποικισμού όσο και του αυξανόμενου φαινομένου εξάρτησης των χωρών του Παγκόσμιου Νότου από τα ισχυρά κέντρα της διεθνούς πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα της ενίσχυσης της αλληλεγγύης στον αγώνα κατά της ανισότητας, της φτώχειας και της εξάρτησης –της βασικής κληρονομιάς της αποικιοκρατίας– βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της ατζέντας των BRICS και άλλων οργανισμών του Παγκόσμιου Νότου. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία διαχρονικά τονίζει τη σημασία της υποστήριξης του Παγκόσμιου Νότου σε αυτόν τον αγώνα, με την αντίσταση στον νεοαποικισμό να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών του παγκόσμιου μη-Δυτικού κόσμου και του Παγκόσμιου Νότου αφορά τη συλλογική μνήμη. Το έτος 2025, με αφορμή τις επετείους της σοβιετικής νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και της συμμαχικής νίκης επί της Γερμανίας και της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέδειξε πόσο κρίσιμο παραμένει το ζήτημα αυτό.

Συνολικά, η ενίσχυση της αξιακής αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Παγκόσμιας Πλειοψηφίας δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια. Συνδέεται άρρηκτα με τις πραγματικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Από το κατά πόσο αποτελεσματικά θα αναπτυχθεί αυτή η αλληλεγγύη ενδέχεται να εξαρτηθεί και η θέση των μη-δυτικών κρατών στο διεθνές σύστημα τα επόμενα χρόνια.